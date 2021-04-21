Кравчук про готовність стріляти по російських окупантах: Зі мною підуть син і онук
Глава української делегації в ТКГ стосовно Донбасу Леонід Кравчук розповів, що сім'я підтримала його заяву про готовність захищати Україну від Росії зі зброєю в руках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".
За словами Кравчука, разом із ним готові піти син і внук.
"Вони готові піти разом зі мною. Дружина вже не піде, тому що вона не вміє тримати гвинтівку в руках. Але син, онук і інші сказали, що це правильна позиція кожного громадянина, який є патріотом і повинен захищати свою землю, сім'ю, дітей, країну. Ми єдині в цьому плані, жодних критичних зауважень на мою адресу не було, та й не могло бути. В цьому випадку я висловив позицію літніх людей", - пояснив він.
Нагадаємо, 6 квітня в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук заявив, що він завжди тримає зброю напоготові.
На запитання, чи готовий він використовувати цю зброю, "якщо хтось стрибатиме з парашутом біля вашого будинку з російськими прапорами", перший президент відповів ствердно.
Пізніше Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах.
"Меток Лёня-сан.
Кровь гарячего каца
Словно сакуры сок ..."
"гейша ГБ
имеет Лёню
Лёня не против"
Взял АКМ и патрончик задвинул ...
Слава Бандеровцу - деду седому !
(семь оккупантов ... на подступах к дому)
І за те молодець
https://www.youtube.com/watch?v=oEFCmJ-VGhA Телефонный разговор между Шуфричем и Тимошенко.