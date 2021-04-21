Україна домовляється з Польщею про постачання 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, - МОЗ

Україна веде перемовини про закупівлю через Польщу вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З метою забезпечення України вакцинами проти COVID-19 було ініційовано участь України в європейському механізмі розподілу вакцин (EU Vaccine sharing machanism). Я сподіваюся, що це буде один із перших підходів такої взаємодії. Наразі тривають перемовини із Польщею. Мова не про те, що вони будуть ділитися залишками своїх вакцин, головна мета – здійснення від імені України в межах загальноєвропейського договору додаткового замовлення вакцини AstraZeneca", – сказав Іващенко.

Заступник міністра нагадав, що країни Європейського Союзу також проблематично входили в програму вакцинації, і передача так званих "залишкових доз" у вигляді допомоги іншим державам, наприклад Україні, є предметом внутрішньої дискусії кожної з них. Попередньо країни ЄС планували розпочати процес вакцинації одночасно, але не всі вони змогли забезпечити належну кількість вакцин вчасно.

Передбачається, що країна, яка погоджується бути партнером України, здійснюватиме додаткове замовлення й постачатиме вакцини в межах європейського контракту.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 21 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 477 831 особа, 5 осіб отримали 2 дози.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech та 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Україна очікує найближчими днями поставку 367 тис. доз вакцини розробки компанії AstraZeneca, які прибудуть за механізмом COVAX.