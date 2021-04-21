Путін про міжнародну політику Кремля: У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати
Російська Федерація буде захищати і відстоювати інтереси власних громадян на міжнародній арені.
Про це сьогодні в ході послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарантувати мир і безпеку для безпеки наших громадян. У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права, як це роблять і інші держави", - заявив Путін.
Водночас Путін запевняє, що Росія в цій ситуації поводиться стримано. "Ми хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування, але ми бачимо, що відбувається в реальному житті".
"Якщо хтось не хоче вести діалог і вибирає егоїстичний і зарозумілий тон - Росія завжди знайде спосіб відстояти свої інтереси", - додав Путін.
Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.
Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
Свонособачий лаптєстан повинен бути знищений
Слава Україні!
Московия - сдохни. Сделай этот мир лучше.
Русня опущена давно!
Её в говне заставил рыться
Володька с прозвищем *****
И когда у народа начинается ломка от отсутствия "побед", нужно срочно ширнуться. Погромыхать ржавым металлоломом вдоль границ.
И нарика временно отпускает. Радикально помочь может только полный детокс. И он не за горами.
помню в 2015 Суворов (тот, который в Британии) такое предрекал, а оно живет...