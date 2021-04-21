УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4260 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 875 17

Інженерна група "Арей" спростовує інформацію Міноборони про "відсутність виробничих потужностей" для виготовлення зразка БМП "Вавилон". ДОКУМЕНТ

Інженерна група "Арей" спростовує інформацію Міноборони про "відсутність виробничих потужностей" для виготовлення зразка БМП "Вавилон". ДОКУМЕНТ

Інженерна група "Арей" спростовують інформацію Міноборони про начебто відсутність виробничих потужностей для виконання дослідно-конструкторської роботи.

Про це "Арей" повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, інженерна група заявила, що Міноборони 9 квітня опублікувало неправдиву інформацію. Міністерство заявило, що в "Арея" на сьогоднішній день для належного виконання обов'язкових етапів роботи за укладеним державним контрактом відсутні виробничі потужності, лабораторні та випробувальні бази.

"Виробничі потужності для виготовлення БМПВ "Вавілон" забезпечені 2-ма (двома) договорами з Київським бронетанковим заводом, про що достеменно відомо керівникам Міноборони. Випробування на "на кліматичну і механічну стійкість, функціональність, надійність" проводяться у сертифікованих лабораторіях. Випробування розробок ІГ "Арей" проведуться у лабораторії "Хартрон-Аркос". Відповідні підтвердження надані Міноборони ще у грудні 2020 року. Виготовлення дослідного зразка "Вавілон" мало розпочатись у листопаді 2020 року. Міноборони зірвало виконання роботи", - зазначили в інженерній групі.

Також читайте: Міноборони дозволило годувати військових простроченою їжею: скасувало зобов'язання фірми-постачальника оновлювати недоторканний запас продуктів

"Арей" пропонує керівникам Міноборони дотримуватися умов державного контракту та документів, затверджених Міноборони на його виконання.

Нагадаємо, раніше інженерна група "Арей" повідомила, що виготовлення нового зразка бойової машини "Вавилон" зірвано з вини Міноборони.

Пізніше "Арей" заявили, що в найкоротші терміни хочуть виготовити дослідний зразок важкої БМП "Вавилон".

Інженерна група Арей спростовує інформацію Міноборони про відсутність виробничих потужностей для виготовлення зразка БМП Вавилон 01
Інженерна група Арей спростовує інформацію Міноборони про відсутність виробничих потужностей для виготовлення зразка БМП Вавилон 02

Автор: 

військово-промисловий комплекс (293) Міноборони (7681) оборона (4910)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Бл@дь, ну как такое возможно?!
Люди готовы производить военную технику, а Минобороны открещивается?!
показати весь коментар
21.04.2021 13:32 Відповісти
+3
Когдато один из военачальников на собрании у Сралина заявил, - советские танки это консервные банки...
Больше его никто не видел, всю семью репрессировали....
показати весь коментар
21.04.2021 13:29 Відповісти
+2
Зелю надо выносить или уйло вынесет нас!
показати весь коментар
21.04.2021 13:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когдато один из военачальников на собрании у Сралина заявил, - советские танки это консервные банки...
Больше его никто не видел, всю семью репрессировали....
показати весь коментар
21.04.2021 13:29 Відповісти
АПаша Рычагов сказал похожее по поводу самолетов - так Сталин возмутился ("Вы не должны были так сказать"), но отправил сказавшего учиться. Что правда, все равно расстреляли, но похже и по другому делу.
показати весь коментар
21.04.2021 13:46 Відповісти
Чем ватные мозги гордятся - растрелами, репрессиями. На себя и своих родных сначала примерте, потом "гордитесь".
показати весь коментар
21.04.2021 16:43 Відповісти
ПНХ *****!
показати весь коментар
21.04.2021 21:49 Відповісти
Зеле занесите, прям как дети малые
показати весь коментар
21.04.2021 13:30 Відповісти
Зелю надо выносить или уйло вынесет нас!
показати весь коментар
21.04.2021 13:31 Відповісти
Бл@дь, ну как такое возможно?!
Люди готовы производить военную технику, а Минобороны открещивается?!
показати весь коментар
21.04.2021 13:32 Відповісти
Проще и интереснее купить за откаты у бывших стран соцлагеря...
показати весь коментар
21.04.2021 13:34 Відповісти
похоже, они идут простым путем, который указал луДший презедент современности: зачем заморачиваться с производством нового, проще купить старое, но проверенное!
показати весь коментар
21.04.2021 13:59 Відповісти
если тратить деньги на новое вооружение, то что тогда воровать?
показати весь коментар
21.04.2021 13:35 Відповісти
Если начать закупать технику в Украине, тогда не получится закупить совковое старье, без тендеров, через офшорные фирмы у т.н. "европейских партнеров". Денег знаете ли, и туда и туда не хватит, а по сему выбор очевиден - офшоры!
Где там те придурки кричавшие про свинарчуков?
показати весь коментар
21.04.2021 14:44 Відповісти
Уволить нахрен этих из минобороны и поставить нормальных людей. Это саботаж внаглую на всю страну.
показати весь коментар
21.04.2021 13:36 Відповісти
Ребята! Мы Вас уважаем и не дадим загубить Ваш проект! Трудитесь!
показати весь коментар
21.04.2021 13:40 Відповісти
В Минобороне работают саботажники и предатели Украины получается!
показати весь коментар
21.04.2021 13:52 Відповісти
Начиная с т.н. "верховного главнокомандующего". А чего вы ожидали от уклониста?
показати весь коментар
21.04.2021 14:46 Відповісти
Получается!
Именно предателями и саботажниками вы напихали до отказа власть, лишь бы не Порох!
показати весь коментар
21.04.2021 14:52 Відповісти
Я ТОЖЕ ЧИТАЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЧАСТО ОГОРЧАЮСЬ ЧТО МНОГИЕ ДЕЛА ИДУТ СОВСЕМ НЕ ТАК КАК БЫ ХОТЕЛОСЬ - А УДИВЛЯТСЯ НЕЧЕМУ . КАК НАЦИЯ НАШЕ ОБЩЕСТВО ЕЩЕ СОВСЕМ НЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ А ТЕ СОТНИ ТЫСЯЧ В ОКОПАХ ДА ВОЛОНТЕРОВ ЭТО СЛИШКОМ МАЛАЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ РЕШИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ . В ПРИНЦИПЕ И МОГЛИ БЫ НО КАК ИХ ВСЕХ ОБЪЕДИНИТЬ ВЕДЬ У НАС КАК ГОВОРЯТ ДВА ХОХЛА ТРИ ГЕТЬМАНА ( НЕ В ОБИДУ СКАЗАННОЕ КОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА )
показати весь коментар
21.04.2021 14:50 Відповісти
 
 