Кравчук готовий зустрітися з Путіним: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що йому сказати"

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не проти зустрітися з президентом РФ Путіним в рамках переговорів стосовно Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

Відповідаючи на запитання, чи готовий він зустрітися з Путіним, Кравчук відповів: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що сказати Путіну і є з чим звернутися до кремлівських політиків, які сьогодні так істерично роздмухують ненависть до України".

За словами Кравчука, говорити з Росією є про що.

"Тому що коли я слухаю сьогодні наші деякі канали та політиків ... (вони. - Ред.) не зрозуміли, де сьогодні ворог. А він вже на порозі. Не десь далеко, а у нас в Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

У Радфеді РФ заявили, що пропозиція Зеленського - це "акторське кривляння".