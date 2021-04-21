"Минет Путину, а не миньет": "Слуга народу" Гетманцев заступився за одіозних однопартійців Шевченка і Тищенка

Шеф-редактор LB.ua, журналістка Соня Кошкіна заявила, що в "Слузі народу" немає ні партійної дисципліни, ні честі, ні моралі. У відповідь на критику журналістки, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев відреагував зауваженням з правопису слова "мінет".

Журналістка обурилася тому, що народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко на зустрічі з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, заявив, що "36% українців хотіли б бачити його своїм президентом", і не отримав жодної реакції на це від політсили.

Також Соня Кошкіна згадала, що нардеп Микола Тищенко провів "ковідну" вечірку в розпал локдауну", а перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав тільки, "що чекає від нього пояснень, так як прямо зараз не може повноцінно прокомунікувати".

"Щооо???! Що значить "не можна повноцінно прокомунікувати"?! Це як?! Відповідаю: Микола просто недоторканний. Що б він не зробив, нічого йому не буде. Навіть якщо він завтра посеред сесійної зали зніме штани і демонстративно накладе купу, все йому пробачать. Спишуть на його "специфічність". Як і Шевченку. Спасибі, хоч не Путіну мінет зробив - вже добре. Немає в них ні партійної дисципліни, ні честі, ні моралі. Нічого. І, так. Рейтингово, це все лягає на Президента", - зазначила Кошкіна.

У відповідь на критику журналістки, нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев відреагував зауваженням з правопису слова "мінет".

"Те, що Соня Кошкіна займається моралізаторством щодо поведінки "Слуг народу" не дивно. Дивно, чому вона не знає, як пишеться слово мінет", - написав Гетьманцев.

Після реакції Гетманцева Кошкіна відредагувала свій пост і слово "міньєт" в ньому замінено на "мінет".

Пізніше журналістка відповіла нардепу: "Відомий знавець мінетів (згідно з його власної дефініції), шанувальник Олександра Лукашенка і злетілого з котушок депутата СН Шевченка, затятий захисник ковідних вечірок Миколи Тищенка (демонстративно. У розпал локдауну), за сумісництвом - глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, 42-річний доктор юридичних наук Данило Гетманцев ... Минулого тижня протягнув до закону про сільських старост (!) поправку, згідно з якою кандидат на посаду глави КСУ може не складати депутатський мандат. Поправка зроблена спеціально "під" Ольгу Совгирю".

За інформацією Кошкіної, "зараз Совгиря - представник ВР в КСУ, бере участь у конкурсі на посаду судді КСУ".

Заява Гетманцева обурила кількох публічних особистостей.

Ексміністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що "недостойне, зверхнє і викликає відразу" висловлювання нардепа викликало у нього "іспанський сором" і бажання вибачитися перед Кошкіною.

"Весь день важко було вирішити, хто найунікальніший "слуга народу" - Тищенко чи Шевченко, Шевченко чи Тищенко. Складний вибір. Але потім прийшов Гетманцев і забрав приз."Слуга народу тижня". А може, навіть місяця", - зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Екснардеп Борислав Береза ​​заявив, що "такого трешу" від представників влади не бачив навіть під час режиму Віктора Януковича. "Мінет - це єдине, що привернуло увагу "слуги", - написав він.

Нагадаємо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину організував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Барановської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".