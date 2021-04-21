У соцмережах поширюються чутки про зміну термінів проходження військової служби. Це не відповідає дійсності, - Генштаб

Нині в соцмережах активно поширюється інформація про нібито зміну термінів проходження строкової військової служби, що не відповідає дійсності.

"Наполегливо рекомендуємо не користуватися непідтвердженою інформацією, не поширювати чуток та ретельно перевіряти дані, які безпосередньо стосуються Збройних Сил України. З огляду на інформаційні маніпуляції з боку Російської Федерації, спрямовані на створення у медіапросторі негативного іміджу України в цілому та її Збройних сил зокрема, закликаємо користуватися лише перевіреною інформацію, яку ви завжди можете знайти на офіційних сторінках в соціальних мережах ЗС України, Генерального штабу, органів військового управління, на сайті Збройних Сил України та Міноборони", - випливає з повідомлення.

Відповідно до статті 23 Закону України строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються: для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр, – до 12 місяців.

Також підкреслюється, що термін проходження строкової військової служби визначається законодавством України залежно від наявності в особи відповідного ступеня вищої освіти (магістр), а не фактом отримання вищої освіти.

"На цей час військовослужбовці строкової військової служби в Збройних Силах України залучаються в першу чергу для забезпечення життєдіяльності військових частин в пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються в Донецькій та Луганській областях). Як і раніше, військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил не залучаються", - додали в Генштабі.