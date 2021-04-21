"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу"

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв асиметричну відповідь на провокації Заходу. За його словами, Росія поводиться стримано, хоча її продовжують постійно "чіпляти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін в середу, 21 квітня, під час послання Федеральним Зборам.

За його словами, "в деяких країнах завели дуже непристойний звичай - з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без приводу, чіпляти Росію:"Новий вид спорту - хто голосніше щось скаже".

Також Путін підкреслив, що всі повинні знати, що відповідь РФ на будь-які провокації буде асиметричною і жорсткою: "пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували ... Я змушений це сказати - у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму і здорового глузду в ухваленні будь-якого рішення. Але сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти щодо Росії так звану червону лінію, а де вона буде проходити, ми буде визначати в кожному конкретному випадку самі".

"Ми поводимося в зв'язку з цим надзвичайно стримано - прямо без іронії скажу - можна сказати, скромно. Часто взагалі не відповідаємо не тільки на недружні акції, а й на відверте хамство", - зазначив президент РФ.

Він додав, що РФ хоче мати "добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування" і навіть з тими, з ким відносини останнім часом "не складаються".

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що в російську армію надходить нова військова техніка - комплекси "Авангард", "Пересвет", очікується ракетний комплекс "Сармат".