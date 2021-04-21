УКР
"Слуга народу" Гетманцев вибачився перед Кошкіною за суперечку про правопис слова "мінет": Певні слова не повинні вживатися в спілкуванні з жінками

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вибачився перед шеф-редактором LB.ua Сонею Кошкіною, з якою сперечався напередодні про правопис слова "мінет".

Відповідний пост Гетманцев опублікував у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, хочу вибачитися перед Сонею Кошкіною і читачами за вживання певного слова в одному зі своїх постів, у відповідь на критику Сонею дій колег", - йдеться в повідомленні.

За його словами, він точно не хотів нікого образити.

"Хоча згоден, що певні слова не повинні вживатися державними чиновниками, так само, як і в спілкуванні з жінками в принципі. Докладу максимум зусиль для того, щоб дотримання високих стандартів дискусії стало нормою спілкування і в політиці, і в політичній журналістиці", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про вечірку Тищенка та коментарі Гетманцева: Мені соромно за дії своїх колег

Нагадаємо, що напередодні у відповідь на критику шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної Гетманцев відреагував зауваженням щодо правопису слова "мінет".

Кошкіна Соня (13) Гетманцев Данило (958) Слуга народу (2859)
+34
фальшивоМИНЕТЧИКИ
показати весь коментар
21.04.2021 17:21 Відповісти
+30
Даниил Александрович Гетманцев - доктор юридических наук, профессор, адвокат, собственник и почетный президент юридической компании Jurimex, эксперт TaxLink, президент Ассоциации налоговых советников, член Европейской ассоциации налоговых профессоров (EATLP).

на этом пце клейма негде ставить - такой культурный,
а вы тут за какой-то минуэт спорите
показати весь коментар
21.04.2021 17:22 Відповісти
+27
Які "слуги", така й мова... Вони "академиев не кончали..."
показати весь коментар
21.04.2021 17:18 Відповісти
как "порядочный мужчинка", теперь Гетманцев должен отсо%%% со всей депутатской энергей..
показати весь коментар
21.04.2021 17:14 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 17:22 Відповісти
Гетманцев просто как и все остальные Слуги народа, любит минеты от мужчин
показати весь коментар
21.04.2021 17:24 Відповісти
как "порядочный мужчинка", после того, что он сделал с Софой, Гетьманцев обязан жениться на ней
показати весь коментар
21.04.2021 17:25 Відповісти
но вот захочет ли Кишкина замуж за такого неметкого минометчика
показати весь коментар
21.04.2021 17:59 Відповісти
У Олега Валерійовича?))
показати весь коментар
21.04.2021 17:41 Відповісти
еще один сосн(о)любитель
показати весь коментар
21.04.2021 17:18 Відповісти
И ОПЯТЬ НЕ РЯДОВОЙ ЗЕБАРАН !
показати весь коментар
21.04.2021 17:19 Відповісти
Хаму і битлоті скільки дипломів не дай він лишається хамом і бидлом.
показати весь коментар
21.04.2021 17:18 Відповісти
Вам, ХОХЛАМ, не понять всю низость и мерзость подобного обращения. Украина такого не приемлет.
показати весь коментар
21.04.2021 19:11 Відповісти
то они кыцькину пытаются налякаты минетом,чы всю фракцию слуг вкупе с офисом?
показати весь коментар
21.04.2021 17:19 Відповісти
ЭТО ГЕТЬМАНЦЕВУ ВЫБИРАТЬ можно он мужчина , а женщине - быть молчаливой сосной ...
показати весь коментар
21.04.2021 17:23 Відповісти
Вообще омерзительно звучит.
показати весь коментар
21.04.2021 17:48 Відповісти
богема- любители анала, минета, скотоложства
показати весь коментар
21.04.2021 17:20 Відповісти
и рот у богемы, не для того, чтобы кушать
показати весь коментар
21.04.2021 17:36 Відповісти
Цьому олігархфрену треба вибачатися за підкорення постановам державі-агресора на території України.
показати весь коментар
21.04.2021 17:20 Відповісти
21.04.2021 17:21 Відповісти
Ліл! 😂
показати весь коментар
21.04.2021 17:46 Відповісти
а лёха подлещенко на заднем плане вискарь за 100 пенсий смокчет..как задолбал этот цирк подростков озабоченых
показати весь коментар
21.04.2021 20:51 Відповісти
Вважати ніби певні слова не мож використовувати у спілкуванні з жінками - це сексизм.
Жінка має такі само права як і чоловік
показати весь коментар
21.04.2021 17:21 Відповісти
Что ни Слуга урода, то животное... Хотя, чему удивляться - "лидер" сам такой
показати весь коментар
21.04.2021 17:24 Відповісти
теперь они должны поспорить о том, як пишется слово куни, высокоинтеллектуальным людям всегда есть о чем вести культурный базар
показати весь коментар
21.04.2021 17:24 Відповісти
эх, вовремя извинился, а то медиапизспильнота уже побежала заказывать футболочки с надписью "я вам недорогенька я знаю как пишется слово минет". Значит печатать уже не надо, деньги лишние смогут на армию отдать.
показати весь коментар
21.04.2021 17:25 Відповісти
Де їх деб..в буруть ?
показати весь коментар
21.04.2021 17:26 Відповісти
А носяку кто набил ? Сонин мужик ?
показати весь коментар
21.04.2021 17:27 Відповісти
Подонок, который обилетил Евробляхи. Люди которые хотят ввезти по закону, Чисто Отсосали!!
показати весь коментар
21.04.2021 17:30 Відповісти
Гетьманцев, тепер ти винен кулінгулус.
показати весь коментар
21.04.2021 17:31 Відповісти
В минете ничего плохого нет. Плохо то что ты назвал Соню шлюхой. Это то что на английском называется whoreshaming.
показати весь коментар
21.04.2021 17:36 Відповісти
Экс-супругой Данила Александровича является Татьяна Гетманцева, она так же получила образование юриста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. На сегодняшний день работает на должности заместителя руководителя Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции.
У семейной пары в браке появился сын по имени Иван. Он живет вместе с мамой.
Мать - Елена Дмитриевна Гетманцева, гендиректор TPG, одного из крупнейших туроператоров в Украине.
Ну если этот земинечик живет с мамой - как ему не стыдно маме в глаза теперь смотреть?
показати весь коментар
21.04.2021 17:36 Відповісти
Висер Гетьманцева не що інше,як не дуже замаскований сексизм.До свого соратника Аналтабу він так не звернеться - тільки до жінки,як мама вчила.
показати весь коментар
21.04.2021 17:37 Відповісти
Именно так. Бабы тупые шлюхи. Ахаха.
показати весь коментар
21.04.2021 17:37 Відповісти
Во даёт! Минет можно,а слово нельзя...
показати весь коментар
21.04.2021 17:45 Відповісти
Іспанський сором. На хвилинку, уряд держави, п*здець-холодець.
показати весь коментар
21.04.2021 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q9Mjnqu9jXE Портников распушил вову в пампепрсах, молящего уХйла о встрече

А Профессор гетьманцев с минетами- то так отвлекающий маневр от проблем вовы
показати весь коментар
21.04.2021 17:45 Відповісти
Шо то я такое от зеленых уже слышал....
Вроде о "корабельной доске"......
показати весь коментар
21.04.2021 17:47 Відповісти
Это просто турецкий язык

«минет» - minnet благодарность, признательность.

«минетар» - minnettar благодарный, признательный; обязанный (кому-л.)
http://igor-grek.ucoz.ru/publ/ehtimologija/kher_khuj/4-1-0-57
показати весь коментар
21.04.2021 17:47 Відповісти
Мінарет - в цьому ряду!
Подяка Богу(Алаху).
показати весь коментар
21.04.2021 18:41 Відповісти
Тю-у-у-у...
Думав,сперечались про те,якою неймовірною працею Оксанка Василенко заробила на свою червоненьку беху, Lexus RX і квартиру,записану на маму...
показати весь коментар
21.04.2021 17:52 Відповісти
На..с..ла? Тогда можно и мягким знаком писать.
Установить, так сказать, нлвую языковую норму...
показати весь коментар
21.04.2021 18:04 Відповісти
А ви вважаєте її настільки красунею?

І що тоді мав робити її колега Дубінський, у якого квартир-машин більше в рази?
показати весь коментар
21.04.2021 18:05 Відповісти
А кто-то может обьяснить, почему в зотару зебаранов даже профессора ублюдочные собрались?
показати весь коментар
21.04.2021 17:55 Відповісти
От ви можете уявити, щоб депутати перших скликань Ради так спілкувалися? От Чорновіл, Лук'яненко, Хмара, Горинь сиділи у совєцьких таборах, але чи ми чули від них хоч один матюк, пошле чи блатне слово???

Як ми до такого докотилися?
показати весь коментар
21.04.2021 18:04 Відповісти
Насправді тренд живого, із сленгом та мемами, голосу політикуму - це в принципі нормально, треба відходити від того *******-офіціозного совкового стилю, відірваного від життя. Врешті-решт навіть американський істеблішмент використовує смайли-емодзі у своїх стейтментах на сайті.
Але те, що у нас - це інше. Це лютий політичний треш. Ізшльондрами, соснами, анальними табу, онаністами та ґвалтівниками собак.
показати весь коментар
21.04.2021 19:37 Відповісти
Видно нормально так ему объяснили в офисе у клоуна, - с перебинтованой мордой вышел. НИкак, сам Козырь объяснял=)
показати весь коментар
21.04.2021 18:11 Відповісти
Только хард, только с мужиками. Не стесняйтесь, все уже и так понимают, что вы и кто вы.
показати весь коментар
21.04.2021 18:11 Відповісти
Все проблемы Украины отошли на второй план. гетьманцев узнал про минет.
показати весь коментар
21.04.2021 18:13 Відповісти
Финансовый махинатор, специалист по переводу в офшоры украденных из казны средств,крышеватель торгашей кассовых аппаратов, главный враг малого бизнеса и любитель путинских законов не способен вести дискуссию по существу.
показати весь коментар
21.04.2021 18:36 Відповісти
Боже, яке ж воно огидне!!!
показати весь коментар
21.04.2021 18:46 Відповісти
Замечательно. Минетом отвлекли внимание от факта поездки слуги народа Шевченко в гости к диктатору-путинососу.
показати весь коментар
21.04.2021 18:46 Відповісти
Які слуги народу, лакеї Зелебенського!
показати весь коментар
21.04.2021 18:47 Відповісти
До речі, у Митця з м'яким знаком.

"Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам міньєта? От він і ї[b]анувся, бідолашний, і не дивно..."
(с) Лесь Подерв'янський "Гамлет"
показати весь коментар
21.04.2021 19:09 Відповісти
Між тим, не все так сумно: данилка можна відрядити на Занзібар для перевиховання і... зміни життєвих пріоритетів .
показати весь коментар
22.04.2021 01:37 Відповісти
Как задолбал этот ИпанЫй цЫрк!
показати весь коментар
21.04.2021 19:40 Відповісти
Детворе больше нечем заняться, вот и обсуждают, потом извиняются, широкий кругозор у них в башке, а можно было бы по простому отсосал, трахнул и ..............., но хотят по грамотному, мол вумни мы.
показати весь коментар
21.04.2021 19:41 Відповісти
У нос хтось дав сьогодні, і вже бач - вибачається!
показати весь коментар
21.04.2021 19:44 Відповісти
Поговоримо про користь менуету...
показати весь коментар
21.04.2021 19:55 Відповісти
Доречі, на цому слові ще Микола Янович піарасився - "Криза мінет попізже" майже увішов, так би мовити у анали історії!
показати весь коментар
21.04.2021 21:24 Відповісти
Гетманцев! Занимайся минетом, а не экономикой, и всем лучше будет...
показати весь коментар
21.04.2021 22:04 Відповісти
теперь у него новая кликуха - миньетчик
показати весь коментар
21.04.2021 22:24 Відповісти
Т.е. этот додик допускает что в общении с мужчинами слово "минет" можно применять повсеместно? Какое дикое заблюждение. Возможно в обществе педиков, в котором обитает эта особь это и допустимо, но в обществе гетеросексуальных мужчин на подобные темы не принято общаться. Хотя кто сказал что Коня Сошкина девочка?
показати весь коментар
21.04.2021 22:51 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2021 02:36 Відповісти
 
 