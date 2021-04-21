Лукашенка, як і Януковича, хотіли вбити, але Захід цього ніби не помічає, - Путін
Володимир Путін висловив своє ставлення до "замаху" на Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Він назвав це "кричущою подією" і висловив здивування, що світова громадськість ніяк не відреагувала на події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін заявив у середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.
"У світі, на жаль, схоже вже всі звикли до практики політично мотивованих, незаконних санкцій в економіці, грубих спроб одних силою нав'язати свою волю іншим. Але сьогодні ця практика перероджується в щось небезпечніше. Маю на увазі пряму спробу організації держперевороту в Білорусі і підготовки вбивства президента цієї країни. При цьому характерно, що такі кричущі речі не знаходять осуду так званого колективного Заходу. Ніхто цього просто ніби і не помічає. Всі вдають, що ніби цього немає", - сказав він.
За словами Путіна, можна як завгодно ставитися до Януковича, Лукашенка, Мадуро та їхньої політики, але організація державних переворотів - "це вже занадто".
"Можна як завгодно ставитися, наприклад, до президента України Януковича або там до Мадуро у Венесуелі. Повторюю, можна як завгодно ставитися до Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Але практика організації держпереворотів, планів політичних убивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - це вже занадто", - сказав Путін.
"Як склалася б доля Білорусі, якби спроба держперевороту реально відбулася, як склалася б доля цієї країни - про це ніхто не думав. Так, як ніхто не думав і про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні", - додав російський президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АБЛОМ......
С самого утра жители Минска делятся со СМИ фотографиями и видео: в городе замечены большие колонны техники силовиков и сами силовики со щитами. Сообщается, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском. Автобусы, автомобили заграждения, машины с колючей проволокой, штабные легковушки идут непрерывным потоком.
Подписчики независимых телеграм-каналов оставляют следующие сообщения:
«Рядом с Академией МВД заметили десятки людей со щитами».
«Сёння а 9 гадзіне вялікая калона ехала з Маякоўскага на ўнутранае кола МКАД. Грузавыя машыны і аўтобусы з салдатамі і меншыя машыны».
«По трассе Минск-Молодечно тоже колонна военных машин, милиции, прицепы с бухтами колючей проволокой».
«В Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском: «Непрерывный поток служебных автомобилей».
Люди задаются вопросом: в Минске происходит переворот?https://charter97.org/ru/news/2021/4/21/419351/
Это реально галоперидол не поможет.
Это сказал "лидар" "смехдержавы", который за собой на саммит в Австралию потащил консервные банки, чем вынудил, да, вынудил обосраться(от смеху) австралийских моряков, вызвав недоумение даже у тех кто до тех пор думал про Рашку шо она типо хорошая, но ей все завидуют
Сдаюсь, думаю шо Илон Маск прав и мир цифровой, ибо такого шапито не придумаешь нарочно
Знаете какая (с его слов) основная проблема на РФ ?
Никогда не угадаете!
Барабанная дробь.....
Это - АЛИМЕНТЫ !!!
...Миллионы взрослых россиян (мужчин и женщин) должны сообщить местным властям о своем «статусе военнообязанного» (о пригодности к военной службе, номере военно-учетной специальности и пр.). В последние дни были разосланы соответствующие уведомления и электронные письма.
Во времена холодной войны в ходе противостояния блоков эта процедура считалась в ссср предварительным этапом мобилизации.
- Владимир Владимирович, как прошло обращение?...
- На.изделся от души!
вавілонерефія має бути знищена.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/