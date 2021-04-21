"Слуга народу" Гетманцев вибачився перед Кошкіною за суперечку про правопис слова "мінет": Певні слова не повинні вживатися в спілкуванні з жінками
Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вибачився перед шеф-редактором LB.ua Сонею Кошкіною, з якою сперечався напередодні про правопис слова "мінет".
Відповідний пост Гетманцев опублікував у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, хочу вибачитися перед Сонею Кошкіною і читачами за вживання певного слова в одному зі своїх постів, у відповідь на критику Сонею дій колег", - йдеться в повідомленні.
За його словами, він точно не хотів нікого образити.
"Хоча згоден, що певні слова не повинні вживатися державними чиновниками, так само, як і в спілкуванні з жінками в принципі. Докладу максимум зусиль для того, щоб дотримання високих стандартів дискусії стало нормою спілкування і в політиці, і в політичній журналістиці", - додав нардеп.
Нагадаємо, що напередодні у відповідь на критику шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної Гетманцев відреагував зауваженням щодо правопису слова "мінет".
на этом пце клейма негде ставить - такой культурный,
а вы тут за какой-то минуэт спорите
Жінка має такі само права як і чоловік
пизспильнота уже побежала заказывать футболочки с надписью " я вам недорогенькая знаю как пишется слово минет". Значит печатать уже не надо, деньги лишние смогут на армию отдать.
У семейной пары в браке появился сын по имени Иван. Он живет вместе с мамой.
Мать - Елена Дмитриевна Гетманцева, гендиректор TPG, одного из крупнейших туроператоров в Украине.
Ну если этот земинечик живет с мамой - как ему не стыдно маме в глаза теперь смотреть?
А Профессор гетьманцев с минетами- то так отвлекающий маневр от проблем вовы
Вроде о "корабельной доске"......
«минет» - minnet благодарность, признательность.
«минетар» - minnettar благодарный, признательный; обязанный (кому-л.)
http://igor-grek.ucoz.ru/publ/ehtimologija/kher_khuj/4-1-0-57
Подяка Богу(Алаху).
Думав,сперечались про те,якою неймовірною працею Оксанка Василенко заробила на свою червоненьку беху, Lexus RX і квартиру,записану на маму...
Установить, так сказать, нлвую языковую норму...
І що тоді мав робити її колега Дубінський, у якого квартир-машин більше в рази?
Як ми до такого докотилися?
Але те, що у нас - це інше. Це лютий політичний треш. Ізшльондрами, соснами, анальними табу, онаністами та ґвалтівниками собак.
"Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам міньєта? От він і ї[b]анувся, бідолашний, і не дивно..."
(с) Лесь Подерв'янський "Гамлет"