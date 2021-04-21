УКР
Новини
Дипломат посольства РФ покинув територію України, а український консул - територію РФ, - ЗМІ

Дипломат посольства РФ в Україні, якому Міністерство закордонних справ України наказало залишити територію країни у відповідь на неправомірне затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, покинув територію України в середу.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас у МЗС України повідомили про те, що консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк залишив територію РФ. "Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі сьогодні залишив територію РФ", - сказав агентству речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ повідомили про затримання в Санкт-Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито при отриманні закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ. Єнін зазначив, що український дипломат не мав жодного стосунку до якихось баз даних і "йдеться про брутальну провокацію з боку російських спецслужб на тлі загального загострення ситуації з російської сторони, яку ми спостерігаємо у всіх абсолютно сферах взаємодії з державою-агресором".

Пізніше МЗС РФ повідомив, що Сосонюк повинен покинути територію РФ протягом 72 годин. Зі свого боку в МЗС України повідомили, що у відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства РФ в Києві повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Топ коментарі
+12
Всі українські та російські дипломати мають повернутись в свої країни! Під час війни немає дипломатичних відносин!
21.04.2021 20:13 Відповісти
+12
Офигеть, кацапы уже вовсю грозят начать полномасштабную войну, а Зебил даже боится закрывать кацапские посольства
21.04.2021 20:15 Відповісти
+12
гнать эту кацапскую падаль отовсюду!
21.04.2021 20:17 Відповісти
Яніна - неперевершений спеціаліст із налагодження медіа діалогу з кацапами
21.04.2021 20:35 Відповісти
Важно понять одну простую вещь ,не место ватным тварям на Священной Земле Великой Украины !!!
21.04.2021 20:13 Відповісти
ха!, да не исполняй, кто и когда "освятил " то?
я то же так дума - погляди в историю
21.04.2021 20:33 Відповісти
Да срать нам на вашу думу ,там думать некому .
21.04.2021 20:36 Відповісти
я за фому, вы за Валуева)
21.04.2021 20:58 Відповісти
разорвать дипломатические отношения уже давно следует. война идет, а Украина себя ведет, как терпила.
21.04.2021 20:15 Відповісти
давно бы так
21.04.2021 20:15 Відповісти
А ви почуяли різницю між покинули та видворили?Ще 8 років тому тут не мало бути і духу окупантів та закриті наглухо кордони із окупантом,а наше керівництво все гралось з кацапами як вдова із фалоімітатором знаючи що не залетить.
21.04.2021 20:22 Відповісти
Консул в обмен на простого сотрудника.?хоть не на сантехника?
21.04.2021 20:22 Відповісти
21.04.2021 20:23 Відповісти
нагрузился колбасой, салатом, салом - консул не придурок, знает шо в Говняшке всего этого не купишь за такую цену. и да, проклял Путина и Лярвова.
21.04.2021 20:31 Відповісти
...
Українському консулу - терміново налити перцівки, дати борща, вареників і сала.
Це першочергові заходи очищення аури після перебування у Мордорі.
21.04.2021 20:32 Відповісти
Зачем мне посольство террористов в моём городе?
21.04.2021 20:37 Відповісти
21.04.2021 20:55 Відповісти
Дякую, гіфку зберіг до скарбнички ))
22.04.2021 00:39 Відповісти
евреи стравливают два народа, чтобы перебить нас
21.04.2021 21:28 Відповісти
разрывайте дипотношения нах!
21.04.2021 22:00 Відповісти
А ФЛЭШКУ С ФИЛЬМОМ КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ ДАЛИ ХОТЬ...!?)
22.04.2021 05:36 Відповісти
 
 