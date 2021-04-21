Кравчук про готовність стріляти по російських окупантах: Зі мною підуть син і онук

Глава української делегації в ТКГ стосовно Донбасу Леонід Кравчук розповів, що сім'я підтримала його заяву про готовність захищати Україну від Росії зі зброєю в руках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За словами Кравчука, разом із ним готові піти син і внук.

"Вони готові піти разом зі мною. Дружина вже не піде, тому що вона не вміє тримати гвинтівку в руках. Але син, онук і інші сказали, що це правильна позиція кожного громадянина, який є патріотом і повинен захищати свою землю, сім'ю, дітей, країну. Ми єдині в цьому плані, жодних критичних зауважень на мою адресу не було, та й не могло бути. В цьому випадку я висловив позицію літніх людей", - пояснив він.

Нагадаємо, 6 квітня в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук заявив, що він завжди тримає зброю напоготові.

На запитання, чи готовий він використовувати цю зброю, "якщо хтось стрибатиме з парашутом біля вашого будинку з російськими прапорами", перший президент відповів ствердно.

Пізніше Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах.

