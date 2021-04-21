УКР
Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Геґером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді

Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Геґером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Окрема увага під час розмови була приділена безпековій ситуації на сході України. Голова уряду Словаччини висловив стурбованість у зв’язку з нарощенням військової присутності РФ біля українських кордонів і запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності нашої держави", - говориться в повідомленні.

Також Зеленський і Геґер обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у сфері транспорту та прикордонного співробітництва. Глава держави наголосив на зацікавленості української сторони у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород".

"Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою щодо аеропорту "Ужгород" незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту", – наголосив Зеленський.

Президент України зауважив, що для обох країн важливо, щоб перетин кордону був максимально сприятливим. Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку у зменшенні черг на українсько-словацькому кордоні.

"Важливо налагодити спільний прикордонний і митний контроль зі Словаччиною. Це також допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Прошу вашого сприяння у прискоренні укладення угоди про спільний прикордонно-митний контроль на кордоні між нашими країнами", – зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир Словаччина
+2
коротко про змістовний виступ вави сцанича

Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Хегером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді - Цензор.НЕТ 8980
21.04.2021 20:42
+1
Меня больше другое волнует: 60 пунктов, о которых говорили Макрон с Зеленским. И всякие дополнения к этому. Вот это то, что может взорвать ситуацию изнутри без помощи со стороны первой или какой-либо другой армии.
21.04.2021 21:04
+1
Проблема внутри, и она большая. Но поглядим, может и выплывем. Чудеса случаются
21.04.2021 21:08
Из-за поребрика: Путин проводит видеосовещание со своими вояками и верхушкой остальных силовиков.
21.04.2021 20:31
Бачила відео з парашки - десь 15 тисяч солдатів на зборах.
Щось дійсно готується. Чи просто полякати ? НАТО і штати знаходяться в бойовому режимі, а ми сидимо в окопах і не стріляємо.
21.04.2021 20:41
15 тысяч? Это одна дивизия состава военного времени. Ну, с приданным артполком ещё. Не более. Это- ничего.
21.04.2021 20:44
это одно видео. Там их много таких видосиков
21.04.2021 20:46
Хорошо. Не 15 тысяч, как утверждает Ксения. А сколько? Конкретно.
21.04.2021 20:47
Біля 36, за загальними оцінками.
21.04.2021 20:49
36 тысяч. Это даже не армия общевойсковая. Потому: это, опять-таки- ничего.
21.04.2021 20:50
Сообщают от 90К до 110К. Раньше звучала цифра 150, но это, видимо, перебор. На данный момент, по крайней мере.
21.04.2021 20:50
Честно говоря: меня интересует только 1-я Гвардейская Танковая Армия. Она сейчас где? Если она вся, в полном составе- на границе, севернее Чернигова- есть реальная опасность. Если её там нет, то всё спокойно.
21.04.2021 20:54
Пока мы граничим с Россией - опасность всегда есть. Нет первой, есть вторая, третья...Логика России - не отпустить Украину. А инструменты, пусть и ржавые, найдутся и хлопот причинят немало.
21.04.2021 20:57
Несомненно, если ржавые. А 1-я Гвардейская Танковая Армия- с иголочки. Заточена под нас, как я понимаю. Хотя бы потому, что вновь сформирована в 2014-м.
21.04.2021 20:59
Не могу не согласиться! Даже более того: это сейчас самое интересное. Вы совершенно правы. Могут и танковые армии не понадобиться.
21.04.2021 21:06
Проблема внутри, и она большая. Но поглядим, может и выплывем. Чудеса случаются
21.04.2021 21:08
Расшифруйте эти странные цифры
'Сообщают от 90К до 110К.' Что это за К?
Это в кацапских методичках так пишут ?
21.04.2021 21:10
К - это тысяча, от слова кило чего-то. Например, килобайт, килотонн. И т.д. Применительно к количеству: 1тыс = 1К. В принципе, так писать неверно. Но и клоуна президентом делать еще более неверно. Но ведь сделали же...
21.04.2021 21:19
я и не говорил про ЕС. Я говорил про себя. Мне так проще. Многие понимают и мне этого достаточно.
21.04.2021 21:33
Я много чего не видел, и много чего видел. Но буква К здесь точно ни причем,😀
21.04.2021 21:47
Тогда не позорьтесь и пишите нормально 😀😀😀
21.04.2021 21:52
Я и пишу нормально. Позор не в отдельной букве алфавита, а в реально происходящем вокруг.
21.04.2021 21:57
Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Хегером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді - Цензор.НЕТ 1971 https://censor.net/ru/user/420666

Це просто термін ******** блатної "фєні"... У нас же зараз "свобода слова"... Кажучи висловами з "фєні", що ******* "сильні світу", що жополизи-журношлюхи, "за базаром не следят", "метлой метут", "базар не фильтруют". В перекладі на нормальну мову, "не слідкують за тим, що кажуть", "ляпають, що попало, не думаючи", "не підбирають слова, коли говорять"... Зараз почитать статтю в газеті, пост в Фейсбук, чи послухать виступ якогось "політолуха", і здається, що у нас не країна, а суцільна "колонія для відбуття покарань...".
https://censor.net/ru/comments/locate/3261246/0192145e-98d8-71af-99a8-c0769edfe585
22.04.2021 01:06
Тут цікавіше. Будь-який жаргон, в тому числі і "фєня", розвивається і видозмінюється. На старшому варіанті "тисяча рублів" - "штука". Сотня - "кусок". Після того, як в злодійську спільноту влилися, як повноправні "колеги", вихідці з "фарци", вони, як більш "интеллектуально адарённые", стали підминать під себе блатну босоту. В їх жаргоні тисяча - "кіло"... Вони-ж, все-таки, між іноземними туристами терлися... А для них "кілло" - звичне слово, що має те саме значення, у їх жаргоні, який вони використовували при спілкуванні з фарцовщиками. Звідти і пішла абревіатура "К"...
21.04.2021 21:42
Ее на Цензоре совсем недавно ещё не было . Все таки я технарь и реагирую на цифры автоматом .
Потому это явно от тролей кацапских идёт
21.04.2021 21:46
Це просто термін ******** блатної "фєні"... У нас же зараз "свобода слова"... Кажучи висловами з "фєні", що ******* "сильні світу", що жополизи-журношлюхи, "за базаром не следят", "метлой метут", "базар не фильтруют". В перекладі на нормальну мову, "не слідкують за тим, що кажуть", "ляпають, що попало, не думаючи", "не підбирають слова, коли говорять"... Зараз почитать статтю в газеті, пост в Фейсбук, чи послухать виступ якогось "політолуха", і здається, що у нас не країна, а суцільна "колонія для відбуття покарань...".
21.04.2021 21:53
Скоро узнаем Долго такое в окопах не удержать. Либо отводить, либо вперед. Правда есть третий вариант: заставить за этот короткий промежуток сделать что-то такое, что позволит спокойно отвести войска. Например, попросить Макрона попросить подписать что-нибудь. Тогда война будет выиграна до ее начала. Думаю, этот вариант и обсуждается.
21.04.2021 20:45
нафига готовить что-то серьезное, если и так "забесплатно" узеленские все разворовывают и разваливают? Зачем напрягаться? Что-то серьезное можно ожидать, если вдруг купол шапито пошатнётся.
21.04.2021 20:48
Зеленский обсудил.(с). Не, я ж не против. Тока количество таких вот новостей- зашкаливает. Реально: кто-то верит что он настолько способный? А я не верю. Имею Право.
21.04.2021 20:41
21.04.2021 20:42
http://www.bestbomb24.info/choloviky-hotuitesia-zelenskyi-shchoino-********-zakon-teper-vsi-pezepvisty-pryzyvaiutsia-u-apmiiu-bez-oholoshennia-mobilizatsii/?fbclid=IwAR16D5of_xIay9ZeEL22C7_ytqJwFk8MTMWbRWae6GPxRPmWpStUq6SByos Чоловіки, готуйтеся! Зeлeнський щойно пiдписaв зaкoн, тепер всі peзepвiсти призиваються у apмiю бeз oгoлoшeння мoбiлiзaцiї.
21.04.2021 20:53
Словакия с Чехией будут защищать от кацапов свои кордоны своими силами и силами ООН.
Но кацапы никогда не прорвутся через Украину в которой каждый человек любой национальности в Украине ненавидят кацапских завоевателель до такой степени, что для украинцев любых национальностей кацапы-россияне стали хуже в 1000 раз, чем немцы в 1941.

Когда красная Армия СССР в 1941 году драпала от немцев из Киева, то российские красноармейцы взорвали весь Центр Киева. Все дома, все исторические здания Киева кацапы просто взяли и взорвали при бегстве от немецких войск. Это пистес.
21.04.2021 21:14
Міноборони замовило в ДП «Завод ім. Малишева»12 модернізованих Т-64 по програмі «Кедр»

Міноборони України замовило 12 модернізованих танків Т-64 по програмі «Кедр».Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформацію від гендиректора ДП «Завод ім. Малишева» Василя Криласа. Виконують роботи Державними підприємствами «Завод імені Малишева» спільно з Харківським бронетанковим заводом.«Завод імені Малишева», в межах модернізації танків Т-64 «Кедр», виготовляє нові двигуни для бойових машин. Інформація про модернізацію Т-64 до рівня БМ2 для Збройних Сил України стала відома в ході візиту голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера на ДП «ХБТЗ» у вересні 2020 року. Тоді роботи знаходились на етапі підписання договору та створення необхідної конструкторської документації. Сьогодні ж роботи вже тривають на механічній ділянці «Заводу імені Малишева».Окрім заміни двигуна на оновленій машині буде встановлено низку нових або модернізованих приладів - приціли, зв'язок, навігація, тощо.Оригінальна модернізація Т-64 зі встановленням двигуна 6ТД потужністю 1000 кінських сил, що отримала позначення «об'єкт 476 Кедр» була розроблена у 1976 році.https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-zamovylo-12-modernizovanyh-t-64-po-programi-kedr/
21.04.2021 21:51
Обсудили работу аэропорта в Ужгороде? Это зачем еще? Они ведь уже готовы закопать деньги в новый аэропорт в Мукачево. Того гляди и распил сорвется.
21.04.2021 22:04
Мукачево находится близко к горам , а Ужгород на равнине
22.04.2021 01:07
Так я это и имел в виду, что нашим уродам главное деньги куда нибудь закопать и неважно что рядом есть готовый аэропорт.
22.04.2021 09:26
 
 