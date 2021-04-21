Комітет Сенату США затвердив законопроєкт про посилення підтримки України на тлі російської агресії

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США ухвалив із правками текст законопроєкту S.814 "Акт про партнерство з Україною в галузі безпеки – 2021", який передбачає посилення підтримки України на тлі російської агресії.

"Законопроєкт ухвалений і буде направлений на загальне голосування до Сенату з позитивними рекомендаціями", - зауважив за результатами розгляду документа голова Комітету з питань міжнародних відносин сенатор Роберт Менендес.

Документ, який був ухвалений одностайно, серед іншого визначає стратегію США щодо підтримки України та наголошує на необхідності для держсекретаря запровадити до 30 вересня Робочу групу США-Європа по Україні. Крім того, законопроєкт містить вимогу до президента США призначити спеціального посланника в питаннях України.

Проєкт закону також містить розділ про військову допомогу Україні в розмірі $300 мільйонів щорічно до 2026 р. Документ передбачає, зокрема, сприяння США для надання Україні оборонної допомоги з боку третіх країн. Окрім того, йдеться про виділення $4 мільйонів щороку до 2026 р. на підготовку українських офіцерів у межах Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET).

У процесі розгляду до S.814 були внесені правки. Зокрема, сенатор Тед Круз додав до тексту документа уточнення щодо запровадження санкцій проти Nord Stream 2. "Наша військова підтримка є важливою, але, відверто, не менш важливими є економічна та політична підтримка, антикорупційна програма", - заявив під час слухань сенатор Мерфі.

Нагадуємо, законопроєкт S.814 був внесений на розгляд Сенату США двопартійною групою законодавців 17 березня. Для затвердження документа в Конгресі США його мають ухвалити і Сенат, і Палата представників, після чого він подається на підпис президентові.

