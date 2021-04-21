УКР
Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про звернення українського лідера Володимира Зеленського, який запропонував російському колезі зустріч на Донбасі.

Про це розповів прессекретар глави держави Дмитро Пєсков в ефірі радіо "Комсомольская правда", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Президенту про це було оперативно повідомлено, але я поки що не впевнений, що в нього був час, щоб ознайомитися. Більшу частину цієї ночі він працював над текстом послання (до Федеральних зборів. - Ред.)", - заявив представник Кремля.

При цьому Пєсков наголосив, що офіційних запитів про зустріч від Зеленського останнім часом не надходило. Він також висловив думку, що для таких переговорів мають бути передумови.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Зеленський Володимир путін володимир Донбас
Песков о предложении Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: Для таких переговоров должны быть предпосылки
Зеля зганьбився перед кацапами.
Плазун нещасний....
21.04.2021 15:53 Відповісти
Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови
Песков о предложении Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: Для таких переговоров должны быть предпосылки
да уж нет оснований.. просто пеков скажи прямо твое крысиное потвора не вылазит из бункера а народу вещало тело дублёр под каким там номером то....
А можно их обоих сразу в самую глубокую шахту? И привалить. Мир только вздохнет от обоих.
Ти так боїшся зеленського,він тобі погрожував і всьому світу?
показати весь коментар
Він без погроз загроза для всієї України.
показати весь коментар
Чому ж ти не обрав когось іншого котрий не створював би загрози?
показати весь коментар
Ти що, з північної Кореї?
показати весь коментар
Я з північної України,і теж приймав участь у виборах і мені ніхто не погрожує, Може спробуй сходити до церкви якщо не вийшло з президентом?
показати весь коментар
Це дійсно так бо я не хочу розуміти собачої в Україні на восьмому році війни. ********** не можна нічого доброго сказати бо що не скажеш то тхне ******.
показати весь коментар
21.04.2021 16:10
показати весь коментар
Зеля зганьбився перед кацапами.
Плазун нещасний....
показати весь коментар
Кто на что учился. Шут он и в Африке шут.
показати весь коментар
Чем, тем, что ***** боится приехать?
Ганьба конкретная, ага.
показати весь коментар
21.04.2021 17:05
Слился путлерок?)
показати весь коментар
СлабО Вольдемару в фонтан нырнуть...
показати весь коментар
Предпосылки есть с ноября 2014 года: Посёлок Пески, ул.Чистякова, 42.
После того как разминируют, могут пообщаться возле горки пепла ...
бубе предложили цвет помады самому выбрать...
показати весь коментар
какие еще посылки? бандероли?
показати весь коментар
Чего квартал не поехал выступать перед путинским собранием? Руководитель бы им сыграл....
показати весь коментар
через дефис правильно...руко-водитель...
а по жизни губошлёп...
показати весь коментар
Ссытся *****.
показати весь коментар
Клоуна-наркомана шоле?
Просто почти прямо сказали, что будут говорить с ЗЕ только тогда, когда он встанет на колени.
показати весь коментар
По версии соевых.
На самом деле ***** ссытся конкретно..
А Зеленский закинул ***** конкретную предьяву.
Не то, что некоторые)))
показати весь коментар
Посміявся він над пред'явами.
Це наше сікало боїться навіть пукнути в бік фуйла.
В нього мир,і щоб ніхто не гинув.
показати весь коментар
ЗЕ за пределами вашего ********** - пустое место.
***** его вертит на своем кукане, как **********.
показати весь коментар
Сегодня Путин часа 4 говорил, а никто так и не понял, о чем же он говорил. Это факт, с Путиным говорить не о чем, месяц речь готовил, и всю ночь, по словам Пескова, а получилось нечто невнятное и снотворное.
показати весь коментар
Все предпосылки послать путина-***** на *** ,НАЛИЦО ....
показати весь коментар
Итак, бабок нет и не будет, к кому бы этот случайный "президент" не бегал.
У амерканцев своих проблем хватает, как выяснилось.
У Евроколхоза только одна мечта: СП-2. Бабки дадут только если "президент" договорится с Москвой. А Москве нужны (а) вода в Крым; (б) невступление Украины в НАТО.

Зелёный режим уверенной поступью движется к дефолту.
показати весь коментар
Зебіл не розуміє, ***** буде розмовляти тільки про капітуляцію...
показати весь коментар
***** забздело.
показати весь коментар
Пыня должен сесть на бутылку и ежа
показати весь коментар
Як це нема прЕдпосилок ? Зеля здає Україну , хоче про відкати домовиться ,може з газпрому щось перепаде , як меркель, макрону, а пуйло вже кинув ? Айя-йяй !!! Зеля ,повір , тебе вже пуйло кинув , разом з коломойшею , ти тільки того поки що не розумієш .
показати весь коментар
такие предпосылки есть. замочить ***** в сортире, скинув ему на голову сивуху в мокрых джинсах )
показати весь коментар
ну нехай зустріч, ну нехай на фронті.
але я цю картину собі не уявляю, як це буде?
от йдуть путін й зеленське, обоє в камуфляжі й броніках, вздовж наших позицій (навколо радники, можливо міністри, преса), спілкуються один з одним, обговорюють щось, *****, можливо, навіть жартує (бо ж воно мачо) зеленське, можливо, навіть посміхається (бо ж воно теж мачо), показують кудись руками, вдивляються вдалину ... отак це має відбуватися?
який ***** лютий треш в тій зеленській голові.
показати весь коментар
дело в том что тело сцаря не может показать нос из бункера,
патому что сцыт что заразится или кокнут...
рекомендую ЗЕ задавать сцарю побольше публичных вопросов,
по ответам усов сцаря мир будет понимать чего сцыт сцарь
показати весь коментар
Иными словами ЗЕ должен сначала встать раком и спустить штаны.
показати весь коментар
Уже много раз отписывался на подобные предложения. Не получится. Зе хоть и мальченка-нелох о 42 годиках, но для любителя мальчишек детсадовского возраста пуйла уже староват.
показати весь коментар
Цель встречи с путиным, Зеленский не считает нужным озвучивать даже украинцам.
показати весь коментар
Та... Бабки на предотвращение дефолта. В обмен на: воду в Крым, признание "ЛДНР", невступление в НАТО и т.д. (используте вашу фантазию).
показати весь коментар
Просто цитата про нашого президента. Якби то для нас не образливо було, але ж саме ЦЕ захотіли о ті довбануті 73%. Отже:

Напыщенное лицемерное ничто, хорошо играющее роль тафгая, но не более. Если отбросить явную несуразицу, типа «мир нельзя принести на танках» (а на чем его принесли ветераны, которых Зеленский не к месту приплетает в обращении к Путину?), то эта ни к чему не обязывающая речь - не смысловая, рассчитанная исключительно на пиар-эффект.
Смысловой она не может быть просто потому, что Зеленский - пустышка. И встречаться с ним абсолютно бессмысленно. Это уже доказал саммит в Елисейском дворце в 2019. С тех пор под давлением внешним и внутренним он только усугубил ситуацию на линии разграничения, лишил русских детей возможности учиться на родном языке и заставил их русских родителей покупать картошку на рынке на державной мове.
Украина вообще как государство абсолютно недоговороспособно, потому что не является субъектом реальной политики. И Зеленский - лиш очередной симулякр президента, которого с одной стороны программируют в посольстве США, а с другой прогибают националисты. С ним не о чем договариваться. Да и не только с ним. Никто не может дать гарантию, что следующий президент не объявит предшественника зрадником и изменником. И не дезавуирует все предыдущие договоренности.
Встретиться с Путиным в Донбассе вы, Владимир Александрович, можете... Когда вас туда под конвоем российских ССО доставят на подписание акта о капитуляции.
Не совсем понял к чему тут эта цитата российской пропаганды? (хоть там и есть правдивые утверждения)

Но у меня к вам другой вопрос: Как можно жить в стране, народ которой вы презираете?
показати весь коментар
Не народ, а нарід, який сам себе зневажає. Зневажає і гадьбить і себе, свою країну, свою історію і свою державу. І це вже, на жаль, не вперше в нашій історії, коли в найтяжчі часи втомлені і зубожілі замість боротьби, опору і перемоги вибирають зневагу і рабство. Скажеш, що то бидло поважати? А за що? За всю цю ганьбу? І що найгірше, наступного разу то бидло не отямиться, а поступить так само. Якщо, правда, історія нам дасть ще той наступний раз...

А тому може то не мене запитувати як, а то бидло? Може то його вже нарешті позбуватись треба?
показати весь коментар
Я не спрашивал "почему?". Я спрашивал "как?"
Варианты ответов:
1. Я - мазохист. Живу и страдаю.
2. Я тут проездом/Уже собрал чемоданы/Украина не моя страна и украинцы не мой народ

3. Извините, ляпнул не подумав. Беру свои слова обратно
4. Пошел накуй (специально для секты "святого Пэти"и ольгинских тролей)
показати весь коментар
Хочеш по-пунктах? Ну нехай:

1.На рахунок мазохізму, то вже навіть цікаво, коли про то втомлене і зубожіле щось там. А що, вже не втомлене, вже багате? Кінець епохи бідності вже настав. а чи як? Отримуєш задоволення?

2. Проїздом то вся ваша зелена звиздобратія. Як там у вас - твори бардак, бо ми проїздом і все *****? В цьому вся ваша суть?
3. Ляпаєте, не думаючи, то саме ви, дебіли. Наробимо літачків, будемо бамбити? Тут вже стільки "шедеврів", багатотомник вже можна скласти.

4. Накуй то ти, то вже без варіантів. Саме туди тобі і всій вашій зеленій сволоті дорога.
5. Добавляю. Та вся кацапська пропаганда не стільки тому, що вони такі кацапи, а тому, що ви такі ідіоти! Але то для тебе занадто складно, не дійде.

Ну і на рахунок ЯК? А ТАК і живемо, коли поряд така, як ти мерзота. От тому в нас таке життя. Дійшло? Хоча, для для тебе, худоби аби хлів і в жолобі жменя гнилої соломи. Для вас. бидлоти, більше й нічого й не треба, акакаяразніца,
показати весь коментар
Что и требовалось доказать. Диагноз:
Ты - злобный и упоротый якобы "патриот". Не понимающий разницу между формой и содержанием, т.к. в твоей форме "урапатриотизма" не содержится сути этого самого патриотизма. Истинный патриот никогда не позволит себе оскорблять украинцев, являющихся сущностью и основой Украины как страны.
показати весь коментар
Точно, "понять і простіть"... тупе зебільне впороте бидло є основою України... Сто років таке саме, що є основою, відмовилось захищати свою державу, бо було втомлене і зубожіле. Захотіло миру, а через якийсь десяток років мільйонами вмирало і жерло власних дітей, гнило по всіляких ГУЛАГах, і тепер знову... Наробило херні і чути не хоче про то а ні слова, бо ж воно основа... мало того, ще й поваги вимагає... То дійсно вже невиліковно, блін...
показати весь коментар
Диагноз поставил. Лечение не пропишу, т.к. не врач. Но дам совет: Не стоит так страдать - меняй место жительства. Хотя ... Для тебя может и не вариант, т.к. в новой стране граждане могут тебе не подойти. Может необитаемый остров?
показати весь коментар
Йди на хрін зі своїми порадами, ідіоте. Само полікуйся, хоча, зебілізм невиліковний.
показати весь коментар
Ну вот, успокоил. А то я начал сомневаться в своих аналитических способностях. Я же знал, что твой ответ - это вариант № 4. Мог бы и не шифроваться, а сразу написать: "№4". Вы, упоротые, такие все смешные ...
показати весь коментар
***** взагалі Зєлємойшу за співрозмовника чи то якусь значиму фігуру не сприймає, навіщо опускати себе ще далі та театрилізувати війну, закликаючи до всіляких сумнівних шоу, до тогож розуміючи наперед, що відповідь ***** буде негативною? Ще б "на стадіон" ***** викликав. Але цей тобі як Порошенко підігрувати та грати в благородство не буде. Він чекає, що ти невдовзі сам на колінах до нього приповзеш.
показати весь коментар
22.04.2021 05:47
показати весь коментар
22.04.2021 05:50
показати весь коментар
ЭТОГО МАЛО !?)
показати весь коментар
