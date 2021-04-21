УКР
Кремлівська медіаменеджерка Симоньян заявила, що пишається агентами ГРУ, які підірвали склад У Чехії і вбили двох людей

Кремлівська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян виправдовує терористичний акт на території Чехії, у якому загинули люди.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав Рустем Адагамов, передає Цензор.НЕТ.

"Симоньян виправдовує терористичний акт на території Чехії, в якому загинули люди. І ще пише, що пишається терористами і вбивцями. Коли вона вже потрапить під європейські й американські санкції?" - написав він і опублікував скрин допису Симоньян з відповідною заявою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менше шести агентів ГРУ РФ брали участь у підготовці вибухів у Чехії в 2014 році, - Bellingcat

"Пишаюся знайомством з цими відважними хлопцями, лицарями світового спокою і правопорядку", - заявила Симоньян.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Автор: 

+28
ДНРовские твиттеры скулят, что в сепарский блиндаж прямым попаданием залетел "солнечный лучик" 122мм..
Кремлевский медиа-менеджер Симоньян заявила, что гордится агентами ГРУ, которые взорвали склад в Чехии и убили двух человек - Цензор.НЕТ 3231
21.04.2021 13:51 Відповісти
21.04.2021 13:51 Відповісти
+25
_Это вызывающее послание Западу: да, мы вас взрываем. Да, мы вас - убиваем! И что? ЧТО ВЫ НАМ СДЕЛАЕТЕ, НИЧТОЖЕСТВА?
21.04.2021 13:51 Відповісти
21.04.2021 13:51 Відповісти
+19
Эта дура просто забыла что они "обычные предприниматели средней руки и продавцы спортивного питания". Уже от своей лжи окосела, ****.
21.04.2021 13:53 Відповісти
21.04.2021 13:53 Відповісти
И вы должны гордиться такими братьями!
А кто не согласен - русофоб.
21.04.2021 13:48 Відповісти
21.04.2021 13:48 Відповісти
Первая Мировая кстати наступила формально, когда убили 1 человека в Европе - Франца Фердинанда, а тут аж 2 человек и целый склад кокнули. Пора дойти до москвы и гнать кацапов за урал
21.04.2021 13:58 Відповісти
21.04.2021 13:58 Відповісти
два козла единственные агенты 666 и еврейская сумасшедшая армянка Симонян ее что трактором рихтовали при родах фэ как на такую может вообще что то вставать у нормальных мужиков..разве что только у шпиленосцев педиков
21.04.2021 14:24 Відповісти
21.04.2021 14:24 Відповісти
жидоармянка
21.04.2021 16:08 Відповісти
21.04.2021 16:08 Відповісти
Навіщо гнати, в землю сук, нехай черноземна полоса розширюється за рахунок добрива
21.04.2021 16:38 Відповісти
21.04.2021 16:38 Відповісти
И кто дойдет?
21.04.2021 16:43 Відповісти
21.04.2021 16:43 Відповісти
это у нее уже истерика))) так она еще не палилась
21.04.2021 13:48 Відповісти
21.04.2021 13:48 Відповісти
Она журналистка, может их хоть марсианами обозвать))
21.04.2021 16:44 Відповісти
21.04.2021 16:44 Відповісти
она не журналистка а пропагандистка, не путай лапоть каснопузый)))
21.04.2021 17:53 Відповісти
21.04.2021 17:53 Відповісти
здесь водки нет, пшел вон)))
21.04.2021 19:22 Відповісти
21.04.2021 19:22 Відповісти
21.04.2021 13:49 Відповісти
21.04.2021 13:49 Відповісти
21.04.2021 15:26 Відповісти
21.04.2021 15:26 Відповісти
Блин, если бы они взорвали, а все подумали, например на США, то было бы чем гордиться. А так... Такой зашквар от спецслужб....
Хорошо что это максимум на что они способны. При очень благоприятном стечении обстоятельств
21.04.2021 13:50 Відповісти
21.04.2021 13:50 Відповісти
Она уже давно вне адекватности проживает, поэтому терять ей нечего и можно нести любую чушь, лишь бы возле кормушки быть...
21.04.2021 13:50 Відповісти
21.04.2021 13:50 Відповісти
_Это вызывающее послание Западу: да, мы вас взрываем. Да, мы вас - убиваем! И что? ЧТО ВЫ НАМ СДЕЛАЕТЕ, НИЧТОЖЕСТВА?
21.04.2021 13:51 Відповісти
21.04.2021 13:51 Відповісти
выходит, они и есть ничтожества
показати весь коментар
21.04.2021 19:27 Відповісти
И есть. А внизу - мещане, не желающие ни видеть дальше собственного носа, ни думать.
21.04.2021 20:06 Відповісти
21.04.2021 20:06 Відповісти
21.04.2021 13:51 Відповісти
21.04.2021 13:51 Відповісти
мне это все напоминает Европу перед второй мировой войной - и не язвите ,не Макклауд не разу - просто читал об этом ,как и вы можете при желании
21.04.2021 13:51 Відповісти
21.04.2021 13:51 Відповісти
так почитай - как и кто хтел ПМВ и как насрали на немцев.
птклмнв - да у немцев даже табуретка бы хотела какого-то равноправия, а не то что Сталин и его тоже усатый друг.
Джаст рид эбаут ит - немного.
Путин ваще ни разу никак не может равнятся, ибо он просто совковое - что? - Х....
21.04.2021 14:11 Відповісти
21.04.2021 14:11 Відповісти
Склад № 16 содержал 50 тонн боеприпасов, которые после взрыва 16 октября были разбросаны на расстоянии 800 метров. Погибли Вратислав Гавранек и Людек Петршик , сотрудники фирмы
21.04.2021 13:52 Відповісти
21.04.2021 13:52 Відповісти
Чехия это услышала
21.04.2021 13:53 Відповісти
21.04.2021 13:53 Відповісти
Чурки стравливают славян и нацмены - от такие реалии.
21.04.2021 13:53 Відповісти
21.04.2021 13:53 Відповісти
Эта дура просто забыла что они "обычные предприниматели средней руки и продавцы спортивного питания". Уже от своей лжи окосела, ****.
21.04.2021 13:53 Відповісти
21.04.2021 13:53 Відповісти
Симоням всю её жизнь называли ЧУРКОЙ ЧЕРНОЖОПОЙ и она хочет всем доказать что она больше всех любит росеюшку
21.04.2021 13:54 Відповісти
21.04.2021 13:54 Відповісти
Конечно гордится !
Шпили-вили с разведчиками - это не тудой-сюдой с Кеосаяном.....
21.04.2021 13:54 Відповісти
21.04.2021 13:54 Відповісти
Симоньян тоже на шпиль попала))))

https://youtu.be/eG8auD4yREI
21.04.2021 13:54 Відповісти
21.04.2021 13:54 Відповісти
Чурки и нацмены стравливают славян - реалии.
21.04.2021 13:54 Відповісти
21.04.2021 13:54 Відповісти
А мордовские ,,славяне", типа не причем?
показати весь коментар
21.04.2021 14:07 Відповісти
так, це свєточь лібєральной мислі ре фе в екзілє...

21.04.2021 13:55 Відповісти
21.04.2021 13:55 Відповісти
Какой бред.
21.04.2021 14:06 Відповісти
21.04.2021 14:06 Відповісти
да, из-за "на Украине" - мона и не читать тварей
21.04.2021 14:12 Відповісти
21.04.2021 14:12 Відповісти
Черное это белое, мир это война, убийцы это рыцари. Кремлевскую пропагандоншу от гордости прямо распирает.
21.04.2021 13:55 Відповісти
21.04.2021 13:55 Відповісти
Насправді мова йде про фактичний напад лаптєстану на країну, що у складі ЄС та НАТО. При цьому Чехія не мала жодних конфліктів з свинособаками, але вони вирішили, що так можна діяти.
А зараз дивимося на реакцію. А вона ніяка. Нема заяв від керівництва НАТО, нема тотальної висилки дипломатів свинорейху з усіх країн ЄС, нема навіть нових санкций.
І це ще більше ********** ********* до агресії, фактично потакаючи його імперським прагненням..
21.04.2021 13:56 Відповісти
21.04.2021 13:56 Відповісти
2010. Прямое нападение на НАТО и ЕС.

21.04.2021 14:01 Відповісти
21.04.2021 14:01 Відповісти
такий самий випадок.
І де та жорстка реакція або відповідь "буде обов'язково", як тут пишуть деякі?
21.04.2021 14:25 Відповісти
21.04.2021 14:25 Відповісти
Чому раптом тобі повинні доложити, як реагує Чехія і НАТО? Ти чекав від них атомної війни, чи що? В НАТО розумні люди... Відповідь буде, вона буде у свій час, буде дуже болючою і дорогою для ************, причому вони навіть не здогадаються, чому це сталося.
21.04.2021 14:05 Відповісти
21.04.2021 14:05 Відповісти
21.04.2021 14:08 Відповісти
21.04.2021 14:08 Відповісти
ну, по-перше, тримайте себе у руцях: я не просив відповіді особисто мені. Але про реакцію звісно є і будуть публікації у пресі як Чехії, так й інших країн ЄС.
Щодо "відповіді колись потім" впевнений: її не буде, від слова "зовсім". Тому що Європа зараз демонструє відверту політичну імпотенцію, та й економічні позиції лаптєстану там нажаль достатньо сильні.
21.04.2021 14:22 Відповісти
21.04.2021 14:22 Відповісти
Твої і подібних осіб пацанські, вуличні принципи демократичними країнами в міжнародних справах не застосовуються. Реакція буде тихою і дуже болючою для агресора.
21.04.2021 14:26 Відповісти
21.04.2021 14:26 Відповісти
Так, пан фахівець з міжнародних відносин, , почекаємо цих "болючих" санкцій.
А поки що маємо позавчора заяву на зустрічи МЗС ЄС, що вони ніяких нових санкцій вводити не збираються. І це на тлі накопичення військ агресора на кордонах України, ситуації з Навальним та відвертим знущанням лаптєногих над Європою.
А твій оптимізм звідки? Фантастики начитався, чи свято віриш у підтримку Європи?
21.04.2021 14:32 Відповісти
21.04.2021 14:32 Відповісти
он в польше сидит, ему по фиг)
21.04.2021 19:31 Відповісти
21.04.2021 19:31 Відповісти
Так, пан нефахівець, треба мати трохи клепок, щоб зрозуміти, що санкції готуються, прораховуються тощо. Бо якщо Сіменс закупляв в Рашці тисячі тон міді, то якщо він захоче відмовитися негайно і звернеться до Чілі чи іншої країни, ле добувають мідь, то відповідь буде така: ми з радістю вам продамо. Проте почекайте 8 місяців, поки ми замовимо екскаватори для розширення копалень, модернізуємо рафінажний завод - це ще піврокв, побудуємо електростанцію, щоб дати туди електроенергію - це ще 2 роки, і тоді ви отримаєте мідь. А тим часом 120 тисяч робітників Сіменса нехай почекають без роботи, а німецький бюджет посидить без податків і грошей. І на цій хвилі нехай до влади прийдуть ліві і праві любителі Рашки.
25.04.2021 16:21 Відповісти
25.04.2021 16:21 Відповісти
ну тоді ти - точно фахівець..
Про світові біржи кольорових металів чув? Отож.
Якщо з'явится потреба у міді, то її дуже швидко вирішать. Питання: за яку ціну..
26.04.2021 12:05 Відповісти
26.04.2021 12:05 Відповісти
Біржа добуває метал? ))) Якщо раптом росте попит на метал, а задовольнити попит нічим, то що відбувається з ціною? І як це впливає на економіку?
Ти таки видатний нефахівець.
27.04.2021 00:32 Відповісти
27.04.2021 00:32 Відповісти
ну так, ти дійсно видатний фахівець зі збирання полуниці.
Ти хоча б маєш уяву, як фукнціонують світові біржи?. Це не консервна фабрика у твоєму рідному Бердичеві.
Що таке товарно-сировинні ф'ючерси чув? Ці контракти укладають на ще не видобуту сировину..
Є такий термін: визначення продуктивності видобувного підприємства по показникам: або потреби ринку, або - гірничо-технологічні можливості. А ти мені про екскаватори в забоях.. До речи, вони там можуть з'явитися лише у відповідності до проекту..
Отож, фахівець)) вивчай матчасть, тобі не пощастило, бо ти потрапив на обізнану людину
27.04.2021 14:26 Відповісти
27.04.2021 14:26 Відповісти
Черговий мінєтджер? )))
Ну-ну.
28.04.2021 18:09 Відповісти
28.04.2021 18:09 Відповісти
Ну це й так зрозуміло, що це твоє улюблене заняття після полуниці.
Таким, як ти - неукам та нахабам, треба хоча б іноді давати прочуханки, бо ви начебто есперти в усіх областях, навіть там, де не маєте уяви..
29.04.2021 11:18 Відповісти
29.04.2021 11:18 Відповісти
свинорейху\\\\\\\\\\\\

мне тупо не особо круто шо это говно сравнивают с Рейхом.
там как ни как была честь и т.д., а у быдла - см. Тюрьрьма на Лонцкого - И что? отвечай!!
что? где такое еще кроме Мянмы было?
ах да, у мну один дед воевал, правда, воевал бы он против Финляндии - я бы первый был бы шо сказал - смерть оккупанту
21.04.2021 14:16 Відповісти
21.04.2021 14:16 Відповісти
вы еще Боинг забыли... скоро 7 лет как не знают, кто сбил и что делать.
21.04.2021 19:30 Відповісти
21.04.2021 19:30 Відповісти
Информация о заявлении Симоньян о подлержке террористов должна попасть в посольство Чехии официальными путями. Проститутка должна сидеть в своей фашистской будке и выезжать на отдых только в братскую Северную Корею, но не в Европу.
21.04.2021 13:56 Відповісти
21.04.2021 13:56 Відповісти
Хорошо бы Западу собрать вы***ков этой русни и отправить на парашу-домой.
21.04.2021 14:02 Відповісти
21.04.2021 14:02 Відповісти
Делается. Но всех не выслать, так как в Европе нет сталинского режима, когда всех под одну гребёнку.
21.04.2021 14:20 Відповісти
21.04.2021 14:20 Відповісти
почему это сталинский?? это страна агрессор и ее жители представляют угрозу для Европы? разве нет?
21.04.2021 19:32 Відповісти
21.04.2021 19:32 Відповісти
Щоб тебе вже хтось взірвав....дура.
21.04.2021 14:00 Відповісти
21.04.2021 14:00 Відповісти
Можна вже і про наші підірвані склади заявити - це справа мокшанів.
21.04.2021 14:01 Відповісти
21.04.2021 14:01 Відповісти
Это прекрасно. Пусть они больше вякают, а то в Чехии около половины населения относится с симпатией к кацарылым, к сожалению. Хотя, как в Украине, русня по Марику градами, а они всё равно их любят. Если после всего, что наделали казламордые, находятся особи, которым они нравятся, то в таком случае поможет только кастрация, изоляция отстрел.
21.04.2021 14:03 Відповісти
21.04.2021 14:03 Відповісти
Так же как и вы относитесь с симпатией к Кубе. Или к Китаю. Которые, тем не менее, были и остаются коммунофашистской тюрьмой, и политика которых практически не изменилась даже после шагов, сделанных навстречу им мировой демократией.
Вот так и чехи. Они любят всех и не особо интересуются, что происходит в мире.
Так же, как украинцы совершенно не интересовались войной на Балканах и роли в этом фашистской России.
Вот так и часть граждан европейских стран просто не интересуются, что происходит даже на том же континенте.
21.04.2021 14:16 Відповісти
21.04.2021 14:16 Відповісти
им до Италии Муссолини - как тебе до истории
21.04.2021 14:17 Відповісти
21.04.2021 14:17 Відповісти
Или им до сталинского совка, как тебе до здравого смысла.
21.04.2021 14:21 Відповісти
21.04.2021 14:21 Відповісти
то еще кто бы кому говорил
у совка - пару миллионов тупо солдиков - туда-сюда - неважно, за шо я и говорю то
21.04.2021 14:55 Відповісти
21.04.2021 14:55 Відповісти
Это кто с симпатией к кубе, китаю? Я коммунистов ненавижу.
21.04.2021 14:38 Відповісти
21.04.2021 14:38 Відповісти
Теперь doufám и жму руку.
21.04.2021 14:43 Відповісти
21.04.2021 14:43 Відповісти
а что сейчас? настроения не изменились?
21.04.2021 19:33 Відповісти
21.04.2021 19:33 Відповісти
Пока трудно сказать.
21.04.2021 20:38 Відповісти
21.04.2021 20:38 Відповісти
Так российские обыватели всегда относились с юмором к убийствам, совершаемым их сородичами. Пока это не касалось их самих.
21.04.2021 14:18 Відповісти
21.04.2021 14:18 Відповісти
Вместо бла бла.... Сделайте этих черноротых раша тв невьездными в Европу и США!!! Арестуйте их активы там!!!
Вот это будет интересно посмотреть и их вой послушать....
21.04.2021 14:12 Відповісти
21.04.2021 14:12 Відповісти
Походу эти орки соревнуются вже,кто из них круче умеет нести х.рню,шоб не расплескать
21.04.2021 14:14 Відповісти
21.04.2021 14:14 Відповісти
мазохизм, но вот русне хоть есть чем гордиться, сорри, но нам тока сиденьем "о-двух-жёпп"
что и видим по новостях.
ну и да, кто думает шо в ЕС нас тока и думают как принять....
если кто хочет поспорить - сперва рули историю
21.04.2021 14:20 Відповісти
21.04.2021 14:20 Відповісти
Руссо фашисто детектед. "Русне есть чем гордиться"... Тьфу. Без комментариев.
21.04.2021 14:23 Відповісти
21.04.2021 14:23 Відповісти
почитай что там фашизм, совок, а потом пиши сюда
21.04.2021 14:42 Відповісти
21.04.2021 14:42 Відповісти
По идее ее уже пора подавать в международный розыск и выдать ордер на ее арест. Интересно как на это заявление отреагирует Чехия и ее соратники по ЕС и союзники по НАТО.
21.04.2021 14:28 Відповісти
21.04.2021 14:28 Відповісти
вангую: никак
21.04.2021 19:34 Відповісти
21.04.2021 19:34 Відповісти
Ничего личного, но почему выдергиваются отдельные фразы из контекста? В надежде, что никому не станет интересно и никто не пойдет и не посмотрит? Полная цитата: "Что нам пытается сказать Чехия? Что у них на частном складе, без пригляду, криминальные личности хранили оружие в об'емах, способных обеспечить многолетнюю гражданскую войну в среднем европейском государстве. И они, чехи, ничего по этому поводу не предпринимали. А потом пришли Боширов и Петров и взорвали этот склад к тараканам собачьим. И среднее европейское государство может теперь спокойно спать. Ну, если это так, то я горжусь знакомством с этими отважными парнями, рыцарями мирового покоя и правопорядка". Я думал, что ЦН придерживается стандартов журналистики, а окозалось, что только думал...(((
21.04.2021 14:31 Відповісти
21.04.2021 14:31 Відповісти
від переміни доданків сума аж ніяк не змінюється, що ця курва -глашатай цінностей "русскагаварящих", не дотримується стандартів журналістики. вона не журналістка а звичайна кликуша.
21.04.2021 14:49 Відповісти
21.04.2021 14:49 Відповісти
это не отменяет факта терракта. А выжившая из ума грантоедка поет оды шпили-вили, за которыми тяянется вонючий хвост преступлений
21.04.2021 15:32 Відповісти
21.04.2021 15:32 Відповісти
а класно чехи підсвітили резиденцію земана і що написали державний зрадник. Хоч він і страждає алкоголізмом, а все таки побачив, на "параді" 9 травня буде як свій. А що він сказав - я чеський шпигун, вже маразм стукає в двері. А у зеленої масті -геращенко нічого не спромігся як слід обписати двері, потім ще добавив від себе. дрібнувато, однако.
а ця істерична курва хоче зайти в історію разом із своїм кренделем, коли арцахів приземлили, півтора місяця мовчала разом з іншим кренделем кареном шах назаровим і досі не плаче, що втратили "велику вірменію" і мікрон мовчав, бо указівок від фюрера не було. Вона таки "допригається".
21.04.2021 14:45 Відповісти
21.04.2021 14:45 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!"(с)
21.04.2021 14:49 Відповісти
21.04.2021 14:49 Відповісти
Так этим "озабоченным" и надо. Что еще рашисты должны сотворить, чтобы евроимпотенты очнулись? Сплошные шредеры, ******* и лепены.
21.04.2021 14:49 Відповісти
21.04.2021 14:49 Відповісти
До речі, щодо справи Шеремета.
21.04.2021 14:56 Відповісти
21.04.2021 14:56 Відповісти
Древний трудолюбивый армянский народ превратился в беспринципных лаптеногих подпуйловников и уродов конченных. Правильно им турки и азеры врезали...
21.04.2021 14:59 Відповісти
21.04.2021 14:59 Відповісти
Вынося за скобки даже суть вопроса, внешне выглядит её пост так :

Они давали мне интервью, наврали с три короба, что простые предприниматели, а не спецслужбисты, теперь оказывается, что они меня за дуру держали, но я ими горжусь. Вместо того, чтобы сказать: "Ах вы ж, вруны подлые !"

Это типа, если она утверждает, что не заодно с ними. "Я не такая, я жду трамвая".
21.04.2021 15:09 Відповісти
21.04.2021 15:09 Відповісти
знатный прогиб
21.04.2021 15:34 Відповісти
21.04.2021 15:34 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
21.04.2021 20:47 Відповісти
21.04.2021 20:47 Відповісти
охреневшая баба - гебельс с дыркой !
28.04.2021 07:39 Відповісти
28.04.2021 07:39 Відповісти
 
 