32 768 95

"Минет Путину, а не миньет": "Слуга народу" Гетманцев заступився за одіозних однопартійців Шевченка і Тищенка

"Минет Путину, а не миньет": "Слуга народу" Гетманцев заступився за одіозних однопартійців Шевченка і Тищенка

Шеф-редактор LB.ua, журналістка Соня Кошкіна заявила, що в "Слузі народу" немає ні партійної дисципліни, ні честі, ні моралі. У відповідь на критику журналістки, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев відреагував зауваженням з правопису слова "мінет".

Журналістка обурилася тому, що народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко на зустрічі з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, заявив, що "36% українців хотіли б бачити його своїм президентом", і не отримав жодної реакції на це від політсили.

Також Соня Кошкіна згадала, що нардеп Микола Тищенко провів "ковідну" вечірку в розпал локдауну", а перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав тільки, "що чекає від нього пояснень, так як прямо зараз не може повноцінно прокомунікувати".

"Щооо???! Що значить "не можна повноцінно прокомунікувати"?! Це як?! Відповідаю: Микола просто недоторканний. Що б він не зробив, нічого йому не буде. Навіть якщо він завтра посеред сесійної зали зніме штани і демонстративно накладе купу, все йому пробачать. Спишуть на його "специфічність". Як і Шевченку. Спасибі, хоч не Путіну мінет зробив - вже добре. Немає в них ні партійної дисципліни, ні честі, ні моралі. Нічого. І, так. Рейтингово, це все лягає на Президента", - зазначила Кошкіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема

У відповідь на критику журналістки, нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев відреагував зауваженням з правопису слова "мінет".

"Те, що Соня Кошкіна займається моралізаторством щодо поведінки "Слуг народу" не дивно. Дивно, чому вона не знає, як пишеться слово мінет", - написав Гетьманцев.

Також читайте: "За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев

Після реакції Гетманцева Кошкіна відредагувала свій пост і слово "міньєт" в ньому замінено на "мінет".

Пізніше журналістка відповіла нардепу: "Відомий знавець мінетів (згідно з його власної дефініції), шанувальник Олександра Лукашенка і злетілого з котушок депутата СН Шевченка, затятий захисник ковідних вечірок Миколи Тищенка (демонстративно. У розпал локдауну), за сумісництвом - глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, 42-річний доктор юридичних наук Данило Гетманцев ... Минулого тижня протягнув до закону про сільських старост (!) поправку, згідно з якою кандидат на посаду глави КСУ може не складати депутатський мандат. Поправка зроблена спеціально "під" Ольгу Совгирю".

За інформацією Кошкіної, "зараз Совгиря - представник ВР в КСУ, бере участь у конкурсі на посаду судді КСУ".

Заява Гетманцева обурила кількох публічних особистостей.

Ексміністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що "недостойне, зверхнє і викликає відразу" висловлювання нардепа викликало у нього "іспанський сором" і бажання вибачитися перед Кошкіною.

"Весь день важко було вирішити, хто найунікальніший "слуга народу" - Тищенко чи Шевченко, Шевченко чи Тищенко. Складний вибір. Але потім прийшов Гетманцев і забрав приз."Слуга народу тижня". А може, навіть місяця", - зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Екснардеп Борислав Береза ​​заявив, що "такого трешу" від представників влади не бачив навіть під час режиму Віктора Януковича. "Мінет - це єдине, що привернуло увагу "слуги", - написав він.

Нагадаємо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину організував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Барановської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

Кошкіна Соня (13) Гетманцев Данило (957) Слуга народу (2858) Тищенко Микола (353) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
+40
Вся суть СН в полной красе...
показати весь коментар
21.04.2021 13:38 Відповісти
+38
..скорее всего минет делает Гетьманцев.... и видно что в этом он просто непревзойдённый специалист..)))
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
+37
"Удивительно почему она не знает как пишется слово минет", - написал Гетьманцев."

Зато Гетьманцев знает и как пишется, и как делается. То ли ему, то ли он сам, а какая разница?
показати весь коментар
21.04.2021 13:39 Відповісти
Во дайот Кошка Соніна.
показати весь коментар
21.04.2021 13:38 Відповісти
Дайот Гетьманцев, а Кошка Сонина делает ми...т....
показати весь коментар
21.04.2021 13:40 Відповісти
..скорее всего минет делает Гетьманцев.... и видно что в этом он просто непревзойдённый специалист..)))
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
Благодаря этому и получил должность?...
показати весь коментар
21.04.2021 14:01 Відповісти
..так они все там Трускавецкие курсы минета проходили...)) Необходимое условие прохождения в списки СН!
показати весь коментар
21.04.2021 14:04 Відповісти
ну Гетманцев перебрал малость.... миньет минет Футину у нас Вова рояльный делает...и ТАКОЕ он не доверит никому....
показати весь коментар
21.04.2021 14:18 Відповісти
..ну тут кого Зе уполномочит!!! К Лукашенке он послал Шевченко... Тот показал высочайший класс и мастерство... В ОАЭ и Катар ездил сам.... но видимо не понравилось арабескам его исполнение... К Макрону заглянул... но на пресс-конференции был сам и откровенно растроенным выглядел..
показати весь коментар
21.04.2021 14:44 Відповісти
скорее всего
показати весь коментар
21.04.2021 14:11 Відповісти
Да все они,слуги урода, вафлистьі-минетчики в той, либо иной степени.
показати весь коментар
21.04.2021 16:01 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 14:14 Відповісти
это было раньше....- когда она "входила" в большую журналистику....- сейчас делают ей - молодые жигало...- так как все остальное у Сони сейчас уже есть....
показати весь коментар
21.04.2021 16:54 Відповісти
А як правильно, Гетьманцев долбО**б чи Гетьманцев долбА**б ?
показати весь коментар
21.04.2021 14:30 Відповісти
******* он.
показати весь коментар
22.04.2021 06:41 Відповісти
Мабуть, ця кошка вигинає спину, а на неї нуль реакції ))
показати весь коментар
21.04.2021 14:52 Відповісти
Можете уявити ситуацію, щоби нардеп з фракції президента Порошенка поїхав до Лукашенка і вислуховував там маразм про "помощь Путина в восстановлении Донбасса" , "єдінство трьох народов" та розповідав як "укАінци хотят такова презідєнта как ви"?

Та верещали б вже всі, від Садового і Тимошенко до професійних активістів з розслідувачами, і Боцман би кидався свинками, а Тягнибок гранатами.

Тепер же нічого, зелений нардеп Шевченко множить на нуль імідж України в колаборантських розмовах з путінською підстилкою - і хоч би що.

Ну на фракцію його покличуть, де він з Бужанським напару розкаже всім товаріщам чергове анал-табу.

Це у Порошенка були "кадрові прорахунки", точно?

Та були, але Найєм з Лєщєнко чомусь у Зеленського тепер, разом з іншою саакашвалью.

Влада здохла, розклалася і смердить вже на весь світ, тільки деяким українцям ще фіалки мєрєщаться.
Валєрій Прозапас
показати весь коментар
21.04.2021 15:25 Відповісти
Вся суть СН в полной красе...
показати весь коментар
21.04.2021 13:38 Відповісти
Бл@дь ето какой-та й@б#ний цирк! Смійтеся, зелупи, ви ж хотіли "хоч пасмійатся"
показати весь коментар
21.04.2021 13:44 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 14:10 Відповісти
Епоха тупорилих клоунів...
показати весь коментар
21.04.2021 13:38 Відповісти
Що було -- те пройшло. Тепер вони багата аристократія.
показати весь коментар
21.04.2021 14:56 Відповісти
як би не так. Можна вивести тіло з кривого рогу. А вивести кривий ріг з клоунів - неможливо. Воно як було КривоРагульним бідлом - так назавжди ним і буде. І ніякі накрадені гроші не зроблять з ЗЕленого мудака - аристократа
показати весь коментар
21.04.2021 15:38 Відповісти
Тільки питання виникає і не пропадає - а які ж тоді ті, хто їх вибрав?
показати весь коментар
21.04.2021 17:53 Відповісти
Гетьманцев ещё на гнида !
показати весь коментар
21.04.2021 13:38 Відповісти
"Удивительно почему она не знает как пишется слово минет", - написал Гетьманцев."

Зато Гетьманцев знает и как пишется, и как делается. То ли ему, то ли он сам, а какая разница?
показати весь коментар
21.04.2021 13:39 Відповісти
Сонька МОЛОДЧИНКА !!
показати весь коментар
21.04.2021 13:39 Відповісти
Соня кишкина, как никто другой в журнашлюшной братии , приложила ручки-ножки к выборам этого зеленого козла и козловского стада потом. Поэтому пусть жрет вместе со всеми это зеленогнойное дерьмо двумя руками и причмакивает. Строит из себя шибко грамотную, и только один вопрос к ней по этому поводу- КАК ТЫ, ТАКАЯ СУПЕР ВУМНАЯ, РЕШИЛА В 2018-2019 ГОДАХ, ЧТО У ЭТИХ ПАЯЦЕВ ВСЕ БУДЕТ КАК ТО ПО ДРУГОМУ??? Почему многие простые люди, не журнаглистные хабалки, сразу предупредили, что будет примерно так , как сейчас есть? Почему наши вяликие борзописцы этого не предвидели? Может потому , что карманом думали тогда? Или решили, что президент обязан быть сразу святым Господом Богом? А если не стал, то нужно его поменять на тупого наркомана и предателя и всем сразу станет хорошо? Стало? Жри....те
показати весь коментар
21.04.2021 15:38 Відповісти
всі вони там дартаньяни з передастами
показати весь коментар
21.04.2021 13:39 Відповісти
у кого что болит - тот о том и говорит?
показати весь коментар
21.04.2021 13:40 Відповісти
исходя из вышеизложенного можно сделать вывод что Гетманцев чаще делает минет чем Кошкина
показати весь коментар
21.04.2021 13:40 Відповісти
Цей маланскій треш вже задовбав.
показати весь коментар
21.04.2021 13:40 Відповісти
Вєсєло жівьом.
показати весь коментар
21.04.2021 13:52 Відповісти
Вы абсолютно верно указали ГЛАВНУЮ причину огромного бардака в Украине, ведущего к её ликвидации, как государства украинской нации.
показати весь коментар
22.04.2021 11:14 Відповісти
эти малоросы сделают своему плешивцу и то и другое !
показати весь коментар
21.04.2021 13:40 Відповісти
cн - партія мін'єтчиків та тридварасів
показати весь коментар
21.04.2021 13:41 Відповісти
Для представителей монобольшинства вообще дна не существует...
показати весь коментар
21.04.2021 13:42 Відповісти
Во, риторика пошла, закачаешься! Многие сходят с ума потихоньку, как мне кажется. Это что, от ношения масок такое?
показати весь коментар
21.04.2021 13:42 Відповісти
а що, там коли-небудь був розум?
показати весь коментар
21.04.2021 13:43 Відповісти
Це якою мовою?
показати весь коментар
21.04.2021 13:53 Відповісти
кацапсина, вчи мову - тоді зрозумієш. Але це не точно
показати весь коментар
21.04.2021 14:03 Відповісти
Понабирали биомусор в партию. Позорище.
показати весь коментар
21.04.2021 13:42 Відповісти
обрали партію біосміття. так вірніше.
показати весь коментар
21.04.2021 14:17 Відповісти
та пох.Зе лох всеодно побішить та проголосує!
показати весь коментар
21.04.2021 13:43 Відповісти
Какая партия, таков и президент. Но верно и обратное утверждение
показати весь коментар
21.04.2021 13:46 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 13:52 Відповісти
Азаров старый осел, и то знает, как минет пишется...а мы ржали с его украинской)))
показати весь коментар
21.04.2021 13:57 Відповісти
Це слово вивчали на форумі партії регіонів,тому вони всі такі обізнані,бо робили один одному.
показати весь коментар
21.04.2021 14:01 Відповісти
"Что они не делают - не идут дела". Сколько ж ещё нужно вот этих зашкваров?
показати весь коментар
21.04.2021 13:52 Відповісти
Этот гетьманович сам агент ботокса - не стесняясь переписывал засрашкинские законы и легко проводил их через зелёный зал,он сам берет у шеломова не только в рот,но и в карман.
показати весь коментар
21.04.2021 13:55 Відповісти
Понаскребали по подворотням и психушкам всякое отребье-вот вам и партия СН.
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
Это какое-то сборище членов и членкинь с пониженным уровнем социальной ответственности - группировка политических проституток и аphonzo, на содержании народа Украины. "В "Слуге народа" нет ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали." Даже особи определенного круга, приглашенные в шашлычную компанию, до того как get drunk until you lose your pulse/напиться до потери пульса, ведутся себя в рамках приличия.
показати весь коментар
21.04.2021 13:57 Відповісти
Прекратите употреблять это слово,
правильно говорить-ху@сосы.
показати весь коментар
21.04.2021 13:57 Відповісти
Если в отношении Гетьманцева..то вполне логично! В СН таких достаточно... Да и во главе страны непревзойдённый .... с музыкальным рояльным образованием в придачу...)))
показати весь коментар
21.04.2021 14:02 Відповісти
Хто там казав що зелені ні в чому не розбираються,гетьманцев взагалі профі,судячи з заголовку.
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
а раньше у журнашлюх бомбило от "дорогенька". Теперь все утерлись, т.к. в будку батон закидывают иногда, чтоб не гавкали сильно.
показати весь коментар
21.04.2021 14:02 Відповісти
Т.е. сама возможность такого действа этого дебила не удивляет, а вот то, что журналист допустила грамматическую ошибку (хотя я так и думал, что пишется) - это, б%&ть, просто возмутительно! Браво, браво.
показати весь коментар
21.04.2021 14:04 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 14:12 Відповісти
Шевченко поехал к Лукашенко правильно!
показати весь коментар
21.04.2021 14:16 Відповісти
Татишо? Ай маладєц!
показати весь коментар
21.04.2021 14:19 Відповісти
Цікаво,чим це все скінчиться? Де наше українське дно?
показати весь коментар
21.04.2021 14:17 Відповісти
Украина только вверх, дно у рагулей.
показати весь коментар
21.04.2021 15:06 Відповісти
Після "народа" і перед "не удивительно" ставиться кома. Після "знает" і перед "как" ставиться кома. Гетьманцев - той ще філолог. Але у відсмоктуванні явно спеціаліст.
показати весь коментар
21.04.2021 14:20 Відповісти
Поаккуратней, пожалуйста со словом...Пока слуги его выучат, многие диктаторы без карандашей останутся, все слуги выгрызут. С корнем.
показати весь коментар
21.04.2021 14:20 Відповісти
Стоят две проститутки на трассе возле минного поля, одна другой говорит, указывая на табличку. - А я и не знала, что минет пишется с двумя Н и раздельно.
показати весь коментар
21.04.2021 14:34 Відповісти
Та ну шо вы - Сонька и знает, и умеет!
А Гетьме лучше выяснить у Волохатого Чубаки значение и написание слова "анал".
Прогонят Зебила - очень пригодит ся
показати весь коментар
21.04.2021 14:36 Відповісти
Уровень дискуссии журналиста и депутата парламента - аховый просто . . . Слов нет.
Заочно отвечая депутату, хочется сказать, что обучать журналиста правописанию можно только тогда, когда в обучающей фразе сам запятые правильно расставляешь . . . (а их там много штук не хватает, хотя сам пост небольшой).
показати весь коментар
21.04.2021 14:39 Відповісти
Гетманцев такой же идиот как и все слуги уроды.
показати весь коментар
21.04.2021 14:46 Відповісти
в чем в чем, а в минетах гетьманцев шарит. он прошел школу в банях олигархов
показати весь коментар
21.04.2021 15:00 Відповісти
гетьманцева посадят как уйдёт зеленский за системный развал экономики и уничтожение малого и среднего бизнеса
показати весь коментар
21.04.2021 15:15 Відповісти
Этот успеет в Израиль сбежать, к Ставицкому с Табачником.
показати весь коментар
22.04.2021 11:18 Відповісти
Соня Кошкіна за словом в кишеню не полізе. Так відшмагати слугу, треба мати не аби який талант!

Что до вчерашнего выпада Гетманцева в мой адрес, то отдельно его комментировать считаю ниже своего достоинства. Равно как вступать в какие-либо дискуссии с этим двуногим недоразумением условно мужского пола, волею судьбы оказавшимся под куполом. За 20 лет в профессии таких временщиков - нахрапистых, хамовитых, зачастую ограниченных, презирающих СМИ, но при этом искренне считающих себя «государственными деятелями» (ха-ха!) - я видела много. С периодичностью раз в пять лет (максимум) они сменялись и исчезали в небытии. А мы, журналисты, оставались. Нынешний политический этап - не исключение», - подчеркнула Кошкина.
показати весь коментар
21.04.2021 15:15 Відповісти
+++++++++++++++++++++++!!!!
показати весь коментар
22.04.2021 11:19 Відповісти
Гетманцев як Качура це з когорти проросійських колоборантів , ,я вже не кажу за дубівну ,шевченка ,бужанського та інша шваль.
показати весь коментар
21.04.2021 15:19 Відповісти
Слуги - знатоки минетов, привыкли сосать.
показати весь коментар
21.04.2021 15:42 Відповісти
Ці ідіоти навіть не розуміють що правила російського правопису в Україні не діють.
показати весь коментар
21.04.2021 15:44 Відповісти
Из этой троицы один приличеый человек, коля-котлета, остальные пропутинская, антиукраинская сволота, по ком плачут нары.
показати весь коментар
21.04.2021 15:55 Відповісти
да уж, свита полностью соответствует горе-президенту
показати весь коментар
21.04.2021 15:57 Відповісти
Теперь вся Украина должна знать и помнить, что Данила Гетманцев - "Известный знаток минетов (согласно его собственной дефиниции)"
показати весь коментар
21.04.2021 16:20 Відповісти
Цікаво, на яких звалищах сміття збирали цих слуг?
показати весь коментар
21.04.2021 17:04 Відповісти
Гетманцев - дилетантишка, нашел с кем о миньете спорить, с Соней Кошкиной. Да с ее опытом она во рту кубик Рубика собирает
показати весь коментар
21.04.2021 17:08 Відповісти
якщо стисло й інтелігентно, то це - зе-паноптикум (ну, або зе-кунсткамера), а якщо "украінскам рускім" - то кодло у@біщних тупих мавп... і я не впевнений, що цим порівняннм я не ображаю справжніх диких мавп
показати весь коментар
21.04.2021 17:09 Відповісти
Ну а що хтось хотів. ПАПРІКОЛУ вибрали - любуйтесь елітою нації. І подумайте, які ж тоді для світу ті, в кого така еліта...
показати весь коментар
21.04.2021 17:51 Відповісти
срань народная
показати весь коментар
21.04.2021 18:41 Відповісти
Моносброд во всей красе)))

Странно, что зеосел на "быдло"в свой адрес обижался! На правду нельзя обижаться.
показати весь коментар
21.04.2021 19:15 Відповісти
в "Слуге народа" нет ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали.Источник: https://censor.net/ru/n3261125

=======
дальше можно не комментировать... Сказано всЁ
показати весь коментар
21.04.2021 19:22 Відповісти
свора ЗЕленых ублюдков, опустивших страну за каких-то 2 года ниже плинтуса и сделавших из нее посмешище, продолжает глумиться и дискредитировать институт государства Украина, как таковой. Эту антиукраинскую подлую шваль остановит и обнулит только Народ Украины ... Однозначно.
показати весь коментар
21.04.2021 20:24 Відповісти
наши гибридные "зеленыя человечки "
показати весь коментар
21.04.2021 22:02 Відповісти
Не стоит про два года. Примерно половина фракции СН, до этого были вторыми и третьими номерами в БПП и мечтали работать в команде Порошенко.
Две половинки, одного червивого яблока.
показати весь коментар
22.04.2021 11:21 Відповісти
это неправда, у "слуг" бывших БППешников не более 10%, это и понятно ибо клоуна от одного упоминания Пороха воротит, как черта от ладана... попытка зеленых адептов сейчас, после 2 лет косяков и позора, попытаться рассказать, что Порох и клоун это типа "одно и то же червивое яблоко" смешно смотрится, ведь еще в 2019 г. те же самые кричали, что вот они, пришли "новые лица", заканчивается эпоха бедности, "барыг", щас перестанем стрелять и заглянем в одно место путену и помиримся посредине... Ну и как? В какой жопе сейчас экономика, внешняя политика, социальная сфера, кто сейчас наживается на войне?? на пандемии? кто уже 5-й раз за 2 года летает отдыхать по Оманам и Катарам, маскируя это под "официальные визиты"?? тоже Порох??? или "слугинарота"?
показати весь коментар
22.04.2021 12:07 Відповісти
Извините, но я совсем не из соевых, я из их давних противников, я из Батькивщины.

Больше 10%. Дело в том, что многие СН, это бывшие помощники депутатов от БПП, или дети (зятья, невестки) тех, кто был при власти при Порошенко (например, Святослав Юраш). А уж в министрах Гончарука была масса сторонников Петра.
Голосовал за Зеленского во втором туре, считая меньшим злом. По ходу пьесы быстро убедился, что абсолютно такое же зло.
А вот за Слуг не только не голосовал, но и призывал других не делать этого. Но к сожалению народ тупо развели лозунгами типа "Зробимо ЇХ ще раз". Что ж, политтехнологи, работающие на олигархов, не зря получили большие гонорары, это надо признать и попробовать переиграть их в следующий раз.
показати весь коментар
22.04.2021 15:24 Відповісти
По-видимому, Соня хорошо знакома с предметом обсуждения.
показати весь коментар
22.04.2021 11:26 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2021 21:46 Відповісти
 
 