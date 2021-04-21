УКР
Видача паспортів РФ в ОРДЛО суперечить Мінським угодами і порушує суверенітет України, - МЗС Німеччини

Німеччина засуджує видачу російських документів жителям окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Про це заявила речниця МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Берлін засуджує видачу паспортів жителям окремих регіонів Донецької і Луганської областей України, оскільки це суперечить духу та цілям Мінських угод і є порушенням суверенітету України", - заявила Адебар.

Дипломатка при цьому відмовилася "спекулювати" щодо зв’язку зі скупченням російських військ на кордонах з Україною та погроз Москви "захистити російських громадян" з фактом видачі паспортів. Вона лише зауважила, що видача цих "документів" розпочалася значно раніше, до скупчення військ.

У Берліні наполягають, що на всій території України має діяти українське законодавство, це стосується і роботи консульських служб. На цьому, за її словами, неодноразово наголошувалося на засіданнях у рамках ТКГ і нормандського формату.

Німеччина, сказала речниця дипвідомства, із занепокоєнням спостерігає за розвитком ситуації навколо України та в її східних областях.

Нагадуємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснюється паспортизація місцевого населення, подекуди мешканців ОРДЛО змушують оформляти паспорти РФ, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

Читайте також: Наміри забезпечити голосування жителів ОРДЛО на "виборах" у Держдуму РФ - порушення суверенітету України, - МЗС

А шмаркля мовчить 2 роки! Беззуба тварюко!
21.04.2021 22:10
осуждаєм , але північний потік 2 будуємо ! тож суди не по словах його , а по ділах його !
21.04.2021 22:22
А что за 8 лет сделала Украина что противоречит Минским соглашениям?Мокшане нарушили Будапештский меморандум,мир промолчал.Кацапия окупировала Крым,мир промолчал.Кацапия ведет активную войну на востоке Украины,мир промолчал.Кацапия ввела на окупированые територии Украины регулярные войска а весь мир и даже наше правительство считает это только угрозой Украине.
Кацапия делает,раздавая гражданство из паспортами на окупированых териториях своей уже политической територией а ЗЕ все что-то блеет об смене в Конституцию,созданию особенной територии.Но ни слова об своиъ обязанностях как Гаранта целостности Укаины.
21.04.2021 22:20
мощно!
21.04.2021 22:09
А шмаркля мовчить 2 роки! Беззуба тварюко!
21.04.2021 22:10
А что за 8 лет сделала Украина что противоречит Минским соглашениям?Мокшане нарушили Будапештский меморандум,мир промолчал.Кацапия окупировала Крым,мир промолчал.Кацапия ведет активную войну на востоке Украины,мир промолчал.Кацапия ввела на окупированые територии Украины регулярные войска а весь мир и даже наше правительство считает это только угрозой Украине.
Кацапия делает,раздавая гражданство из паспортами на окупированых териториях своей уже политической територией а ЗЕ все что-то блеет об смене в Конституцию,созданию особенной територии.Но ни слова об своиъ обязанностях как Гаранта целостности Укаины.
21.04.2021 22:20
осуждаєм , але північний потік 2 будуємо ! тож суди не по словах його , а по ділах його !
21.04.2021 22:22
єто ж отпрьіски штази. у них єто можно сказать в обучении.
21.04.2021 22:32
це точно не нащадки тих в кого на медальонах написано - з нами Бог.
21.04.2021 22:38
с нами путин - там написано
22.04.2021 00:25
так надо там раздавать паспорта германии, тогда противоречия полностью исчезнут
21.04.2021 22:40
Та най отримують! Після повернення Донбасу відразу можна буде висилати їх "за парєбрік" за незаконний перетин державного кордону (відміток прикордонників чи митників немає) з забороною в'їзду до України років на ...дцять
21.04.2021 22:47
7 лет ждали и думали что население предателей бомбаса что то поймет. За это время можно и нужно было никого не слушать и перекрыть все кпп с ними. Не учить их детей в вышах на халяву. Не личить не помогать.
21.04.2021 22:50
Констатация фактов это, а не заявление. Немцы опять отдают страны Центарльной и Восточной Европу на растеразние российскому монстру. Причем в обмен на не особо перспективный газ. Продать базовые ценности ЕС за доп. трубу - да это мина под ЕС, он обязательно взорвется если трубу достроят и начнется реальная война под границами НАТО,
21.04.2021 23:00
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
21.04.2021 23:03
Та ти шо! А в Україні за 7 років так і не спромоглись прийняти закон, що автоматично позбавляє бодай виборчих прав власників паспортів з куркою мутантом на палітурці.
22.04.2021 00:29
С этого всё и начиналось в Грузии. Массовая паспортизация Абхазии и Самачабло (так называемая Ю.Оссетия) и "защита" русскоязычного населения с горбатыми носами.Не надо было влезать в Минские договорённости. Миша в своё время отрубил всю дипломатию с Москвой и не пошёл на поводу западных и русских "друзей" сесть за стол переговоров. Я не политик, но я уверен что любой пункт Минских соглашений Россия будет трактовать по своему и с "праведным гневом" пищать о нарушении.Что и происходит. Если Украина найдёт в себе силу послать на три буквы все ,наносящие вред и затормаживающая страну, соглашения,Украину будут уважать,и говорить один на один,а не в присуствии третьих лиц которым Украина по барабану.
МИРА ВАМ!
МИРА ВАМ!
22.04.2021 03:11
Кацапський паспорт це "аусвайс" на переселення на "історічєскую родіну". І лише так ми маємо до цього ставитись. Тільки но ми зайдемо на Донбас всі носії "аусвайсів" будуть інтерновані та депортовані в "мухосранскіє *****" з конфіскацією майні і пожиттєвою забороною на вїзд в Україну. Іншими словами, ********* видаючи паспорти бажає бачити цих дебілів своїми громадянами і приймає на себе зобовязання з їх переселення, облаштування та забезпечення всіма видами соцвиплат і які має виконувати на власній території а не в Україні. Таким чином всю повноту прав носії кацапського паспорту мають лише на території *********у а в Україні вони окупанти.
22.04.2021 04:18
Именно так в своё время сделали чехи:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Декреты_Бенеша
22.04.2021 07:50
Дякую. Не знав про це. Думаю слід зважати на цей досвід і юридично оформлювати всі процедури.
22.04.2021 09:11
ок кэпы, дальше то что? санкции будут новые? или только ляпанье языком, уж лучше молчите, а то раздражаете только, и показываете свою беззубость
22.04.2021 07:40
 
 