Кабмін збільшив фінансову підтримку для новостворених фермерських господарств до 5 тис. грн на 1 га

Кабмін збільшив фінансову підтримку для новостворених фермерських господарств до 5 тис. грн на 1 га

Кабінет Міністрів України збільшив розмір бюджетної субсидії для малих фермерських господарств з 3 тис. грн до 5 тис. грн на 1 гектар оброблюваних угідь (але не більше 100 тис. грн на одного отримувача), також розширено перелік порід корів, за які надаватиметься бюджетна дотація

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме малі фермерські господарства, які мають в обробітку невеликі площі та обмежений фінансовий ресурс, найбільше потребують посиленої підтримки з боку держави. Щоб стимулювати розвиток малого фермерства, ми збільшили фінансову підтримку новоствореним фермерським господарствам, а також додали виплати на таку діяльність", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За даними Мінекономіки, постанова також вводить виплати в розмірі 36 тис. грн за послуги с/г консультації. Прийнятий документ усуває адміністративні перешкоди для фермерських господарств при оформленні державної підтримки, зменшує кількість документів, що подаються, скорочує час їх розгляду і прийняття рішення.

"Тепер для того, щоб отримати фінансову допомогу, фермеру не потрібні будуть довідки про відсутність заборгованості перед Укрдержфондом, а також про наявність поголів'я корів станом на 1 липня. Така інформація вже перевірятиметься розпорядниками централізовано - шляхом направлення запиту до Укрдержфонду і АІР", - повідомив глава Міністерства аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, якого цитує його пресслужба.

Він уточнив, що відомості з Державного реєстру прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою про землю, будуть подаватися фермерськими господарствами тільки для отримання субсидії на 1 га оброблюваної землі. За іншими напрямками діяльності, такої як дотація на корів, ці відомості вже подавати не потрібно.

Міністр уточнив, що відтепер документи на отримання дотації за корів потрібно буде подавати не в міністерство, а в структурний підрозділ облдержадміністрацій, також скасовано комісію з надання таких дотацій - дані нововведення значно полегшать життя фермерам.

За даними Лещенка, для новостворених фермерських господарств вводиться новий напрямок підтримки - виплати в розмірі 36 тис. грн за сільськогосподарську дорадчу послугу за наступними напрямками: зоотехнія, ветеринарія, агрономія, органічне виробництво, екологічне управління, бухгалтерський та управлінський облік, оподаткування, залучення фінансово-кредитних ресурсів і диверсифікація сільськогосподарської діяльності.

хорошо , развиваться им будет легче , только не понятно почему в аграрной стране с такой поддержкой , цены на сельхозпродукцию растут с первой космической скоростью , может их пора уже государству хоть как то регулировать
показати весь коментар
21.04.2021 16:55 Відповісти
Государству нужно было меньше хотеть. И просто оставить фермеров в покое. Тогда и цен таких бы не было.
показати весь коментар
21.04.2021 16:57 Відповісти
Так раньше помощь только косюку шла, вангую снова в чей то подобный карман и пойдет а пересичным хер по морде - все как всегда.
показати весь коментар
21.04.2021 18:40 Відповісти
Спохватились? Вы еще налогов добавьте. Глядишь еще и больше упадет производство в сельском хозяйстве.
показати весь коментар
21.04.2021 16:56 Відповісти
тепер рабиновича вид плуга нэ видгоныш...
показати весь коментар
21.04.2021 17:00 Відповісти
Кабмин-долбодятлы, а вы еще выше подымайте выше налоги на ввоз тракторов, сажалок, копалок, косилок, другое сельхоз и перерабатывающее оборудование. Выше цены подымайте на газ эл. энергию и диз. топливо долбодятлы, закрывайте больше школ мед. пунктов, почту и магазины в сельской местности, снимайте все автобусы что еще кое где ходят в села, пусть выдохнут и те, оставшиеся по недоразумению.
показати весь коментар
21.04.2021 18:37 Відповісти
Гражданину Украины с гражданством Израиля еврею Веревскому, который является крупнейшим латифундистом украинских земель (основным сельхозпроизводителем подсолнечника)наверное как "малому и начинающему" фермеру Слуги Урода в едином порыве уменьшили НДС до 15%. Но так как данный персонаж еще и крупнейший производитель подсолнечного масла, то он сразу начал гнать его за границу, т.е. экспортировать в бешеном темпе, возвращая НДС по 20%. Эта многомиллиардная махинация "прокрученная" в симбиозе с действующей властью нанесла нашей стране многомиллиардные убытки, а также привела к искусственному дефициту и нанесла ощутимые финансовые потери нашему народу. В этом вы можете убедится если зайдете в любой магазин и посмотрите на цены подсолнечного масла. Советую так-же посетить Польшу, Словакию или Румынию, где вы найдете масло от Веревского в ПОЛТОРА-ДВА РАЗА дешевле чем в нашей стране которая считается крупнейшим сельхозпроизводителем подсолнечника в мире. Я уже молчу про гражданина с тройным гражданством кошерного клопа-кровососа, благодаря которому такие предприятия как Центрэнерго, Нафтогаз и др. показывали миллиардные прибыли а сейчас показывают миллиардные убытки.
показати весь коментар
21.04.2021 18:56 Відповісти
100 тыс грн. для для новосозданных фермерских хозяйств - это не поддержка, а насмешка! Это просто издевательство над селянами, позор!
показати весь коментар
21.04.2021 21:09 Відповісти
 
 