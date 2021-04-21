УКР
Комітет Сенату США затвердив законопроєкт про посилення підтримки України на тлі російської агресії

Комітет Сенату США затвердив законопроєкт про посилення підтримки України на тлі російської агресії

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США ухвалив із правками текст законопроєкту S.814 "Акт про партнерство з Україною в галузі безпеки – 2021", який передбачає посилення підтримки України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроєкт ухвалений і буде направлений на загальне голосування до Сенату з позитивними рекомендаціями", - зауважив за результатами розгляду документа голова Комітету з питань міжнародних відносин сенатор Роберт Менендес.

Документ, який був ухвалений одностайно, серед іншого визначає стратегію США щодо підтримки України та наголошує на необхідності для держсекретаря запровадити до 30 вересня Робочу групу США-Європа по Україні. Крім того, законопроєкт містить вимогу до президента США призначити спеціального посланника в питаннях України.

Проєкт закону також містить розділ про військову допомогу Україні в розмірі $300 мільйонів щорічно до 2026 р. Документ передбачає, зокрема, сприяння США для надання Україні оборонної допомоги з боку третіх країн. Окрім того, йдеться про виділення $4 мільйонів щороку до 2026 р. на підготовку українських офіцерів у межах Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET).

У процесі розгляду до S.814 були внесені правки. Зокрема, сенатор Тед Круз додав до тексту документа уточнення щодо запровадження санкцій проти Nord Stream 2. "Наша військова підтримка є важливою, але, відверто, не менш важливими є економічна та політична підтримка, антикорупційна програма", - заявив під час слухань сенатор Мерфі.

Нагадуємо, законопроєкт S.814 був внесений на розгляд Сенату США двопартійною групою законодавців 17 березня. Для затвердження документа в Конгресі США його мають ухвалити і Сенат, і Палата представників, після чого він подається на підпис президентові.

Автор: 

Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии - Цензор.НЕТ 9685
21.04.2021 21:49
+5
21.04.2021 21:52
Два последних слова лишниеКомитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии - Цензор.НЕТ 4579
21.04.2021 22:01
21.04.2021 21:49
Ну это уже неплохо, правда американский старпёр зарубит эту инициативу, чтобы не провоцировать х#ло
показати весь коментар
21.04.2021 21:50
21.04.2021 21:52
Список опубликован на российском ресурсе "Деловая жизнь" "Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2020 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2020 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания."
показати весь коментар
21.04.2021 21:53
Да это ж какая-то "руссофобия"! Вообще переходят "красные линии"! Ответ будет "беспощадный и неотвратимый"!
показати весь коментар
22.04.2021 07:05
По факту имеем понты с одной и с другой стороны. Мордор танцует у границ с величием, америка побеждает словами - "поддержками". Украина -туалет для обоих....Вот так вот
показати весь коментар
21.04.2021 21:55
З полегшенням ,недолуге !!)))
показати весь коментар
21.04.2021 22:01
https://ua.interfax.com.ua/news/general/739271.html Дипломат посольства РФ покинув територію України, а український консул - територію РФ ,когда они встретились на границе ,украинский дипломат сказал "Слава Украине!", а российский дипломат сказал "Хутин Пуйло" и разошлись
показати весь коментар
21.04.2021 21:57
Який сенс допомогати неробі ???)))
показати весь коментар
21.04.2021 22:00
Їжте не обляпайтесь !! Добре що українці задоволені таріфами ,та заголом рівнєм життя !!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 22:07
Брехло. На електрику та газ тарифи при потерпілому блазні стали вище, так само, як і ціни на більшість продуктів.
показати весь коментар
21.04.2021 22:24
Розкажи цю казку 73% -вому лохторату ,він будь-яку локшину зхряцає !!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 22:28
21.04.2021 22:01
От-от, я про відновлення спецпосланника уже певний час пишу.
Тед Круз не забув Північний Потік, бо не дійшло.
Побачимо тепер.
показати весь коментар
21.04.2021 22:04
Памятаю як розвалювався совок на моїх очах. Паради з "самими длинними ракетами", "народно-освободительние движения", "интернациональная помощь братскому народу Афганистана", і початок 80 - бездомні офіцери германских танкових батальйонів загнаних в ЗабВО, порожні полиці продуктових магазинів. І кінець 80 - конвеєр похоронів кремлівських старців, відсутність величі, загальний пофігізм, деокупація Афганістану.
А тут навіть ще жодної серйозної санкції а куйло з розуму сходить, раха кидає останні козирі - все мясо і рухлядь з усіх ****** зішкребла під кордони Європи. У совку ще гірша ситуація була, але ніхто не триндів про радіоактивний пєпєл (ну колись лисий був *********). Так що путін виявся звичайним куйлом, без політичної витримки
показати весь коментар
21.04.2021 22:09
21.04.2021 22:26
Вы должны понять одну вещь. Америка все делает для своего имиджа и рейтингов (полицаи мира вернулись итд) в лице будапештского меморандума для Украины. Заметьте прошлый Трамп ложил на это и думал тупо про выгоду Америки. Тот есть за Украину не будет никто выполнять самого главного -идти под пули и отдавать жизни. А значит параллельно ситуация будет видна по поведению срутина, то есть если мордор не облегчается(не сдает) значит поддержка уже обосралась
показати весь коментар
21.04.2021 22:11
Поэтому срутин будет "давить" до тех пор пока ему позволяют. Правильно Каспаров выразился- Диктатора останавливают, не панькаются. Все что мы переживаем это ответственность перед свободой! КОТОРОЙ НЕТ
показати весь коментар
21.04.2021 22:15
Forbes: Дрони та ракети мали б замінити застарілий авіапарк ПС ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно ******** винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.
Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ПС ЗСУ 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes у статті https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/04/08/ukraines-air-force-is-at-a-dead-end/?sh=dbe1fb031ed4 Ukraine's Fighter Jets Are Near The End Of The Line-It Should Turn To Drones And Missiles Instead . В Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років, більшість з них старші 40, а деяким взагалі 50.

Все це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого повітряного флоту.

Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.

На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.
"Потреба оновити ПС ЗС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
показати весь коментар
21.04.2021 22:13
=/закінчення/=
Forbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже замінює свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.
Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
показати весь коментар
21.04.2021 22:23
а тут уже конкурс играется, хто будет осваивать выделенную щедрвми американцами гроши, шобы вони соряча не тиканули в оффшори
показати весь коментар
21.04.2021 22:49
Cпасибо США!
показати весь коментар
21.04.2021 23:18
Слава США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.04.2021 23:21
Таракани в макітрі розгулялися?
показати весь коментар
21.04.2021 23:53
Джавелинчиков и Стингеров подкиньте будь ласочка!?
показати весь коментар
22.04.2021 05:14
Щось не чути вихвалятелів мощщного старіка байдена. Шо, гниди, язики в сраку позасовували? Саме після того, як цього лєоніда ілліча увіпхали за допомогою фальсифікацій у крісло президента, куйло оборзєл і посилив обстріли наших позицій, а потім почав концентрувати війська. Саме після інавгурації цього біоробота поновилося будівництво сєвєрного потока. Саме біоробот продовжив договір з москвою про сракєгічні озброєння. Саме завдяки цій маріонетці глобалістів зросла ціна нафти. Як ви гадаєте, корисні ідіоти, біоробот зробив це здуру, чи за толіку малую?
показати весь коментар
22.04.2021 07:59
 
 