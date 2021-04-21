Кремлівська медіаменеджерка Симоньян заявила, що пишається агентами ГРУ, які підірвали склад У Чехії і вбили двох людей
Кремлівська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян виправдовує терористичний акт на території Чехії, у якому загинули люди.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав Рустем Адагамов, передає Цензор.НЕТ.
"Симоньян виправдовує терористичний акт на території Чехії, в якому загинули люди. І ще пише, що пишається терористами і вбивцями. Коли вона вже потрапить під європейські й американські санкції?" - написав він і опублікував скрин допису Симоньян з відповідною заявою.
"Пишаюся знайомством з цими відважними хлопцями, лицарями світового спокою і правопорядку", - заявила Симоньян.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
А кто не согласен - русофоб.
Хорошо что это максимум на что они способны. При очень благоприятном стечении обстоятельств
птклмнв - да у немцев даже табуретка бы хотела какого-то равноправия, а не то что Сталин и его тоже усатый друг.
Джаст рид эбаут ит - немного.
Путин ваще ни разу никак не может равнятся, ибо он просто совковое - что? - Х....
Шпили-вили с разведчиками - это не тудой-сюдой с Кеосаяном.....
https://youtu.be/eG8auD4yREI
А зараз дивимося на реакцію. А вона ніяка. Нема заяв від керівництва НАТО, нема тотальної висилки дипломатів свинорейху з усіх країн ЄС, нема навіть нових санкций.
І це ще більше ********** ********* до агресії, фактично потакаючи його імперським прагненням..
І де та жорстка реакція або відповідь "буде обов'язково", як тут пишуть деякі?
Щодо "відповіді колись потім" впевнений: її не буде, від слова "зовсім". Тому що Європа зараз демонструє відверту політичну імпотенцію, та й економічні позиції лаптєстану там нажаль достатньо сильні.
А поки що маємо позавчора заяву на зустрічи МЗС ЄС, що вони ніяких нових санкцій вводити не збираються. І це на тлі накопичення військ агресора на кордонах України, ситуації з Навальним та відвертим знущанням лаптєногих над Європою.
А твій оптимізм звідки? Фантастики начитався, чи свято віриш у підтримку Європи?
Про світові біржи кольорових металів чув? Отож.
Якщо з'явится потреба у міді, то її дуже швидко вирішать. Питання: за яку ціну..
Ти таки видатний нефахівець.
Ти хоча б маєш уяву, як фукнціонують світові біржи?. Це не консервна фабрика у твоєму рідному Бердичеві.
Що таке товарно-сировинні ф'ючерси чув? Ці контракти укладають на ще не видобуту сировину..
Є такий термін: визначення продуктивності видобувного підприємства по показникам: або потреби ринку, або - гірничо-технологічні можливості. А ти мені про екскаватори в забоях.. До речи, вони там можуть з'явитися лише у відповідності до проекту..
Отож, фахівець)) вивчай матчасть, тобі не пощастило, бо ти потрапив на обізнану людину
Ну-ну.
Таким, як ти - неукам та нахабам, треба хоча б іноді давати прочуханки, бо ви начебто есперти в усіх областях, навіть там, де не маєте уяви..
мне тупо не особо круто шо это говно сравнивают с Рейхом.
там как ни как была честь и т.д., а у быдла - см. Тюрьрьма на Лонцкого - И что? отвечай!!
что? где такое еще кроме Мянмы было?
ах да, у мну один дед воевал, правда, воевал бы он против Финляндии - я бы первый был бы шо сказал - смерть оккупанту
Вот так и чехи. Они любят всех и не особо интересуются, что происходит в мире.
Так же, как украинцы совершенно не интересовались войной на Балканах и роли в этом фашистской России.
Вот так и часть граждан европейских стран просто не интересуются, что происходит даже на том же континенте.
у совка - пару миллионов тупо солдиков - туда-сюда - неважно, за шо я и говорю то
Вот это будет интересно посмотреть и их вой послушать....
что и видим по новостях.
ну и да, кто думает шо в ЕС нас тока и думают как принять....
если кто хочет поспорить - сперва рули историю
а ця істерична курва хоче зайти в історію разом із своїм кренделем, коли арцахів приземлили, півтора місяця мовчала разом з іншим кренделем кареном шах назаровим і досі не плаче, що втратили "велику вірменію" і мікрон мовчав, бо указівок від фюрера не було. Вона таки "допригається".
Они давали мне интервью, наврали с три короба, что простые предприниматели, а не спецслужбисты, теперь оказывается, что они меня за дуру держали, но я ими горжусь. Вместо того, чтобы сказать: "Ах вы ж, вруны подлые !"
Это типа, если она утверждает, что не заодно с ними. "Я не такая, я жду трамвая".
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/