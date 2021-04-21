Видача паспортів РФ в ОРДЛО суперечить Мінським угодами і порушує суверенітет України, - МЗС Німеччини
Німеччина засуджує видачу російських документів жителям окупованих частин Донецької і Луганської областей.
Про це заявила речниця МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Берлін засуджує видачу паспортів жителям окремих регіонів Донецької і Луганської областей України, оскільки це суперечить духу та цілям Мінських угод і є порушенням суверенітету України", - заявила Адебар.
Дипломатка при цьому відмовилася "спекулювати" щодо зв’язку зі скупченням російських військ на кордонах з Україною та погроз Москви "захистити російських громадян" з фактом видачі паспортів. Вона лише зауважила, що видача цих "документів" розпочалася значно раніше, до скупчення військ.
У Берліні наполягають, що на всій території України має діяти українське законодавство, це стосується і роботи консульських служб. На цьому, за її словами, неодноразово наголошувалося на засіданнях у рамках ТКГ і нормандського формату.
Німеччина, сказала речниця дипвідомства, із занепокоєнням спостерігає за розвитком ситуації навколо України та в її східних областях.
Нагадуємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснюється паспортизація місцевого населення, подекуди мешканців ОРДЛО змушують оформляти паспорти РФ, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".
Кацапия делает,раздавая гражданство из паспортами на окупированых териториях своей уже политической територией а ЗЕ все что-то блеет об смене в Конституцию,созданию особенной територии.Но ни слова об своиъ обязанностях как Гаранта целостности Укаины.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
МИРА ВАМ!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Декреты_Бенеша