Молдова просить Україну дозволити оглянути автомобіль, яким, за припущеннями, вивезли з країни Чауса, - в.о. прем'єра Чокой

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Республіки Молдова Ауреліу Чокой прокоментував справу про зникнення українського екссудді Миколи Чауса.

В інтерв'ю на каналі PRIME він заявив, що влада має намір оглянути автомобіль посольства України, , яким Чауса, за припущеннями, вивезли з країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ru.publika.md.

"МЗСЄІ направило в Київ офіційну ноту з проханням дозволити оглянути транспортний засіб, яким, за припущеннями, Чауса вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити", - сказав Чокой.

Раніше МВС оголосило про те, що виявило три автомобілі, якими пересувалися ймовірні викрадачі, а також встановило маршрут їх пересування. Одну людину затримали - подробиці про нього не повідомляються. Пізніше з'явилися повідомлення про те, що Чауса вивезли через молдавсько-український кордон автомобілем посольства України, а за кермом перебував військовий аташе дипмісії.

Інформацію про те, що МЗСЄІ зажадало від посла України позбавити аташе недоторканності, саме відомство не підтвердило і не спростувало. Чокой проте повідомив, що до якогось співробітника посольства є питання.

"Але чи є підозрюваний, яким називають співробітника посольства України в Молдові? - Доти, доки це не доведено ... - Я сказав "підозрюваний". Презумпція невинуватості. - Підозрюваний є, і ця підозра має бути доведена. Ми зробили запит на те, щоб із цим співробітником посольства поговорили представники Генпрокуратури. Щоб він дав роз'яснення".

За словами Чоко, українська сторона сприяє молдавській владі: "Давайте разом подивимося, що ж сталося. У мене таке враження, що у Києва теж є питання щодо того, що ж це було".

Додзвонитися до представників Посольства України, щоб дізнатися, чи отримували вони запит МЗСЄІ, не вдалося. Зі свого боку, прессекретар Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Еміль Гайтур пообіцяв розкрити подробиці розслідування у справі Чауса пізніше.