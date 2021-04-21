До 28 квітня підгрупа з безпеки погодить додаткові заходи стосовно Донбасу. Документ буде затверджений ТКГ, - Кравчук
Додаткові заходи з контролю режиму припинення вогню на Донбасі повинні погодити до 28 квітня. Їх винесуть на затвердження Тристоронньої контактної групи.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Десь два тижні тому я підготував цей документ і направив його пані Гайді Грау (представник ОБСЄ, - ред.). Цей документ складався з двох частин - політична заява і задіяння координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню", - зазначив Кравчук.
За його словами, тоді документ був направлений всім сторонам, але не був обговорений в силу деяких причин.
"А зараз цей документ та інші документи - від Росії та ОРДЛО - надійшли до підгрупи з безпеки. І вчора обговорювали це питання політичні радники, а вони швидше обговорювали, як повинні діяти кластери... Більше того, український проект документа був узятий за основу. Це означає, що підгрупа з безпеки, яка готує документи на засідання ТКГ, приступила до конкретної роботи", - підкреслив Кравчук.
Він додав, що до 28 квітня підгрупа повинна завершити цю роботу, щоб документ могли затвердити на загальному засіданні ТКГ.
