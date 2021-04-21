Кремлівська медіаменеджерка Симоньян заявила, що пишається агентами ГРУ, які підірвали склад У Чехії і вбили двох людей

Кремлівська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян виправдовує терористичний акт на території Чехії, у якому загинули люди.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав Рустем Адагамов, передає Цензор.НЕТ.

"Симоньян виправдовує терористичний акт на території Чехії, в якому загинули люди. І ще пише, що пишається терористами і вбивцями. Коли вона вже потрапить під європейські й американські санкції?" - написав він і опублікував скрин допису Симоньян з відповідною заявою.

"Пишаюся знайомством з цими відважними хлопцями, лицарями світового спокою і правопорядку", - заявила Симоньян.





Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.