Зеленський обговорив з генсеком ООН Гутеррішем ситуацію на кордоні з РФ і запуск Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони обговорили ситуацію з безпекою на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях. Володимир Зеленський подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її мирних зусиль.

"Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19", – зазначив Зеленський. Він наголосив, що Україна однією з перших підтримала цей заклик.

Президент України поінформував Генерального секретаря про створення в Україні Центру протидії дезінформації, що має стати міжнародним хабом боротьби з деструктивним інформаційним впливом.

Крім того, Зеленський нагадав, що ініціатива Кримської платформи, яка буде запущена самітом у серпні, поверне на міжнародний порядок денний питання деокупації Криму та стане механізмом для захисту прав людини на окупованому півострові.

Президент також відзначив важливу практичну роль у відстеженні ситуації в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, яку відіграє Моніторингова місія ООН з прав людини.