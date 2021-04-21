УКР
Новини Агресія Росії проти України
Кравчук про готовність стріляти по російських окупантах: Зі мною підуть син і онук

Глава української делегації в ТКГ стосовно Донбасу Леонід Кравчук розповів, що сім'я підтримала його заяву про готовність захищати Україну від Росії зі зброєю в руках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За словами Кравчука, разом із ним готові піти син і внук.

"Вони готові піти разом зі мною. Дружина вже не піде, тому що вона не вміє тримати гвинтівку в руках. Але син, онук і інші сказали, що це правильна позиція кожного громадянина, який є патріотом і повинен захищати свою землю, сім'ю, дітей, країну. Ми єдині в цьому плані, жодних критичних зауважень на мою адресу не було, та й не могло бути. В цьому випадку я висловив позицію літніх людей", - пояснив він.

Також читайте: Кравчук готовий зустрітися з Путіним: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що йому сказати"

Нагадаємо, 6 квітня в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук заявив, що він завжди тримає зброю напоготові.

На запитання, чи готовий він використовувати цю зброю, "якщо хтось стрибатиме з парашутом біля вашого будинку з російськими прапорами", перший президент відповів ствердно.

Пізніше Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах.

Читайте також: Україна і Зеленський - вороги для Росії, а Лукашенко з Білоруссю - холуї, - Кравчук. ВIДЕО

Топ коментарі
+27
А что ж в 2014-м не пошли??
показати весь коментар
21.04.2021 17:46 Відповісти
+20
Я йому не вірю, але лайк за його позицію.
показати весь коментар
21.04.2021 17:49 Відповісти
+19
Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам: Со мной пойдут сын и внук - Цензор.НЕТ 3900
показати весь коментар
21.04.2021 17:48 Відповісти
Раздухарился старый пердун.
показати весь коментар
21.04.2021 18:44 Відповісти
Мацуо Басё (хокку)

"Меток Лёня-сан.
Кровь гарячего каца
Словно сакуры сок ..."
показати весь коментар
21.04.2021 19:16 Відповісти
вдогонку
"гейша ГБ
имеет Лёню
Лёня не против"
показати весь коментар
21.04.2021 19:28 Відповісти
Ага, пойдут вместе... В очередь на чартер, что бы свалить по быстрее.
показати весь коментар
21.04.2021 19:25 Відповісти
Маразм крепчал.........
показати весь коментар
21.04.2021 19:40 Відповісти
Не знаю насчет его искренности, но это явно лучше чем молчать или вообще транслировать российскую пропаганду про гражданскую войну и ихтамнетов.
показати весь коментар
21.04.2021 19:45 Відповісти
Дед разрывными набил магазины,
Взял АКМ и патрончик задвинул ...
Слава Бандеровцу - деду седому !
(семь оккупантов ... на подступах к дому)
показати весь коментар
21.04.2021 20:00 Відповісти
Такое ощущение, что украинские сми просто издеваются над стариком. Я уверен, что он и в молодости не сильно то умный был а сейчас так...
показати весь коментар
21.04.2021 20:06 Відповісти
sovsem neploxoj jest Kravcuk
показати весь коментар
21.04.2021 20:09 Відповісти
Трохи пізно ... але дійшло
І за те молодець
показати весь коментар
21.04.2021 20:59 Відповісти
а как же Жулькины настановы, призывы, лозунги- Порошенко не хочет заканчивать войну?
показати весь коментар
22.04.2021 00:59 Відповісти
Мои аплодисменты деду .Он уже несколько недель веселит меня до икотки. Все-таки маразм- прикольная вещь
показати весь коментар
21.04.2021 21:05 Відповісти
Тему бандеровского детства первый президент Украины предпочитает не развивать. «Один лишь только раз» затронул ее, вскоре после августовского контрпереворота, когда в парламентском зале речь зашла об «освободительной миссии» ОУН - УПА. Проговорился, что и сам в детском возрасте носил в лес продуктовые передачи бандеровским боевикам.
показати весь коментар
21.04.2021 22:16 Відповісти
Бреше курва
показати весь коментар
21.04.2021 22:38 Відповісти
Так хорошо же. В детстве партизанам продукты носил, сейчас просто говорит, что готов отстреливаться от любой агрессии .Что Вам не нравится?
показати весь коментар
21.04.2021 22:56 Відповісти
Він так і сказав - "бандерівським бойовикам"? Чи це чергові хворобливі фантазії?
показати весь коментар
22.04.2021 08:19 Відповісти
Бойова зброя ЛеонідМакарича - ВКС - 1991( візок - кравчучка складний , зразка 1991 року ) . .
Кравчук про готовність стріляти по російських окупантах: Зі мною підуть син і онук - Цензор.НЕТ 4430 .
показати весь коментар
21.04.2021 21:14 Відповісти
старый дебил. что ты городишь ???
показати весь коментар
21.04.2021 21:15 Відповісти
Вже Йуля з Нюсьою Шухричєм брали автомати і сходили...
https://www.youtube.com/watch?v=oEFCmJ-VGhA Телефонный разговор между Шуфричем и Тимошенко.
показати весь коментар
21.04.2021 22:13 Відповісти
ТІЛЬКИ НЕ В ХАТИНОЧКУ В КАНАДІ !)
показати весь коментар
21.04.2021 23:33 Відповісти
"Я дам вам парабеллум"
показати весь коментар
22.04.2021 04:00 Відповісти
так что ты ждешь давно пора вперет крава тебя там ждут
показати весь коментар
22.04.2021 19:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 