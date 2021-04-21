УКР
У скарбниці недорахуються 22 млрд грн акцизу і ПДВ через тіньовий ринок палива цього року, - експерт

Через тіньовий ринок нафтопродуктів бюджет України в 2021 році недоотримає понад 22 млрд грн акцизу і ПДВ.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, через нелегальне виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ і нафтобазах, а також через порушення касової дисципліни на АЗС бюджет України в 2021 році недоотримає понад 22 млрд грн акцизу і ПДВ. Це на 21% більше, ніж у 2020 році. Зростання тіньового ринку негативно позначається не тільки на бюджеті, але й на легальному бізнесі. Тіньовики "видавлюють" з ринку законослухняні мережі, впевнений експерт.

"У легального бізнесу незабаром не залишиться вибору, робота без переміщення в "тінь" стане неможливою", - заявляє Сергій Куюн.

Сергій Куюн зазначає, що низка мереж АЗС на паливному ринку України, які працюють у нижньому ціновому сегменті, за розрахунками експертів працюють собі у збиток.

"Перед нами постало питання: за рахунок чого продавці дешевого палива продовжують розширення свого бізнесу, орендуючи і купуючи нові АЗС, газонаповнювальні станції, нафтобази, спонсоруючи футбольні клуби і політичні проєкти? Адже діяльність цих мереж збиткова або принаймні неприбуткова. Тому ми звернули увагу на джерела постачання і якість палива, а також провели доступні будь-якому споживачеві дослідження касової дисципліни на цих АЗС і знайшли пояснення цьому феномену", - говорить Сергій Куюн.

Куюн розповідає, що секрет криється в торгівлі паливом кустарного походження.

"Контрольні закупівлі палива виявили відчутні відхилення від нормативів за такими ключовими показниками, як вміст сірки, бензолу, ароматичних вуглеводнів. У пробах бензину з "БРСМ" і SunOil був виявлений моно-метил-анелін, або ММА - токсична октанозбільшуючої речовина, заборонена для використання в паливах не тільки в Україні, але і в Європі і США. Це є свідченням кустарного походження палива, яке набагато дешевше легального за рахунок несплати акцизу ", - цитує Сергія Куюна портал А-95.

Експерти також провели дослідження касових чеків. Онлайн-сервіс Державної податкової служби України щодо перевірки автентичності чеків не ідентифікував чеки зі станції Мotto. Чеки з АЗК "БРСМ-Нафта" не відображали проведену операцію купівлі за готівку.

"Ми отримали докази продажу фальсифікату і порушення касової дисципліни, не виїжджаючи за межі Києва. Це говорить про масштаби проблем на паливному ринку, які ніхто не вирішує і тому вони будуть тільки розростатися", - заявив Сергій Куюн.

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року Національний банк України має переказати у держбюджет 24,4 млрд грн.

+1
Ага.Слышал притчу? Чтобы корова больше давала молока и меньше ела - её надо больше доить и меньше кормить.
21.04.2021 15:50 Відповісти
+1
ай-ай-ай...... а киоэтоунасвсехзделааааааааааааал аааааа
21.04.2021 15:51 Відповісти
+1
а зеленые редиски боряться только с маленькими фопами - бо с большими страшно
21.04.2021 15:56 Відповісти
Теневиков судить и на нары ...
21.04.2021 15:44 Відповісти
Ага.Слышал притчу? Чтобы корова больше давала молока и меньше ела - её надо больше доить и меньше кормить.
21.04.2021 15:50 Відповісти
Так и было бы при работающей правоохранительной и судебной системе.
21.04.2021 16:04 Відповісти
ппц. тебе дураку лишь бы укол вовремя, клизму не пропустить и телевизор. что у тебя на дурдоме манную кашу дают?
21.04.2021 17:44 Відповісти
Да ладно тут душу изливать то что ты идиот и так все знают ...
21.04.2021 18:10 Відповісти
Так еще акцизы и НДС подымите. Вообще никуя не получите.
21.04.2021 15:48 Відповісти
Кто-то крышует и прикрывает фирмы - скрутки по махинайиям с ндс.Нужно ужесточить законодаткльство и увеличить тюремные сроки главным бухгалтерам,директорам этих фирм.И все эти фирмы одногодки.Они создаются и через 2-3 месяца исчезают.Можно делать возврат ндс фирмам не моложе трех лет.И только на четвертый год и тщательно их проверять.Никто не будет держать фирму 3 года ,чтобы поииметь ндс.А так Зеленскому менять всю команду на более эфыективную.Кто-то же крышует теневой оборот сигарет,нефтепродуктов,спиртных напитков и т.д.Кто-то из мвд или сбу
21.04.2021 15:50 Відповісти
ай-ай-ай...... а киоэтоунасвсехзделааааааааааааал аааааа
21.04.2021 15:51 Відповісти
а зеленые редиски боряться только с маленькими фопами - бо с большими страшно
21.04.2021 15:56 Відповісти
так с большими они в доле...
21.04.2021 16:33 Відповісти
Трындят,что им работать не выгодно.Сейчас бензин стоит в рф 50 рублей литр.Это 18 гр на наши.Это розница,а оптом можно взять по 13-14 гр литр на гривны.Доставка в Украину плюс 1 гр на литре максимум.Плюс акциз 2-3 гр максимум на литре.И того получается 18 гр литр поступает бензин на азс в Украине.Продают по 28-30 гр.Имеют чистымы до 10 гр на литре!!!И им не выгодно...Все прекрасно знают,что берут бензин в два раза дешевле в рф или Беларусь.Значит кто-то крышует из высокопоставленных чиновников весь этот бизнес.
21.04.2021 15:57 Відповісти
Сон рябой кобылы ! Математика от чайника!
Акциз на бензин 213,5 евро за 1000 литров + НДС.
Итого в цене 28 грн/литр :
- НДС 4,67 грн.
- акциз 7,15 грн/литр
Короче, около 12 грн. только акциз и НДС !!!
21.04.2021 17:22 Відповісти
Скока-скока мільярдів? І ми ще позичаємо гроші?
21.04.2021 16:03 Відповісти
Очень много миллиардов не досчиталась казана при Зеленском. Это не единичный случай.
Где то эти миллиарды осели. И похоже, что такая ситуация устраивает всех, кроме Украины.
21.04.2021 16:03 Відповісти
и шобы не разбавляли соляру ослиной мочой!!!
21.04.2021 16:11 Відповісти
Зате у коломойського дорахуются
21.04.2021 17:06 Відповісти
А шо там с заправками Игоря Валерьевича Куюн не расскажет ?
Сколько они уводят в тень и как ???
21.04.2021 17:19 Відповісти
Так проведите инвентаризацию и ревизию всего энергетического комплекса... о сколько там открытий чудных - удивились бы...
Ау СБУ не желаете привлечь журналистов для гласности и заняться этим делом?
21.04.2021 18:50 Відповісти
влада не працює.....а це вже результат
21.04.2021 21:50 Відповісти
 
 