УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9712 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 646 45

У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію про підтримку України на тлі російської агресії

У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію про підтримку України на тлі російської агресії

Комісія щодо закордонних справ сенату Польщі ухвалила резолюцію щодо України, у якій засудила агресивні дії Росії поблизу українського кордону і висловила підтримку нашій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

У документі зазначається, що Росія зосереджує війська біля кордонів України, а також наголошується на зростанні мілітаризації окупованого Росією Криму, підвищеній активності російського флоту Чорному морі, де "всупереч міжнародному праву оголошено блокаду Керченської протоки". Зазначається, що подальші спроби ескалації Росією напруження слід інтерпретувати як "продовження стратегії дестабілізації Європи".

У резолюції члени комісії зауважили, що збройний конфлікт вже призвів до понад 13 тис. жертв серед військових і цивільних.

"Комісія висловлює глибоку повагу героїчному українському народові, який захищає свою незалежність… Комісія підтверджує глибоке переконання, що український народ має право на самовираження, зокрема вибір своєї стратегічної орієнтації і своїх союзів", - наголошується у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі

Польські сенатори підкреслили, що діяльність Росії є "загрозою для безпеки на континенті і черговою спробою поставити під сумнів принцип непорушності кордонів у Європі".

Комісія Сенату закликала російську владу "припинити подальшу ескалацію і дестабілізацію в регіоні" і звернулася до лідерів країн НАТО, аби вони розпочали консультації відповідно до 4-ї статті Вашингтонського договору (проведення консультацій з приводу загрози територіальній цілісності).

Зазначається, що лише тверда позиція країн ЄС і НАТО може запобігти військовій ескалації і війні.

Читайте також: США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж

Автор: 

Польща (9008) росія (67998)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
а что они должны - прийти за тебя воевать?
подобные заявления это уже не мало...
показати весь коментар
21.04.2021 22:43 Відповісти
+9
дякуемо полякам і да будут прокляти наши вороги...слава украіні.
показати весь коментар
21.04.2021 22:51 Відповісти
+7
Мені, особисто, вистачає
показати весь коментар
21.04.2021 22:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох уж єти резолюции і міміріндумі...
показати весь коментар
21.04.2021 22:42 Відповісти
а что они должны - прийти за тебя воевать?
подобные заявления это уже не мало...
показати весь коментар
21.04.2021 22:43 Відповісти
Как говориться - необходимо,но недостаточно...
показати весь коментар
21.04.2021 22:47 Відповісти
Мені, особисто, вистачає
показати весь коментар
21.04.2021 22:53 Відповісти
Самому себе отвечать на поставленній вопрос єто первая стадія шізофрении. Вам срочно на госпитализацию.
Расстройства мышления и речи. Для окружающих они выглядят как «салат из мыслей и слов». Заболевший может задавать вопросы сам себе, начинать отвечать и запутываться в словах.
показати весь коментар
21.04.2021 22:50 Відповісти
К себе это адрессуй, убогий...
показати весь коментар
22.04.2021 18:25 Відповісти
did you lost in mordovia, bushman?
показати весь коментар
22.04.2021 19:20 Відповісти
get lost geek
показати весь коментар
23.04.2021 13:19 Відповісти
your home are gay.ru
показати весь коментар
23.04.2021 14:13 Відповісти
nope, it`s your home, fakin moron...
показати весь коментар
23.04.2021 17:19 Відповісти
Я вас лайкнул за первую часть. А вот со второй не согласен. Заявлений именно от Польши точно мало, они в зоне риспка их президента и политическую элиту Хутин хладнокровно взорвал под Смоленском возле места расстрела тысяч польских офицеров. Таки оскорбления страшные надо смывать с оружием в руках. Могли хотя бы польско-украинско-литовскую бригаду развивать и точечно даже воевать на востоке Украины. А они все на абортах и памятниках зациклились. Бригаду же при Порохе создали, столько было разговоров, где она?
показати весь коментар
21.04.2021 22:53 Відповісти
При зелени продолжили, начав проект Межморья.
Но всё пока зависло. Как при Пете, таки при Вове.
Думаю дело не в поляках одних...
показати весь коментар
22.04.2021 18:27 Відповісти
Резолюції та меморандуми в наших реаліях це- "обіцянка-цяцянка...."
показати весь коментар
21.04.2021 23:08 Відповісти
че ти виіш псіх..давай назад в палату номер 6
показати весь коментар
21.04.2021 22:52 Відповісти
"че" мокша, тут водки нет, иди к себе на мордовия.ру
показати весь коментар
21.04.2021 22:54 Відповісти
Чё скулишь мокша?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
показати весь коментар
21.04.2021 22:47 Відповісти
дякуемо полякам і да будут прокляти наши вороги...слава украіні.
показати весь коментар
21.04.2021 22:51 Відповісти
Надо по такому случаю во Львове стадион тоже Шухевичем обозвать! Можно конечно обозвать "падлюкой", но шухевичем будет обиднее!
показати весь коментар
22.04.2021 00:15 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
21.04.2021 22:52 Відповісти
тормозит цензор...)
Где новости:
https://www.lidovky.cz/domov/zeman-jmenuje-kulhanka-ministrem-zahranici-jeho-nominaci-ale-kritizovala-opozice.A210421_070417_ln_domov_liak Чехия поставила России ультиматум
или
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11212071 Сенаторы Чехии призвали правительство расторгнуть
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11212071 договор о дружеских отношениях с Россией
показати весь коментар
21.04.2021 22:53 Відповісти
Ты смеёшся! Что это Чехия?
показати весь коментар
21.04.2021 23:21 Відповісти
Если ты долго будешь идти с востока на запад через родные монгольские степи, мокшанские болота , ты попадешь в слявянские страны.Чехия одна из них,это страна,которая раз в 100 меньше России, но по уровню жизни она стоит в мире на 28 месте, а твоя Рассея на 72м. Вот такой парадокс,мокшанин.
показати весь коментар
22.04.2021 00:27 Відповісти
...на 2021 год - Чехия на 29-м месте
ниже Эмиратов но выше Италии))
зато Мокшандия опустилась на 90-е место
между Гватемалой и Лаосом...
а заодно на семь позиций ниже Украины)
показати весь коментар
22.04.2021 10:48 Відповісти
Опять ужралась козломордая скотина?
показати весь коментар
22.04.2021 10:44 Відповісти
тут іще один привід наживився: Австралія з КНР горщик побила

Австралийские власти отменили две сделки, заключённые между её штатом Виктория и Китаем. Соглашения касались пекинской инициативы "Один пояс, один путь" - проекта, который на Западе рассматривают как инструмент мягкой силы КНР. Об этом в среду https://www.reuters.com/world/china/australia-cancels-victoria-states-belt-road-deals-with-china-2021-04-21/ сообщает Reuters.
Разрыв состоялся по решению министра внутренних дел страны Мариз Пейн. По её словам, всего планируется расторгнуть четыре таких договора. Все они, как подчёркивает министр, "несовместимы с внешней политикой Австралии".
Как уточняет агентство, инициатива реализована на фоне углубляющейся дипломатической конфронтации Канберры с Пекином, который ранее ввёл санкции против экспорта австралийских товаров.
"Один пояс, один путь" является ключевым внешнеполитическим проектом правительства Си Цзиньпина. Он предполагает создание трёх сухопутных и двух морских коридоров, которые пройдут в конечном итоге через все Восточное полушарие. Есть опасение, что Китай собирается использовать проект для экономического, а потом и политического закабаления некоторых стран-участниц.
Выход австралийского штата из сделки с Китаем происходит на фоне общего переосмысления отношений между Западом и КНР. Этот вектор получил дополнительный импульс благодаря президенту США Джо Байдену, объявившему, что нынешний век станет веком борьбы демократий против автократий, к которым он отнёс, в первую очередь, Китай и Россию.
показати весь коментар
21.04.2021 22:55 Відповісти
Это плохо. Толкают Китай к сближению с **********.
показати весь коментар
21.04.2021 22:57 Відповісти
А у нас на фоне санций растет товарооборот из кацапией не смотря что идет война и убивают граждан Украины.
показати весь коментар
21.04.2021 22:57 Відповісти
Хто там за Петра каже, що порядок наведе?
показати весь коментар
21.04.2021 23:15 Відповісти
Мне кажется что Украине поможет только военный переворот с физическим уничтожением.Иначе так и будем топтаться на месте и очередной раз избирать из тех что 30-ть лет обворовывали нас и страну,тоесть снова нас.
показати весь коментар
21.04.2021 23:36 Відповісти
Не только тебе это кажется, каждому 2 простому. Ибо выхода другого никто не видит, уже ж пробывали все, окромя этого.
показати весь коментар
22.04.2021 01:00 Відповісти
Та меморандумів і резолюіій вже досить, може вже потрібно бачити ф15-16 в небі з українською символікою і ітд.
показати весь коментар
21.04.2021 23:14 Відповісти
И что будете кричать как кацапы,,наши летят,,поймите что за нас воевать никто не будет,оружие любое предоставят но воевать придется нам.конечно если не хотим поднять лапаки вверх блея что кацапы наши братья.
показати весь коментар
21.04.2021 23:42 Відповісти
Читай, с украинской символикой! Я прекрасно понимаю что за нас воевать никто не будет. Технику серьезную нада уже давать а не резолюции и пару радаров.
показати весь коментар
22.04.2021 01:02 Відповісти
МЫ ТАТАРОМОНГОЛ ВМЕСТЕ ГНАЛИ И ЭТИХ ПОГОНИМ !)
показати весь коментар
21.04.2021 23:31 Відповісти
а потом сядем, подумаем и скажем, - та пошли эти поляки ведь хуженебудет! И опять русского брата обнимать пойдете!
Как было уже не раз...!
показати весь коментар
22.04.2021 00:18 Відповісти
Это уже вряд ли. После 7 лет Донбасса.
показати весь коментар
22.04.2021 01:04 Відповісти
МЫ ИХ ПОРОДИЛИ ...
показати весь коментар
22.04.2021 05:27 Відповісти
поляки смелые ребята, меморандумы штампуют, как туалетную бумагу
показати весь коментар
22.04.2021 01:18 Відповісти
Бумага видерже все!?
показати весь коментар
22.04.2021 01:25 Відповісти
 
 