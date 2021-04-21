УКР
17 892 39

Ходорковський про зустріч Зеленського і Путіна на Донбасі: Так легко, як у Чаді, де вбили президента, не вийде

Колишній російський олігарх Михайло Ходорковський прокоментував бажання президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Facebook Ходорковський опублікував новину про те, що президента Республіки Чад Ідріса Дебі вбили в ході бойових дій на півночі країни.

Зокрема, Ходорковський провів паралелі між ним і Путіним. Обом по 68 років, правлять майже 30 років, змінили Конституцію, щоб знову балотуватися на президентський пост.

"Йому було 68 років, виходець зі спецслужб, правив майже 30 років, на останніх виборах набрав понад 70% голосів, а в 2018 році змінив Конституцію, щоб обиратися до 2033 року. Всесвіт робить максимально товстий натяк - пенсія не найгірший вихід", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до посту ексолігарх також оцінив ініціативу Володимира Зеленського, який запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"

"Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна". Хороша спроба, але так легко, як у Чаді не вийде", - додав Ходорковський.

Зеленський Володимир (25603) путін володимир (24847) росія (67998) Ходорковський Михайло (62)
+19
Чего квартального дурака комментировать, оно ляпает что не попадя
21.04.2021 15:22 Відповісти
+15
двух карликов-маразматиков одним выстрелом... сильно хорошо звучит, чтоб быть правдой
21.04.2021 15:23 Відповісти
+9
ну почему не получится?если пришлете достаточно агрессивных оппозиционеров-вполне возможно.ведь дядьку убил не президент соседней страны,а свои оппозиционеры .
не бубочке же своим музыкальным органом убивать его в режиме стокатто
21.04.2021 15:29 Відповісти
зря. не получится..
21.04.2021 15:22 Відповісти
Чего квартального дурака комментировать, оно ляпает что не попадя
21.04.2021 15:22 Відповісти
двух карликов-маразматиков одним выстрелом... сильно хорошо звучит, чтоб быть правдой
21.04.2021 15:23 Відповісти
Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится - Цензор.НЕТ 6543выкинуло - https://www.youtube.com/watch?v=dXw4aGuC1LA&list=RDGMEM_v2KDBP3d4f8uT-ilrs8fQ&index=4
видать Ходор ....
21.04.2021 15:24 Відповісти
Получится ,обязательно получится ,за спиной у ***** уже стоит старуха в капюшоне и коса занесена над плешивой головой ...
21.04.2021 15:24 Відповісти
Ходорок кретин сказал правду Путя ссыт в космос так дегенерат боиться умирать....
21.04.2021 15:44 Відповісти
Зеля предложил пуйлу выйти один на один перед битвой войск. но моль засцала.
21.04.2021 15:25 Відповісти
Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится - Цензор.НЕТ 1529
21.04.2021 15:25 Відповісти
У нас не Чад, у нас покруче. Если б ***** согласилось, то Вазелин бы обосрался.
21.04.2021 15:25 Відповісти
Красс не засцал пойти на переговоры с персами, красава, они ему даже золота дали(налили)).
21.04.2021 15:27 Відповісти
Для украинцев нет большой разницы, кого там бы убили. Шо кремлефюррер, шо сцикло - оба враги для Украины. И чем быстрее от них избавимся обоих, тем больше шансов построить нормальную страну
21.04.2021 15:27 Відповісти
Зеля предложил как раз потому, что аналогия между президентами Чада и Московий полная.
21.04.2021 15:28 Відповісти
Зеля для этого слишком туп...
21.04.2021 16:51 Відповісти
на последних выборах набрал больше 70% голосов Источник: https://censor.net/ru/n3261165\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ходор, тебе просто макароны крупно нравились.
Кому ты ты это гришь то?
иди лучше возьми пару кусков у как там - того шо курирует таких как ты
21.04.2021 15:28 Відповісти
такая гнида должна сдохнуть в канаве от гангрены жопы...
21.04.2021 15:28 Відповісти
ну почему не получится?если пришлете достаточно агрессивных оппозиционеров-вполне возможно.ведь дядьку убил не президент соседней страны,а свои оппозиционеры .
не бубочке же своим музыкальным органом убивать его в режиме стокатто
21.04.2021 15:29 Відповісти
блин,комусь мерещится, шо ходорковский прикладывает сверхусилия заколбасить моль?
чы буба сам засмокчэ вылупка до смерти?
21.04.2021 15:32 Відповісти
никак не получится, приедет самый занюханный двойник, большего эта встреча не достойна
21.04.2021 15:34 Відповісти
Даже если Кремль согласится на встречу на дамбасе, то с Москвы пошлют на встречу самого никчемного двойника из пула путиных. На всякий случай.
21.04.2021 15:35 Відповісти
***** не през какого то чада. Плешивий там до самой смерти будет править. До смерти от старости. Так как прихлопнуть его уже никто не сможет
21.04.2021 15:38 Відповісти
_Вурдалак из Австралии над Индийским океаном летел - вот когда его нужно было уничтожить! Но... Западом правят безответственные дегенераты и потому человечество сгинет в Третьей Всемирной.
21.04.2021 16:04 Відповісти
Какой Донбасс? Бубочка после 4-х повесток еще гавно со своих трусов не отстирал.
21.04.2021 15:40 Відповісти
ээххх, их бы обоих... одной бомбой...
21.04.2021 15:42 Відповісти
Пуйло грохнут верные питбули,когда потеряют к нему уважение.Есть у собак такая черта характера,когда в определённый момент у неё пропадает страх перед хозяином.Этот страх трансформируется в ненависть.И она нападает на хозяина с особым остервенением.А поскольку у москалей всё держится на страхе,то такой исход больше чем вероятен.Як вариант
21.04.2021 15:44 Відповісти
Хотелось бы что бы поскорее.
21.04.2021 15:53 Відповісти
для такого развития событий нужна провокация ***** своим бездействием, но ***** пока держит псов в бодре всяческими жертвами на стороне
скоро впадет в деменцию и аля-улю
21.04.2021 16:20 Відповісти
нда.. вот теперь даже не знаю, кто из них, Зеля Найвелчниша или продуманый неудачник Ходорковский, наиболее одарённый..
21.04.2021 16:04 Відповісти
хорошая попытка чего? и почему не получится? раскрой мысль, ходорковСкий
21.04.2021 16:07 Відповісти
Потому шо ***** - ссыкун, и на Донбасс не поедет.
21.04.2021 16:30 Відповісти
ходорковСкий так думает? после помилования ******?
21.04.2021 16:39 Відповісти
Да все равно шо там думает помилованный. Я реальность озвучил.
21.04.2021 16:55 Відповісти
Дай бог, чтобы это пророчество сбылось, уже надо свечи ставить за упокой кремлевской гниды.
21.04.2021 16:27 Відповісти
Дай бог, чтобы это пророчество сбылось, уже надо свечи ставить за упокой кремлевской гниды.
21.04.2021 16:29 Відповісти
Встреча со временем может и состояться - на том свете.
21.04.2021 16:29 Відповісти
поздно встречаться пуйло уже давно провтыкал что клоун @сыкло, иначе бы не давал приказ отводить подразделения ООС с линии соприкосновения, после которого ихтамнеты вообще страх потеряли и попутно укрепили свои инженерные коммуникации, не говоря уже о потерях наших бойцов от безнаказанных обстрелов из запрещенных минскими договоренностями вооружений
21.04.2021 16:50 Відповісти
вывод.хуйла к кабздону. чем быстрее тем лучше.
21.04.2021 17:01 Відповісти
Ходорковский знает о чем говорит. У него в 90-е было целое отдельное подразделение киллеров.
21.04.2021 17:19 Відповісти
сценарій для пукіна.......свої пристрелять.....народ в дермо мокнув по повній программі і виправити такі речі неможливо....маніяк з кремля це разумєєт
21.04.2021 21:33 Відповісти
хорошо потроллил.
22.04.2021 00:37 Відповісти
 
 