Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак

2 роки тому народ України відчув необхідність у змінах і вибрав у другому турі принципово нового лідера - Володимира Зеленського.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки тому, 21 квітня, відбувся другий тур виборів, у якому Володимир Зеленський переміг з результатом 73,22%. Тоді більшість українців обрала чесного і щирого президента, який залишається в першу чергу людиною. Ті вибори показали, що старі методи більше не дають результату, а маніпуляції та фейки старої системи не працюють", - пише Єрмак.

Він висловив упевненість, що народ України відчув необхідність у змінах і вибрав принципово нового лідера.

"Той день став початком широкомасштабних змін в Україні", - стверджує Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходорковський про зустріч Зеленського і Путіна на Донбасі: Так легко, як у Чаді, де вбили президента, не вийде

"Корупційно-олігархічна система, наче багатоголова гідра, і не думає здаватися, тому щодня чинить потужній опір.Вона намагається зруйнувати наші зусилля, дуже часто підігруючи при цьому зовнішнім ворогам нашої країни. Але Володимира Зеленського це не зупинить", - зазначає Єрмак.

При цьому він підкреслює, що Зеленський "дійсно любить Україну і робить все задля її процвітання. Кожен в команді Зеленського мріє побачити нашу країну сильною, заможною та комфортною для усіх громадян".