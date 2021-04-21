Путін похвалився поставками новітніх бойових комплексів у російську армію і запропонував міжнародним партнерам обговорити питання безпеки

Удосконалення й якісне зміцнення збройних сил у Росії триває безперервно.

Про це сьогодні під час послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до 2024 року частка сучасної зброї в російських військах становитиме 76%.

"Це дуже хороший показник", - зазначив Путін.

"А в ядерній тріаді вже цього року перевищить 88%. На бойовому чергуванні вже перебувають новітні ракетні гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності "Авангард", лазерні бойові комплекси "Пересвет". Важка міжконтинентальна ракета "Сармат" буде прийнята на озброєння наприкінці 2022 року. Збільшується кількість ударних авіакомплексів з гіперзвуковою ракетою "Кинджал", кораблів, оснащених високоточною гіперзвуковою зброєю", - зазначив Путін.

За словами Путіна, найближчим часом на бойове чергування поставлять ракети "Циркон".

"Саме як лідер у створенні бойових систем нового покоління Росія ще раз наполегливо пропонує партнерам обговорити з партнерами питання, пов'язані зі стратегічним озброєнням, міжнародною безпекою", - додав президент РФ.

