Лукашенка, як і Януковича, хотіли вбити, але Захід цього ніби не помічає, - Путін

Володимир Путін висловив своє ставлення до "замаху" на Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Він назвав це "кричущою подією" і висловив здивування, що світова громадськість ніяк не відреагувала на події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін заявив у середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.

"У світі, на жаль, схоже вже всі звикли до практики політично мотивованих, незаконних санкцій в економіці, грубих спроб одних силою нав'язати свою волю іншим. Але сьогодні ця практика перероджується в щось небезпечніше. Маю на увазі пряму спробу організації держперевороту в Білорусі і підготовки вбивства президента цієї країни. При цьому характерно, що такі кричущі речі не знаходять осуду так званого колективного Заходу. Ніхто цього просто ніби і не помічає. Всі вдають, що ніби цього немає", - сказав він.

За словами Путіна, можна як завгодно ставитися до Януковича, Лукашенка, Мадуро та їхньої політики, але організація державних переворотів - "це вже занадто".

"Можна як завгодно ставитися, наприклад, до президента України Януковича або там до Мадуро у Венесуелі. Повторюю, можна як завгодно ставитися до Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Але практика організації держпереворотів, планів політичних убивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - це вже занадто", - сказав Путін.

"Як склалася б доля Білорусі, якби спроба держперевороту реально відбулася, як склалася б доля цієї країни - про це ніхто не думав. Так, як ніхто не думав і про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні", - додав російський президент.