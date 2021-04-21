Суд окупантів у Криму засудив українського десантника Добринського до 3 із половиною років в'язниці, - Денісова

УКР
Агресія Росії проти України
Суд окупантів засудив українського військовослужбовця Євгенія Добринського до 3 із половиною років позбавлення волі за сфабрикованою справою.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий "Джанкойський районний суд", що у тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних Сил України Євгенію Добринському за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів. Нашого співгромадянина засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - підкреслює вона.

Денісова також зазначила, що засуджує дії підконтрольного окупаційній владі суду, адже кримінальна справа є сфабрикованою.

Читайте також: В окупованому Криму почнуть судити затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

"Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця. Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України та засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, аби зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України та звільнити усіх бранців Кремля", - підсумувала Денисова.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Щодо українського військового порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". Також російські силовики стверджують, що "під час огляду в нього виявили речовину, ймовірно, наркотик, її відправили на експертизу". Пізніше йому додали ще одне звинувачення - "контрабанда наркотиків".

Он был на посту, его похитили кацапы
Два моменти: Пемшй - що Добринсьаий забув у Криму? Другий. Яка відповідь держави Україна на такі ворожі дії? Де обмінний фонд, який минула влада успішно поповнювала?
Рашисты похищают наших военных и сажают их по фейковым делам. А в это время квартальное чучело закупает у кацапов электричество на миллиарды баксов. Кому война, а кому "прибарахлится" и "свалить из этой страны"
