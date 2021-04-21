УКР
Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік населених пунктів Піски і Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів і Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а поблизу Кам'янки зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 9 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб. ВIДЕО

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

+6
https://twitter.com/porohobo7
https://twitter.com/porohobo7

Меч Арея

@porohobo7


Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6283
21.04.2021 18:18 Відповісти
+4
Добре що в наших бійців наказ: - Не піддаватись на провокації!
Семимильними кроками йдемо до миру, під проводом Найвеличнішого!
21.04.2021 18:01 Відповісти
+3
Я дам вам парабеллум!
Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7156
21.04.2021 18:16 Відповісти
от макарыча цю новыну прыховайтэ...
бо в в наступление пойдёт...
21.04.2021 18:00 Відповісти
Дарма Зеленський стримує ЗСУ від артилерійських ударів, потрібно наносити масовані артудари по скупченням терористів і бронетехніки.
21.04.2021 18:21 Відповісти
ну застосуйте хоч раз Джавелін, бо вони на складі заіржавіють !
21.04.2021 18:00 Відповісти
Я дам вам парабеллум!
Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7156
21.04.2021 18:16 Відповісти
Хай хоч антиснайперські групи повере і аеророзвідку.
21.04.2021 18:24 Відповісти
Добре що в наших бійців наказ: - Не піддаватись на провокації!
Семимильними кроками йдемо до миру, під проводом Найвеличнішого!
21.04.2021 18:01 Відповісти
Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1900
21.04.2021 18:34 Відповісти
Добре що в наших бійців наказ

Правда они, похоже, периодически кладут на него ...
Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2325
21.04.2021 20:58 Відповісти
Звичайно, звичайно! А ще регулярно обстрілюють мирняк! Іди нах, виродок.
21.04.2021 21:06 Відповісти
Ты только иногда придурок или 24/7?
Не отвечают под предводительством наивеличейшего - херово, кладут на него и на его штрафы и отвечают - тоже херово .... Ты дебил, Саша?
21.04.2021 21:20 Відповісти
Дібил тут тільки ти Женічка. Притянути сюди блювотиння єдічки басуріна в якості доказів може або дібіл, або кацапська наволоч.
22.04.2021 09:28 Відповісти
Если бы только смог понять какой ты придурок, то ты бы уже самоубился.
Кроме того что я сам слышу как прилетает, так еще и эдичка жалуется - "эти коратили и фошизды вместо того чтобы сидеть смирно как мишени для нас, как им приказал зеля, берут кладут на него и нам насыпают, вот и давеча, взяли да и завалили нам двух наших военов" ...

Я было подумал, Саша, что ты дебил, но я ошибся - ты не дебил, ты олигофрен
22.04.2021 19:49 Відповісти
Порох прийдет, порядок наведет.
показати весь коментар
21.04.2021 18:13 Відповісти
21.04.2021 18:17 Відповісти
Когда ожидается второе пришествие?
показати весь коментар
Зразу після ВАЗеленського.
показати весь коментар
Да поможет вам Бог.
показати весь коментар
Нам всім, а не тільки їм.
показати весь коментар
и что бмп не уничтожили или как вчера отвечают только из стрелкового оружия????????
показати весь коментар
https://twitter.com/porohobo7
https://twitter.com/porohobo7

Меч Арея

@porohobo7


Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6283
21.04.2021 18:18 Відповісти
турок пригласить - боевики отккры.... 2 200....
ээ, кто-то там купил БМП в Военторге и 2 семьи в Ватнодрыщенске закрыли кредит, а также прожарили шашлык, не, ну это курица, так сказали - привезли куриное мясо, а привезшие сказали что эито Ваня прислал..(кушают Ваню, радуются что крутое мясо)
показати весь коментар
