Ця мережа забезпечувала діяльність багатьох груп, які поширювали амфетамін і практично перекривала поставками всю Україну, - Преутеса

В Нацполіції розповіли подробиці щодо ліквідації масштабної мережі з виробництва та продажу амфетаміну.

Як повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса, правоохоронці ліквідували наркозавод у Дніпрі, який виготовляв 300 кг наркотика на місяць, а також канали збуту.

"Ця мережа забезпечувала діяльність багатьох груп, які поширювали амфетамін, і практично перекривала поставками всю Україну. Учасники мережі налагодили роботу наркозаводу і розсилали готову продукцію великими партіями в різні регіони. А далі вже це поширювалося через телеграм-канали і так звані закладки", - розповів Преутеса.

За його словами, завод працював цілодобово. Приміщення, в якому виготовляли наркотик, було в промисловій зоні. За документами значилося, що там виготовляють пластикові пляшки.

Читайте також: Солі набувають величезної популярності, швидко витісняючи інші наркотики, - Преутеса

"Зазвичай лабораторії, де виготовляють амфетамін - це невелике приміщення і кілька колб. Виготовляють по 100-300 г і відразу збувають. У цьому ж випадку орендували приміщення в промисловій зоні, закупили спеціальні верстати, великі міксери, бочки, холодильники, чимало колб, тобто все, що потрібно для виробництва наркотика в промислових масштабах. Діяло виробництво близько року", - пояснив Преутеса.

Він також додав, що якщо продавалася вся партія, яку виготовили за місяць, то організатори мережі отримували дохід у розмірі 120 млн грн.

Під час обшуків в учасників злочинної групи виявили 15 одиниць зброї, але на все були дозволи. А на самому підприємстві правоохоронці вилучили гранату, яку зловмисники, очевидно, планували підірвати, щоб знищити виробництво, але не встигли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наркотики часто пересилають у поштових відправленнях, хочемо змінити систему контролю, - Преутеса

наркотики (1474) Нацполіція (15512) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Преутеса Сергій (4)
лучше расскажите сколько мусоров она обеспечивала заработной платой , и кто из них уже наказан ???
21.04.2021 16:39 Відповісти
раз "на самом предприятии правоохранители изъяли гранату, которую злоумышленники, очевидно, планировали взорвать, чтобы уничтожить производство, но не успели" то значит ли это, что завод лишь сменил собственника и покровителей ? так ли легко отказаться полицейским от 120 миллионов гривен в месяц? вот в чем вопрос.... лишь видео уничтожения завода принесет мне хоть каконе-то подобие доверия....
21.04.2021 16:40 Відповісти
Там один канал збуту - "Нова Пошта"
21.04.2021 16:54 Відповісти
хорошо, что накрыли сеть.
22.04.2021 00:58 Відповісти
 
 