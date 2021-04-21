Риторика Путіна в посланні до Федзборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії, - "слуга народу" Корнієнко

Риторика президента Російської Федерації Володимира Путіна під час щорічного звернення до Федеральних зборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загроза з боку РФ біля наших кордонів дійсно зберігається. Це розуміємо не тільки ми, а й наші міжнародні партнери. Водночас Україна з 2014 року не мала такої одностайності в підтримці з боку західних держав і міжнародних організацій, як зараз", - сказав Корнієнко.

Нардеп звернув увагу, що Путін у своєму посланні до Федзборів прямо не прокоментував їхні військові приготування, проте його риторика була досить загрозливою.

"Натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає загрозами. Він говорив про "червоні лінії", які Москва визначатиме сама. Така риторика на фоні максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, принаймні поки, немає рішень щодо розширення агресії", - додав Корнієнко.

Парламентарій звернув увагу на те, що в посланні Путіна прозвучало багато заяв про соціальні та фінансові проблеми Росії, і "можемо зрозуміти, якого масштабу ці проблеми".

Читайте також: Кравчук готовий зустрітися з Путіним: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що йому сказати"

"Це держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси. Замість того, щоб боротися з бідністю, виводити свої регіони зі стану фінансової кризи, Путін витрачає колосальні кошти на підготовку до війни. Жодна справді демократична держава просто не змогла б собі це дозволити", - зазначив "слуга народу".

Водночас, як підкреслив Корнієнко, Україна не відходить від свого головного пріоритету - дипломатичного шляху припинення війни на Донбасі. "Україна ніколи не готувала розширення війни і не планує це робити. Але ми будемо захищати нашу державу, що б не планували у Москві", - сказав він.