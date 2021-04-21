У скарбниці недорахуються 22 млрд грн акцизу і ПДВ через тіньовий ринок палива цього року, - експерт

Через тіньовий ринок нафтопродуктів бюджет України в 2021 році недоотримає понад 22 млрд грн акцизу і ПДВ.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, через нелегальне виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ і нафтобазах, а також через порушення касової дисципліни на АЗС бюджет України в 2021 році недоотримає понад 22 млрд грн акцизу і ПДВ. Це на 21% більше, ніж у 2020 році. Зростання тіньового ринку негативно позначається не тільки на бюджеті, але й на легальному бізнесі. Тіньовики "видавлюють" з ринку законослухняні мережі, впевнений експерт.

"У легального бізнесу незабаром не залишиться вибору, робота без переміщення в "тінь" стане неможливою", - заявляє Сергій Куюн.

Сергій Куюн зазначає, що низка мереж АЗС на паливному ринку України, які працюють у нижньому ціновому сегменті, за розрахунками експертів працюють собі у збиток.

"Перед нами постало питання: за рахунок чого продавці дешевого палива продовжують розширення свого бізнесу, орендуючи і купуючи нові АЗС, газонаповнювальні станції, нафтобази, спонсоруючи футбольні клуби і політичні проєкти? Адже діяльність цих мереж збиткова або принаймні неприбуткова. Тому ми звернули увагу на джерела постачання і якість палива, а також провели доступні будь-якому споживачеві дослідження касової дисципліни на цих АЗС і знайшли пояснення цьому феномену", - говорить Сергій Куюн.

Куюн розповідає, що секрет криється в торгівлі паливом кустарного походження.

"Контрольні закупівлі палива виявили відчутні відхилення від нормативів за такими ключовими показниками, як вміст сірки, бензолу, ароматичних вуглеводнів. У пробах бензину з "БРСМ" і SunOil був виявлений моно-метил-анелін, або ММА - токсична октанозбільшуючої речовина, заборонена для використання в паливах не тільки в Україні, але і в Європі і США. Це є свідченням кустарного походження палива, яке набагато дешевше легального за рахунок несплати акцизу ", - цитує Сергія Куюна портал А-95.

Експерти також провели дослідження касових чеків. Онлайн-сервіс Державної податкової служби України щодо перевірки автентичності чеків не ідентифікував чеки зі станції Мotto. Чеки з АЗК "БРСМ-Нафта" не відображали проведену операцію купівлі за готівку.

"Ми отримали докази продажу фальсифікату і порушення касової дисципліни, не виїжджаючи за межі Києва. Це говорить про масштаби проблем на паливному ринку, які ніхто не вирішує і тому вони будуть тільки розростатися", - заявив Сергій Куюн.

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року Національний банк України має переказати у держбюджет 24,4 млрд грн.