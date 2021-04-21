Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало внесення "Дуги" до Держреєстру для подальшого її збереження.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

"На жаль, із часом об’єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні, поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів – Зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території. Тож зараз ми працюємо над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток. Наша мета – попередження знищення, коли це можливо", - наголосив Ткаченко.

Хоча сама "Дуга" і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об'єкт є однією з візитних карток Зони та її символом.

Зазначається, що це рішення посилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО загалом.

