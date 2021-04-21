Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ: Зараз терорист дає свідчення про російську агресію. ВIДЕО
Контррозвідники Служби безпеки України в районі операції Об'єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що в незаконних збройних формуваннях житель Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічуріне.
Співробітники спецслужби встановили особу терориста під час спроби в'їзду в Україну з території РФ. Зараз учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі вказівки на конкретні обставини російської збройної агресії і військового забезпечення РФ терористів "ДНР".
Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачання танків та іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти "ДНР" і РФ.
Зараз слідчі СБУ повідомили найманцю про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали готуються до передачі в суд.
Все ж таки він у обслузі був, фактично - в інтендантські службі, а не з автоматом в руках служив.
