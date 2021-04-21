Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін

Росія буде реагувати на зовнішній тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін у середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.

"Якщо хтось буде застосовувати зарозумілий і егоїстичний тон, Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію. У світі вже звикли до невмотивованих санкцій, спроб нав'язати свою волю іншим. Але зараз ця практика перероджується на щось більш небезпечне: планування спроби держперевороту в Білорусі, яке розкрили недавно, і плани вбивства президента", - сказав Путін.

"Ми хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування. Але чіпляють Росію то тут, то там. І так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають", + зазначив він.

За його словами, "в деяких країнах завели дуже непристойний звичай - з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без приводу, чіпляти Росію - спорт якийсь".

"Ми не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось сприймає наші наміри як слабкість і сам хоче підірвати ці мости - він повинен знати, що відповідь буде швидкою, асиметричною і жорсткою", - зазначив президент РФ.

