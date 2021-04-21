Видача паспортів РФ в ОРДЛО суперечить Мінським угодами і порушує суверенітет України, - МЗС Німеччини

Німеччина засуджує видачу російських документів жителям окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Про це заявила речниця МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Берлін засуджує видачу паспортів жителям окремих регіонів Донецької і Луганської областей України, оскільки це суперечить духу та цілям Мінських угод і є порушенням суверенітету України", - заявила Адебар.

Дипломатка при цьому відмовилася "спекулювати" щодо зв’язку зі скупченням російських військ на кордонах з Україною та погроз Москви "захистити російських громадян" з фактом видачі паспортів. Вона лише зауважила, що видача цих "документів" розпочалася значно раніше, до скупчення військ.

У Берліні наполягають, що на всій території України має діяти українське законодавство, це стосується і роботи консульських служб. На цьому, за її словами, неодноразово наголошувалося на засіданнях у рамках ТКГ і нормандського формату.

Німеччина, сказала речниця дипвідомства, із занепокоєнням спостерігає за розвитком ситуації навколо України та в її східних областях.

Нагадуємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснюється паспортизація місцевого населення, подекуди мешканців ОРДЛО змушують оформляти паспорти РФ, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

