Кабмін збільшив фінансову підтримку для новостворених фермерських господарств до 5 тис. грн на 1 га

Кабінет Міністрів України збільшив розмір бюджетної субсидії для малих фермерських господарств з 3 тис. грн до 5 тис. грн на 1 гектар оброблюваних угідь (але не більше 100 тис. грн на одного отримувача), також розширено перелік порід корів, за які надаватиметься бюджетна дотація

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме малі фермерські господарства, які мають в обробітку невеликі площі та обмежений фінансовий ресурс, найбільше потребують посиленої підтримки з боку держави. Щоб стимулювати розвиток малого фермерства, ми збільшили фінансову підтримку новоствореним фермерським господарствам, а також додали виплати на таку діяльність", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За даними Мінекономіки, постанова також вводить виплати в розмірі 36 тис. грн за послуги с/г консультації. Прийнятий документ усуває адміністративні перешкоди для фермерських господарств при оформленні державної підтримки, зменшує кількість документів, що подаються, скорочує час їх розгляду і прийняття рішення.

"Тепер для того, щоб отримати фінансову допомогу, фермеру не потрібні будуть довідки про відсутність заборгованості перед Укрдержфондом, а також про наявність поголів'я корів станом на 1 липня. Така інформація вже перевірятиметься розпорядниками централізовано - шляхом направлення запиту до Укрдержфонду і АІР", - повідомив глава Міністерства аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, якого цитує його пресслужба.

Він уточнив, що відомості з Державного реєстру прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою про землю, будуть подаватися фермерськими господарствами тільки для отримання субсидії на 1 га оброблюваної землі. За іншими напрямками діяльності, такої як дотація на корів, ці відомості вже подавати не потрібно.

Міністр уточнив, що відтепер документи на отримання дотації за корів потрібно буде подавати не в міністерство, а в структурний підрозділ облдержадміністрацій, також скасовано комісію з надання таких дотацій - дані нововведення значно полегшать життя фермерам.

За даними Лещенка, для новостворених фермерських господарств вводиться новий напрямок підтримки - виплати в розмірі 36 тис. грн за сільськогосподарську дорадчу послугу за наступними напрямками: зоотехнія, ветеринарія, агрономія, органічне виробництво, екологічне управління, бухгалтерський та управлінський облік, оподаткування, залучення фінансово-кредитних ресурсів і диверсифікація сільськогосподарської діяльності.