Риторика Путіна в посланні до Федзборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії, - "слуга народу" Корнієнко
Риторика президента Російської Федерації Володимира Путіна під час щорічного звернення до Федеральних зборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії.
Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загроза з боку РФ біля наших кордонів дійсно зберігається. Це розуміємо не тільки ми, а й наші міжнародні партнери. Водночас Україна з 2014 року не мала такої одностайності в підтримці з боку західних держав і міжнародних організацій, як зараз", - сказав Корнієнко.
Нардеп звернув увагу, що Путін у своєму посланні до Федзборів прямо не прокоментував їхні військові приготування, проте його риторика була досить загрозливою.
"Натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає загрозами. Він говорив про "червоні лінії", які Москва визначатиме сама. Така риторика на фоні максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, принаймні поки, немає рішень щодо розширення агресії", - додав Корнієнко.
Парламентарій звернув увагу на те, що в посланні Путіна прозвучало багато заяв про соціальні та фінансові проблеми Росії, і "можемо зрозуміти, якого масштабу ці проблеми".
"Це держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси. Замість того, щоб боротися з бідністю, виводити свої регіони зі стану фінансової кризи, Путін витрачає колосальні кошти на підготовку до війни. Жодна справді демократична держава просто не змогла б собі це дозволити", - зазначив "слуга народу".
Водночас, як підкреслив Корнієнко, Україна не відходить від свого головного пріоритету - дипломатичного шляху припинення війни на Донбасі. "Україна ніколи не готувала розширення війни і не планує це робити. Але ми будемо захищати нашу державу, що б не планували у Москві", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наші очільники понакладали у штани і намагаються один одного переконати, що війни не буде. А війна уже йде.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/4054359044624805?__cft__[0]=AZW0EQS05jSwZTw_q4rZ2MGMvWzSWhPfwLtq34-wGeFhu_NzsYTbIhLpYtB7LNyLwsMRhusXyQ2TPjTgXbvnWJ0vTN3g3ZAvANRpTtszacQfnAFygeA_YqeHZCPrbyu9Q9E&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Коротко про ситуацію в Україні в одному фото
Надо быть идиотом, чтобы лезть ..в мышеловку. А стрелять не заходя на территорию Украины????
От вы когда нибудь стреляли на охоте, не заходя в сторону дичи. Стреляли? Ну и как, много настреляли???
Автодорога це територія дичини? Тобі розповісти скільки я добув навіть не виходячи з автівки?
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объяснил «экстренное» заседание Совета Федерации, назначенное на 23 апреля, которое пройдет всего через два дня после послания президента России Владимира Путина парламенту.
Как написал политик в своем блоге, у Совета Федерации только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Первое, по его мнению, маловероятно. Поэтому речь, скорее всего, идет о первых двух пунктах.
Вишневский заявил, что в России не исключено введение чрезвычайного положения со ссылкой на «массовые беспорядки» или «угрозы конституционному строю». Но самое опасное, по его словам, если будет разрешено использование российских войск на территории других стран. Он напомнил, что В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины.
==============
Риторика Зеленского в избирательной программе тоже была "4000 долларов зарплата учителям", "покращеня життя", "нужно только перестать стрелять" и т.д.. В итоге президент клоун, почти все 73% даунов ненавидят зеленского
Не слушай, что говорят, смотри что делают. Индийская мудрость.
Розуму там від народження не було.
И хоть бы один сказал, что он не знает, что будет.