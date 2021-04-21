"Слуга народу" Гетманцев вибачився перед Кошкіною за суперечку про правопис слова "мінет": Певні слова не повинні вживатися в спілкуванні з жінками

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вибачився перед шеф-редактором LB.ua Сонею Кошкіною, з якою сперечався напередодні про правопис слова "мінет".

Відповідний пост Гетманцев опублікував у Telegram.

"Друзі, хочу вибачитися перед Сонею Кошкіною і читачами за вживання певного слова в одному зі своїх постів, у відповідь на критику Сонею дій колег", - йдеться в повідомленні.

За його словами, він точно не хотів нікого образити.

"Хоча згоден, що певні слова не повинні вживатися державними чиновниками, так само, як і в спілкуванні з жінками в принципі. Докладу максимум зусиль для того, щоб дотримання високих стандартів дискусії стало нормою спілкування і в політиці, і в політичній журналістиці", - додав нардеп.

Нагадаємо, що напередодні у відповідь на критику шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної Гетманцев відреагував зауваженням щодо правопису слова "мінет".