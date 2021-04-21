УКР
Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч "забороні" РФ. КАРТА

Стратегічний БПЛА RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США проігнорував російську "заборону" на польоти вздовж окупованого Криму.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні безпілотний розвідувальний апарат пролетів традиційним маршрутом над Чорним морем.

Росія наклала обмеження на польоти над окупованим Кримом і частиною Чорного моря з 20 по 24 квітня 2021 року.

Згідно з координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над окупованим Кримом від Феодосії до Севастополя, а також на південь у міжнародних водах Чорного морях.

Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч забороні РФ 01

Читайте також: Терористи обстрілюють безпілотники місії ОБСЄ для приховування фактів численних порушень, - СЦКК

Американський стратегічний безпілотний літальний апарат пролітав над згаданим районом на висоті 15 тис. метрів.

Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч забороні РФ 02

Про реакцію з боку окупаційних військ на цю подію нічого не відомо.

Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk призначено для радіотехнічної розвідки.

У відкритих джерелах фігурує ефективний радіус радіообладнання з дальністю 250 км, на яких він може розвідувати точкові цілі з великою роздільною здатністю.

Злітна вага БПЛА становить 15 тонн, розмах крил - близько 40 метрів, тривалість польоту - до 30 годин на висоті до 18 тис. метрів.

Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч забороні РФ 03

Топ коментарі
+52
Имели америкаецы "ввиду" этот запрет *****.
21.04.2021 19:50 Відповісти
+47
Україна ж їм не забороняла.
21.04.2021 19:51 Відповісти
+31
Написана в заглавии.
21.04.2021 19:51 Відповісти
Американский беспилотник пролетел рядом с оккупированными Крымом и Донбассом вопреки "запрету" РФ - Цензор.НЕТ 8147

Американский беспилотник пролетел рядом с оккупированными Крымом и Донбассом вопреки "запрету" РФ - Цензор.НЕТ 8839
21.04.2021 20:00 Відповісти
Так просто амери не знали про "запрєт")
21.04.2021 20:03 Відповісти
Это наша территория, Украина им разрешила мониторинг своих территорий.
21.04.2021 20:11 Відповісти
********* надо ставить на место, в стойло
21.04.2021 20:03 Відповісти
Eto Nato bezpilotnik.Tut po programe mnogije strani NATO platyt vnos za nego
21.04.2021 20:07 Відповісти
лаже Иран сбил, а это говно тупо тявкает Путин набутылочное говно
21.04.2021 20:07 Відповісти
Американский беспилотник пролетел рядом с оккупированными Крымом и Донбассом вопреки "запрету" РФ - Цензор.НЕТ 9516 Десь отут вони вас бачили з вашою забороною.
21.04.2021 20:07 Відповісти
И лапотники даже не пикнули...
21.04.2021 20:08 Відповісти
а как они пикнут, если они на такой высоте такого мелкого размера аппарат банально не видят на своих совковых радиоантеннах?
21.04.2021 20:15 Відповісти
У них в то время просто рот был занят. А так бы ого-го как пикнули!
22.04.2021 14:20 Відповісти
Ну все! Несколько мальчиков в трусиках пали замертво от 'американских сброшенных им прямо в детские сады бомб '
21.04.2021 20:10 Відповісти
главное, что он срисовал - всё путинское зеленоё барахло кучно стоит,
это надо, чтоб дать правильное целеуказание и трайдентам и минитменам
и передал привет от дядюшки Джо :
"вы держитесь там крысмане, хорошего вам настроения и здоровья, все там будем..."
21.04.2021 20:15 Відповісти
нахиба его срисовывать с воздуха, с космоса все контролируется
21.04.2021 20:18 Відповісти
а с 15 км -привет легше передаецца и слышно как крысы шуршат, ища воду...
21.04.2021 21:05 Відповісти
радиоразведка конечно в непосредственной близости, но координаты по ЖПС
21.04.2021 21:24 Відповісти
Стосовно координат, ви впевнені?
21.04.2021 22:52 Відповісти
У РФ не хочуть, щоб Україні постачали Bayraktar TB2: погрожують переглянути співробітництво з Туреччиною https://defence-ua.com/news/u_rf_ne_hochut_schob_ukrajini_postachali_bayraktar_tb2_pogrozhujut_peregljanuti_spivrobitnitstvo_z_turechchinoju-3475.html
21.04.2021 20:17 Відповісти
Эрдоган в любом случае враг *****, несмотря на взаимовыгодную торговлю помидорами и Наташами. У них просто стратегические цели разные. Эрдоган мечтает создать Туран - что-то типа ЕС для тюркских народов. А в Бензоколонии этих самых тюркских народов завались, потому что и Совок и Империя хапали все, что плохо лежит. Плюс еще Средняя Азия, где многие государства тоже являються вассалами Бензоколонии.
***** очень сильно не желает отдавать Эрдогану поконтрольные территории и подданных, но Бензоколония стремительно деградирует а Турция развиваеться. Так что, как только Бензоколония квакнет, быть Турану.
21.04.2021 20:36 Відповісти
обосрались ихтамнеты.отмыватся..
21.04.2021 20:20 Відповісти
и предъявить нечего
21.04.2021 20:24 Відповісти
почему нано торпеды не взлетели вдогонку те шо в мультике пархают...дивизион к бою красный кнопачка пуск..))
21.04.2021 20:24 Відповісти
смотри первый анал
21.04.2021 20:25 Відповісти
Очередной нож в спину...
21.04.2021 20:31 Відповісти
"Радар із синтезованою апертурою виготовлений фірмою https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon (https://uk.wikipedia.org/wiki/Hughes Hughes ) та призначений для роботи в будь-яких погодних умовах. У нормальному режимі роботи він забезпечує отримання радіолокаційного зображення місцевості з роздільністю 1 метр. За добу може бути отримано зображення з площі 138 000 км² на відстані 200 км. У точковому режимі («spotlight mode») відбувається зйомка області розміром 2 × 2 км, за 24 години може бути отримано понад 1900 зображень з роздільною здатністю 0,3 м. Global Hawk має широкосмуговий супутниковий канал зв'язку та канал зв'язку в межах зони прямої видимості."

"Денна електронно-оптична цифрова камера виготовлена компанією https://uk.wikipedia.org/wiki/Hughes Hughes забезпечує отримання зображень з високою роздільною здатністю. Датчик (1024 × 1024 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C піксель ) сполучений із телеоб'єктивом з фокусною відстанню 1750 мм. Залежно від програми є два режими роботи. Перший - сканування смуги шириною 10 км. Другий - детальне зображення області 2 × 2 км."
21.04.2021 20:32 Відповісти
не плохая приблуда
22.04.2021 10:43 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/znay.pravdu/permalink/2263804400417614/
21.04.2021 20:34 Відповісти
Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч "забороні" РФ - Цензор.НЕТ 408
21.04.2021 20:46 Відповісти
22.04.2021 17:19 Відповісти
Абалденная вещь! В хозяйстве незаменима, очень бы пригодилась.
21.04.2021 20:46 Відповісти
Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч "забороні" РФ - Цензор.НЕТ 2133
21.04.2021 20:49 Відповісти
пво параши отработало...
21.04.2021 20:50 Відповісти
Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч "забороні" РФ - Цензор.НЕТ 2189
21.04.2021 20:54 Відповісти
пыня сегодня так грозно рычала!
21.04.2021 21:47 Відповісти
Пару дней назад британцы подлетали практически к новоросийску, при этом обогнули весь Крым. Так что неимеющее аналоГОВ оружие парашии расчитанно исключительно на запугивание лохов типа зеленского, британцев и американцев оно не впечатляет. А турки вообще смеются с "панцирей" и с400
21.04.2021 21:18 Відповісти
Да кто же запрещал летать в зоне военных учений? Пусть летает на здоровье, пока случайно не собьют.
21.04.2021 21:43 Відповісти
Кацапы разве что еще один боинг сбить могли бы. Это они умеют.
21.04.2021 22:03 Відповісти
пассажирский причем
22.04.2021 00:38 Відповісти
Пускай попробуют. Крым это Украина а на учения нас рать.
21.04.2021 22:09 Відповісти
Значит учтут недостатки и умнее сделают машинку...для штатов один миллиард туда один миллиард сюда говношлак )))
21.04.2021 22:44 Відповісти
А смысл? В конечном итоге - война с Россией? Что нужно РФ и США, вот в чем вопрос. Росс. олигархия поставляет дешевые ресурсы Западу и мощно беспроцентно кредитует экономики Запада вывозом ворованных капиталов, является хорошим рынком сбыта продукции Европы, это кому нужно уничтожить? Росс. буржуазия хочет своего равноправия с европейской и американской, США ее пытаются дискриминировать, используя ее слабость и слабость государственности этой буржуазии, вот и вся суть конфликта. В конечном итоге, в зависимости от степени упертости росс. народа и державы, будет найдено какое то равновесие. Чем бы дело ни кончилось, Украина будет больше терять от противостояния, чем получать, являясь по сути расходным материалом.
22.04.2021 12:48 Відповісти
Да они его тупо не заметили. Иначе визга, соплей и слюней уже столько летело из пасти Боярышниковой кАрАлевны
21.04.2021 21:48 Відповісти
Тут три варианта...либо незаметили...либо заметили и обоссались принять решение (а решения на параше холуи не могут принимать, и консультируются с кучей начальников, а пока консультировались он улетел), заметили и дали возможность показать свою говномощЬ
21.04.2021 22:48 Відповісти
***** всралось чи ні?
21.04.2021 22:00 Відповісти
Нет конечно..еще и всем в глаза нассало пока европейские ************ строят северный поток и покупают газ...
21.04.2021 22:51 Відповісти
Даже лично Х..л..о не отдаст такой приказ сбить Глобал Хоук, ссыт...а если отдаст, то пожалеет очень быстро...
21.04.2021 23:11 Відповісти
Да но это БПЛА...сбить беспилотник могут одать приказ...А вот с человеко-пилотом уже пись-пись -пись....
21.04.2021 23:50 Відповісти
Глобал Хаук не так просто сбить. Он нанесёт упреждающий удар туда, откуда прилетело.
И это будет самооборона.
22.04.2021 10:28 Відповісти
БПЛА приземлился и "пожалел так,как ещё никогда не жалел".)))
21.04.2021 23:53 Відповісти
жаль что не напрямую через полуостров ...И с последующей заявой "у нас разрешение властей Украины.."
22.04.2021 00:00 Відповісти
Эрдоган еще сильно хочет, чтоб РФ международные воды Карадениза перекрыло... аж лапки потирает в предвкушении спектакля "Кто на Черном море хозяин")
22.04.2021 04:07 Відповісти
Для американцев Крым - Украина, их партнёр, и они летают сколько хотят.

А разные запреты всяких там россий никому не интересны.
22.04.2021 10:31 Відповісти
Плювати на думку рашистських окупантів.
22.04.2021 15:22 Відповісти
Он где надо уже давно пролетел и срисовал все. И никто его не видел. А сегодня решили просто сказать...
22.04.2021 16:13 Відповісти
Ось ще одне чудо техніки від корпорації Нортроп - B-2 Spirit Stealth Bomber:

Американський безпілотник пролетів поруч з окупованими Кримом і Донбасом всупереч "забороні" РФ - Цензор.НЕТ 3801
22.04.2021 17:33 Відповісти
Султан Байрактар месил Мавзолейное дерьмо тоннами....повторим Карабах Путлерцы вояки?
22.04.2021 19:05 Відповісти
Ну может российские ПВО просто не знали о пролёте? Их никто не предупредил, а сами они, по жизни, косорукие. Вот и не отреагировали...
22.04.2021 19:41 Відповісти
Ожидал ответ Пескова на облет запретной зоны вражеским БРЛА что-то вроде: да, мы засекли разведчик, но не стали сбивать. Пускай летает, нам скрывать нечего.
29.04.2021 01:58 Відповісти
