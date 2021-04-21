У створеній 2 дні тому європейській футбольній Суперлізі залишилося 3 команди

Італійські футбольні клуби "Мілан" та "Інтер", а також іспанський "Атлетіко" відмовились від участі у новоствореній Європейській суперлізі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми прийняли запрошення взяти участь у проєкті Суперліги зі щирим наміром провести найкращі європейські змагання для футбольних вболівальників у всьому світі та в інтересах клубу та наших власних фанатів. Зміни не завжди легкі, але еволюція необхідна для прогресу, а структури європейського футболу еволюціонували і змінювались протягом десятиліть.

Однак занепокоєння вболівальників у всьому світі чітко показали ставлення до Суперліги, і "Мілан" повинен дослухатися до голосу тих, хто любить цей чудовий вид спорту. Ми продовжуватимемо наполегливо працювати над створенням стабільної моделі футболу", - говориться в заяві на сайті "Мілана". У повідомленні офіційно не йдеться про вихід, але видання BBC Sport отримало офіційне підтвердження від "Мілана", що той залишає Європейську суперлігу.

Інша міланська команда була більш чіткою у формулюванні: "Інтер" підтверджує, що клуб більше не є частиною проєкту Суперліги".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 12 футбольних топклубів заявили про створення Суперліги Європи. УЄФА обіцяє "зупинити цей цинічний проєкт"

У повідомленні іспанців сказано, що рада директорів "Атлетико де Мадрид", яка засідала в середу вранці, вирішила "офіційно повідомити Суперлігу та решту клубів-засновників про своє рішення не оформлювати остаточно участь у цьому проєкті". Вказано, що рішення про приєднання до проєкту ухвалювалося через обставини, які на сьогодні вже не дійсні.

Таким чином наразі з клубів-засновників у Європейській суперлізі залишаються лише італійський "Ювентус" та іспанські "Реал" і "Барселона".

Нагадуємо, у ніч із 18-го на 19 квітня було оголошено про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топклубів Європи, загалом у турнірі передбачалася участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у турнірі підтвердили: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Мілан", "Арсенал", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер" і "Тоттенхем".

Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проєкту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА. 19 квітня УЄФА заявила, що реформує Лігу Чемпіонів і новий формат стартує в 2024 році.

20 квітня 6 англійських клубів оголосили про вихід із Суперліги: "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем". Після того, як половина з 12 засновників покинула ініціативу, Європейська суперліга футболу заявила, що "подумає про переформатування турніру".