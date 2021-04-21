Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч "забороні" РФ. КАРТА
Стратегічний БПЛА RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США проігнорував російську "заборону" на польоти вздовж окупованого Криму.
Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні безпілотний розвідувальний апарат пролетів традиційним маршрутом над Чорним морем.
Росія наклала обмеження на польоти над окупованим Кримом і частиною Чорного моря з 20 по 24 квітня 2021 року.
Згідно з координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над окупованим Кримом від Феодосії до Севастополя, а також на південь у міжнародних водах Чорного морях.
Американський стратегічний безпілотний літальний апарат пролітав над згаданим районом на висоті 15 тис. метрів.
Про реакцію з боку окупаційних військ на цю подію нічого не відомо.
Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk призначено для радіотехнічної розвідки.
У відкритих джерелах фігурує ефективний радіус радіообладнання з дальністю 250 км, на яких він може розвідувати точкові цілі з великою роздільною здатністю.
Злітна вага БПЛА становить 15 тонн, розмах крил - близько 40 метрів, тривалість польоту - до 30 годин на висоті до 18 тис. метрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это надо, чтоб дать правильное целеуказание и трайдентам и минитменам
и передал привет от дядюшки Джо :
"вы держитесь там крысмане, хорошего вам настроения и здоровья, все там будем..."
***** очень сильно не желает отдавать Эрдогану поконтрольные территории и подданных, но Бензоколония стремительно деградирует а Турция развиваеться. Так что, как только Бензоколония квакнет, быть Турану.
"Денна електронно-оптична цифрова камера виготовлена компанією https://uk.wikipedia.org/wiki/Hughes Hughes забезпечує отримання зображень з високою роздільною здатністю. Датчик (1024 × 1024 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C піксель ) сполучений із телеоб'єктивом з фокусною відстанню 1750 мм. Залежно від програми є два режими роботи. Перший - сканування смуги шириною 10 км. Другий - детальне зображення області 2 × 2 км."
И это будет самооборона.
А разные запреты всяких там россий никому не интересны.