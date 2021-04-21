У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію про підтримку України на тлі російської агресії
Комісія щодо закордонних справ сенату Польщі ухвалила резолюцію щодо України, у якій засудила агресивні дії Росії поблизу українського кордону і висловила підтримку нашій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
У документі зазначається, що Росія зосереджує війська біля кордонів України, а також наголошується на зростанні мілітаризації окупованого Росією Криму, підвищеній активності російського флоту Чорному морі, де "всупереч міжнародному праву оголошено блокаду Керченської протоки". Зазначається, що подальші спроби ескалації Росією напруження слід інтерпретувати як "продовження стратегії дестабілізації Європи".
У резолюції члени комісії зауважили, що збройний конфлікт вже призвів до понад 13 тис. жертв серед військових і цивільних.
"Комісія висловлює глибоку повагу героїчному українському народові, який захищає свою незалежність… Комісія підтверджує глибоке переконання, що український народ має право на самовираження, зокрема вибір своєї стратегічної орієнтації і своїх союзів", - наголошується у документі.
Польські сенатори підкреслили, що діяльність Росії є "загрозою для безпеки на континенті і черговою спробою поставити під сумнів принцип непорушності кордонів у Європі".
Комісія Сенату закликала російську владу "припинити подальшу ескалацію і дестабілізацію в регіоні" і звернулася до лідерів країн НАТО, аби вони розпочали консультації відповідно до 4-ї статті Вашингтонського договору (проведення консультацій з приводу загрози територіальній цілісності).
Зазначається, що лише тверда позиція країн ЄС і НАТО може запобігти військовій ескалації і війні.
подобные заявления это уже не мало...
Но всё пока зависло. Как при Пете, таки при Вове.
Думаю дело не в поляках одних...
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
