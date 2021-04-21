Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч "забороні" РФ. КАРТА

Стратегічний БПЛА RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США проігнорував російську "заборону" на польоти вздовж окупованого Криму.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні безпілотний розвідувальний апарат пролетів традиційним маршрутом над Чорним морем.

Росія наклала обмеження на польоти над окупованим Кримом і частиною Чорного моря з 20 по 24 квітня 2021 року.

Згідно з координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над окупованим Кримом від Феодосії до Севастополя, а також на південь у міжнародних водах Чорного морях.

Американський стратегічний безпілотний літальний апарат пролітав над згаданим районом на висоті 15 тис. метрів.

Про реакцію з боку окупаційних військ на цю подію нічого не відомо.

Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk призначено для радіотехнічної розвідки.

У відкритих джерелах фігурує ефективний радіус радіообладнання з дальністю 250 км, на яких він може розвідувати точкові цілі з великою роздільною здатністю.

Злітна вага БПЛА становить 15 тонн, розмах крил - близько 40 метрів, тривалість польоту - до 30 годин на висоті до 18 тис. метрів.