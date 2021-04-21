УКР
11 130 69

Лукашенка, як і Януковича, хотіли вбити, але Захід цього ніби не помічає, - Путін

Лукашенка, як і Януковича, хотіли вбити, але Захід цього ніби не помічає, - Путін

Володимир Путін висловив своє ставлення до "замаху" на Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Він назвав це "кричущою подією" і висловив здивування, що світова громадськість ніяк не відреагувала на події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін заявив у середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.

"У світі, на жаль, схоже вже всі звикли до практики політично мотивованих, незаконних санкцій в економіці, грубих спроб одних силою нав'язати свою волю іншим. Але сьогодні ця практика перероджується в щось небезпечніше. Маю на увазі пряму спробу організації держперевороту в Білорусі і підготовки вбивства президента цієї країни. При цьому характерно, що такі кричущі речі не знаходять осуду так званого колективного Заходу. Ніхто цього просто ніби і не помічає. Всі вдають, що ніби цього немає", - сказав він.

За словами Путіна, можна як завгодно ставитися до Януковича, Лукашенка, Мадуро та їхньої політики, але організація державних переворотів - "це вже занадто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів, - Путін

"Можна як завгодно ставитися, наприклад, до президента України Януковича або там до Мадуро у Венесуелі. Повторюю, можна як завгодно ставитися до Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Але практика організації держпереворотів, планів політичних убивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - це вже занадто", - сказав Путін.

"Як склалася б доля Білорусі, якби спроба держперевороту реально відбулася, як склалася б доля цієї країни - про це ніхто не думав. Так, як ніхто не думав і про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні", - додав російський президент.

Автор: 

Білорусь (8083) Лукашенко Олександр (2695) путін володимир (24847) росія (67966) Янукович Віктор (10789)
+40
Даааа, ШИЗОФРЕНИЯ она **** такая .....
показати весь коментар
21.04.2021 13:53 Відповісти
+29
Убитый яйцом ХАМ:
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8210
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
+22
Агрофюрера хотели закомить картошкой до самой до смерти?...
показати весь коментар
21.04.2021 13:54 Відповісти
Даааа, ШИЗОФРЕНИЯ она **** такая .....
показати весь коментар
21.04.2021 13:53 Відповісти
тут такой кипишь, бацьку з децьками убивают, а Запад и ухом не ведет!

АБЛОМ......
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
как будто кто то будет реагировать на убийство ПУТИНА наоборот витает в мире вопрос-- почему до сих пор не убиты ЭТИ....
показати весь коментар
21.04.2021 14:30 Відповісти
Заразная...
показати весь коментар
21.04.2021 22:31 Відповісти
и в яму закопать, и надпись написать...
показати весь коментар
21.04.2021 13:53 Відповісти
Агрофюрера хотели закомить картошкой до самой до смерти?...
показати весь коментар
21.04.2021 13:54 Відповісти
Драниками!
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
чи прісоєдінєніє, атож...

С самого утра жители Минска делятся со СМИ фотографиями и видео: в городе замечены большие колонны техники силовиков и сами силовики со щитами. Сообщается, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском. Автобусы, автомобили заграждения, машины с колючей проволокой, штабные легковушки идут непрерывным потоком.
Подписчики независимых телеграм-каналов оставляют следующие сообщения:
«Рядом с Академией МВД заметили десятки людей со щитами».
«Сёння а 9 гадзіне вялікая калона ехала з Маякоўскага на ўнутранае кола МКАД. Грузавыя машыны і аўтобусы з салдатамі і меншыя машыны».
«По трассе Минск-Молодечно тоже колонна военных машин, милиции, прицепы с бухтами колючей проволокой».
«В Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском: «Непрерывный поток служебных автомобилей».
Люди задаются вопросом: в Минске происходит переворот?https://charter97.org/ru/news/2021/4/21/419351/
показати весь коментар
21.04.2021 14:24 Відповісти
Прям плакать хочется.....А путлера небось уже раз двадцать...Это мания и старческое монархический психоз.
показати весь коментар
21.04.2021 13:54 Відповісти
зато все увидели как ты убивал новичком
показати весь коментар
21.04.2021 13:55 Відповісти
когда мир поймет - они хуже Гитлера и Северной Кореи - пора просыпаться- ау Мир
показати весь коментар
21.04.2021 13:55 Відповісти
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8929
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
ах,твою ж ты division...
показати весь коментар
21.04.2021 14:37 Відповісти
І з'їсти
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
хоть и было за что, но не сделали. Убить это не для них. А вот жить и мучиться.
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
вооруденный перевопрот? где доказательства, или ты не президент а ********.
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
на расе есть хорошая давняя традиция -Цареубийство...пора бы уже.
показати весь коментар
21.04.2021 13:57 Відповісти
Хто хотів убити ? Американці, чи власний народ, якому допекла ваша шайка ?
показати весь коментар
21.04.2021 13:57 Відповісти
еххх, карона расіськай імпєріі..!

Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8238
показати весь коментар
21.04.2021 13:57 Відповісти
Это сказал "мужик", носящий красную ниточку на руке(!!!)
Это реально галоперидол не поможет.
Это сказал "лидар" "смехдержавы", который за собой на саммит в Австралию потащил консервные банки, чем вынудил, да, вынудил обосраться(от смеху) австралийских моряков, вызвав недоумение даже у тех кто до тех пор думал про Рашку шо она типо хорошая, но ей все завидуют
Сдаюсь, думаю шо Илон Маск прав и мир цифровой, ибо такого шапито не придумаешь нарочно
показати весь коментар
21.04.2021 13:57 Відповісти
Убитый яйцом ХАМ:
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8210
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 389
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
мне в этом собрании нравится "николай 2" ...особенно покушение на него в Отсу
показати весь коментар
21.04.2021 22:34 Відповісти
Очередная москальская брехня, и про Луку и про Янука.
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
Может Путлера тоже хотят убить. И что? Хотеть не вредно...
показати весь коментар
21.04.2021 14:13 Відповісти
то есть вооруженного госпереворота в украине не было ?!
показати весь коментар
21.04.2021 15:16 Відповісти
Не скажу за луку, а янучару замочити, ну ду-у-у-же хотілося. Але у нас був МИРНИЙ ПРОТЕСТ, нажаль.
показати весь коментар
21.04.2021 17:48 Відповісти
Случайно не Петров с Бошировым, не?
показати весь коментар
21.04.2021 13:59 Відповісти
Захід просто знає, що він цього не планував. А вірити можна у що завгодно. Головне, які є докази, а докази непереконливі. Путін заманює Лукашенко у пастку, як у свій час заманив Януковича.
показати весь коментар
21.04.2021 13:59 Відповісти
чивокуня хотіли не вбити, а набагато гірше - люструвати, і онуків теж!
показати весь коментар
21.04.2021 14:00 Відповісти
Слушал этого маразматика !
Знаете какая (с его слов) основная проблема на РФ ?
Никогда не угадаете!
Барабанная дробь.....
Это - АЛИМЕНТЫ !!!
показати весь коментар
21.04.2021 14:01 Відповісти
Замах на п'єдоровича.
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 3505
показати весь коментар
21.04.2021 14:02 Відповісти
"стрыляли" ??
показати весь коментар
21.04.2021 14:38 Відповісти
так а шо не срослось ? Hitman на карантине чи шо ?
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 7612
показати весь коментар
21.04.2021 14:02 Відповісти
Сам же и организовал постановочное покушение. Чтоб мир повеселить. Не ужели русское население на такое ещё покупается?
показати весь коментар
21.04.2021 14:02 Відповісти
насєлєніє в ре фе массово ставят под ружйо...

...Миллионы взрослых россиян (мужчин и женщин) должны сообщить местным властям о своем «статусе военнообязанного» (о пригодности к военной службе, номере военно-учетной специальности и пр.). В последние дни были разосланы соответствующие уведомления и электронные письма.
Во времена холодной войны в ходе противостояния блоков эта процедура считалась в ссср предварительным этапом мобилизации.
показати весь коментар
21.04.2021 14:28 Відповісти
Анекдот.
- Владимир Владимирович, как прошло обращение?...
- На.изделся от души!
показати весь коментар
21.04.2021 14:03 Відповісти
Новый Петросян, 20 лет на арене.
показати весь коментар
21.04.2021 14:06 Відповісти
ХОТЕЛИ БЫ УБИТЬ ДАВНО БЫ УБИЛИ В.В. *****
показати весь коментар
21.04.2021 14:07 Відповісти
Ого. Знайдено друге яцйе вбивця!!!
показати весь коментар
21.04.2021 14:08 Відповісти
нє-а, другого картоплиною...
показати весь коментар
21.04.2021 14:50 Відповісти
ШИЗОФРЕНИЯ МОЗАИЧНАЯ ПСИХОПАТИЯ ПРИЗНАКИ ДЕБИЛИЗМА ЭТО ПРИСУТСТВУЕТ У ОБЕИХ ДИКТАТОРОВ ПУЙЛА И ЛУКАШИЗДИКА!
показати весь коментар
21.04.2021 14:10 Відповісти
Ой дурак...
показати весь коментар
21.04.2021 14:10 Відповісти
тоже яйцом?!
показати весь коментар
21.04.2021 14:11 Відповісти
Все уже привыкли к российской брехне, поэтому реакции нет.
показати весь коментар
21.04.2021 14:11 Відповісти
блд. це все на внутрішній лохторат, на скрепных. їх запоребриком більше половини але аж ніяк 78. але це не відміняє того що вавілон ерефія має бути знищена.
показати весь коментар
21.04.2021 14:17 Відповісти
Якби хотіли, то би вбили. 😊 То не проблема.
показати весь коментар
21.04.2021 14:28 Відповісти
Сказочки старой мрази.
показати весь коментар
21.04.2021 14:34 Відповісти
Посыл ясен - царь один и избирают только его. Ничтожество, так введи монархию официально в рф
показати весь коментар
21.04.2021 14:36 Відповісти
Запад должен ввести санкции против "рф" за попытку убийства лукашенко и януковича - больше в мире никто не занимается убийствами.
показати весь коментар
21.04.2021 14:36 Відповісти
"Як щоб бажали, то б і вбили!" В. Пуйоло (цитата)
показати весь коментар
21.04.2021 14:38 Відповісти
"Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там к Мадуро в Венесуэле. (как угодно не получится относится к тиранам .ибо ко всем им одинаково относится народ толи в Белорусии,толи в Венесуеле,или в Украине ,а то глядишь и президента,который оккупирует соседние территории и развязывает с ним войну(((((тогда на такое способен лишь к,,йло и как угодно не получается .)Повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Ленин в 1917 году совершил государственный переворот и Борис Ельцин совершил такой же государственный переворот в рабсеи в результате которого ,"капутин" стал презом всея рабсеи.Он тоже нелегитимный пре3,14сдент .который стал таковым ,в результате государственного переворота
показати весь коментар
21.04.2021 14:42 Відповісти
"Коли Януковощ втікав з України в Растов його машину ззовні обстріляли, а з середини обіSрали" (с) з газет...
показати весь коментар
21.04.2021 14:47 Відповісти
Ну может и хотели, только оба живее всех живых. А вот Немцов, например, нет...
показати весь коментар
21.04.2021 14:50 Відповісти
Если бы снайперы не убивали людей в Киеве, то Януковича никто бы не трогал.
показати весь коментар
21.04.2021 14:56 Відповісти
Это янукович устроил переворот. Мы двигались в Европу, а он сломал все.
показати весь коментар
21.04.2021 14:57 Відповісти
Ну, что наши змагары очень не любят Лукашенко, это давно не секрет. Так что они все могут.
показати весь коментар
21.04.2021 15:06 Відповісти
Литвин, такие как ты ябатьки быстрее его языками до смерти залижут.Лезите с ними во все труднодоступные места по поводу и без.
показати весь коментар
21.04.2021 15:29 Відповісти
Как мы ни старались, но Запад не замечает.
показати весь коментар
21.04.2021 15:14 Відповісти
Овоща убивали яйцом, а таракана - картофелиной?
показати весь коментар
21.04.2021 15:38 Відповісти
Как говорил путен: хотели бы убить, убили бы.
показати весь коментар
21.04.2021 17:01 Відповісти
Вас людоедов не убить, а четвертовать надо, сколько людей вы заради своей вечной власти згнобили.
показати весь коментар
21.04.2021 19:20 Відповісти
Дуже шкода що путінга НІХТО не хотів вбити... а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
показати весь коментар
21.04.2021 20:50 Відповісти
Первое покушение на Яныка было яйцо)
показати весь коментар
21.04.2021 23:11 Відповісти
Яка маячня!!!
показати весь коментар
22.04.2021 11:22 Відповісти
 
 