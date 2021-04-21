Ця мережа забезпечувала діяльність багатьох груп, які поширювали амфетамін і практично перекривала поставками всю Україну, - Преутеса

В Нацполіції розповіли подробиці щодо ліквідації масштабної мережі з виробництва та продажу амфетаміну.

Як повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса, правоохоронці ліквідували наркозавод у Дніпрі, який виготовляв 300 кг наркотика на місяць, а також канали збуту.

"Ця мережа забезпечувала діяльність багатьох груп, які поширювали амфетамін, і практично перекривала поставками всю Україну. Учасники мережі налагодили роботу наркозаводу і розсилали готову продукцію великими партіями в різні регіони. А далі вже це поширювалося через телеграм-канали і так звані закладки", - розповів Преутеса.

За його словами, завод працював цілодобово. Приміщення, в якому виготовляли наркотик, було в промисловій зоні. За документами значилося, що там виготовляють пластикові пляшки.

"Зазвичай лабораторії, де виготовляють амфетамін - це невелике приміщення і кілька колб. Виготовляють по 100-300 г і відразу збувають. У цьому ж випадку орендували приміщення в промисловій зоні, закупили спеціальні верстати, великі міксери, бочки, холодильники, чимало колб, тобто все, що потрібно для виробництва наркотика в промислових масштабах. Діяло виробництво близько року", - пояснив Преутеса.

Він також додав, що якщо продавалася вся партія, яку виготовили за місяць, то організатори мережі отримували дохід у розмірі 120 млн грн.

Під час обшуків в учасників злочинної групи виявили 15 одиниць зброї, але на все були дозволи. А на самому підприємстві правоохоронці вилучили гранату, яку зловмисники, очевидно, планували підірвати, щоб знищити виробництво, але не встигли.

