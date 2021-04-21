Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Геґером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Окрема увага під час розмови була приділена безпековій ситуації на сході України. Голова уряду Словаччини висловив стурбованість у зв’язку з нарощенням військової присутності РФ біля українських кордонів і запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності нашої держави", - говориться в повідомленні.

Також Зеленський і Геґер обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у сфері транспорту та прикордонного співробітництва. Глава держави наголосив на зацікавленості української сторони у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород".

"Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою щодо аеропорту "Ужгород" незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту", – наголосив Зеленський.

Президент України зауважив, що для обох країн важливо, щоб перетин кордону був максимально сприятливим. Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку у зменшенні черг на українсько-словацькому кордоні.

"Важливо налагодити спільний прикордонний і митний контроль зі Словаччиною. Це також допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Прошу вашого сприяння у прискоренні укладення угоди про спільний прикордонно-митний контроль на кордоні між нашими країнами", – зазначив Зеленський.

Читайте також: Україна запросила президента Словаччини Чапутову на саміт "Кримської платформи", - ОП