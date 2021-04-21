Для переходу на нові екологічні нормативи промисловість потребує допомоги держави та додаткових ресурсів, - економіст

Під час розробки екологічного законодавства потрібно шукати баланс інтересів і враховувати стан вітчизняної промисловості, перехід на нові екологічні нормативи має бути якомога менш безболісним для підприємств.

Про це заявив глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

"Треба передбачити якісь можливості не просто перехідного етапу для наших промислових підприємств з точки зору їхнього переходу в більш екологічне – тобто модернізації їхнього обладнання чи використання більш екологічних рішень. А знайти можливості додаткових ресурсів для цього", - сказав Забловський.

За його словами, влада має запропонувати механізм підтримки екомодернізації промисловості, з урахуванням її реального стану та можливостей, щоб процес зменшення рівня викидів відбувся з найменшими втратами для галузей та вітчизняної економіки в цілому.

"Максимально враховувати і європейський зелений курс, але при цьому знаходити баланс інтересів і робити цей перехід максимально безболісним, зокрема і для промисловості, і для української економіки… Будь-яке рішення має бути зважене фінансово-економічно. Враховувати передусім наші українські реалії", - наголосив Забловський.

Він зазначив, що з огляду на дефіцит коштів у держави Україна, вочевидь, не зможе забезпечити суттєву фінансову підтримку промисловості, проте має можливість запровадити низку стимулів, що допоможуть підприємствам провести екомодернізацію.

"Потрібно знаходити стимули, мотиви для такого переходу, щоб це не було як зобов’язання в такому більш адміністративному регуляторному плані. А створювати стимули і знаходити ресурси, тому що те, що виділяють у межах Європейського зеленого курсу, в України є можливість приєднуватися до різних програм у рамках цього переходу до зеленого переходу. Тому тут завдання держави максимально займати проактивну роль і допомагати українському бізнесу залучати ці ресурси", - вважає Забловський.

Раніше представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроєктом про промислові викиди (№4167) терміни та умови переходу до нових екологічних норм призведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації.

Водночас народний депутат Дмитро Соломчук зазначив, що екологічні законопроєкти потрібно готувати разом з бізнесом з урахуванням стану вітчизняної промисловості та встановивши реалістичні строки проведення екомодернізації.

Своєю чергою у Європейській бізнес асоціації України наголосили, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.