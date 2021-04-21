В Івано-Франківській області зіпсували 492 дози COVID-вакцини Covishield: медики не знали, як правильно набирати препарат із флакона, - ОДА. ВIДЕО
У ході кампанії з вакцинації в Україні в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це більше 80% втрачених доз у всій Україні.
Про це в ефірі обласного телеканалу "Галичина" заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що з початку вакцинації на Прикарпатті втратили 492 дози або 84% від всіх втрачених доз в Україні. Наприклад, Львівська область втратила всього 17 доз.
За словами Дзьомбака, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.
"... мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. Нині додатково проведено навчання ... Це питання вже закрите", - підкреслив він.
Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.
"І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше переймалися, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - додав чиновник.
Градуировки может и нет, но на флаконе написан точный объем. Да и всем было известно, что там именно 10 доз!. Сколько они набирали в шприц, думаю им было известно (шприцы для вакцин довольно точные).
Учитывая, что там 10 доз по 0,5 мл., то математика там не сложная.
И как то так интересно произощло что тупили именно в Ивано-Франковске - прям на всех медиков нашло затмение!!!!
мы все не спим?
Европа чо