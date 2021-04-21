Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін
Росія буде реагувати на зовнішній тиск.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін у середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.
"Якщо хтось буде застосовувати зарозумілий і егоїстичний тон, Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію. У світі вже звикли до невмотивованих санкцій, спроб нав'язати свою волю іншим. Але зараз ця практика перероджується на щось більш небезпечне: планування спроби держперевороту в Білорусі, яке розкрили недавно, і плани вбивства президента", - сказав Путін.
"Ми хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування. Але чіпляють Росію то тут, то там. І так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають", + зазначив він.
За його словами, "в деяких країнах завели дуже непристойний звичай - з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без приводу, чіпляти Росію - спорт якийсь".
"Ми не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось сприймає наші наміри як слабкість і сам хоче підірвати ці мости - він повинен знати, що відповідь буде швидкою, асиметричною і жорсткою", - зазначив президент РФ.
начинаю верить дедушке Фройду
Угу.
А шо такое, что понесло на мировую литературу, а Достоевского, а Герцена, ну а Палевина...незнакомо да?....тока Новичек, токо ракеты, токо баланс сил, которые засрась откуда прут на Россию.
Який Шерхан???
Ти ж ведмедя зображав весь час, який з журавлями літає...
Чи то був двоголовий півень???
"А ані такіє нєблагадарниє!" ©
Надо дать єму банан за смєкалку.
" И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают. Киплинг - великий писатель"
А именно: после слов "Киплинг - великий писатель" - грянули аплодисменты!
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform https://twitter.com/tZEinform/status/1384818214757142531
В эфире "Вова Питерский" !
Путин Киплинга не читал Табаки - шестерка Шерхана. Но если Путин о Лукашенко - мы только "за" ! Подвывают
А кто?
Как есть -- Петух