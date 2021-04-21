УКР
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін

Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін

Росія буде реагувати на зовнішній тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін у середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.

"Якщо хтось буде застосовувати зарозумілий і егоїстичний тон, Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію. У світі вже звикли до невмотивованих санкцій, спроб нав'язати свою волю іншим. Але зараз ця практика перероджується на щось більш небезпечне: планування спроби держперевороту в Білорусі, яке розкрили недавно, і плани вбивства президента", - сказав Путін.

"Ми хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування. Але чіпляють Росію то тут, то там. І так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають", + зазначив він.

За його словами, "в деяких країнах завели дуже непристойний звичай - з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без приводу, чіпляти Росію - спорт якийсь".

"Ми не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось сприймає наші наміри як слабкість і сам хоче підірвати ці мости - він повинен знати, що відповідь буде швидкою, асиметричною і жорсткою", - зазначив президент РФ.

Також читайте: РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів, - Путін

послання (24) путін володимир (24847) росія (67966)
Топ коментарі
+51
єто оно себя Шерханом считает? Гиена сраная.
21.04.2021 13:30 Відповісти
+45
Как он точно заметил...рашка шерхан, и кончит как он. Получается тогда что Украина это Маугли, а табаки....лукашеску?
21.04.2021 13:23 Відповісти
+41
Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин - Цензор.НЕТ 2208
21.04.2021 13:27 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !!!
22.04.2021 05:31 Відповісти
СТУПАЙ ПРОЧЬ - ПАЛЕНАЯ КОШКА !!!
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 570
21.04.2021 14:01 Відповісти
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 5196
21.04.2021 14:03 Відповісти
интересное сравнение рашки с Шерханом-убийцей

начинаю верить дедушке Фройду
21.04.2021 14:16 Відповісти
Агаворочки по Фрейду)) ***** чувствует себя шакалом и скулит.
21.04.2021 14:01 Відповісти
Чому ж.Це і був Шер-хан.Он він,на скелі. (Просто недомірок Кіплінга не читав).
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 6137
21.04.2021 14:14 Відповісти
Кем воспринимает Пукин СЕБЯ и РАШУ в произведении Киплига. 1) Удавом Каа в окружении глубинного народа бандерлогов... 2) Облезлой паленой кошкой Шерханом , нарушителем водного перемирия и ненавидевший Маугли с дня его рождения ( почти как Раша Украину) 3) Одной из рыжих псов считающих себя " хозяевами джунглей" бегущего от роя пчел ( санкций) Как то зря он вспомнил Киплинга. Что до шакала Табаки то это пародия на СМИ Раши с ее шакалами ( Киселевым, Соловьевым, Бабаян, Скобеевой, Поповым, Толстым...) Смешно., но один в один. Как то Путинило заносит.. То на половцев и печенегов его занесет, то на детские книжки..
21.04.2021 14:16 Відповісти
пуйло не додивилось мультик до кінця,воно не знає що з тим херханом в кінці сталося!!! бажаю йому додивитись, а потім пітякати!!!
21.04.2021 14:24 Відповісти
думают как отобрать фабрику балалаек и завод какошников артель портянок и фекальных сталактитов
21.04.2021 14:24 Відповісти
"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения." © *****
Угу.

Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 6148
21.04.2021 14:31 Відповісти
Оооооо.....Пукан начал Киплинга читать на ночь? А вы в курсе, что он ночью не спит? Я серьезно, маленькие зеленые не спят, у них нет сна.
А шо такое, что понесло на мировую литературу, а Достоевского, а Герцена, ну а Палевина...незнакомо да?....тока Новичек, токо ракеты, токо баланс сил, которые засрась откуда прут на Россию.
21.04.2021 14:32 Відповісти
😂
Який Шерхан???
Ти ж ведмедя зображав весь час, який з журавлями літає...
Чи то був двоголовий півень???
21.04.2021 14:34 Відповісти
Ху@ло сам сравнил Россию с паленой кошкой
21.04.2021 14:36 Відповісти
"...хотим иметь добрые отношения со всеми..."
"А ані такіє нєблагадарниє!" ©

Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 2147
21.04.2021 14:56 Відповісти
Чому б це, раптом?

Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 6904
21.04.2021 14:59 Відповісти
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
21.04.2021 14:59 Відповісти
Подворотней завоняло
21.04.2021 15:05 Відповісти
Ну, насчет "всяких мелких" "высокорослый" путин явно погорячился.
21.04.2021 15:13 Відповісти
Мартишка з гранатою назвалася Шерханом! Сміх та й годі!
21.04.2021 15:25 Відповісти
Старий бандар-лог сравніл сєбя с Шерханом а стаю макак коториє єго окружают с гієнамі.
Надо дать єму банан за смєкалку.
21.04.2021 15:36 Відповісти
Внимательно читая Киплинга, - Табаки подвывает, славля Шерхана. Рашку никто не славит. Прославляют совсем другую державу. Так о ком речь?
21.04.2021 15:41 Відповісти
Китай?
21.04.2021 16:28 Відповісти
сев. корея, африка
21.04.2021 19:39 Відповісти
Позиция лаптеландии-стоя на коленях раком...
21.04.2021 15:50 Відповісти
Ты забыл, что еще с ядерной ракетой, у горла.
21.04.2021 16:30 Відповісти
недавно в параше одно ботоксное ***** по такому поводу гавкало - кто так обзывается сам мелкой табакой является )
21.04.2021 16:08 Відповісти
Придурок даже сказку не до конца осилил.... Что, Ху*ло, в финале было с Шерханом помнишь?
21.04.2021 16:25 Відповісти
Страна бензоколонка возомнила себя Шерханом Пора привыкать что рашке , в мире, отведена роль наблюдателя За 30 лет рашка ( * правоприемница СССР* ) превратилась из мирового игрока даже не в региональное государство...Влияет только на Беларусь. Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 7615Даже Армения и та огрызается..
21.04.2021 16:47 Відповісти
Шерхан драный! Господи! И это убожество называется президентом... Впрочем, какая страна, такой и "президент".
21.04.2021 17:04 Відповісти
В этой новости - нет главного!
" И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают. Киплинг - великий писатель"
А именно: после слов "Киплинг - великий писатель" - грянули аплодисменты!
21.04.2021 17:16 Відповісти
Шерхан...ну да, от буйволов и слонов тикал (именно ТИКАЛ) проворно.
21.04.2021 17:27 Відповісти
россия это ***** в тигровых лосинах и с разорванным очком. С Шерханом там сходство только благодаря лосинам
21.04.2021 19:30 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform https://twitter.com/tZEinform/status/1384818214757142531

В эфире "Вова Питерский" !
"Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин".
Путин Киплинга не читал Табаки - шестерка Шерхана. Но если Путин о Лукашенко - мы только "за" ! Подвывают
21.04.2021 19:31 Відповісти
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 9492
21.04.2021 21:30 Відповісти
параноїк воФІК
21.04.2021 22:16 Відповісти
психопат. всё в башке навыворот.
22.04.2021 00:32 Відповісти
если плешивый начал сказки вспоминать, то совсем стал плох... старик кабай стал маразматиком...
22.04.2021 07:11 Відповісти
Колись Янукович казав "шкідливий кіт Леопольд". А цей кремлівський ******** пишається долею Шерхана. Інтелектуали, пілять...
22.04.2021 08:37 Відповісти
Нет, не Шерхан.
А кто?
Как есть -- Петух
22.04.2021 15:19 Відповісти
