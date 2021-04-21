Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак
2 роки тому народ України відчув необхідність у змінах і вибрав у другому турі принципово нового лідера - Володимира Зеленського.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Два роки тому, 21 квітня, відбувся другий тур виборів, у якому Володимир Зеленський переміг з результатом 73,22%. Тоді більшість українців обрала чесного і щирого президента, який залишається в першу чергу людиною. Ті вибори показали, що старі методи більше не дають результату, а маніпуляції та фейки старої системи не працюють", - пише Єрмак.
Він висловив упевненість, що народ України відчув необхідність у змінах і вибрав принципово нового лідера.
"Той день став початком широкомасштабних змін в Україні", - стверджує Єрмак.
"Корупційно-олігархічна система, наче багатоголова гідра, і не думає здаватися, тому щодня чинить потужній опір.Вона намагається зруйнувати наші зусилля, дуже часто підігруючи при цьому зовнішнім ворогам нашої країни. Але Володимира Зеленського це не зупинить", - зазначає Єрмак.
При цьому він підкреслює, що Зеленський "дійсно любить Україну і робить все задля її процвітання. Кожен в команді Зеленського мріє побачити нашу країну сильною, заможною та комфортною для усіх громадян".
у него "Нафтогаз" в убытке 11,2 млрд грн, а он борется с олигархами..
охренеть, лживая скотина!
каких?
откат к тому что было до 2014?
разоружение? и граждан и армии?
....там Евреи.....- а у нас кто.....
"Не можешь, та и не хочешь победить - ВОЗГЛАВЬ!!!"
шампансокго...............
Зеленский стоит сейчас во главе коррупционной системы.
Если шо, спросить Татарова и брата Ермака.
Если работающие люди не могут достойно содержать семью, то что говорить о пенсионерах, студентах, инвалидах...
(Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.
Про це йдеться на сайті Ради.