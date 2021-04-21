УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини
1 911 6

Верховний Суд скасував рішення суду першої інстанції про бездіяльність ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87

Верховний Суд скасував рішення суду першої інстанції про бездіяльність ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87

Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду першої інстанції, яким було визнано бездіяльність Центральної виборчої комісії та на неї було покладено зобов'язання встановити результати виборів і визнати обраним народного депутата в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВС.

На засіданні в середу була задоволена апеляційна скарга, подана ЦВК і представником кандидата Олександра Шевченко на рішення суду першої інстанції за позовом партії "Слуга народу", яка оскаржила діяльність ЦВК.

"Суд першої інстанції, частково задовольнивши позов, визнав протиправною бездіяльність ЦВК, допущену з 15 квітня, і зобов’язав її встановити результати виборів та визнати обраним народного депутата в окрузі. Це рішення в апеляційному порядку оскаржила ЦВК та адвокат – представник кандидата в народні депутати України Олександра Шевченка. Верховний Суд задовольнив апеляційні скарги повністю", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87 "у найкоротший можливий термін"

У Верховному Суді зазначили, що з 12 квітня до моменту звернення позивача з цим позовом (15 квітня) тривали судові процеси в адміністративних справах, які вплинули на встановлення підсумків і результатів проміжних виборів народного депутата України в окрузі №87, що відбулися 28 березня.

"Верховний Суд дійшов висновку про те, що станом на дату звернення позивача до суду із цим позовом ЦВК не було допущено протиправної бездіяльності щодо невстановлення результатів виборів, оскільки існуючі судові спори, що тривали, і наявність об’єктивної необхідності з’ясування всіх обставин встановлення підсумків голосування та забезпечення законного й достовірного встановлення результатів виборів мали суттєве значення та вплив на визначення результатів виборів... Тому рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог необхідно скасувати з прийняттям нового рішення в цій частині – про відмову в задоволенні позовних вимог", - повідомили в суді.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради. За даними уточненого після рішення суду протоколу, Василь Вірастюк ("СН") набирає 15 536 голосів, Олександр Шевченко ("За майбутнє ") - 15 114.

Автор: 

Верховний Суд (1204) вибори (6755) юстиція (732) Івано-Франківська область (989)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже, що відносно адекватним у цій країні є лише Верховний суд.
показати весь коментар
21.04.2021 21:36 Відповісти
Ростиславе, а ви зрозуміли, що тут сказано? Виходить, що порушень не було, чи ще замисловатіше потрібно було висловитись?
показати весь коментар
22.04.2021 02:01 Відповісти
Поясню, що сталося. Суд першої інстанції прийняв рішення, яким зобов'язав ЦВК визнати Вірастюка переможцем попри суди, які продовжують я і численні порушення, які все ще поз лвдуються, чи не розслідуються. ЦВК звинуватили у небажаннґюі визнвюавати Вірастюка переможцем і затягувпні цього визнання попри те навіть, що термінів ЦВК не порушувала. Вер ховний Суд своїм рішенням відмінив рішення простимульовпного зеленими суду перших інстанції.
показати весь коментар
22.04.2021 08:23 Відповісти
дякую.
показати весь коментар
22.04.2021 10:28 Відповісти
Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции о бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 - Цензор.НЕТ 2184
показати весь коментар
21.04.2021 21:44 Відповісти
За порушення виборчого законодавства ще жодна особа не покарана !!)))
показати весь коментар
21.04.2021 21:47 Відповісти
 
 