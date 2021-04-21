УКР
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак

2 роки тому народ України відчув необхідність у змінах і вибрав у другому турі принципово нового лідера - Володимира Зеленського.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки тому, 21 квітня, відбувся другий тур виборів, у якому Володимир Зеленський переміг з результатом 73,22%. Тоді більшість українців обрала чесного і щирого президента, який залишається в першу чергу людиною. Ті вибори показали, що старі методи більше не дають результату, а маніпуляції та фейки старої системи не працюють", - пише Єрмак.

Він висловив упевненість, що народ України відчув необхідність у змінах і вибрав принципово нового лідера.

"Той день став початком широкомасштабних змін в Україні", - стверджує Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходорковський про зустріч Зеленського і Путіна на Донбасі: Так легко, як у Чаді, де вбили президента, не вийде

"Корупційно-олігархічна система, наче багатоголова гідра, і не думає здаватися, тому щодня чинить потужній опір.Вона намагається зруйнувати наші зусилля, дуже часто підігруючи при цьому зовнішнім ворогам нашої країни. Але Володимира Зеленського це не зупинить", - зазначає Єрмак.

При цьому він підкреслює, що Зеленський "дійсно любить Україну і робить все задля її процвітання. Кожен в команді Зеленського мріє побачити нашу країну сильною, заможною та комфортною для усіх громадян".

Зеленський Володимир (25603) корупція (4796) олігарх (937) Єрмак Андрій (1427)
+46
и это говорит тварь, которая возглавила все коррупционные потоки в стране за долю не малую..
у него "Нафтогаз" в убытке 11,2 млрд грн, а он борется с олигархами..
охренеть, лживая скотина!
показати весь коментар
21.04.2021 16:33 Відповісти
+38
Козырь,
показати весь коментар
21.04.2021 16:31 Відповісти
+38
ермак прямо заявляет что он и зеленский возглавят коррупционно-олигархическую сеть. ермак - смотрящим от олигархов, а вовка вислюк - клоуном-пи*здюком с видосиками...
показати весь коментар
21.04.2021 16:39 Відповісти
Козырь,
показати весь коментар
21.04.2021 16:31 Відповісти
ермак прямо заявляет что он и зеленский возглавят коррупционно-олигархическую сеть. ермак - смотрящим от олигархов, а вовка вислюк - клоуном-пи*здюком с видосиками...
показати весь коментар
21.04.2021 16:39 Відповісти
не, вислюк человек, который подписывает документы, которые даже не читает, за что потом и ответит, а реально у него нету даже и капли власти в этой стране - только рука коломойского в заднем проходе
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
Кто бы сомневался , что Зеленский не остановит криминальный олигархат? Только зачем он перся в президенты? Если слаб и неумен, почему полез? Да и видим на фото какие знаки он показывает пальцами, с такими знаками ничего хорошего людям не принесешь.
показати весь коментар
21.04.2021 16:44 Відповісти
сделали вас всех разом бо вы уси презеденты и це исты на
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 2978
показати весь коментар
21.04.2021 16:46 Відповісти
Хуцпа.
показати весь коментар
21.04.2021 16:32 Відповісти
Любые средства хороши, чтобы обманывать гоев.
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
Уже седьмой год
показати весь коментар
21.04.2021 17:17 Відповісти
Третій.
показати весь коментар
21.04.2021 18:07 Відповісти
блин...только мат и пожелания нехорошие...)
показати весь коментар
21.04.2021 16:32 Відповісти
и те кто выбрали его пожалели о выборе.
показати весь коментар
21.04.2021 16:33 Відповісти
У зеофилов сейчас новая отмазка ,-"они все одинаковые"
показати весь коментар
21.04.2021 17:10 Відповісти
А вас попереджали... Христом Богом просили, молили щоб подумали, перш ніж проголосувати у 2019 році за ЗЕодоробало!!!
показати весь коментар
21.04.2021 17:13 Відповісти
да конечно, зеленский впереди всех по опросах
показати весь коментар
21.04.2021 17:48 Відповісти
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 2376
показати весь коментар
21.04.2021 16:33 Відповісти
а что ему правду сказать - что в реалии творится....- как пацаны просто в наглую лярды зэлени сбивают...
показати весь коментар
21.04.2021 16:38 Відповісти
тьфу, ***...тошнит!
показати весь коментар
21.04.2021 16:33 Відповісти
По ходу пацаны с утра начали 21 апреля отмечать... Андрюша, выдыхай тебе уже хватит.
показати весь коментар
21.04.2021 16:33 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 16:33 Відповісти
Даже не пойму смеяться или плакать.
показати весь коментар
21.04.2021 16:34 Відповісти
"Тот день стал началом широкомасштабных изменений в Украине"

каких?
откат к тому что было до 2014?
разоружение? и граждан и армии?
показати весь коментар
21.04.2021 16:34 Відповісти
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 8192
показати весь коментар
21.04.2021 16:34 Відповісти
подписываюсь под каждым словом...
....там Евреи.....- а у нас кто.....
11:33 / 21.04.2021МИР
ВЛАСТИ
ИЗРАИЛЯ ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ COVID-БОЛЬНЫХ
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
у нас - жидовня...
показати весь коментар
21.04.2021 18:35 Відповісти
Прикольно , офисная шлюха- ларечница, никто, продающая должности за откаты ,кричит о коррупции и олигархате😁😁😁
показати весь коментар
21.04.2021 16:34 Відповісти
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 4322
показати весь коментар
21.04.2021 16:34 Відповісти
Ха ха ха новый анекдот.
показати весь коментар
21.04.2021 16:35 Відповісти
Добре сказав! Головний дах корупції повинен вміти добре говорити! Як свого часу Аль Капоне клеймував злочинність у Чикаго.
показати весь коментар
21.04.2021 16:35 Відповісти
Зе-нарик действует по принципу:
"Не можешь, та и не хочешь победить - ВОЗГЛАВЬ!!!"
показати весь коментар
21.04.2021 16:36 Відповісти
Он в открытую прикалывается. И имеет полное право. Он же не в лотерею выиграл свою должность? Нарид заслуживает таких вот приколистов.
показати весь коментар
21.04.2021 16:37 Відповісти
да что вы говорите ...а соратники его высочества , вроде шефира наверно не в курсе что он борется с этой системой , продолжают её развивать и укреплять ,например пристраивать свои умственно отсталые кадры на госпредприятия
показати весь коментар
21.04.2021 16:37 Відповісти
Вот и аферистович эту пургу несет в нарид. Причем он то реально понимает какое это полное фуфло для лохов.
показати весь коментар
21.04.2021 16:39 Відповісти
Корупционеры борются в Украине сами с собой. Выступают нанайцы клоун и козырь. Все трибуны переполнены.
показати весь коментар
21.04.2021 16:40 Відповісти
Пусть рашка нападает, мы заслужили это... даешь 3ю мировую и весь мир в труху
показати весь коментар
21.04.2021 16:40 Відповісти
шоб ублюдкам не было куда краденые деньги тратить
показати весь коментар
21.04.2021 16:41 Відповісти
андрюша забув упамянуть, шо буба с детсва шапку 64-го размера носит...
показати весь коментар
21.04.2021 16:41 Відповісти
похоже шо да. слетел с катушек и прёт без тормозов, давя всех подряд , кроме коррупционно-олигархической системы, сидящей в VIP ложе и с удовольствием наблюдающей за происходящим.
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
канєшно не собіраєтса астанавліватса! он абязян єйьо(карупцію)вазглавіть! ато бєня, ахметка осерчают
показати весь коментар
21.04.2021 16:43 Відповісти
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит. Он все равно рано или поздно ее возглавит.
показати весь коментар
21.04.2021 16:47 Відповісти
Он и так её возглавляет.
показати весь коментар
21.04.2021 16:54 Відповісти
зеленскому штаты уже помогли ч Коломойским.Порошенко уже тоже загулялся на свободе.Пришла пора "сажать петрушку".Порошенко прятался под крышей медведчука.но тот уже сам не только под американскими санкциями,но уже и под украинским следствием.Главное-не останавливаться.остановись зеленский,не посадив Порошенко и олигархи просто сметут его.А так посади порошенко,отдай под следствие Ахметова..всё и олигархи сами войдут на сотрудничество и не нужны будут эти МВФы для восстановления экономики и латания дырок в бюджете.СВОРОВАНО в Украине пояти 5 ГОДОВЫХ БЮДЖЕТОВ за эти 30 лет.этих денег бы хватило,чтобы из Украины сделать государство,равносильное по военной мощи Израилю ( и в шею бы выгнали русских захватчиков).а так же перезапустить промышленность и науку по самым современным стандартам
показати весь коментар
21.04.2021 16:54 Відповісти
Так писькограй и сам воровал, он что сам себя посадит?
показати весь коментар
21.04.2021 16:59 Відповісти
Ничесе тебя как трахнуло телевизором по башке! Видать не вставая с бутылки смотришь в голубой экран. А потом люди удивляются, откуда такие результаты выборов! Все просто-быдло насмотрелось телевизора....
показати весь коментар
21.04.2021 17:17 Відповісти
Лять,ты воюющую страну подставил -выбрав главнокомандующего из "95квартала"...а оно все :"Порошенко,Порошенко"...если тебя теперь кацапы порешат -не жалко, за всю твою хрень что ты сделал Украине
показати весь коментар
21.04.2021 17:18 Відповісти
Маланец выбрал своего сородича в президенты
показати весь коментар
21.04.2021 18:03 Відповісти
ЗЕбіло, що ти несеш В лікаря-психіатра давно було
показати весь коментар
21.04.2021 17:19 Відповісти
Ж2 пнх
показати весь коментар
21.04.2021 18:02 Відповісти
Завхоз Ермак по совместительству кассир на кассе по продаже должностей, видимо устал орать "Вильна касса" решил открыть оптовую торговлю? Совет уборщиц ОП тоже готовит свои предложения, к вечеру подтянутся бомжи из Слуг урода и начнется шабаш радостных и идиотских обращений...
показати весь коментар
21.04.2021 16:58 Відповісти
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5049
показати весь коментар
21.04.2021 16:58 Відповісти
Клоуны .
показати весь коментар
21.04.2021 17:03 Відповісти
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7191
показати весь коментар
21.04.2021 17:04 Відповісти
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5377
показати весь коментар
21.04.2021 17:04 Відповісти
Ну, разумеется, коррупционно-олигархическая система не думает сдаваться своим слугам, ведь, это она, привела их к власти и теперь возглавляет...
показати весь коментар
21.04.2021 17:17 Відповісти
Д'ерьмак-по чём должности?
показати весь коментар
21.04.2021 17:19 Відповісти
Уссаться керосином! Шо они там курят?
показати весь коментар
21.04.2021 17:27 Відповісти
ЗДАВАТЬСЯ ?????????????????? да они прут как танки по проспекту под салюты и брызги
шампансокго...............
показати весь коментар
21.04.2021 17:33 Відповісти
Пусть начнет с бени. Тогда, может быть, ему поверят.
показати весь коментар
21.04.2021 17:44 Відповісти
Чергова порція рідкого лайна на голови лохів.
показати весь коментар
21.04.2021 17:46 Відповісти
Блеать, ну и юмор у дерьмака. Хорошо посмеялся. А когда увидел как прибарахлился ахметов, коломойский и фирташ за год правления бубочки - еще раз посмеялся с клоуна дерьмака.
показати весь коментар
21.04.2021 17:46 Відповісти
а вони просто пойдут на норд, когда запахнет падалью
показати весь коментар
21.04.2021 17:51 Відповісти
рок супротив наркотиков
показати весь коментар
21.04.2021 17:56 Відповісти
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2132Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 11Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7076
показати весь коментар
21.04.2021 17:58 Відповісти
в начале мая выйдет расследование Беллингкэт, главное не дать этому Сброду сбежать...
показати весь коментар
21.04.2021 18:01 Відповісти
Чего это Ермак такое несет? И кому? И на кой ляд? Кому нужен этот бред?
показати весь коментар
21.04.2021 18:18 Відповісти


Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 268
показати весь коментар
21.04.2021 18:19 Відповісти
Ахахаха))) І це каже єрмак... І він це каже нєлоху)))
показати весь коментар
21.04.2021 18:32 Відповісти
#лять!!!
Зеленский стоит сейчас во главе коррупционной системы.

Если шо, спросить Татарова и брата Ермака.
показати весь коментар
21.04.2021 18:41 Відповісти
Два года назад "новое лицо" возглавило коррупционно-олигархическую систему и на сегодня мы видим реальное обнищание народа и вдвое-втрое обогатившихся Ахметова, Фирташа, Коломойского, Пинчука ...

Если работающие люди не могут достойно содержать семью, то что говорить о пенсионерах, студентах, инвалидах...

(Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.

Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html)
показати весь коментар
21.04.2021 18:46 Відповісти
Что там с продажей гос.должностей? Не в убытках с братом, не проторговались?
показати весь коментар
21.04.2021 18:48 Відповісти
он сдастся сам...
показати весь коментар
21.04.2021 19:05 Відповісти
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3617
показати весь коментар
21.04.2021 19:06 Відповісти
ермак тоже наркоман ?
показати весь коментар
21.04.2021 19:15 Відповісти
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9880
показати весь коментар
21.04.2021 19:41 Відповісти
"наче багатоголова гідра", - кгбєшний дурень
показати весь коментар
21.04.2021 20:28 Відповісти
Почти в унисон с выступлением Путина - мы хорошие, но нам сопротивляются олигархи.
показати весь коментар
21.04.2021 20:36 Відповісти
Прикол дня паралельная реальность расширили горизонты сознания самолет колубийский приземлился.
показати весь коментар
21.04.2021 21:02 Відповісти
для держави єрмаки татарови портнови це зло бо олігархів скрутити не проблема
показати весь коментар
21.04.2021 21:39 Відповісти
На канале"Эспрессо"пару часов назад присутствовал опрос-"Зависим ли Зеленский от олигархов" и 95%опрашиваемых ответила-ДА ! и только 5%-НЕТ ! Хорош врать Ермак!Народу уже видней результат борьбы вашей зевласти с олигархатом
показати весь коментар
21.04.2021 21:44 Відповісти
Всё правильно сказал.
показати весь коментар
22.04.2021 00:56 Відповісти
НАРОДУ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ МАССОВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ УДАРЫ ПО РАБОТНИКАМ КОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОНИ САМИ, ЛИБО СБЕГУТ, ЛИБО СДАДУДСЯ !)
показати весь коментар
22.04.2021 05:43 Відповісти
 
 