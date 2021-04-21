Ходорковський про зустріч Зеленського і Путіна на Донбасі: Так легко, як у Чаді, де вбили президента, не вийде

Колишній російський олігарх Михайло Ходорковський прокоментував бажання президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Facebook Ходорковський опублікував новину про те, що президента Республіки Чад Ідріса Дебі вбили в ході бойових дій на півночі країни.

Зокрема, Ходорковський провів паралелі між ним і Путіним. Обом по 68 років, правлять майже 30 років, змінили Конституцію, щоб знову балотуватися на президентський пост.

"Йому було 68 років, виходець зі спецслужб, правив майже 30 років, на останніх виборах набрав понад 70% голосів, а в 2018 році змінив Конституцію, щоб обиратися до 2033 року. Всесвіт робить максимально товстий натяк - пенсія не найгірший вихід", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до посту ексолігарх також оцінив ініціативу Володимира Зеленського, який запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

"Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна". Хороша спроба, але так легко, як у Чаді не вийде", - додав Ходорковський.