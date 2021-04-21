Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України, - Ткаченко
Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало внесення "Дуги" до Держреєстру для подальшого її збереження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.
"На жаль, із часом об’єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні, поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів – Зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території. Тож зараз ми працюємо над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток. Наша мета – попередження знищення, коли це можливо", - наголосив Ткаченко.
Хоча сама "Дуга" і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об'єкт є однією з візитних карток Зони та її символом.
Зазначається, що це рішення посилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО загалом.
Это символ бессмысленности совка.
Это Дугу строили тысячи людей, угрохали тысячи тонн металла, миллионы рублей...
А американцы взяли ручку, бумагу - и создали новый проект, который сделал этого монстра неэффективным.
Моё мнение: её надо было уже давно распилить на металл, из которого создать боевой корабль украинского флота.
Это что анекдот?
"Дуга" - здоровенная РЖАВАЯ конструкция.
Ее невозможно ни восстановить, ни законсервировать.
Она будет разрушаться все возрастающими темпами.
Они просто бессмысленно тратят деньги.