Дипломат посольства РФ покинув територію України, а український консул - територію РФ, - ЗМІ

Дипломат посольства РФ в Україні, якому Міністерство закордонних справ України наказало залишити територію країни у відповідь на неправомірне затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, покинув територію України в середу.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас у МЗС України повідомили про те, що консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк залишив територію РФ. "Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі сьогодні залишив територію РФ", - сказав агентству речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ повідомили про затримання в Санкт-Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито при отриманні закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ. Єнін зазначив, що український дипломат не мав жодного стосунку до якихось баз даних і "йдеться про брутальну провокацію з боку російських спецслужб на тлі загального загострення ситуації з російської сторони, яку ми спостерігаємо у всіх абсолютно сферах взаємодії з державою-агресором".

Пізніше МЗС РФ повідомив, що Сосонюк повинен покинути територію РФ протягом 72 годин. Зі свого боку в МЗС України повідомили, що у відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства РФ в Києві повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.

