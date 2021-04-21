Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні

Посли країн Великої сімки, які напередодні провели зустріч з п’ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком, наголосили на необхідності продовження реформ, які забезпечать економічний розвиток України.

"Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м Президентом України та лідером "Європейської Солідарності" щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію COVID-19 та прогресу в реформах в Україні", – повідомляється на офіційній сторінці Групи семи у Твіттері.

"Посли підкреслили, що для успіху реформ, які забезпечать стійкість та процвітання України, потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів, яких заслуговує країна", – йдеться у повідомленні послів країн Сімки.

Петро Порошенко після зустрічі з послами G7 та Європейського Союзу в Україні ще раз подякував партнерам за підтримку нашої держави.

"Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії", – зазначив Порошенко.

"Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху", – переконаний п’ятий Президент.

Він також представив План "Європейської Солідарності" щодо протидії коронавірусу. "Розраховую на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин", – повідомив Порошенко.

