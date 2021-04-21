"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу"
Президент РФ Володимир Путін пообіцяв асиметричну відповідь на провокації Заходу. За його словами, Росія поводиться стримано, хоча її продовжують постійно "чіпляти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін в середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.
За його словами, "в деяких країнах завели дуже непристойний звичай - з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без приводу, чіпляти Росію:"Новий вид спорту - хто голосніше щось скаже".
Також Путін підкреслив, що всі повинні знати, що відповідь РФ на будь-які провокації буде асиметричною і жорсткою: "пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували ... Я змушений це сказати - у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму і здорового глузду в ухваленні будь-якого рішення. Але сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти щодо Росії так звану червону лінію, а де вона буде проходити, ми буде визначати в кожному конкретному випадку самі".
"Ми поводимося в зв'язку з цим надзвичайно стримано - прямо без іронії скажу - можна сказати, скромно. Часто взагалі не відповідаємо не тільки на недружні акції, а й на відверте хамство", - зазначив президент РФ.
Він додав, що РФ хоче мати "добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування" і навіть з тими, з ким відносини останнім часом "не складаються".
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що в російську армію надходить нова військова техніка - комплекси "Авангард", "Пересвет", очікується ракетний комплекс "Сармат".
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
что украинцы даже желания не успели загадать.
https://youtu.be/JiogOlN_ezA
Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно ******** винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.
Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ПС ЗСУ 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes у статті https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/04/08/ukraines-air-force-is-at-a-dead-end/?sh=dbe1fb031ed4 Ukraine's Fighter Jets Are Near The End Of The Line-It Should Turn To Drones And Missiles Instead . В Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років, більшість з них старші 40, а деяким взагалі 50.
Все це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого повітряного флоту.
Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.
На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.
"Потреба оновити ПС ЗС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
Forbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже замінює свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.
Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.
Сам самолет или вертолет собирают методом заклепок из сплава, который не ржавеет. Система заклепок позволяет снять ( в некоторых случаях) деталь с того борта, который пущен на запчасти.
Двигатели Украина производит сама и для вертолетов они уже из категории лучшие в мире по потолку полета и грузоподъемности в сложных полетных условиях.
Авионику и вооружение так же давно модернизировали.
Собственно посмотрите на такой факт - а сколько лет назад были введены в строй штатовские Б-52? А ведь до сих пор не просто летают, а стоят на боевом дежурстве.
Так что вопрос в степени модернизации нашей боевой авиации, но вот это уже относится к совершенно секретной информации и обсуждению на ЦН не подлежит.
-Украли у человека чемодан на вокзале.
Он встал в ценре вокзала и орет :" Верните чемодан,или будет как в Одессе!" ,"Щас начнеться!".
Смотрит,а чемодан недалеко стоит.
Взял его,и идет. У него спрашивает проходящий мимо :"А что было в Одессе?"
"А в Олессе не вернули!".
оставив трон в Геленджике,
уйдёт в могилу сраный сцарь
и мир вздохнёт : ПОДОХЛА ... ТВАРЬ !!!
На різних мовах розмовляють фашисти ,
а сьогодні вони розмовляють російською!
Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В "протестной, интеллигентной" Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
"Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?".
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. "В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.
А теперь садитесь покрепче.
"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".
Да ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве.
Так что не надо винить Путина - этот ботоксный обнуленец - всего лишь обычный представитель лучшей части населения России.
/Вячеслав Балясников/
И да... Евтушенко писал свои стихи не об этих русских... не об этих... да...
Пфу, щоб настрахати по-справжньому він мав сказати - как нікогда єщьо нє жалєлі.
Але щось не страхається від Пині ні так, ні сяк.