До 28 квітня підгрупа з безпеки погодить додаткові заходи стосовно Донбасу. Документ буде затверджений ТКГ, - Кравчук

Додаткові заходи з контролю режиму припинення вогню на Донбасі повинні погодити до 28 квітня. Їх винесуть на затвердження Тристоронньої контактної групи.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Десь два тижні тому я підготував цей документ і направив його пані Гайді Грау (представник ОБСЄ, - ред.). Цей документ складався з двох частин - політична заява і задіяння координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню", - зазначив Кравчук.

За його словами, тоді документ був направлений всім сторонам, але не був обговорений в силу деяких причин.

"А зараз цей документ та інші документи - від Росії та ОРДЛО - надійшли до підгрупи з безпеки. І вчора обговорювали це питання політичні радники, а вони швидше обговорювали, як повинні діяти кластери... Більше того, український проект документа був узятий за основу. Це означає, що підгрупа з безпеки, яка готує документи на засідання ТКГ, приступила до конкретної роботи", - підкреслив Кравчук.

Він додав, що до 28 квітня підгрупа повинна завершити цю роботу, щоб документ могли затвердити на загальному засіданні ТКГ.

Разговоры ни о чем с никем.
21.04.2021 17:14 Відповісти
из пустого в порожнее, наших будут убивать а наши будут молчать
21.04.2021 17:19 Відповісти
за это 73% и голосовало, "проста прикратить стрилять"
21.04.2021 17:26 Відповісти
звание ветерана паркинсона диду вже обеспечено, осталось тока побрататься с дидом альцгеймером
21.04.2021 17:26 Відповісти
продасть нас, як завжди(((
21.04.2021 17:26 Відповісти
ой, что деется?)))
дырявые не дождались даже упоминаня своих дыныры у сортирного путина)))
21.04.2021 17:42 Відповісти
 
 