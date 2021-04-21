УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10310 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 084 23

Зеленський обговорив з генсеком ООН Гутеррішем ситуацію на кордоні з РФ і запуск Кримської платформи

Зеленський обговорив з генсеком ООН Гутеррішем ситуацію на кордоні з РФ і запуск Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони обговорили ситуацію з безпекою на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях. Володимир Зеленський подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її мирних зусиль.

"Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19", – зазначив Зеленський. Він наголосив, що Україна однією з перших підтримала цей заклик.

Президент України поінформував Генерального секретаря про створення в Україні Центру протидії дезінформації, що має стати міжнародним хабом боротьби з деструктивним інформаційним впливом.

Крім того, Зеленський нагадав, що ініціатива Кримської платформи, яка буде запущена самітом у серпні, поверне на міжнародний порядок денний питання деокупації Криму та стане механізмом для захисту прав людини на окупованому півострові.

Президент також відзначив важливу практичну роль у відстеженні ситуації в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, яку відіграє Моніторингова місія ООН з прав людини.

Автор: 

Зеленський Володимир (25603) ООН (3458) Гутерріш Антоніу (412) Кримська платформа (322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем ситуацию на границе с РФ и запуск Крымской платформы - Цензор.НЕТ 4164
показати весь коментар
21.04.2021 20:08 Відповісти
+2
Щоб звонити в телефона - не обов'язково бути президентом.
показати весь коментар
21.04.2021 20:01 Відповісти
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
показати весь коментар
21.04.2021 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб звонити в телефона - не обов'язково бути президентом.
показати весь коментар
21.04.2021 20:01 Відповісти
На сайті петицій президента зареєстрована петицію:"Зеленського закликали подати у Міжнародний суд через те, що РФ сплагіатила історичну назву України"
https://newsua.one/news/zelenskogo-zaklikali-podati-u-mizhnarodnii-sud-cherez-te-szo-rf-splagiatila-istorichnu-nazvu-ukraini.html https://newsua.one/news/zelenskogo-zaklikali-podati-u-mizhnarodnii-sud-cherez-te-szo-rf-splagiatila-

https://petition.president.gov.ua/petition/115986
показати весь коментар
21.04.2021 20:15 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
показати весь коментар
21.04.2021 20:03 Відповісти
У мене до ЗЕ тільки одне питання,чи має Україна право голосу в ООН.Як що не має то всі звернення являються тільки лобизанняс язиком дуп в тому числі і мокшанської.
показати весь коментар
21.04.2021 20:06 Відповісти
Боюсь, Зеленский не в курсе ситуации.
показати весь коментар
21.04.2021 20:42 Відповісти
...и запуск крымского канала
показати весь коментар
21.04.2021 20:06 Відповісти
Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем ситуацию на границе с РФ и запуск Крымской платформы - Цензор.НЕТ 4164
показати весь коментар
21.04.2021 20:08 Відповісти
Вот именно з "черчелем"
Кто такой "черчель"?
А чтобы с клоуном спілкувались как с Черчиллем так таки надо быть особистістю, а не пустопорожним бамбуком и карьеру иметь не клованскую
показати весь коментар
21.04.2021 22:25 Відповісти
Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем ситуацию на границе с РФ и запуск Крымской платформы - Цензор.НЕТ 1879
показати весь коментар
21.04.2021 20:13 Відповісти
"Гуттеріш,альо,асісяй!!" !!!))))
показати весь коментар
21.04.2021 20:15 Відповісти
Главное,чтобы он не обсудил запуск Крымского канала.
показати весь коментар
21.04.2021 20:19 Відповісти
и шо?
показати весь коментар
21.04.2021 21:31 Відповісти
Молчание Хутина об Украине вызывает тревогу. Объяснений такого молчания может быть два…
Первое - оптимистическое: ВВП настолько заинтересован в разговоре с Джозефом Байденом, что решил до встречи соблюдать дипломатические приличия: не нападать и даже придержать милитаристскую риторику.
Второе - пессимистичное: таки готовится агрессия, поэтому неупоминание Украины должно нас успокоить и расслабить. (с)
показати весь коментар
21.04.2021 21:47 Відповісти
Кто то еще обращает внимание наж оон?
показати весь коментар
21.04.2021 22:24 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
22.04.2021 00:50 Відповісти
 
 