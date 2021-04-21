Путін похвалився поставками новітніх бойових комплексів у російську армію і запропонував міжнародним партнерам обговорити питання безпеки
Удосконалення й якісне зміцнення збройних сил у Росії триває безперервно.
Про це сьогодні під час послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, до 2024 року частка сучасної зброї в російських військах становитиме 76%.
"Це дуже хороший показник", - зазначив Путін.
"А в ядерній тріаді вже цього року перевищить 88%. На бойовому чергуванні вже перебувають новітні ракетні гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності "Авангард", лазерні бойові комплекси "Пересвет". Важка міжконтинентальна ракета "Сармат" буде прийнята на озброєння наприкінці 2022 року. Збільшується кількість ударних авіакомплексів з гіперзвуковою ракетою "Кинджал", кораблів, оснащених високоточною гіперзвуковою зброєю", - зазначив Путін.
За словами Путіна, найближчим часом на бойове чергування поставлять ракети "Циркон".
"Саме як лідер у створенні бойових систем нового покоління Росія ще раз наполегливо пропонує партнерам обговорити з партнерами питання, пов'язані зі стратегічним озброєнням, міжнародною безпекою", - додав президент РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я дико извиняюсь, но у него в слове "*****" - ачипятка.
https://twitter.com/nasia014 Олександр Погребиський @nasia014
https://twitter.com/nasia014 https://twitter.com/nasia014
КВН ніколи не переграє ФСБ, де б вони не зустрічались, чи у Маслякова, чи у Франції, чи на Донбасі...
_Людоед требует от Запада передела
Европымира...
Дочекалися.
Висновок: ***** - це діагноз
А с уровнем оснащённости, от которого воротит даже Индию, это будет непросто.
Выглядит как-то так!
Забувати кацапам про Україну треба й займатися своїм мухосранском-рф.
P. S.
путін- *****.
РФія&рашиссти - ворог.
Крим - Україна.
*****&рашиссти- ПНХ!
а реальность по вундервафлям тем временем такова:
....Начало серийного производства было запланировано на 2017 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-http://minpromtorg.gov.ru-14 [14] , но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-15 [15] . В связи с действием санкций против корпораций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ОАК и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85 Ростех » срок может быть перенесён на период до 2025 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-17 [17] . При этом сертификация МС-21 ожидается в конце 2021 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-18 [18] ,.... (с) кацаповики
все их ракеты и блохолетты без буржуйской авионики и электроники это хлам.