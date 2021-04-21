На COVID-19 можна захворіти навіть за наявності високого рівня антитіл: коронавірус отримав клінічно значущі мутації, - Голубовська

Головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська заявила, що ймовірність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні проєкту Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак у подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися", - заявила Голубовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківській області зіпсували 492 дози COVID-вакцини Covishield: медики не знали, як правильно набирати препарат із флакона, - ОДА

За її словами, раніше медична спільнота вважала, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією "іспанки", буде легшою, ніж дві попередні. Але вірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.