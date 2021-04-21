УКР
Риторика Путіна в посланні до Федзборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії, - "слуга народу" Корнієнко

Риторика президента Російської Федерації Володимира Путіна під час щорічного звернення до Федеральних зборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загроза з боку РФ біля наших кордонів дійсно зберігається. Це розуміємо не тільки ми, а й наші міжнародні партнери. Водночас Україна з 2014 року не мала такої одностайності в підтримці з боку західних держав і міжнародних організацій, як зараз", - сказав Корнієнко.

Нардеп звернув увагу, що Путін у своєму посланні до Федзборів прямо не прокоментував їхні військові приготування, проте його риторика була досить загрозливою.

"Натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає загрозами. Він говорив про "червоні лінії", які Москва визначатиме сама. Така риторика на фоні максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, принаймні поки, немає рішень щодо розширення агресії", - додав Корнієнко.

Парламентарій звернув увагу на те, що в посланні Путіна прозвучало багато заяв про соціальні та фінансові проблеми Росії, і "можемо зрозуміти, якого масштабу ці проблеми".

Читайте також: Кравчук готовий зустрітися з Путіним: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що йому сказати"

"Це держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси. Замість того, щоб боротися з бідністю, виводити свої регіони зі стану фінансової кризи, Путін витрачає колосальні кошти на підготовку до війни. Жодна справді демократична держава просто не змогла б собі це дозволити", - зазначив "слуга народу".

Водночас, як підкреслив Корнієнко, Україна не відходить від свого головного пріоритету - дипломатичного шляху припинення війни на Донбасі. "Україна ніколи не готувала розширення війни і не планує це робити. Але ми будемо захищати нашу державу, що б не планували у Москві", - сказав він.

путін володимир (24851) Корнієнко Олександр (666)
+26
Риторика ***** ...а еще больше реакция той толпы которая ему аплодировала стоя...свидетельствует о том ч то там в паРаше все больны...причем больны на всю голову....
21.04.2021 18:29 Відповісти
+26
Коротко про ситуацію в Україні в одному фото

Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1234
21.04.2021 18:37 Відповісти
+24
Однопартиец корабельной сосны - натуральный дуб
показати весь коментар
21.04.2021 18:32 Відповісти
Риторика ***** ...а еще больше реакция той толпы которая ему аплодировала стоя...свидетельствует о том ч то там в паРаше все больны...причем больны на всю голову....
21.04.2021 18:29 Відповісти
они не больные. Это и них наследственное
Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4242
21.04.2021 18:34 Відповісти
а де на фото кравчучка і фокін ? не вмістились ?
21.04.2021 18:37 Відповісти
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія Московіі!!! Манія величі ,це вже на генному рівні росєян !!!)))
21.04.2021 18:40 Відповісти
Росєянє,донбасити ,крисчане ,це мутовані потвори кремлівської селекціі,колошня назва-савєцкий народ !!!)))
21.04.2021 18:42 Відповісти
от що значить правильні санкції: шість років - і нема "совка"

Риторика Путіна в посланні до Федзборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4477
21.04.2021 19:47 Відповісти
"за исключением Франции"
21.04.2021 20:15 Відповісти
Алкаш корниенко , ты дэбил ? Вам уродам верить , себя не уважать
21.04.2021 18:34 Відповісти
Кавова гуща? 🤔 Чи дзвінок від піськіва?
21.04.2021 18:31 Відповісти
Однопартиец корабельной сосны - натуральный дуб
21.04.2021 18:32 Відповісти
Дебил ! Или предатель ?
21.04.2021 18:32 Відповісти
та все слуги такие...
21.04.2021 19:34 Відповісти
Корнієнко звичайно авторитет і його заява викликає поваги серед корабельних сосен.
21.04.2021 18:32 Відповісти
,,Слуги нарида,, походу такие же тупые как их,,хазяева,,.
21.04.2021 18:32 Відповісти
ядерная страна. в которой любое, еще раз - любое решение - может принять очень узкое количество людей - просто непредсказуема ,у них нет логики или она необъяснима - к сожалению это факт с которым мы всегда должны считаться
21.04.2021 18:33 Відповісти
О подъехала авторитетная аналитика в сфере муждународных отношений от создателя Корабельной Сосны
21.04.2021 18:33 Відповісти
идиот.
21.04.2021 18:33 Відповісти
дыбилы по одному не ходят...тока толпой..
21.04.2021 18:33 Відповісти
Шо это за толкователь *********** бреда? Это точно нардеп?
21.04.2021 18:34 Відповісти
А своё время Корниенко оценивал свою коллегу так : "БАБА РОБОЧА, ЯК КОРАБЕЛЬНА СОСНА": ЛІДЕРИ "СЛУГИ НАРОДУ" ОЦІНИЛИ ПЕРЕВАГИ СВОЄЇ КОЛЕГИ .... А теперь он взялся уже за "речь путина".... Но Получилось опять как "с сосной"...
21.04.2021 18:37 Відповісти
Це схоже на самонавіювання.
Наші очільники понакладали у штани і намагаються один одного переконати, що війни не буде. А війна уже йде.
21.04.2021 18:37 Відповісти
Коротко про ситуацію в Україні в одному фото

Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1234
21.04.2021 18:37 Відповісти
русский, твоего фюрерка зовут *****.
21.04.2021 19:15 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский? Готов за него сдохнуть?
21.04.2021 19:32 Відповісти
Ты украинский флаг у меня не видишь, балбес?
21.04.2021 19:33 Відповісти
Так как зовут фюрерка дикой русни, русский?
21.04.2021 19:39 Відповісти
там не столько "послание" впечатлило, сколько счастливые и мироточащие рожи ближних бояр и боярынь. взгляд преданный, собачий - лишь бы царь был доволен, а мир пусть сгорит...эти моральные уроды - это и есть современная рфия. х#йло называет их "коллеги".
21.04.2021 18:37 Відповісти
ещё один в глаз заглянул и что-то "увидел"
21.04.2021 18:38 Відповісти
Що не "слуга", то експерД.
21.04.2021 18:38 Відповісти
Головний толмач *****?
21.04.2021 18:39 Відповісти
слуги методически формируют медиасопровождение для победного минета величайшим с сопутсвующим пуском воды в крым...
21.04.2021 18:40 Відповісти
я думал у них только Арестович военный эксперт оказывается еще и Корниенко . а он видимо военно морской . в корабельных соснах разбирается
21.04.2021 18:42 Відповісти
Тупой зедебил.Он должен на весь мир заявит ,что завтра нападет на Украину.?Откуда вас недобитков набрали?.На помойке бомжи умнее.
21.04.2021 18:43 Відповісти
и шо?
21.04.2021 18:43 Відповісти
А Корниенко, оказывается, не только по "корабельным соснам" ИКСперД, а и в тактике и стратегии ***** силен! Офигенный диапазон познаний!
21.04.2021 18:43 Відповісти
Вы не забывайте, что полностью потерян момент внезапности. Это именно то, что было с Крымом. Т.е их ждут и не просто ждут, а каждый день готовят сюпрайзы.

Надо быть идиотом, чтобы лезть ..в мышеловку. А стрелять не заходя на территорию Украины????
От вы когда нибудь стреляли на охоте, не заходя в сторону дичи. Стреляли? Ну и как, много настреляли???
21.04.2021 18:46 Відповісти
Ти дібіл? Забув 14-ий рік? Зеленопілля?
Автодорога це територія дичини? Тобі розповісти скільки я добув навіть не виходячи з автівки?
21.04.2021 19:12 Відповісти
roadstar,а ты на охоте хоть раз был? Слышал термины:"набежало","налетело"?! Не слышал? Оно и видно...
21.04.2021 21:06 Відповісти
"И вообще никакой агрессии не было - это же внутренний конфликт и выгоден он только Порошенко".
21.04.2021 18:51 Відповісти
Совфед 23 апреля может санкционировать ввод войск в Донбасс-
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объяснил «экстренное» заседание Совета Федерации, назначенное на 23 апреля, которое пройдет всего через два дня после послания президента России Владимира Путина парламенту.
Как написал политик в своем блоге, у Совета Федерации только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Первое, по его мнению, маловероятно. Поэтому речь, скорее всего, идет о первых двух пунктах.
Вишневский заявил, что в России не исключено введение чрезвычайного положения со ссылкой на «массовые беспорядки» или «угрозы конституционному строю». Но самое опасное, по его словам, если будет разрешено использование российских войск на территории других стран. Он напомнил, что В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины.
21.04.2021 19:03 Відповісти
Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, - "слуга народа" Корниенко
==============
Риторика Зеленского в избирательной программе тоже была "4000 долларов зарплата учителям", "покращеня життя", "нужно только перестать стрелять" и т.д.. В итоге президент клоун, почти все 73% даунов ненавидят зеленского
Не слушай, что говорят, смотри что делают. Индийская мудрость.
21.04.2021 19:04 Відповісти
Корнієнко - зєбіл! І це голова фракції "слуг" народу. Тому що не розглядає риторику ***** у комплексі навіть зі вчорашніми подіями у світі. Десь два дні тому хтось з європейських політиків (точно не пригадаю навскид хто, але щоб не з Литви чи хтось в ПАРЄ, чи то Маас, а може французи) наївно і вкотре запропонував окреслити для ***** "червоні лінії". А сьогодні ***** відкритим текстом відповів європейцям, що він чхати хотів на західні "черовні лінії" і більш того сказав, що кацапи самі будуть встановлюти ці червоні лінії як їм заманеться. І який висновок з цього зробив Корнієнко? А такий, - що ***** розширювати агресію не буде. Зєбіл!
21.04.2021 19:07 Відповісти
Так и в 2014-ом году путин не говорил что оккупирует Украинский Крым и нападёт на Украину .Видать корабельная сосна умнее этого алкаша.
21.04.2021 19:12 Відповісти
Слуги записалися в адвокати *****? Хто зна, що у цього виродка у ботоксній голові?
21.04.2021 19:15 Відповісти
скажите этому барану - "собака или гавкает или кусает"
21.04.2021 19:22 Відповісти
только сутки как не пьет...и сразу такое заявление...
21.04.2021 19:24 Відповісти
Ще один слуга урода з виглядом алкаша побачив (або підслухав) мир в очах Пу...на.
21.04.2021 19:24 Відповісти
Последнее время риторика мокшан свидетельствует об ухудшении финансового состояния с финансированием армии, требующем огромных средств на содержание сил сосредоточенных на границе с Украиной. Чем это обернется трудно сказать, но силы эрэфии явно иссякают.
21.04.2021 19:28 Відповісти
Да чего бы ему на своё хобби не потратить пару лярдов из 200 "личных"?
21.04.2021 19:47 Відповісти
А если все таки нападут, застрелишься? К чему этот треп, не понимаю. Живут на конвертах в розовых мечтах, что так будет вечно.
21.04.2021 19:31 Відповісти
Зелений аналітЄг...
Розуму там від народження не було.
21.04.2021 19:54 Відповісти
Путин и не нападёт. Иначе ему придёться признать, что он совершил ошибку не захватив юго-восток в 14-ом году. А если тогда не хватило яиц то почему сейчас должно быть по другому?
21.04.2021 19:55 Відповісти
Корниенко верит людоедам на слово? Дурак штоле?
21.04.2021 19:59 Відповісти
Одни уверенны, что война неизбежна. Другие уверенны, что войны не будет.
И хоть бы один сказал, что он не знает, что будет.
21.04.2021 20:10 Відповісти
А "слуги" що чекали? Що Путін скаже йду на "ви"? Що він скаже, що в понеділок о 4.00 російські війська перейдуть в наступ. Ну тоді таких "слуг" потрібно називати інакше. Чогось мені приходить на думку "любитель руцького мира" або "дебіл", що те саме. Росія (навіть якби президентом був Навальний) вибере зручний момент і вдарить знецька.
21.04.2021 20:20 Відповісти
это не риторика, это бред черепной коробки обтянутой ботоксной шкурой.
21.04.2021 20:20 Відповісти
НУ и РЕПА ОТЕТО С ЛАРЬКА НАМИ РУЛИТ..
21.04.2021 20:44 Відповісти
Хотів сказати що "міньот" чи "мінет"?
21.04.2021 21:36 Відповісти
Знакток сосен о риторике уХйла - дебилье самоуверенное!Или предатели?
21.04.2021 21:53 Відповісти
"слуга "Корниенко есть отбеливатель рашиста ибо перед оккупацией украинского Крыма в куйла была "сочинская олимпийская риторика мира " Бешенная собака может укусит когда ей в голову взбредет оккупацию соседних территорий ,рашист начинает по аналогии
21.04.2021 22:10 Відповісти
"слуга "Корниенко есть отбеливатель рашиста, ибо перед оккупацией украинского Крыма в куйла была "сочинская олимпийская риторика мира " Бешенная собака может укусит когда ей в голову взбредет ,оккупацию соседних территорий ,рашист начинает по аналогии.(умом бешенную собаку не понять)
21.04.2021 22:22 Відповісти
А этот Корниенко откуда может знать? Он просто высопоставленный болтун,коих у Зе полон карман.
21.04.2021 23:49 Відповісти
Инфальтильные зелёные лохи....
22.04.2021 01:00 Відповісти
лол. каждая квартальная мартышка мнит себя клаузевицем
22.04.2021 05:06 Відповісти
Главное для "Хазяев народа" - успокоить народ и подготовить Украину к сдаче оптом и в розницу для российских оккупантов. А потому у власти Бубочка, Ермак, Татаров, Тищенко и на все "зашквары" одна тактика - молчание. Вы все и так сожрёте!
22.04.2021 05:50 Відповісти
 
 