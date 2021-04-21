УКР
Новини
Зеленський затвердив рішення РНБО про персональні санкції проти 13 громадян і 95 компаній (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про персональні санкції проти 13 громадян і 95 компаній.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалюю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - сказано в повідомленні.

Відповідний указ №169/2021 року починає діяти з дня його опублікування.

У переліку фізичних осіб, проти яких застосовано санкції - Араїк Амірханян, Сеяр Куршутов, Олександр Черепинський, Едуард Кукоба, Олег Доронін, Тигран Мелконян, Володимир Полуситок, Денис Амінєв, Сергій Сердюк, Михайло Грибанов, Андрій Попов, Олег Богданов, Юрій Дворак.

Санкції щодо цих громадян запроваджено на три роки. Указ президента, зокрема, передбачає блокування активів; повне припинення торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави; заборона на укладення угод з цінними паперами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.

Також санкції введено проти 95 компаній на три роки.

Зеленський Володимир (25603) контрабанда (1834) санкції (12767) РНБО (2333)
Топ коментарі
+24
Хоть бы Игорь Валерича не зацепили. Переживаю.
21.04.2021 23:16 Відповісти
+20
Санкції ЗЄ замінили кримінальний кодекс і суди?
21.04.2021 23:13 Відповісти
+17
Если они преступники их нужно арестовывать, а не пустым пиаром заниматься, ибо борьба с коррупцией должна значительно отразиться на укреплениии гривны, а если гривна слабнет значит борьба с коррупцией это фикция, а к бюджету прилипла ещё одна коррупционная схема. Интересно, найдётся тут экономист с экономическим образованием кто это оспорит? Или снова посыпятся наговоры, шо я ничего в экономике не понимаю, а у власти сплошь все умные куда нам до них умом не понять сирым..
21.04.2021 23:07 Відповісти
ВОНО працюйе. Не прикладаючи рук.
21.04.2021 23:00 Відповісти
Если они преступники их нужно арестовывать, а не пустым пиаром заниматься, ибо борьба с коррупцией должна значительно отразиться на укреплениии гривны, а если гривна слабнет значит борьба с коррупцией это фикция, а к бюджету прилипла ещё одна коррупционная схема. Интересно, найдётся тут экономист с экономическим образованием кто это оспорит? Или снова посыпятся наговоры, шо я ничего в экономике не понимаю, а у власти сплошь все умные куда нам до них умом не понять сирым..
21.04.2021 23:07 Відповісти
ДОЛБОЗЕ - ти чуєш спільноту ,експертів ? твої РНБО - ЦЕ ЗЕЛЕНА ІМІТАЦІЯ ПРАВОСУДДЯ, навіть більш фальшива, ніж членом по роюялю!
21.04.2021 23:07 Відповісти
Це абсолютна аналогія рекету 90-х.
Платиш - працюєш, не платиш - "санкції РНБО"
21.04.2021 23:20 Відповісти
Санкції ЗЄ замінили кримінальний кодекс і суди?
21.04.2021 23:13 Відповісти
Суди у звичайно були, а от правосуддя нажаль ні
21.04.2021 23:54 Відповісти
я тоже не понимаю - вроде то что делает - хорошо а то как делает - незаконно 🤨
22.04.2021 02:26 Відповісти
У нас нема ні того ні іншого.
22.04.2021 07:44 Відповісти
Хоть бы Игорь Валерича не зацепили. Переживаю.
21.04.2021 23:16 Відповісти
а Клоун жеж обіцяв, що слідом за санкціями США, введе свої санкції проти бородатої бабусі
21.04.2021 23:49 Відповісти
После посещения Ватикана Зеленский воображает себя не только «президентом мира», но и «голубем мира»… Последнее у него особенно хорошо получается - ведь лучше всего у голубей получается везде гадить…
22.04.2021 09:11 Відповісти
а что такое санкции от ЗЕ где то прописано?
может это миллион долларов в день премии кто знает..
21.04.2021 23:23 Відповісти
судячи з того, як розбагатів Мертвечук, це так і є
21.04.2021 23:49 Відповісти
Араик Амирханян это тот чорт, который дерибанит госбюджет на дорожных подрядах..

а смысл его лишать гражданства, если у него тут куча черножопой родни в Одессе, через которую он может управлять бизнесом из солнечной Армении..
21.04.2021 23:47 Відповісти
Так речь там не о лишении гражданства идёт, в последнем абзаце написано что предусматривается.
22.04.2021 07:06 Відповісти
Як же підгорає у всякої сволоти від санкцій проти такої ж сволоти, любо-дорого дивитись.
21.04.2021 23:50 Відповісти
Якщо всі ці особи є громадянами іноземних держав, то все вірно. Бо https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text Закон України про санкції передбачає застосування санкцій до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземця, особи без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. І то, це у випадку, що ця особа знаходиться поза межами України і українські правоохоронні органи не можуть її дістати. Але якщо така особа перебуває в Україні і є громадянином України, то тут не санкції треба застосовувати, а ККУ.
21.04.2021 23:55 Відповісти
Первый президент который хоть какие то неприятности начал создавать корруционерам, а не в вышиванке пламенные речи толкать о любви к Украине.
Правильно или нет,время рассудит, не ошибается тот,кто ничего не делает.
21.04.2021 23:58 Відповісти
твоя фамилия тебе хорошо подходит
22.04.2021 00:11 Відповісти
Я в курсе, особо "интеллектуальные" парни типа вас, не могут сообразить, что это всего лишь перестановка букв в одной известной фамилии , и всегда пытаются отличиться умом и сообразительностью. Поздравляю,вы в их числе!
22.04.2021 00:31 Відповісти
но ведь ты не просто так переставил именно так буквы, верно?
22.04.2021 08:25 Відповісти
Конечно, этот ник у меня со времен битв с поклонниками Путина на лента.ру. Там троли гораздо жирнее тебя, не помню что бы их штормило как тебя.
22.04.2021 10:12 Відповісти
единственное от чего меня штормит, это от тупости зебилов
22.04.2021 14:18 Відповісти
Думаешь, ник "фантомас" лучше? Или "русский алкаш" , "враг рода человеческого 666"?
22.04.2021 15:40 Відповісти
Вот именно неприятности. А уголовные дела, а международный розыск? Ну-ну розбійникам непонятными санкциями, которые не имеют юридической силы? Сильнейший ход нелоха!
22.04.2021 00:12 Відповісти
Имеют не имеют,а активами воспользоваться нельзя. А дальше они могут стоять на пороге банка с пеной у рта и докпзывать ,что закон не имеет юридической силы.
22.04.2021 00:33 Відповісти
А кто сказал что нельзя? Санкции, не имеющие юридической силы, не накладывают арест. Тем более за рубежом.
22.04.2021 00:49 Відповісти
Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.Источник: https://censor.net/ru/n3261262
22.04.2021 01:18 Відповісти
И что? У них активы за рубежом. Далее что?
22.04.2021 01:23 Відповісти
Почитайте сначала и разберитесь что входит в понятие "активы".Если в вашем понимании это только деньги, то и их они не смогут перевести с зарубежного банка в Украину,точно как и обратно, кроме как в Ашановском кульке.
22.04.2021 10:19 Відповісти
Блокировка активов без суда это ЕСПЧ или международный арбитраж и выплата штрафов. Потом деньги делятся так что ли. Хороший бизнес.
22.04.2021 07:26 Відповісти
А что конкретно известно тебе о юридической силе санкций в статье? Ну например, не будет блокировки активов, или можно будет им продолжать вывозить капитал?
22.04.2021 07:12 Відповісти
при порохе у коломоя были неприятности, банк забрали, по заграницам прятался. а при зеле - сплошные приятности, состояние растет, и так по мелочи с тарифами зеля помогает...
22.04.2021 00:13 Відповісти
А какая еще страна в Мире вводит санкции против собственных граждан, вместо того, шоб их подводить под цугундер по закону?
22.04.2021 00:05 Відповісти
странно это все выглядит - попахивает революційною доцільністю
22.04.2021 02:28 Відповісти
Какая разница, важен результат, т.е. "вор должен сидеть в тюрьме", ибо у несогласных с этим постулатом всегда меняется мнение когда у них пропадает кошелёк.
22.04.2021 07:19 Відповісти
И где там у тюрьме, зебил?
22.04.2021 08:48 Відповісти
порохобіл, заборона розпоряджатися активами та майном не дасть змогу підозрюваному переписати майно на якогось кота! Недарма вожак порохобілов вигріб усе що можливо кешем!
22.04.2021 09:49 Відповісти
Насправді виглядає як шоу 95-кварталу. Вова, тобі не соромно, що ти виглядаєш простофілєю-дурачиною? Тільки не треба виправдовуватися, що "зате я стільки багато накрав".
22.04.2021 00:14 Відповісти
правильно, молодец.
22.04.2021 00:22 Відповісти
Зелений мудаак зі своєю клоунадською світою присядить на довгії роки!
22.04.2021 00:52 Відповісти
Традиционная для порохоботов и промосковских конфигурация Ника, пдозреваю что вам их выдают сверху для будущих проплат.
22.04.2021 07:23 Відповісти
Хорошо тебе, лопату гавна кинули и ты неделю сыт😀
22.04.2021 08:49 Відповісти
Отримати землю було важко, але все ж можливо.
Зараз, ЗЕлена банда відбирає і цю можливість...
Кабмин намерен отобрать право украинцев на два бесплатных гектара земли от государства.
Соответствующие изменения в законопроект сегодня были согласованы на заседании правительства.

Похоже, правительство решило стать анти-Робин Гудом.
Отбирать - вместо раздавать даже крохи.
А ведь прошло всего два года... )
22.04.2021 01:24 Відповісти
главное не астанавливаться в таком благом деле.
22.04.2021 01:43 Відповісти
Санкции отменяют ответственность перед законом?!Это гениально!🚳
22.04.2021 05:32 Відповісти
По сути клоунские санкции это та же амнистия.
22.04.2021 07:30 Відповісти
Не уймется же дурачок
22.04.2021 06:22 Відповісти
Йде великий переділ потоків контрабаса на корись спонсорів "слуш". Павлюк, Слюсарєв аплодують і збільшують суми кеша в ОП.
Ось така фігня, зепридурки
22.04.2021 07:03 Відповісти
Отдавайте их под суд! Какие могут быть санкции к гражданам любой страны находящимся на на территории Украины? Они даже не дипломаты и не депутаты парламенов других стран.
22.04.2021 08:27 Відповісти
Введение СНБО последнего пакета санкций против тех, кого в Офисе президента Украины называют "топ-контрабандистами", не сопровождалось пояснением правовых оснований для этого шага, отмечает в интервью DW эксперт киевского Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Он признает, что контрабанду можно отнести как к https://www.dw.com/ru/zelenskij-vvel-sankcii-protiv-janukovicha-i-drugih-jeks-ukrainskih-chinovnikov/a-57153517 внутренним, так и к внешним угрозам для государства , однако предполагает, что Зеленский решил применять процедуру санкций вместо уголовного преследования, поскольку она способна быстро принести политические дивиденды. "Для него имеет значение скорость", - уточняет Хавронюк.
22.04.2021 09:27 Відповісти
у нас немає судів,а шайка хабарників виправдає самого чорта за гроші!навести лад в судовій системі,а тоді вже з вертатись з цими питаннями!
22.04.2021 10:44 Відповісти
Интересное и достаточно обоснованное мнение, списывающее треш 2019 года на массовую психологическую травму:

Советский человек просто не верит, что может всерьёз на что-то повлиять. У него не было положительного опыта такого влияния: либо не пытался вовсе ("всё равно ничего не получится, мы люди маленькие, всё решено за нас"), либо попытался, но неудачно - не хватило напора, знаний, энергии. В результате он легко бежит голосовать "по приколу". Ведь уверен, что всё за него давно решили большие дяди, а он так - инфантил, детка, которая может заявить о себе лишь маленькими шалостями, "хоть поржОм".
А когда оказывается, что повлиять «детка» могла. И повлияла, вплоть до того, что её милые шалости оборачиваются катастрофой, "детка" прячется за шкаф. Вдруг перестаёт интересоваться политикой вообще. Или испытывает такой стресс, что начинает отрицать своё участие в шалостях или шалости как таковые: "Это не я сделал, оно само, оно и без меня бы так случилось".
22.04.2021 12:39 Відповісти
очередное ваЗЕлиновское выборочное Фуфло, где санкции на рыжего, беню и т.д
22.04.2021 14:29 Відповісти
 
 