На COVID-19 можна захворіти навіть за наявності високого рівня антитіл: коронавірус отримав клінічно значущі мутації, - Голубовська

Головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська заявила, що ймовірність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні проєкту Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак у подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися", - заявила Голубовська.

За її словами, раніше медична спільнота вважала, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією "іспанки", буде легшою, ніж дві попередні. Але вірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.

+6
Ви досі не вірите у ковід? Тоді ми йдемо до вас)))
Надягнемо на вс маску і ви будете дихати со2, а коли почне ставати зле, ми скажемо, що, це був коронавірус.
+5
Звучить, як виправдання - нафіга та вакцина, коли КОВІД хапає навіть тих, у кого є антитіла. Вішак для дорогого пальта Степанов вдячно глянув на писанину Голубовської.
+5
короче,ситуация как в январе прошлого года...
никто ничего толком не знает,и чего ожидать непонятно
Звучить, як виправдання - нафіга та вакцина, коли КОВІД хапає навіть тих, у кого є антитіла. Вішак для дорогого пальта Степанов вдячно глянув на писанину Голубовської.
різниця наскільки сильно "хапає"
Знову ця мерзота виповзла зі своїми страшилками. Йдіть накуй, проплачені панікери, зі своїм барановірусом та дурантіном.
Не зарікайся! Дякуй долі, що не шукав кисневого концентратори для своїх рідних. Бо наврочиш.
Звучить, як виправдання - нафіга та вакцина, коли КОВІД хапає навіть тих, у кого є антитіла.

Правильно,надо вакцинироваться,и получить такие последствия,как в Америке...
https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI
Ситий голодному не товариш. У моїй свюім'ї хворіли всі. Двоє - майже два місяці у лікарні. Один - на кмсневому концентраторів півтори місяці. Тому ти звернувся не за адресою. Пиши для тих, хто це ще не пережив.
Хоч одне фото з лікарні покажи..
Я ему чуть ниже по ветке написал,что он явно подозрительный тип.
І ще, для вірності. У Штатах, у місті Конкорд живе рідний брат мого батька і водночас мій хресний, 1939 року народження, його дружина 1949 року народження, їхній син, мій двоюрідний брат 1975 року нардженн з дружиною і донькою 2913 року народження. Всі вакцинуватися місяць тому. Всі живі-здорові і чудово себе почувають.
Подозрительный ты какой-то.Все у тебя болеют,куча родственников,которые вакцинировались и чувствуют себя прекрасно.Сдаётся мне,что ты на сайте сидишь и занимаешься манипуляциями.
спасибо, до осени можно подышать, поработать, пожить, а там заново?
Степанову кроме курточки другие вещи тоже нужны. Так что с осени по новой.
Мы все умрем?
да
по моему она амурского санитара не уважает...
короче,ситуация как в январе прошлого года...
никто ничего толком не знает,и чего ожидать непонятно
все панятно - хоть пасмійомся, хуже ні будіт!
ну нафик такие новости....уже настроился что больше не заболею))
Ви досі не вірите у ковід? Тоді ми йдемо до вас)))
Надягнемо на вс маску і ви будете дихати со2, а коли почне ставати зле, ми скажемо, що, це був коронавірус.
Не будь таким категоричним, може, для деяких істеричок з гіпервентиляцією легенів від нервів ций со2 саме спасіння. Тут так просто не вгадаєш.
Тим часом притомні люди зміцнюють клітинний імунітет, ігноруючи дебільні та шкідливі незаконні обмеження типу масок, і продовжують не хворіти ГРВІ, як і раніше. Ковідопритрушеним, яким тепер навіть антитіла не допоможуть (за словами Голубовської,) залишається лише тихенько заздрити.
Периодически почитываю опусы этой дамы. Сегодня как-то крайне утомили её постоянные "пугалки", хотя всегда в конце опуса пишет "подальший хід пандемії COVID-19 прогнозувати вкрай важко". вопрос , ЗАЧЕМ ТЫ пишешь каждый раз какие-то страшилки, но с оговоркой, что "не всё так, как кажется, а если и кажется, то, может не всё так" ?? Если у тебя, Ольга Голубовская, есть статистические данные - сошлись на них В КОЛИЧЕСТВЕННОМ измерении, если есть результаты тестов - ОГЛАСИ их!!! Не надо постоянно нагнетать, постоянно апеллируя к тому, что "тебе капец может прилететь с любой стороны, но "это неточно"(с). Без фактической аргументации все эти "пугалки" даже от ЦЕЛЬНОГО доктора мед.наук и профессора - не более, чем игра на психике реципиентов, т.е. нас с вами. Я так понимаю, тётке надо периодически появляться в публичной плоскости, поэтому она постоянно какую-то обще-устрашающую инфузорным несёт, но без конкретики, чтобы в последствии, если её прогнозы и описания не сбудутся, не нести ответственности???
Не надо постоянно нагнетать, постоянно апеллируя к тому, что "тебе капец может прилететь с любой стороны.

Её за это платят,очевидно же.
Та шо ж такое! Вакцинуй, не вакцинуй, все равно получишь....
Информация не обнадеживающая.
Израиль весь провакцинировался. Так что теперь бедным евреям снова начинать баяцца?
МО диверсирует вакцинацию всеми возможными способами
Дважды два - четыре! И это страшно. Любая вирусная инфекция мутирует.Даже ковид , скорее всего, домутировался до ковида через мутации(звучит глупо,но правда).И даже может быть что какие-то его мутации нам не понравятся.И ЧТО? Мы с этим живем всю историю.Так, что это не караул,а реальность.
Я цю тьотку-врачиху не переношу абсолютно. Не знаю, який вона там лікар і наукове світило, але те, що особа неймовірно душна і нудотна - однозначно. Її виволочують на публіку, як якийсь авторитет, але вона дратує.

Я все розумію, вірус є, але ці танці з бубнами: то - купа "експертів" одне на одному, то вони ні чорта не знають і передбачити не можуть. То закрийтеся і не довбіть людям голову.

Головне, що вакцинки склепали: тут вони все =знали=. А далі - ні.
Ну, невже ні одне зі сторони не бачить, що це все виглядає жалюгідно. Суперечливі і нічим не підтверджені "методи боротьби", одне кричить про катастрофу, друге вилазить - =третя хвиля йде на спад,смертність зменшиться, але починається четверта=, =ой, купа мутацій, кінець світу=.

У нас сьогодні теж черговий =експерт= повторив те саме: щеплення не убезпечує ні від хвороби, ні від її передачі іншим. І товче, що поводитися потрібно так, ніби ти не вакцинований і продовжувати дотримуватися усіх заходів. Але, типу, це вбереже від мутацій - ??? На якій підставі ? Ви ж нічого не знаєте, =вчені=.
Они уже так запутались в своей брехне, что сами краев найти не могут. А на фоне перманентных зашкваров депутатов с нарушениями крантинных ограничений, теперь можно смело посылать всех " блюстителей порядка" на три буквы.
У нас зараз контроверсія з щепленням вагітних. Їх внесли до пріорітетної групи. Всі вагітні жінки криком кричать, що вони не щеплюватимуться і що буквально кілька тижнів було сказано, що їх ніхто не чіпатиме + самі гінекологи, які їх ведуть, не в курсі. Але "борці" вирішили.
І з АЗ: розпорядження ж було, що молодшим 60-ти - ні. Але Квебек вирішив колоти тих, кому 45. Один раз пишуть 45+, другий 45 і молодшим ... Люди повністю дезорієнтовані ...
Я вже навіть не знаю, що і куди =можна=, а що =ні=.
Так. Дурдом повний.
Фейковая пандемия с докторами смерть
невже у них клініка?? Пріссасалісь. Головне ніхто не говорить про якість та ефективність лікування. Хворі починають вже насміхатись над цим всім і щось один одному нашіптувати.
