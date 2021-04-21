Інженерна група "Арей" спростовує інформацію Міноборони про "відсутність виробничих потужностей" для виготовлення зразка БМП "Вавилон". ДОКУМЕНТ

Інженерна група "Арей" спростовують інформацію Міноборони про начебто відсутність виробничих потужностей для виконання дослідно-конструкторської роботи.

Так, інженерна група заявила, що Міноборони 9 квітня опублікувало неправдиву інформацію. Міністерство заявило, що в "Арея" на сьогоднішній день для належного виконання обов'язкових етапів роботи за укладеним державним контрактом відсутні виробничі потужності, лабораторні та випробувальні бази.

"Виробничі потужності для виготовлення БМПВ "Вавілон" забезпечені 2-ма (двома) договорами з Київським бронетанковим заводом, про що достеменно відомо керівникам Міноборони. Випробування на "на кліматичну і механічну стійкість, функціональність, надійність" проводяться у сертифікованих лабораторіях. Випробування розробок ІГ "Арей" проведуться у лабораторії "Хартрон-Аркос". Відповідні підтвердження надані Міноборони ще у грудні 2020 року. Виготовлення дослідного зразка "Вавілон" мало розпочатись у листопаді 2020 року. Міноборони зірвало виконання роботи", - зазначили в інженерній групі.

"Арей" пропонує керівникам Міноборони дотримуватися умов державного контракту та документів, затверджених Міноборони на його виконання.

