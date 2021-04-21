Путін про міжнародну політику Кремля: У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати

Російська Федерація буде захищати і відстоювати інтереси власних громадян на міжнародній арені.

Про це сьогодні в ході послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарантувати мир і безпеку для безпеки наших громадян. У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права, як це роблять і інші держави", - заявив Путін.

Водночас Путін запевняє, що Росія в цій ситуації поводиться стримано. "Ми хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування, але ми бачимо, що відбувається в реальному житті".

"Якщо хтось не хоче вести діалог і вибирає егоїстичний і зарозумілий тон - Росія завжди знайде спосіб відстояти свої інтереси", - додав Путін.