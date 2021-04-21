Верховний Суд скасував рішення суду першої інстанції про бездіяльність ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87

Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду першої інстанції, яким було визнано бездіяльність Центральної виборчої комісії та на неї було покладено зобов'язання встановити результати виборів і визнати обраним народного депутата в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВС.

На засіданні в середу була задоволена апеляційна скарга, подана ЦВК і представником кандидата Олександра Шевченко на рішення суду першої інстанції за позовом партії "Слуга народу", яка оскаржила діяльність ЦВК.

"Суд першої інстанції, частково задовольнивши позов, визнав протиправною бездіяльність ЦВК, допущену з 15 квітня, і зобов’язав її встановити результати виборів та визнати обраним народного депутата в окрузі. Це рішення в апеляційному порядку оскаржила ЦВК та адвокат – представник кандидата в народні депутати України Олександра Шевченка. Верховний Суд задовольнив апеляційні скарги повністю", - говориться в повідомленні.

У Верховному Суді зазначили, що з 12 квітня до моменту звернення позивача з цим позовом (15 квітня) тривали судові процеси в адміністративних справах, які вплинули на встановлення підсумків і результатів проміжних виборів народного депутата України в окрузі №87, що відбулися 28 березня.

"Верховний Суд дійшов висновку про те, що станом на дату звернення позивача до суду із цим позовом ЦВК не було допущено протиправної бездіяльності щодо невстановлення результатів виборів, оскільки існуючі судові спори, що тривали, і наявність об’єктивної необхідності з’ясування всіх обставин встановлення підсумків голосування та забезпечення законного й достовірного встановлення результатів виборів мали суттєве значення та вплив на визначення результатів виборів... Тому рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог необхідно скасувати з прийняттям нового рішення в цій частині – про відмову в задоволенні позовних вимог", - повідомили в суді.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради. За даними уточненого після рішення суду протоколу, Василь Вірастюк ("СН") набирає 15 536 голосів, Олександр Шевченко ("За майбутнє ") - 15 114.