Україна домовляється з Польщею про постачання 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, - МОЗ

Україна веде перемовини про закупівлю через Польщу вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З метою забезпечення України вакцинами проти COVID-19 було ініційовано участь України в європейському механізмі розподілу вакцин (EU Vaccine sharing machanism). Я сподіваюся, що це буде один із перших підходів такої взаємодії. Наразі тривають перемовини із Польщею. Мова не про те, що вони будуть ділитися залишками своїх вакцин, головна мета – здійснення від імені України в межах загальноєвропейського договору додаткового замовлення вакцини AstraZeneca", – сказав Іващенко.

Заступник міністра нагадав, що країни Європейського Союзу також проблематично входили в програму вакцинації, і передача так званих "залишкових доз" у вигляді допомоги іншим державам, наприклад Україні, є предметом внутрішньої дискусії кожної з них. Попередньо країни ЄС планували розпочати процес вакцинації одночасно, але не всі вони змогли забезпечити належну кількість вакцин вчасно.

Передбачається, що країна, яка погоджується бути партнером України, здійснюватиме додаткове замовлення й постачатиме вакцини в межах європейського контракту.

Читайте також: В Івано-Франківській області зіпсували 492 дози COVID-вакцини Covishield: медики не знали, як правильно набирати препарат із флакона, - ОДА. ВIДЕО

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 21 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 477 831 особа, 5 осіб отримали 2 дози.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech та 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Україна очікує найближчими днями поставку 367 тис. доз вакцини розробки компанії AstraZeneca, які прибудуть за механізмом COVAX.

+4
Домовились? Та ви шо?
21 березень 2021

"У Польщі масово відмовляються вакцинуватися AstraZeneca"
21.04.2021 18:10 Відповісти
+2
Украина договаривается с Польшей о поставках 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8794
21.04.2021 17:35 Відповісти
+1
здесь ведь глоловне то, шобы у народу тромбозу побагаче выявлялось, не в европе же астрозенекой живатварящей пенсов прививать
21.04.2021 17:30 Відповісти
Да вы той вакцине что УЖЕ есть ладу дать не можете.... нахрена вам еще??
21.04.2021 17:27 Відповісти
і шо?
21.04.2021 17:28 Відповісти
здесь ведь глоловне то, шобы у народу тромбозу побагаче выявлялось, не в европе же астрозенекой живатварящей пенсов прививать
21.04.2021 17:30 Відповісти
Не говори глупости. Мы вакцинировались АстраЗенекой и все нормально. Я уж не говорю про десятки миллионов англичан у которых все хорошо..
21.04.2021 17:43 Відповісти
и шо, два раза вже укололся?
21.04.2021 17:45 Відповісти
Какая разница? Десятки миллионов англичан вакцинировались и в стране умирают по несколько человек за сутки! А были тысячи. А у тебя в козлостане очереди на кладбище еще выросли?
21.04.2021 17:52 Відповісти
ты сам то с погоста штоле будешь или поглыбже?
21.04.2021 17:55 Відповісти
У тебя рога торчат,Алень тартаровский и козлостана! !
21.04.2021 17:58 Відповісти
польша реально отказівается от этого говна.
21.04.2021 20:56 Відповісти
Тромбоз зараз офіціальна побічна дія вакцини, так що це не дурниці. Процент вкрай малий, але є
22.04.2021 00:34 Відповісти
Есть у ВСЕХ вакцин!
22.04.2021 08:58 Відповісти
тромбозенека
21.04.2021 17:33 Відповісти
Имеешь полное право вакцинироваться улетным Спутником V,-укололся,и сразу на небеса! Можешь и не бесплатно-за пару тысяч евро! Сколько холопов уже свернули копытца от недовакцины спутник?
21.04.2021 17:48 Відповісти
Украина договаривается с Польшей о поставках 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8794
21.04.2021 17:35 Відповісти
Если еще с полгодика подождать с массовой вакцинацией то можно и не заказывать нигде. Нам с помойных ведер другие страны поотдают. Не выбрасывать же. Смотришь, всю семейку в курточки приодеть можно будет.
21.04.2021 17:44 Відповісти
Ого ! Й це одразу після ізраїльського Пфайзера !
26 лютого 2021 https://zaxid.net/*********************************************************** Ізраїль надасть Україні 10 млн доз вакцини Pfizer
21.04.2021 18:03 Відповісти
Домовились? Та ви шо?
21 березень 2021

"У Польщі масово відмовляються вакцинуватися AstraZeneca"
21.04.2021 18:10 Відповісти
Надо ещё с идейцами племени майя договариваться- результат будет тот же - жопа.
21.04.2021 18:14 Відповісти
Купіть краще Стєпашке ще одну куртку , а вакцини зачекають . .
21.04.2021 18:26 Відповісти
А як можна домовлятися про це з Польщею, яка сама тієї вакцини не виробляє та ще й має затримки з доставкою? Поляки через два-три місяці збираються розпочати в себе виробництво вакцини на ліцензії Novavax, а не вакцини Зеника - ось про це з ними й можна пробувати домовитися, надто ж, якщо мати потужності для розфасовки...
21.04.2021 21:11 Відповісти
 
 