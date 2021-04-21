УКР
Разумков про вечірку Тищенка та коментарі Гетманцева: Мені соромно за дії своїх колег

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи повідомлення про святкування заступником голови фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком в ресторані дня народження дружини, сказав, що йому соромно за колег.

Про це він повідомив під час робочого візиту до Волинської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Тищенка та нецензурного коментаря депутата з фракції "Слуга народу" Данила Гетманцева нещодавнього посту у соцмережах однієї з журналісток, спікер сказав: "Я вважаю, що сьогодні так робити не можна. В принципі так робити не можна... Я намагаюся проводити у Верховній Раді політику єдиних стандартів, подвійні стандарти - це завжди шлях в нікуди".

Разумков зазначив, що оскільки держава знаходиться в непростій ситуації і в багатьох людей не вистачає ресурсів для існування, є також проблеми у медичній сфері, то представники влади мають це розуміти.

Голова ВР висловив сподівання на реакцію фракції щодо цих подій.

Читайте також: Дружина "слуги народу" Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont. ФОТО

"Щодо заяв моїх колег я завжди говорив, що спочатку треба думати, а потім вже говорити. Тому що особливо, якщо ти є представником влади, буде-яке твоє слово або вислів, воно сприймається по-іншому... Я вважаю, що сьогодні якось зі святами можна трішки відкласти, - до тих часів, коли відсвяткувати зможуть всі", - сказав Разумков.

Він зауважив, що в його дружини днями буде день народження, і вони святкуватимуть вдома, у невеликому родинному колі.

"Думаю, що людям за свої неправильні вчинки повинно бути соромно. Я розумію, що кожен повинен відповідати за своє, але мені як голові парламенту за дії деяких своїх колег соромно", - додав Разумков.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Разом з тим, "слуга народу" Гетманцев заступився за одіозних однопартійців Шевченка і Тищенка: "Минет Путину, а не миньет".

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

ВР (15237) Разумков Дмитро (1528) Гетманцев Данило (957) Слуга народу (2859) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+4
ох и хитрожопый этот Разумков ...
21.04.2021 16:19 Відповісти
+2
Что бы не было стыдно, исключите из фракции потом из депутатов и под суд.
21.04.2021 16:18 Відповісти
+2
Хоч би мудрому народу не зліпили з нього нового "руйнівника системи"...
21.04.2021 16:28 Відповісти
так им за это не стыдно
21.04.2021 16:12 Відповісти
подгузники - три штуки, но все украли и продали - значит онивсенагловрут, єто Ющенок всем насрал в подгузки, а м і вообще левіе и не надо говорить что мі у власти, то есть, єй, Абрахамие - разберись(што?) - иди и разбирайся, дук ті корабельній, сумка ті медицинская, да пошел ті и разобрался, скажи шо пасека с ковидовирусом..
---- Дааааа, я смогу
- Вот иди и не отсвечивай
21.04.2021 16:15 Відповісти
Что бы не было стыдно, исключите из фракции потом из депутатов и под суд.
21.04.2021 16:18 Відповісти
ох и хитрожопый этот Разумков ...
21.04.2021 16:19 Відповісти
Хоч би мудрому народу не зліпили з нього нового "руйнівника системи"...
21.04.2021 16:28 Відповісти
а может лучше коле гвоздь в затылок забить?
21.04.2021 16:27 Відповісти
бердычевского нэ запросылы на этот праздник жизни...надеюсь воно достатньо мстлывэ...
21.04.2021 16:28 Відповісти
ліплять, ліплять електорату молодого поміркованого господарника, буде кандидат на президентських для російськоспрямованого лайна.
21.04.2021 16:33 Відповісти
Он отметил, что у его жены на днях будет день рождения, и они будут праздновать дома, в небольшом семейном кругу.


Это не по пацански. Поляну накрыть на днюху это святое.
Вообщем так, Тищенко простить Шевченко расстрелять!
21.04.2021 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aNBUveTW4F0 Он крал, но ему было стыдно... ))
21.04.2021 16:39 Відповісти
нормальные политики в отставку подают а нашим просто стыдно)))
21.04.2021 18:15 Відповісти
Комсомолець, бл@ть! Соромно йому, як тій кобилі, що віз перевернула...
21.04.2021 19:16 Відповісти
Не коллег, а калек.
21.04.2021 20:54 Відповісти
Стидливі зелені піонери
21.04.2021 21:46 Відповісти
не щирий мітя.....це до речі і підведе мітю....політика це вигрібна яма.....погано виховали і привили дурний смак
21.04.2021 21:48 Відповісти
В каком приличном доме позволяют так вести себя слугам и управляющему? А в Украине можно..
22.04.2021 02:21 Відповісти
 
 