УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4260 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 465 61

Путін похвалився поставками новітніх бойових комплексів у російську армію і запропонував міжнародним партнерам обговорити питання безпеки

Путін похвалився поставками новітніх бойових комплексів у російську армію і запропонував міжнародним партнерам обговорити питання безпеки

Удосконалення й якісне зміцнення збройних сил у Росії триває безперервно.

Про це сьогодні під час послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до 2024 року частка сучасної зброї в російських військах становитиме 76%.

"Це дуже хороший показник", - зазначив Путін.

"А в ядерній тріаді вже цього року перевищить 88%. На бойовому чергуванні вже перебувають новітні ракетні гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності "Авангард", лазерні бойові комплекси "Пересвет". Важка міжконтинентальна ракета "Сармат" буде прийнята на озброєння наприкінці 2022 року. Збільшується кількість ударних авіакомплексів з гіперзвуковою ракетою "Кинджал", кораблів, оснащених високоточною гіперзвуковою зброєю", - зазначив Путін.

За словами Путіна, найближчим часом на бойове чергування поставлять ракети "Циркон".

"Саме як лідер у створенні бойових систем нового покоління Росія ще раз наполегливо пропонує партнерам обговорити з партнерами питання, пов'язані зі стратегічним озброєнням, міжнародною безпекою", - додав президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін

Автор: 

армія рф (18810) путін володимир (24847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
сегодня Пентагон буднично "похвастался" как его БПЛА летает в закрытых кацапами районах Черного моря.. чихал Пентагон на запреты!
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 5066
показати весь коментар
21.04.2021 13:45 Відповісти
+16
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 1442
показати весь коментар
21.04.2021 13:43 Відповісти
+12
Путинское новое оружие. Качество ЛЮБОЙ российской техники знаете? А ОРУЖИЕ, конечно же, совсем по-другому они сделать могут! Верю!
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 8610
показати весь коментар
21.04.2021 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 1442
показати весь коментар
21.04.2021 13:43 Відповісти
Путин а где мультики с твоим поносом в картинках и прожектах таки да.. все построено летает плавает и ездит а на деле.. вы до сих пор молоко пастеризованное не можете делать тушёнку.. какие достижения где в чем одни голые проекты планы и расчеты....
показати весь коментар
21.04.2021 14:21 Відповісти
Ну похвастаться без мультиков это как-то уж совсем мелко ,без размаха ...
показати весь коментар
21.04.2021 13:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442802 А ты знаешь, что каждое испытание серьезного оружия, согласовывается? Нельзя запустить ракету без согласования. Так вот скорость "Авангарда" - 27 МАХ зафиксировали именно американцы, и не на мультиках. Знаешь, 27 МАХ, это 12 мин, от Хабары, до Вашингтона.
показати весь коментар
21.04.2021 16:38 Відповісти
угу иди опохмелись лаптеногое, 27 взмахов она делает перед тем как нае 6 гнуться
показати весь коментар
21.04.2021 19:45 Відповісти
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 1281
показати весь коментар
21.04.2021 13:44 Відповісти
"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы, связанные со стратегическим вооружением, международной безопасности.Источник: https://censor.net/ru/n3261132

Я дико извиняюсь, но у него в слове "*****" - ачипятка.
показати весь коментар
21.04.2021 13:44 Відповісти
птн пнх
показати весь коментар
21.04.2021 13:45 Відповісти
https://twitter.com/nasia014

https://twitter.com/nasia014 Олександр Погребиський @nasia014

https://twitter.com/nasia014 https://twitter.com/nasia014



КВН ніколи не переграє ФСБ, де б вони не зустрічались, чи у Маслякова, чи у Франції, чи на Донбасі...
показати весь коментар
21.04.2021 13:45 Відповісти
Трахал, трахаю и затрахаю чекирастов любого розливу.
показати весь коментар
21.04.2021 19:45 Відповісти
сегодня Пентагон буднично "похвастался" как его БПЛА летает в закрытых кацапами районах Черного моря.. чихал Пентагон на запреты!
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 5066
показати весь коментар
21.04.2021 13:45 Відповісти
https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Британский ,прямо сейчас
показати весь коментар
21.04.2021 15:27 Відповісти
https://www.flightradar24.com/FORTE10/277720b1 Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk прямо щас
показати весь коментар
21.04.2021 15:30 Відповісти
Слава США , развал - параше
показати весь коментар
21.04.2021 15:33 Відповісти
Слава Украине и всем нашим союзникам!
показати весь коментар
21.04.2021 15:36 Відповісти
а Зеля в свою очередь может похвастаться поставкой просроченных продуктов в ВСУ компанией " Військсервіс Волонтер "
показати весь коментар
21.04.2021 13:46 Відповісти
до речі, а куди подівся отой самий "мудрий нарід", який тіпа "сам" забезпечив Армії харчування у 2015-2019 роках? Вони ж волали, що "Порошенко до покращеного харчування не має ніякого стосунку"... Ну, і де ж зараз мудрий нарід, якщо харчування стало гірше нікуди?)
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
гиперзвуковые петарды
показати весь коментар
21.04.2021 13:46 Відповісти
Пердарды.
показати весь коментар
21.04.2021 19:47 Відповісти
ага, і ви говорітє...
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы, связанные со стратегическим вооружением, международной безопасности", - добавил президент РФ."
_Людоед требует от Запада передела Европы мира...
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
А вот и будущее паРашкинской науки...


Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 9537
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
Путін похвалився поставками новітніх бойових комплексів у російську армію і запропонував міжнародним партнерам обговорити питання безпеки - Цензор.НЕТ 4724
показати весь коментар
21.04.2021 20:12 Відповісти
Чувствую, целый день цитаты будут смаковаться.
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
Вот как иобнет всё разом по Воронежу!
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
про Панцири и Искадеры Мы уже слышали
показати весь коментар
21.04.2021 13:49 Відповісти
и даже видели - в Сирии и Карабахе)
показати весь коментар
21.04.2021 13:49 Відповісти
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/02/24/859005-pashinyan-neeffektivnosti-rossiiskih-iskanderov Пашинян заявил о неэффективности российских комплексов Искандер
показати весь коментар
21.04.2021 14:44 Відповісти
Все помнят рост радиации в Европе после испытаний "Супероружия", а оно еще без головки было.
показати весь коментар
21.04.2021 13:49 Відповісти
Путинское новое оружие. Качество ЛЮБОЙ российской техники знаете? А ОРУЖИЕ, конечно же, совсем по-другому они сделать могут! Верю!
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 8610
показати весь коментар
21.04.2021 13:49 Відповісти
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 9141
показати весь коментар
21.04.2021 13:50 Відповісти
чекали, що ж воно раскаже на цьому зверненні.
Дочекалися.
Висновок: ***** - це діагноз
показати весь коментар
21.04.2021 13:50 Відповісти
Турки доказали всему миру, что неимеющие аналогов вундервафли кацапстана - металлолом. Тот же распиаренный "панцирь" даже себя не способен защитить
показати весь коментар
21.04.2021 13:50 Відповісти
БГО - большой гусеничный отпеватель
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 5749
показати весь коментар
21.04.2021 13:52 Відповісти
Да все твои пукалки отключатся свифтом и арестом твоего миллиарда
показати весь коментар
21.04.2021 13:52 Відповісти
Триллиона прдон
показати весь коментар
21.04.2021 13:53 Відповісти
когда уже мир начнет реагировать на это - ведь повтор ситуации как с нацисткой Германией и Гитлером - налицо
показати весь коментар
21.04.2021 13:53 Відповісти
_И финал будет таким же: Хирошима и Нагасаки. Помноженные на тысячи. Человечество безумно и необучаемо, увы. Правящие им политики - подлецы и безответственные ничтожества - что и неудивительно, ибо власти алчут худшие из людей.
показати весь коментар
21.04.2021 14:06 Відповісти
Не, нада проста пару тотолеторастов выпотрошить у прямом эхвире и желание узурпировать власть будет сопровождаться стойкой диареей. Долой толерастию союзника тотолеторастии. Чиринок имени гадафя поверг у шок тотолеторастов теперь ане срочно тринируют сваё ашко на будущее.
показати весь коментар
21.04.2021 19:57 Відповісти
предложил международным партнерам обсудить/ Ось посідали ми й диспут ведем,Голови сушимо, нігті гризем:Плани складаємо - добрі, корисні,Мудрі, величні та ще й славнозвісні!Їх неодмінно нам треба здійснить -Всі... лиш єдиним бажанням і вмить!..Ах, ми й забули!.. Та ти постривай...Брате, хвостом веселіше махай!- Кіплінг.
показати весь коментар
21.04.2021 13:54 Відповісти
- Вот у меня есть тетрадка, смотрите сколько тысяч новых ракет в ней записано, больше чем у Китая и США в 100 раз. Все ракеты превосходят новейшие аналоги из США и Китая в 100 раз. Вот смотрите в этой тетрадке все написано. Так что все бойтесь нас и платите дань.
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
обсудить можно лишь условия твоего тюремного режима, вурдалак конченный!
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
Цікаво, яка буде відповідь Зєлєнского, як президента держави, на яку ймовірність нападу переозброєної армії пуцина найвища? Чим похвалитися "чемпіон" по пошуку миру в очах терориста, який озброюється до зубів? Є щ протиставити окрім грандіозних салюиів своїх корєфанів?
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
Украине пора делать ЯО.
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
Еще один упоротый, думающий что он "патриот"
показати весь коментар
21.04.2021 14:50 Відповісти
вздрючат как иран и все
показати весь коментар
21.04.2021 15:43 Відповісти
До 2024 года кремлю ещё надо дожить.
А с уровнем оснащённости, от которого воротит даже Индию, это будет непросто.
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
Анаконда-анаконда-анаконда...
показати весь коментар
21.04.2021 14:07 Відповісти
Пуйло та обвешайся ты хоть весь стволами.Прилети хоть на Звезде смерти,это не изменит того,що ты тупо Ху.ло.Ну будут говорить,вон пошёл Ху.ло обвешенный стволами.Больное чучело на Звезде смерти прилетело
показати весь коментар
21.04.2021 14:08 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 14:45 Відповісти
" предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности"....... тобто залякати міжнародних партнерів!!!!!! Спробуйте мені щось зробитИ!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.04.2021 14:25 Відповісти
Та до ************** жопы ваши воняльные комплексы. Сколько проложили дорог? Сколько построили больниц? Сколько домов отдали погорельцам? ..А потопленцам???
показати весь коментар
21.04.2021 14:26 Відповісти
Картина маслом: Гопник, хвастается перед прохожими, своим новым ножичком и предлагает им обсудить вопрос своей безопасности.
Выглядит как-то так!
показати весь коментар
21.04.2021 14:48 Відповісти
Нормальні люди економіку й рівень життя будують в країні а шизонуте та дике ***** ракети .... й клав він що мільйони живуть за межою бідності.
показати весь коментар
21.04.2021 14:49 Відповісти
А в Украине клали и на то и на другое. Вообще на все клали.
показати весь коментар
21.04.2021 15:03 Відповісти
Кацап не тупи ***** на рф живе, сЦарь там, ти його називаєш путін.
Забувати кацапам про Україну треба й займатися своїм мухосранском-рф.
P. S.
путін- *****.
РФія&рашиссти - ворог.
Крим - Україна.
*****&рашиссти- ПНХ!
показати весь коментар
22.04.2021 02:49 Відповісти
сказки про вундерфвафлю. орки воюют старым совецким хламом, которое впрочем может наделать беды.
а реальность по вундервафлям тем временем такова:
....Начало серийного производства было запланировано на 2017 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-http://minpromtorg.gov.ru-14 [14] , но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-15 [15] . В связи с действием санкций против корпораций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ОАК и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85 Ростех » срок может быть перенесён на период до 2025 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-17 [17] . При этом сертификация МС-21 ожидается в конце 2021 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-18 [18] ,.... (с) кацаповики

все их ракеты и блохолетты без буржуйской авионики и электроники это хлам.
показати весь коментар
21.04.2021 14:51 Відповісти
дурень думкою радіє
показати весь коментар
21.04.2021 22:08 Відповісти
 
 