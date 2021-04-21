На COVID-19 можна захворіти навіть за наявності високого рівня антитіл: коронавірус отримав клінічно значущі мутації, - Голубовська
Головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська заявила, що ймовірність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусу.
Про це йдеться в повідомленні проєкту Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак у подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися", - заявила Голубовська.
За її словами, раніше медична спільнота вважала, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією "іспанки", буде легшою, ніж дві попередні. Але вірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.
Правильно,надо вакцинироваться,и получить такие последствия,как в Америке...
https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI
никто ничего толком не знает,и чего ожидать непонятно
Надягнемо на вс маску і ви будете дихати со2, а коли почне ставати зле, ми скажемо, що, це був коронавірус.
Её за это платят,очевидно же.
Я все розумію, вірус є, але ці танці з бубнами: то - купа "експертів" одне на одному, то вони ні чорта не знають і передбачити не можуть. То закрийтеся і не довбіть людям голову.
Головне, що вакцинки склепали: тут вони все =знали=. А далі - ні.
Ну, невже ні одне зі сторони не бачить, що це все виглядає жалюгідно. Суперечливі і нічим не підтверджені "методи боротьби", одне кричить про катастрофу, друге вилазить - =третя хвиля йде на спад,смертність зменшиться, але починається четверта=, =ой, купа мутацій, кінець світу=.
У нас сьогодні теж черговий =експерт= повторив те саме: щеплення не убезпечує ні від хвороби, ні від її передачі іншим. І товче, що поводитися потрібно так, ніби ти не вакцинований і продовжувати дотримуватися усіх заходів. Але, типу, це вбереже від мутацій - ??? На якій підставі ? Ви ж нічого не знаєте, =вчені=.
І з АЗ: розпорядження ж було, що молодшим 60-ти - ні. Але Квебек вирішив колоти тих, кому 45. Один раз пишуть 45+, другий 45 і молодшим ... Люди повністю дезорієнтовані ...
Я вже навіть не знаю, що і куди =можна=, а що =ні=.