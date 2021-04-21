УКР
Новини Агресія Росії проти України
У соцмережах поширюються чутки про зміну термінів проходження військової служби. Це не відповідає дійсності, - Генштаб

Нині в соцмережах активно поширюється інформація про нібито зміну термінів проходження строкової військової служби, що не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Наполегливо рекомендуємо не користуватися непідтвердженою інформацією, не поширювати чуток та ретельно перевіряти дані, які безпосередньо стосуються Збройних Сил України. З огляду на інформаційні маніпуляції з боку Російської Федерації, спрямовані на створення у медіапросторі негативного іміджу України в цілому та її Збройних сил зокрема, закликаємо користуватися лише перевіреною інформацію, яку ви завжди можете знайти на офіційних сторінках в соціальних мережах ЗС України, Генерального штабу, органів військового управління, на сайті Збройних Сил України та Міноборони", - випливає з повідомлення.

Відповідно до статті 23 Закону України строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються: для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр, – до 12 місяців.

Також підкреслюється, що термін проходження строкової військової служби визначається законодавством України залежно від наявності в особи відповідного ступеня вищої освіти (магістр), а не фактом отримання вищої освіти.

"На цей час військовослужбовці строкової військової служби в Збройних Силах України залучаються в першу чергу для забезпечення життєдіяльності військових частин в пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються в Донецькій та Луганській областях). Як і раніше, військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил не залучаються", - додали в Генштабі.

Генштаб ЗС (7305) дезінформація (356) призов (435)
все знают, что это Порошенко подбросил ему такое обещание
Интерестно что по этому поводу думает мыкола тищенкои и вава зеленских
Опять Петя виноват ?
21.04.2021 14:31 Відповісти
Зеля обещал контрактную армию .
все знают, что это Порошенко подбросил ему такое обещание
Опять Петя виноват ?
а разве есть другие варианты ?
мне белый билет положен
Служить СВОЕЙ РОДИНЕ надо со дня РОЖДЕНИЯ до дня СМЕРТИ !!!
Интерестно что по этому поводу думает мыкола тищенкои и вава зеленских
Надо , согласен . Но не 1.5 года , а за деньги и призвание .
уклонистов из лиги зубоскалов ждёт великое будущее...в смысле длительные и болезненные условия отбывания...
Оці недодепутати Згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. скасували освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» в Україні і тепер більшість людей,які закінчують вузи лише отримують лише рівень "бакалавр",і служіть "лохи" півтора року,ну не кондоми?
служили с высшим при сссре 1.5года и лапти не отпадали,сейчас с айфонами тем более....
Справа в тому,що внесли зміни в закон про вищу освіту,а в закон про військовий обовязок зміни не внесли,син пішов добровільно на срочку,казали,що служитиме рік,а потім бац,а хер вам-служи півтора!
Ааа,тоді лише максимально із користю....служба є служба...
зайорзались уклоністи
