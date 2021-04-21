Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік населених пунктів Піски і Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів і Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а поблизу Кам'янки зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.