Зеленський затвердив рішення РНБО про персональні санкції проти 13 громадян і 95 компаній (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про персональні санкції проти 13 громадян і 95 компаній.
Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалюю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - сказано в повідомленні.
Відповідний указ №169/2021 року починає діяти з дня його опублікування.
У переліку фізичних осіб, проти яких застосовано санкції - Араїк Амірханян, Сеяр Куршутов, Олександр Черепинський, Едуард Кукоба, Олег Доронін, Тигран Мелконян, Володимир Полуситок, Денис Амінєв, Сергій Сердюк, Михайло Грибанов, Андрій Попов, Олег Богданов, Юрій Дворак.
Санкції щодо цих громадян запроваджено на три роки. Указ президента, зокрема, передбачає блокування активів; повне припинення торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави; заборона на укладення угод з цінними паперами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.
Також санкції введено проти 95 компаній на три роки.
