Die Welt щодо заяви посла Мельника про відродження ядерного арсеналу України: Задум не такий уже й смішний

Die Welt щодо заяви посла Мельника про відродження ядерного арсеналу України: Задум не такий уже й смішний

Посол України в Німеччині пригрозив, що якщо Європа покине його країну напризволяще, Київ почне будувати ядерну зброю. І цей задум не такий уже й смішний, як може здатися.

Як Die Welt, ця загроза, озвучена Андрієм Мельником, звучала однозначно і викликала певний ажіотаж на міжнародній арені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Або ми станемо частиною НАТО і зробимо свій внесок в те, щоб Європа стала сильнішою, або нам залишиться лише один варіант: озброюватися", - сказав український посол під час інтерв'ю для Deutschlandfunk. Він також наголосив, що в такому разі Україна почала б розглядати і повернення "ядерного статусу".

"Як ще нам гарантувати свою безпеку?" - додав Мельник, нагадавши про страх перед повномасштабною атакою Росії. Ядерні бомби могли б стати стримуючим фактором, який би не дозволив Москві відірвати черговий шматок території України після Криму і Донбасу.

Чи варто готуватися до появи ще однієї ядерної держави в Європі, яка приєднається в цьому клубі до Росії, Франції і Великої Британії? Те, про що говорить Мельник, - це не лише відчайдушний крик про допомогу перед можливою атакою російської армії проти України. Власне, Москва за останні тижні стягнула до українських кордонів близько 100 тисяч солдатів. І це більше, ніж перед окупацією Криму й вторгненням на Донбас. Слова посла - це також український фантомний біль. В руках України після розпаду СРСР в 1991 році був третій найбільший ядерний арсенал в Європі.

В радянські часи на українській території Москва розгорнула близько 1900 боєголовок і кілька тисяч атомних бомб. Все це Київ отримав у спадок після проголошення незалежності.

Хаос після розпаду Східного блоку

В подальші роки США, Велика Британія і Росія намагалися переконати пострадянські республіки передати Москві залишки радянського ядерного арсеналу. На Заході ставили за мету обмеження ризику, пов'язаного з відсутністю контролю над такою зброєю в регіоні, охопленому хаосом після занепаду Східного блоку.

Тож переговори привели до підписання у 1994 році Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна (а також Білорусь і Казахстан) зобов'язувалися передати Росії свою ядерну зброю в обмін на американські й британські гарантії безпеки. Також Москва запевнила, що буде поважати територіальну цілісність України.

"Але як показав 2014 рік, коли відбулася російська анексія Криму й окупація частини сходу України, Будапештський меморандум не вартий паперу, на якому він був написаний. Москва не виконала свої зобов'язання щодо непорушності кордонів України. Ані США, ані Велика Британія не визнали гарантії, надані Києву, юридично обов'язковими", - йдеться в статті.

Україна проміняла тверду силу - ядерну зброю - на м'яку декларацію, яка не мала обов'язкової сили. Тож не дивно, що деякі українці прагнуть тепер знову стати ядерною державою, щоб захистити себе від російського вторгнення.

Тим більше, що у положеннях самого Будапештського меморандуму парламент у Києві зберіг за собою право вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо інтереси державної безпеки будуть під загрозою. Зважаючи на те, що Росія окупувала частини території України і погрожує війною, ці прописані передумови цілком виконані.

Чи здатен Київ будувати боєголовки? Так!

Але Україна не зможе повернути втрачені радянські бомби. Уряду довелося б запустити власну програму з побудови арсеналу, щоб знову стати ядерною силою. А це не щось цілковито неможливе. Зрештою, Україна має потужний сектор виробництва зброї включно з балістичними ракетами, а також великий досвід у цивільній ядерній енергетиці.

В України є 15 ядерних реакторів, які забезпечують близько половини потреб країни в електроенергії.

"У нас є можливості для побудови власних ядерних боєголовок", - сказав у 2018 році генерал-майор Петро Гаращук, який на той час був послом України в НАТО. Він додав, що в його країни є також ракети, до яких їх можна було б приєднати.

Але переналаштування на військові потреби всієї структури української ядерної енергетики було б виснажливим процесом. Головна проблема полягає в тому, що в України немає повного циклу виробництва ядерного палива. Хоча у неї є уранові шахти, які можуть дати потрібні матеріали. В 2019 році Київ видобув близько 800 тонн українського урану. Але його обробка, збагачення і переробка в паливні стержні відбувалося в основному в Росії. Тому Україні довелося б збудувати спочатку власну галузь обробки й збагачення урану, так як це зробив, наприклад, Іран, щоб отримати матеріал, придатний для використання у ядерній зброї.

Шлях до побудови арсеналу на основі плутонію теж була б нелегкою. В України є лише легководні реактори, які довелося б перебудувати, щоб вони могли продукувати плутоній для військових цілей. А це дорого коштує. Також знадобилися б установки для переробки відпрацьованих паливних стрижнів з плутонієм у матеріал для зброї.

Головна перешкода - час

Навіть якби Україні вдалося б піти однією з вище згаданих стежок виробництва ядерного матеріалу для зброї, їй би все одно знадобився б надійний проект для створення боєздатної боєголовки. Однак, не виключено, що в Києва залишилися такі розробки з часів СРСР.

В України все ще є достатні технічні й наукові знання, щоб запустити ядерну оборонну програму. Їй, однак, бракує полігону для випробувань, що ускладнило б розвиток арсеналу, - каже експерт з української ядерної політики в Гарварді Маріана Баджерін. За її словами, така програма вимагала б великих інвестицій, що призвело б до скорочення витрат на звичайну зброю. А вона "гостро необхідна на фронті на Донбасі".

Дорога до ядерного статусу була б довга. Сумнівно і те, що Україні вдалося б зберегти в таємниці такий проект від міжнародної спільноти чи Росії. Тож ядерна програма зіштовхнулася з зовнішніми атаками.

"Розвиваючи ядерну програму, Україні довелося б мати справу з російським саботажем чи атаками із застосуванням сил спецслужб або навіть відкритими військовими операціями", - сказала Баджерін.

На її думку, будь-яка дискусія в Україні щодо запуску ядерної програми зараз - це погана ідея. Тому слова Мельника варто трактувати, перед усім, як спробу натиснути на Захід, щоб він цього разу зробив більше для стримування дедалі більшої російської загрози.

Топ коментарі
+31
Как же меня ******* эти свидетели чудотворства ядерного оружия! Вы гребанные мудаки за два последних года ******** всю ракетную программу страны: гром2 - уже на свалке, нептун - только на видосах, вильха - чисто для показухи, в войсках ее нет, павлоградский завод был закрыт зебилом в феврале 2020-го и вишенка на торте - "южмаш" который благодаря зебилам уже сдох. У вас уже нет элементарного ракетного оружия давать отпор! На чем вы ущербные собираетесь доставлять атом врагу? На приколах?!!
показати весь коментар
21.04.2021 15:34 Відповісти
+19
хоча б прийняли держоборонозамовлення на 2021 рік та завантажили українські оборонні підприємства
показати весь коментар
21.04.2021 15:34 Відповісти
+19
было бы желание и политическая воля Президента Украины, а не этого чма кортавого
показати весь коментар
21.04.2021 15:35 Відповісти
От какой темы?
От твоего бреда о создании ЯО? Ну, давай я тебе объясню. Плевать на то, что с середины 80-х годов прошлого века даже и в военных училищах (курсе на 2-м) будущим офицерам объясняют, что с середины 70-х наметился качественный переход от ядерных боеприпасов большой мощности (каковые являются инструментом сдерживания) к б/п средней и малой мощности (оперативным и оперативно-тактическим) и этот процесс идет по нарастающей (в конце 80-х был даже поставлен вопрос от отказа от б/п малой мощности, т.к. конвенционное ВТО сравнялось с ним по эффективности, но решили не отказываться). Ладно, офицеры и генералы всего мира ошибаются - тебе видней (у тебя папа академию закончил). Докладываю: вам такую бомбу создать не позволят. Знаешь почему? Потому что ты в своих бредовых фантазиях карту ветров в европейской части РФ не глядел. И карту ветров центральной, северной и восточной Европы, тоже. Вот и погляди на досуге, куда ветры дуют осенью, весной и зимой (так, на всякий случай).
Причина и мотив - это одно и то же (сходи в ближайшую юридическую консультацию и попроси, чтобы тебе это объяснили. Или научись говорить на русском языке): под мотивом понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта (именно по-этому, причину совершения преступного деяния и называют "мотивом преступления"). Это тебе так, для общего развития.
Приму на веру твоё великое научное открытие, что Хмельницкий свое шляхтерское достоинство и привилегии ни в грош не ставил (даже не буду от тебя требовать, чтобы ты как нибудь своё умозаключение обосновал - что с тебя требовать больше того, что ты сделать в состоянии?). Соглашусь. Был он великим патриотом своей родины, великим печальником о простом люде, реестровое казачество в тягость ему было (а шляхтичем он просто прикидывался). Но, объясни мне четыре его поступка: обращение в поветовый суд, обращение к королю за "королевским" судом, попытку решить поветовый спор с Ч. по "шляхтерскому" праву (силой оружия) и участие в сеймах после начала восстания. Вот объяснишь мне эти поступки каким-либо единым умыслом, а потом мне будешь через губу объяснять в чем там разница между причиной и мотивом. Умник хренов.
Терпеть не могу бестолочей, которые в силу отсутствия кругозора, в силу своей общей и специальной безграмотности, полагают сложные вопросы - простейшими, и предлагают решения по этим вопросам космического масштаба и космической же глупости.
показати весь коментар
25.04.2021 18:51 Відповісти
Эка тебя разобрало то, ты посмотри. Ладно, ладно, успокойся. Никто ПОКА не собирается сбрасывать ядерную бомбу БОЛЬШОЙ мощности на твою Москву. ПОКА только обговаривается потенциальная возможность и целесообразность, и возможные ИНЫЕ методы повоздействовать на недоРейх и его бесноватого недоФюрера. Если это окажется нужным, полезным, необходимым, то будь спокоен, спроектируем, построим и испытаем. Хватит и сил, и средств, и знаний. Не дадут, говоришь? А если мы пообещаем предоставить(и потом предоставим) полный доступ ко всему военным советникам НАТО, думаешь тоже не дадут? Я думаю, что скривятся и с недовольной миной (всё таки плюс одна ядерная держава вовсе не способствует мировой безопасности) сделают вид, что ничего не замечают. Или вот ещё в ООН выступят с глубокой озабоченностью...
PS А ты не допускаешь возможности, что, к примеру, США однажды просто передадут необходимое количество готового ЯО на свои военные базы где-нибудь в Сумах и Глухове, которые к тому моменту будут построены? Решать вопросы военной безопасности можно разными путями, и это один из путей, когда Украине и не будет особой необходимости самостоятельно ничего проектировать и строить. Мне этот путь даже больше нравится...
показати весь коментар
26.04.2021 03:15 Відповісти
Последнее вполне допускаю: вон в Турции, на пример, лежат около 60 б/п. Называется это "на ключе". Только его не передают, а размещают: обслуживают, хранят, снаряжают и применяют не национальные войска, а, в данном случае, американцы.
показати весь коментар
26.04.2021 07:44 Відповісти
Конечно американцы, там в Инджирлике минимум тысяч 5 личного состава американцев. Я чуток про другое - просто наличие на этой базе ЯО слегка меняет отношения и союзников, и противников. А если оно ещё и на боевое дежурство встанет...
показати весь коментар
26.04.2021 19:12 Відповісти
Ключевое слово здесь - ненадо.
показати весь коментар
22.04.2021 20:49 Відповісти
Вот тут я с тобой не согласен. Торопиться и вот прям завтра начинать - точно не надо. А вот обсуждать проблему - можно (нужно) было начинать в 2014-м году.
показати весь коментар
22.04.2021 21:04 Відповісти
Да именно так... Ну какбы не то качество в мегатоннах но вполне боеспособно - особенно если это впринципе оружие « последнего довода»
показати весь коментар
22.04.2021 13:43 Відповісти
С мегатоннами вообще-то можно совсем расслабиться, мегатонны - это уже термоядерное оружие, это отдельная песня, вот тут, я думаю, даже не стоит браться, выше головы не прыгнешь. Плутониевый заряд - это килотонн 30 максимум.
показати весь коментар
22.04.2021 20:36 Відповісти
Хехе ну это так , к разговору, не более. Смысл в самом наличии оружия которое в нормально организованной армии можно содержать ... А Украина хуже Гондураса ... грабят уже 30 лет
показати весь коментар
23.04.2021 00:25 Відповісти
И да, насчет "не понаслышке", в урановых рудах гексафторида урана вообще ноль процентов. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0(VI) Гексафторид урана - это сырье, промежуточные продукт обогащения, а не руда.
показати весь коментар
21.04.2021 22:15 Відповісти
Ага на Рашке лежит под открытым небом .... Северск и тд
показати весь коментар
22.04.2021 13:47 Відповісти
Лежит, я в курсе. Перерабатывать во что-то слишком дорого, хоронить - огромные объемы, всё не захоронишь. Так и лежит на складах, ждет своего часа, когда придумают, что с этим можно сделать.
показати весь коментар
22.04.2021 20:38 Відповісти
Да зальют бетоном в контейнеры и утопят где-то на новой земле....Просто им пофиг пока не грохнет... Нефтяные реки, озёра столяры.... Там территории валом....И ресурсов...
показати весь коментар
23.04.2021 00:27 Відповісти
Чтоб заполучить технологии по обогащению урана нужно работать с дружественными странами как это делал Израиль с Францией или Пакистан с Англией.С нуля создавать это очень долго и затратно.200 ядерных боеголовок способных долететь и покрыть европейскую часть рашки нам хватило бы с головой и возможно даже надобность во вступлении в НАТО отпала бы сама собой.
показати весь коментар
21.04.2021 18:17 Відповісти
А зачем создавать то что благополучно похерили за бабло западных «партнеров» Да это было логично ...СССР рухнул у руля стал «пьяница» .... Это вроде как на ящике с гранатами главный макак а потом помер и все обезьяны вокруг расхватали каждая по гранате ... Вот директор Зоопарка в лице сша «выменял» гранаты на 🍌))))
показати весь коментар
22.04.2021 13:50 Відповісти
Я бы на месте немцев тему Украины особо не ворошил бы особо. После решения по северному потоку 2 понятно, что немцы Украине не друзья. Потому и рассматривать их сообщения следует критически, как вроятную пропаганду капитуляции
показати весь коментар
21.04.2021 18:18 Відповісти
ну и где эти все придурки которые на Цензоре закидали Мельника тапками после его публикации???? типа, что он несет! а очень он все правильно сказал!
Мало того, по его высказываниям, я думаю, не ему ли быть нашим след. президентом?
показати весь коментар
21.04.2021 18:56 Відповісти
Насчет Президентом быть - это перебор. Во всяком случае пока. Но сказал он все верно.
показати весь коментар
21.04.2021 19:27 Відповісти
почему это перебор?классный мужик, все время все говорит в тему и никого не боится.
показати весь коментар
21.04.2021 19:36 Відповісти
Вот именно поэтому ему никогда не быть президентом. У нас "нарід" не любит умников, которые говорят в тему и никого не боятся, у нас любят тупых клоунов, у которых из жопы торчит рука олигарха. Мне он тоже симпатичен, поэтому пусть лучше остается послом в Германии, там от него и пользы больше, да и вообще, зачем хороший человек будет страдать в Украине?
показати весь коментар
21.04.2021 22:36 Відповісти
почему сразу страдать? вот я хороший и ничуть тут не страдаю))
показати весь коментар
22.04.2021 00:20 Відповісти
А вот представь себе, живешь ты в Германии, пусть небогатый, но зато уважаемый член общества, семья, приличные соседи, все дела. И тут тебе предлагают ехать в Украину, быть президентом Я бы предположил, что то, кто мне такое предлагает, надо мной издевается
показати весь коментар
22.04.2021 01:31 Відповісти
он "не живет себе", а его, гражданина Украины, государство отправило временно представлять гос. интересы в Германии. Разницу улавливаете?
показати весь коментар
22.04.2021 21:13 Відповісти
Вообще-то это был сарказм, там был тэг, такой белый, невидимый
показати весь коментар
23.04.2021 11:07 Відповісти
ага, для дипломата - самое оно.Трындеть не взирая на последствия... Ни Израиль, ни Иран официально не признали, что владеют ядерным оружием, хотя все уверенны, что оно у них есть. Иначе бы их размазали... Но это ж зеленая команда... у них даже с самыми лучшими намерениями ...выходит что ни делает дурак все он делает не так.
показати весь коментар
25.04.2021 23:56 Відповісти
а вы, батенька, я смотрю, популизма еще не наелись...
показати весь коментар
25.04.2021 23:57 Відповісти
Проблема в том что в Украине нет разделения изотопов...
показати весь коментар
21.04.2021 19:43 Відповісти
1 Дорогу осилит идущий...

2 ЯО любой степени "грязности" и "примитивности" всего лишь фактор сдерживания, а не применения...
3 Атомная станция на территории врага это та же разновидность ЯО. Для его "применения" достаточно нанести высокоточный удар обычным, например вакуумным зарядом. Наличие всего лишь средства доставки такого или иного достаточного заряда, так же может быть фактором сдерживания...
показати весь коментар
22.04.2021 19:43 Відповісти
Хорошая идея от дипломата иметь собственное ЯО,но у нас отсутствует должный на то Гарант, который жестко поставит сей вопрос пред предателями-подписантами БМ
показати весь коментар
21.04.2021 21:25 Відповісти
вот его и сделать гарантом!
показати весь коментар
22.04.2021 00:21 Відповісти
розумні слова розумної людини......гарна державна позиція.......а кулеби штани будуть притирати як було раніше
показати весь коментар
21.04.2021 21:58 Відповісти
розумна людина спочатку б зробила... а потім все одно би не тринділа... щодо ядерної зброї. Що у вас, "вєлічіє зачєсалось"? Всі европейські держави, як вогню бояться ядерної зброї в руках ідіотів. Тоді їм вже простіше здати Україну Росії, щоб одна влада - одна кнопка.
показати весь коментар
26.04.2021 00:01 Відповісти
Замысел не так уж и смешон, потому что он глуп. Но для ностальгических воспоминаний о былом могуществе ядерного арсенала совка и днепропетровских межконтинентальных ракет для его доставки вполне сгодится для некоторых патриотов, кичащихся отсутствием совковости.
показати весь коментар
21.04.2021 22:34 Відповісти
Хахаха так на базе Южмаша была единственная разработка «ЖД» комплекса...... Кто был в музее и на Южмаш ездил -там рядом и стоит бронепоезд.... И суть бронепоезда в том что он гораздо мобильнее и скрытно передвигается по железнодорожным путям в отличае от «тополя» .... Ракету модно сделать за год максимум .... если не воровать))))Все просрали Лёня пусти котлету.....
Идиоты))) сейчас в мобильнике процессор мощнее чем на Вояджере 1.....
показати весь коментар
22.04.2021 02:40 Відповісти
Є ще така "брудна бомба". Для її створення достатньо незбагачених ізотопів. Тих, що є в будь-якому реакторі. Достатньо мати носій, який в результаті вибуху розпилить радіацію над певною територією - новий Чорнобиль.
показати весь коментар
21.04.2021 23:11 Відповісти
Адепты ЯО активировались ))) Ну допустим есть у вас бомба , ну и к этой бомбе у вас есть даже ракета СС-20 , ну сообщили вы москвитам что готовы запустить ее на Москву , что дальше? Москвиты разбегутся ? Нет , они просто сообщат что перенацелили свои СС-20 на территорию Украины и продолжат войну . И дальше вопрос - рискнет ли руководство Украины запустить свою ракету зная что ответный удар в лучшем случае уничтожит саму Украину ( система возмездие) в худшем развяжет третью мировую и уничтожит всю Землю . Это москвиты готовы в рай , а вы готовы отправить в рай Украину ?
показати весь коментар
22.04.2021 13:43 Відповісти
Лично я готов, мне всё равно терять нечего, я в Киеве живу. А если война, по Киеву кацапы жахнут в первую очередь. Так что баш на баш, Киев на Москву, я считаю всё честно.
показати весь коментар
22.04.2021 20:41 Відповісти
Легше зебілів послати на ...й і вибрати адекватну владу, а не припипижджджиних клоунів.
показати весь коментар
22.04.2021 14:59 Відповісти
Замысел насчёт ядерного оружия смешон, не смешон - то такое. Точнее сказать - невозможен. Украине бы хоть бы патронным заводом обзавестись бы - и дешевле, и технологически доступнее, и актуальнее, и мировое сообщество не возражало бы. Ан нет, за без малого семь лет после "отжатая" луганского патронного завода на новый Украина не сподобилась. Куда уж тут о ядерном оружии говорить? Разве что - помечтать. Мечтать, оно ж не вредно.
показати весь коментар
24.04.2021 05:38 Відповісти
Реалист.
показати весь коментар
25.04.2021 11:05 Відповісти
Беларусь и Казахстан - естественные партнеры в восстановлении ядерного статуса. Хватит валить бацьку. Если либерасты захватят власть в Беларуси, то восстановить ядерный статус станет сложнее, а не легче. Потому что они превратят Беларусь в пальму с бегающими по ней соросячими обезьянами, которой будет не до ядерных статусов. Бацька в конечном итоге погасил агрессию Москвы через свою территорию, несмотря на заманчивые предложения.
показати весь коментар
24.07.2021 20:04 Відповісти
