3 689 19

Молдова просить Україну дозволити оглянути автомобіль, яким, за припущеннями, вивезли з країни Чауса, - в.о. прем'єра Чокой

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Республіки Молдова Ауреліу Чокой прокоментував справу про зникнення українського екссудді Миколи Чауса.

В інтерв'ю на каналі PRIME він заявив, що влада має намір оглянути автомобіль посольства України, , яким Чауса, за припущеннями, вивезли з країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ru.publika.md.

"МЗСЄІ направило в Київ офіційну ноту з проханням дозволити оглянути транспортний засіб, яким, за припущеннями, Чауса вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити", - сказав Чокой.

Раніше МВС оголосило про те, що виявило три автомобілі, якими пересувалися ймовірні викрадачі, а також встановило маршрут їх пересування. Одну людину затримали - подробиці про нього не повідомляються. Пізніше з'явилися повідомлення про те, що Чауса вивезли через молдавсько-український кордон автомобілем посольства України, а за кермом перебував військовий аташе дипмісії.

Читайте також: До викрадення Чауса причетні чинні співробітники державних органів України, - адвокат Вишневий. ВIДЕО

Інформацію про те, що МЗСЄІ зажадало від посла України позбавити аташе недоторканності, саме відомство не підтвердило і не спростувало. Чокой проте повідомив, що до якогось співробітника посольства є питання.

"Але чи є підозрюваний, яким називають співробітника посольства України в Молдові? - Доти, доки це не доведено ... - Я сказав "підозрюваний". Презумпція невинуватості. - Підозрюваний є, і ця підозра має бути доведена. Ми зробили запит на те, щоб із цим співробітником посольства поговорили представники Генпрокуратури. Щоб він дав роз'яснення".

За словами Чоко, українська сторона сприяє молдавській владі: "Давайте разом подивимося, що ж сталося. У мене таке враження, що у Києва теж є питання щодо того, що ж це було".

Додзвонитися до представників Посольства України, щоб дізнатися, чи отримували вони запит МЗСЄІ, не вдалося. Зі свого боку, прессекретар Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Еміль Гайтур пообіцяв розкрити подробиці розслідування у справі Чауса пізніше.

Автор: 

Молдова (2133) посольство України (290) викрадення (835) дипломати (572) Чаус Микола (328) аташе (7)
Топ коментарі
+3
Снова жесть и зашквары на международном уровне. Ни дня без позора 🙄🙄🙄 и винить некого. Кругом друзья и партнёры по деребану Украины .
показати весь коментар
21.04.2021 16:37 Відповісти
+3
Це вже не смішно. Викрадення його на чужій території це одне, а от де він після цього подівся? Де його весь час утримують, без рішення суду??? Це вже злочин по нашим законам
показати весь коментар
21.04.2021 16:53 Відповісти
+1
Чекає і ніяк не дочекається. До речі, такої херні натворити і тупо відморожуватись? Ну то хіба 95-й квартал здатен.
показати весь коментар
21.04.2021 16:55 Відповісти
Снова жесть и зашквары на международном уровне. Ни дня без позора 🙄🙄🙄 и винить некого. Кругом друзья и партнёры по деребану Украины .
показати весь коментар
21.04.2021 16:37 Відповісти
А Порошенко?
показати весь коментар
21.04.2021 16:38 Відповісти
Чекає і ніяк не дочекається. До речі, такої херні натворити і тупо відморожуватись? Ну то хіба 95-й квартал здатен.
показати весь коментар
21.04.2021 16:55 Відповісти
Любишь пофлудить про свою порохофобию ? Можем излечить 🐐🐐🐐
показати весь коментар
21.04.2021 16:53 Відповісти
Слова сарказм чув?
показати весь коментар
21.04.2021 16:57 Відповісти
Какой автомобиль? Не было никакого автомобиля... да и пациента по ходу дела уже погасили, невыгодный свидетель он в этом очередном зашкваре...
показати весь коментар
21.04.2021 16:41 Відповісти
Зебіле, ти різниці взагалі не бачиш?
Перелік лайкнувших показовий.
показати весь коментар
21.04.2021 20:08 Відповісти
Це вже не смішно. Викрадення його на чужій території це одне, а от де він після цього подівся? Де його весь час утримують, без рішення суду??? Це вже злочин по нашим законам
показати весь коментар
21.04.2021 16:53 Відповісти
Та ніхто його ніде не утримує, блін. Шоу в стилі зебілів. А Чаус вже давно на якихось островах або може й значно ближче, в якійсь Конча-Заспі. То, щоб офіційно його Україні не вручили, от і розіграли дешевий дюдюктів. Але ж на то вони й ідіоти, щоб то все по-ідіотському все зробити, а тепер тупо відморожуватись.
показати весь коментар
21.04.2021 17:00 Відповісти
И чего они так попу рвут за этого чаУса ?

Сотни людей воруют и вывозят за границу и НИЧЕГО ..., а тут прям из-за какого-то вора и барыги кипишь поднимают капец какой .
показати весь коментар
21.04.2021 17:04 Відповісти
Кто то мне подскажет кому нужен этот Чаус?
показати весь коментар
21.04.2021 17:24 Відповісти
Могу сказать кому нужен случай с Чаусом -молдавским сосиалистам и ихним хозяевам!
показати весь коментар
21.04.2021 18:05 Відповісти
Зачем он им нужен? А в Украине он кому тут нужен, что бы его похищали?
показати весь коментар
21.04.2021 18:25 Відповісти
сосиалисты используют случай с Чаусом как клин,для того чтобы попытаться испортить отношения между Молдовой и Украиной.
показати весь коментар
22.04.2021 09:03 Відповісти
 
 