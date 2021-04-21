Від початку доби найманці РФ шість разів обстріляли українські позиції, зокрема застосовуючи міномети і БМП, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Неподалік населених пунктів Піски і Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів і Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а поблизу Кам'янки зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо в в наступление пойдёт...
Семимильними кроками йдемо до миру, під проводом Найвеличнішого!
Правда они, похоже, периодически кладут на него ...
Не отвечают под предводительством наивеличейшего - херово, кладут на него и на его штрафы и отвечают - тоже херово .... Ты дебил, Саша?
Кроме того что я сам слышу как прилетает, так еще и эдичка жалуется - "эти коратили и фошизды вместо того чтобы сидеть смирно как мишени для нас, как им приказал зеля, берут кладут на него и нам насыпают, вот и давеча, взяли да и завалили нам двух наших военов" ...
Я было подумал, Саша, что ты дебил, но я ошибся - ты не дебил, ты олигофрен
https://twitter.com/porohobo7
Меч Арея
@porohobo7
ээ, кто-то там купил БМП в Военторге и 2 семьи в Ватнодрыщенске закрыли кредит, а также прожарили шашлык, не, ну это курица, так сказали - привезли куриное мясо, а привезшие сказали что эито Ваня прислал..(кушают Ваню, радуются что крутое мясо)