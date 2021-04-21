Кравчук готовий зустрітися з Путіним: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що йому сказати"
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не проти зустрітися з президентом РФ Путіним в рамках переговорів стосовно Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".
Відповідаючи на запитання, чи готовий він зустрітися з Путіним, Кравчук відповів: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що сказати Путіну і є з чим звернутися до кремлівських політиків, які сьогодні так істерично роздмухують ненависть до України".
За словами Кравчука, говорити з Росією є про що.
"Тому що коли я слухаю сьогодні наші деякі канали та політиків ... (вони. - Ред.) не зрозуміли, де сьогодні ворог. А він вже на порозі. Не десь далеко, а у нас в Україні", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
У Радфеді РФ заявили, що пропозиція Зеленського - це "акторське кривляння".
обзорно просмотрел тезисы
все как всегда
"будем мочиться в сортирах"
Впечатление такое, что это 2 проктолога, а не 2 Президента Украины.
СТАРА ПОВІЯ, ТО СТАРА ПОВІЯ, А НЕ ПОВІЯ НА ПЕНСІЇ
А нафига ***** с ними встречаться?
Это не у него сейчас полные штаны негодования и армия не готова к войне.
У ***** сейчас 150 тысяч накормленых, обутых, одетых и неплохо (по сравнению с ВСУ) вооруженных мясных наборов вдоль границы стоит.
- Интересно, коллега, что лучше из двух зол - маразм или склероз,
- Склероз, однозначно.
- Почему
- Потому что когда склероз, то забываешь про маразм...