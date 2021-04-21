Комітет Сенату США затвердив законопроєкт про посилення підтримки України на тлі російської агресії
Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США ухвалив із правками текст законопроєкту S.814 "Акт про партнерство з Україною в галузі безпеки – 2021", який передбачає посилення підтримки України на тлі російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Законопроєкт ухвалений і буде направлений на загальне голосування до Сенату з позитивними рекомендаціями", - зауважив за результатами розгляду документа голова Комітету з питань міжнародних відносин сенатор Роберт Менендес.
Документ, який був ухвалений одностайно, серед іншого визначає стратегію США щодо підтримки України та наголошує на необхідності для держсекретаря запровадити до 30 вересня Робочу групу США-Європа по Україні. Крім того, законопроєкт містить вимогу до президента США призначити спеціального посланника в питаннях України.
Проєкт закону також містить розділ про військову допомогу Україні в розмірі $300 мільйонів щорічно до 2026 р. Документ передбачає, зокрема, сприяння США для надання Україні оборонної допомоги з боку третіх країн. Окрім того, йдеться про виділення $4 мільйонів щороку до 2026 р. на підготовку українських офіцерів у межах Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET).
У процесі розгляду до S.814 були внесені правки. Зокрема, сенатор Тед Круз додав до тексту документа уточнення щодо запровадження санкцій проти Nord Stream 2. "Наша військова підтримка є важливою, але, відверто, не менш важливими є економічна та політична підтримка, антикорупційна програма", - заявив під час слухань сенатор Мерфі.
Нагадуємо, законопроєкт S.814 був внесений на розгляд Сенату США двопартійною групою законодавців 17 березня. Для затвердження документа в Конгресі США його мають ухвалити і Сенат, і Палата представників, після чого він подається на підпис президентові.
Тед Круз не забув Північний Потік, бо не дійшло.
Побачимо тепер.
А тут навіть ще жодної серйозної санкції а куйло з розуму сходить, раха кидає останні козирі - все мясо і рухлядь з усіх ****** зішкребла під кордони Європи. У совку ще гірша ситуація була, але ніхто не триндів про радіоактивний пєпєл (ну колись лисий був *********). Так що путін виявся звичайним куйлом, без політичної витримки
Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно ******** винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.
Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ПС ЗСУ 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes у статті https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/04/08/ukraines-air-force-is-at-a-dead-end/?sh=dbe1fb031ed4 Ukraine's Fighter Jets Are Near The End Of The Line-It Should Turn To Drones And Missiles Instead . В Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років, більшість з них старші 40, а деяким взагалі 50.
Все це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого повітряного флоту.
Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.
На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.
"Потреба оновити ПС ЗС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
Forbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже замінює свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.
Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/