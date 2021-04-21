УКР
Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало внесення "Дуги" до Держреєстру для подальшого її збереження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

"На жаль, із часом об’єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні, поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів – Зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території. Тож зараз ми працюємо над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток. Наша мета – попередження знищення, коли це можливо", - наголосив Ткаченко.

Хоча сама "Дуга" і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об'єкт є однією з візитних карток Зони та її символом.

Зазначається, що це рішення посилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО загалом.

+4
+3
+2
"...лиш мілітарним образом епохи Чорнобиль-2 над лісом проплива"
показати весь коментар
21.04.2021 14:22 Відповісти
Зачем?
Это символ бессмысленности совка.
Это Дугу строили тысячи людей, угрохали тысячи тонн металла, миллионы рублей...
А американцы взяли ручку, бумагу - и создали новый проект, который сделал этого монстра неэффективным.
Моё мнение: её надо было уже давно распилить на металл, из которого создать боевой корабль украинского флота.
показати весь коментар
21.04.2021 14:26 Відповісти
Корабель смертників.
показати весь коментар
21.04.2021 14:36 Відповісти
Вот хотябы поэтому ее нужно сохранить!
показати весь коментар
21.04.2021 14:36 Відповісти
Та чого Ви так?Египетські піраміди це ж теж символ бездумного вірування у існування життя після смерті.І в щоб побудувати ці піраміди,хтось колись зігнав на роботу тисячі людей і витратив на це будівництво купу коштів.З тої кількості каменю,з якого є побудовані ці піраміди можна побудувати не одне місто,але ж ніхто ці піраміди не розбирає,хоча давним давно відомо,що ці піраміди є звичайнісіньким цвинтарем.
показати весь коментар
21.04.2021 14:42 Відповісти
Какое великое достижение! ....а вдоль дороги мертвые с косами стоят....и поле такое Зе-леное,Зе-Леное и все Порохом покрыто
показати весь коментар
21.04.2021 14:27 Відповісти
та дайте ткаченку сразу глобус золотой,нэ мордуйтэ сми...
показати весь коментар
21.04.2021 14:30 Відповісти
"внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО"

Это что анекдот?
показати весь коментар
21.04.2021 14:35 Відповісти
нет, это - РАСПИЛ.
показати весь коментар
21.04.2021 14:38 Відповісти
БРЕДЯТИНА.
"Дуга" - здоровенная РЖАВАЯ конструкция.
Ее невозможно ни восстановить, ни законсервировать.
Она будет разрушаться все возрастающими темпами.
Они просто бессмысленно тратят деньги.
показати весь коментар
21.04.2021 14:38 Відповісти
Кто сказал что домик за городом и пару лямов под кроватью это бессмысленная трата денег?
показати весь коментар
21.04.2021 14:41 Відповісти
прогуливал, дядя Вова?
показати весь коментар
21.04.2021 14:55 Відповісти
Моя специальность. 5Н32. В училище ее учил. Под Николаевом такая же стояла, в Калиновке и в Луче. Кста, в Чернобыле приемник, передатчик в Любече.
показати весь коментар
21.04.2021 14:52 Відповісти
На фото і відео вона не така вражаюча, як тоді, коли бачити на власні очі.
показати весь коментар
22.04.2021 11:47 Відповісти
 
 