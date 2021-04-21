УКР
Путін про міжнародну політику Кремля: У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати

Російська Федерація буде захищати і відстоювати інтереси власних громадян на міжнародній арені.

Про це сьогодні в ході послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарантувати мир і безпеку для безпеки наших громадян. У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права, як це роблять і інші держави", - заявив Путін.

Водночас Путін запевняє, що Росія в цій ситуації поводиться стримано. "Ми хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування, але ми бачимо, що відбувається в реальному житті".

Також дивіться: Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим. ВIДЕО

"Якщо хтось не хоче вести діалог і вибирає егоїстичний і зарозумілий тон - Росія завжди знайде спосіб відстояти свої інтереси", - додав Путін.

Автор: 

кремль (539) путін володимир (24847) росія (67966)
Топ коментарі
+30
шоб ти падло сдох
21.04.2021 13:18 Відповісти
+16
другие госсударства тоже нападают на соседей???
21.04.2021 13:18 Відповісти
+15
пуцін - *****!!!
Свонособачий лаптєстан повинен бути знищений
Слава Україні!
21.04.2021 13:18 Відповісти
другие госсударства тоже нападают на соседей???
21.04.2021 13:18 Відповісти
У кацапов вместо мочи "вяличие" в голову больно бьет.
21.04.2021 13:34 Відповісти
ну и пусть и жили бы со своим величием, так они хотят других особенно соседей унизить.
21.04.2021 14:14 Відповісти
Путін про міжнародну політику Кремля: У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати - Цензор.НЕТ
21.04.2021 13:37 Відповісти
шоб ти падло сдох
21.04.2021 13:18 Відповісти
ой п..здит Пуйло своего пипл все схавают какие нафиг у вас интересы вы свою страну из помойки и свинофермы так и не привели в порядок.. какоге жэ оно дэбэльне взяло все гебельсовкое на вооружение хороший п..зшь это самое оно....
21.04.2021 13:24 Відповісти
помню в 2000 году Путин с Медведевым радостно бегали по Красной площади в спортивных костюмчиках, убрав нафталинового Ельцина- молодые, задорные, (хотя им было уже 49 -35 лет) обещали процветания и богатства, прошло 21 год - а воз и ныне там. превратили Расею в бандитский террористический притон, и все от нее шарахаются., потому что у власти гэбисты вместо ЦК.
21.04.2021 14:13 Відповісти
...В России хорошо понимают особенности ситуации, и это даёт Кремлю значительную свободу действовать безнаказанно и, как говорят некоторые комментаторы, "издеваться над западными институтами". Почему бы и нет? Сейчас лучшее время для неприятностей: страны ЕС измучены борьбой с пандемией коронавируса и трудностями с массовым вакцинированием населения. https://www.dw.com/ru/sofagejt-glavu-evrokomissii-ostavili-bez-kresla-na-vstreche-s-jerdoganom/a-57138641 Скандал с "софагейтом" в Анкаре вызвал расхождение во мнениях в руководстве ЕС, между Европейской комиссией и Европейским советом, и ещё больше осложнил отношения между их главами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80 Урсулой фон дер Ляйен и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C Шарлем Мишелем . Они, напомню, прибыли на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой в зале для переговоров https://www.svoboda.org/a/31205370.html оказалось только два свободных стула . Мишель сел рядом с Эрдоганом, а фон дер Ляйен пришлось устроиться на софе по соседству с министром иностранных дел Турции. Многие назвали эту ситуацию сексистской.

Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.

Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
21.04.2021 13:18 Відповісти
особенно после вчерашнего сообщения Меркельхи о потоке СП-2.
21.04.2021 14:08 Відповісти
пуцін - *****!!!
Свонособачий лаптєстан повинен бути знищений
Слава Україні!
21.04.2021 13:18 Відповісти
для авторов статьи впредь обьясняю правила грамматики,слово путин пишется с маленькой буквы хэ.
21.04.2021 13:19 Відповісти
А давай, больше интересов - больше старых и рваных трусов за мкадом.
21.04.2021 13:20 Відповісти
Пора уже всем миром за*уярить это террористическое недогосударство.

Московия - сдохни. Сделай этот мир лучше.
21.04.2021 13:20 Відповісти
собственные граждане рефии должны срочно убраться с территории Украины. Там они получат гарантии защиты их прав.
21.04.2021 13:20 Відповісти
У вас гавнюков козломордых интерес только один--ГРАБИТЬ, УБИВАТЬ И ВОРОВАТЬ ПЬЯНЫМИ И УПОРОТЫМИ.
21.04.2021 13:20 Відповісти
распять тебя сску за твои интересы....
21.04.2021 13:21 Відповісти
во Львов из Британии летит Боинг С-17А Глобмастер с военным грузом..
Путин о международной политике Кремля: У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать - Цензор.НЕТ
21.04.2021 13:22 Відповісти
Этого мало... радоваться особо нечему. Не удивлюсь если там карематы и палатки....
21.04.2021 13:27 Відповісти
Путін *****!!! В Миколаєві його не чекають!
21.04.2021 13:22 Відповісти
кто не чекает, 1 из 100?
21.04.2021 13:33 Відповісти
Единственный интерес у козломордии-это нападать и терроризировать соседние страны.
21.04.2021 13:23 Відповісти
в рамках міжнародного права? х@йломоль?
21.04.2021 13:23 Відповісти
Шо, с новой силой водички захотелось? Мочу пейте, мокшане. Еще лето и не начиналось. Тренируйтесь к курортному сезону.
21.04.2021 13:24 Відповісти
Путин о международной политике Кремля: У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать - Цензор.НЕТ
21.04.2021 13:24 Відповісти
Тут комментарии излишни,
Русня опущена давно!
Её в говне заставил рыться
Володька с прозвищем *****
21.04.2021 13:26 Відповісти
бобік сдувся.
21.04.2021 13:28 Відповісти
Квакать вы будете в моЦковских болотах в Карабахе вы уже отстояли ... ОТСТОЙ вы а не отстаиватели интересов ..
21.04.2021 13:29 Відповісти
Не чипати, а забивати х"йло та свінолупію треба усім світом.
21.04.2021 13:29 Відповісти
Величие - сильный наркотик.

И когда у народа начинается ломка от отсутствия "побед", нужно срочно ширнуться. Погромыхать ржавым металлоломом вдоль границ.
И нарика временно отпускает. Радикально помочь может только полный детокс. И он не за горами.
21.04.2021 13:29 Відповісти
почему кацапы могут отстаивать свои интересы,а мы нет? Почему у кацапов вторая армия в мире после США,а у нас все разворовали и все продали за время независимости?
21.04.2021 13:32 Відповісти
думали, что Расея не нападет..
21.04.2021 14:04 Відповісти
Путін про міжнародну політику Кремля: У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати - Цензор.НЕТ
21.04.2021 13:37 Відповісти
Гітлер перед Другою світовою війною війною теж про мир говорив ...
21.04.2021 13:37 Відповісти
и тихонько захватил Францию, Судеты, Чехию а потом и Польшу.
21.04.2021 14:04 Відповісти
подохни тварь в корчах......
21.04.2021 13:48 Відповісти
и всё никак не исполнится это пожелание.
помню в 2015 Суворов (тот, который в Британии) такое предрекал, а оно живет...
21.04.2021 14:03 Відповісти
ОН #БНУТЫЙ !) ИЗГОЙ !!! ПРИДУМЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕНИЕ !)
21.04.2021 14:06 Відповісти
Интересно кем видит Путинило - себя и Рашу в произведении Киплинга. Удавом Каа в окружении глубинного народа бандерлогов..., а может паленой кошкой Шерханом нарушителем " водного перемирия" шляющимся по джунглям в попытке создать какую то пакость особенно по отношению к вольнолюбивому Маугли, которого он ненавидит со дня рождения ( ну почти как Раша Украину), или одной из рыжих собак преследуемой поем пчел ( санкций). Что до шакала Табаки - то это один в один Кремлевские СМИ ( Соловьев, Киселев , Скобеева, Попов, Бабаян, Норкин, Толстой - там этих шакалов "как собак не резанных" целая стая.. кормятся остатками со стола "хозяина" не брезгуя ничем..) Ой зря он взял как пример это произведение.. да и читал ли он его вообще.. Что то его понесло, то половцы, то печенеги, теперь вот дошел до "Маугли"..
21.04.2021 14:07 Відповісти
Если ума нет - то его и не будет, одна хитрость, наглость и злоба.
21.04.2021 14:16 Відповісти
Не та очередность - ЗЛОБА, наглость, хитрость.
21.04.2021 14:19 Відповісти
гном клоп путлер пыня здохни ночью на толчке
21.04.2021 14:23 Відповісти
Головний інтерес РФ - захоплення чужих територій і винищення незгодних.
21.04.2021 14:59 Відповісти
Его кумир, Адольф Алоисович, тоже вел такую политику. На это раз на месте Рейхстага может оказаться Кремль.
21.04.2021 15:10 Відповісти
 
 