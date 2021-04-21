УКР
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні

Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні

Посли країн Великої сімки, які напередодні провели зустріч з п’ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком, наголосили на необхідності продовження реформ, які забезпечать економічний розвиток України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м Президентом України та лідером "Європейської Солідарності" щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію COVID-19 та прогресу в реформах в Україні", – повідомляється на офіційній сторінці Групи семи у Твіттері.

"Посли підкреслили, що для успіху реформ, які забезпечать стійкість та процвітання України, потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів, яких заслуговує країна", – йдеться у повідомленні послів країн Сімки.

Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні 01

Читайте також: Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України!

Петро Порошенко після зустрічі з послами G7 та Європейського Союзу в Україні ще раз подякував партнерам за підтримку нашої держави.

"Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії", – зазначив Порошенко.

"Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху", – переконаний п’ятий Президент.

Він також представив План "Європейської Солідарності" щодо протидії коронавірусу. "Розраховую на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин", – повідомив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин, - Порошенко

+30
Мені цікаво чому посли не зустрічаються з півшостим президентом?
показати весь коментар
21.04.2021 23:03 Відповісти
+25
Зебил, тарифный геноцид уже как 2 года устраивает зелох
https://censor.net/ru/comments/locate/3261263/0192145e-8e94-7378-8d5f-6653d44cbaa4
показати весь коментар
21.04.2021 23:01 Відповісти
+20
Послы G7 и ЕС с Порохом, а с зебилом только максимум послы кацапии и Беларуси
показати весь коментар
21.04.2021 23:04 Відповісти
А про тарифный геноцид под вывеской реформ устроенных порошенко послы семёрки знают?
показати весь коментар
21.04.2021 22:58 Відповісти
Тебя никто не заставляет платить коммунальніе. Едь в село и топи дровами, + настольній свечной заводик.Село - основа государства.
показати весь коментар
21.04.2021 23:01 Відповісти
Едь жить за поребрик, так такие олигофрены как ты на расхват.
показати весь коментар
22.04.2021 11:33 Відповісти
Тебе надо ти и едь
показати весь коментар
22.04.2021 12:00 Відповісти
Зебил, тарифный геноцид уже как 2 года устраивает зелох
https://censor.net/ru/comments/locate/3261263/0192145e-8e94-7378-8d5f-6653d44cbaa4
показати весь коментар
21.04.2021 23:01 Відповісти
Устроил тарифный геноцид предатель Майдана порошенко, а зеленскому это досталось, но надеюсь он барыгу таки за имену Родины посадит.
показати весь коментар
22.04.2021 11:34 Відповісти
надейся дальше. Ждун.
показати весь коментар
22.04.2021 12:01 Відповісти
А про тарифный геноцид Зеленского, под вывеской реформ устроенных порошенко послы семёрки знают? Я исправил
показати весь коментар
21.04.2021 23:05 Відповісти
тарифоцид)
показати весь коментар
21.04.2021 23:31 Відповісти
В мечтах зебилов реформы должны состоять из повышения зряплат и понижения тарифов?
показати весь коментар
21.04.2021 23:46 Відповісти
проблемы индейцев шерифов не волнуют
показати весь коментар
21.04.2021 23:55 Відповісти
глупец. тарифы должны были вырасти. и вырастут ещё. иначе у тебя скоро пропадёт хол вода, свет, гор вода и централизованное отопление. ты даже представить себе не можешь какие будут тарифы тогда, когда, придут нормальные власти и начнут всё это приводить в порядок, если конечно коллапс раньше не наступит. так что радуйся тем тарифам что щас есть - осталось не долго.
показати весь коментар
22.04.2021 08:41 Відповісти
а потом что?
показати весь коментар
22.04.2021 12:39 Відповісти
А потом разваливающееся централизованное гвс, отопление и коегде электроснабжение о модернизации и даже просто поддержании в нормальном состоянии которого все забили приблизится к критической границе, хотя оно по сути уже там. И нужно будет его срочно приводить в порядок или коегде просто делать заново (у нас например большую часть лета централизованного гвс нету. ОНО НА РЕМОНТАХ. Следующее лето - опять. Тоесть оно просто сыпется и его лихорадочно латают). За наш счёт понятно)) Это так, пессимистический прогноз для зелени, которая чает коммунальных тарифов как в сэрэсэре))
показати весь коментар
22.04.2021 15:32 Відповісти
...а тут знов печеньки

Ukrinform@UKRINFORM· 3 ч

Комітет Сенату США підтримав призначення В. Нуланд заступницею держсекретаря

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232460-komitet-senatu-ssa-pidtrimav-priznacenna-nuland-zastupniceu-derzsekretara.html
показати весь коментар
21.04.2021 22:58 Відповісти
Во блин,снова все дорожать будет....
показати весь коментар
21.04.2021 22:59 Відповісти
А то все дешевело и дешевело
показати весь коментар
21.04.2021 23:00 Відповісти
Я уже бюсь, как только правительство скажет что планирует на осень повысить пенсии отдельным категориям или среднюю зарплату то уже завтра утром в связи с этим повышаются цены и тарифы.
показати весь коментар
21.04.2021 23:10 Відповісти
Мені цікаво чому посли не зустрічаються з півшостим президентом?
показати весь коментар
21.04.2021 23:03 Відповісти
Послы G7 и ЕС с Порохом, а с зебилом только максимум послы кацапии и Беларуси
показати весь коментар
21.04.2021 23:04 Відповісти
Тому що пора на путч записуватись, треба встигнути до Великодних свят.
показати весь коментар
21.04.2021 23:22 Відповісти
Пєця хоч по штукє помочі дає за пукч?
показати весь коментар
22.04.2021 05:02 Відповісти
ты хоть штуку то получил от зе!ли за то, что за него проголосовал? Или думал низкими тарифами взять?
показати весь коментар
22.04.2021 08:44 Відповісти
у него скучное лицо
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 1594
показати весь коментар
22.04.2021 08:43 Відповісти
бо он вор. и ничтожество
показати весь коментар
22.04.2021 08:45 Відповісти
Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
показати весь коментар
22.04.2021 08:53 Відповісти
Да жаба ЕС давит что в Украине средняя зарплата составляет 8-9 тысяч только по видимому они думают что евро,или скорее всего правительство наше им так представляет иначе ни один умный человек а тем более экономисть из МВФ не принуждал бы нашу страну к повышению тарифов для убогих.
показати весь коментар
21.04.2021 23:05 Відповісти
Точняк, скрыли всё, а те на слово поверили)))

Если тарифы понизить, то прийдется доплачивать из другого кармана субсидиями поставщикам, чтобы они не закрылись. То есть, другими словами, меньше останется денег на возврат долга. На дурочку тебе никто и $100 не даст.
показати весь коментар
21.04.2021 23:34 Відповісти
Извините,а как формируются тарифы?
показати весь коментар
21.04.2021 23:43 Відповісти
P.S.АЭС проданет 1 КВт по 54коп и им рентабнльно так он нашей стране и нахер ненужен а вот по 5гр-ть в самый раз.И все нас..ли на людей.Для правительства главное ничего не наращивая увеличивать поступление в бюджет несмотря на то во сколько это обходится убогим.
показати весь коментар
21.04.2021 23:52 Відповісти
Ну так мудрий нарид работает надурочку и ниче.
показати весь коментар
21.04.2021 23:56 Відповісти
Тю! Ви шо! Бубачька ж обидиццо! Воно ж тепер за допомогою 100 -відсоткової ************ знов пайдьот на поіскі страшних прєступлєній Пороха! Як страшно жить...
показати весь коментар
21.04.2021 23:07 Відповісти
стисняюсь спитати у вас панове, так хто таки в нашому цирку президент, а хто директор?
показати весь коментар
21.04.2021 23:09 Відповісти
расскажи нам зебилко шо ты рошен савсем не ешш, патаму ша фольга в двух зубах застряёть
показати весь коментар
21.04.2021 23:14 Відповісти
Не знаю, хто є в нас директор. Але Президента в нас наразі НЕМА! Але якось пораємося...)
показати весь коментар
21.04.2021 23:17 Відповісти
не пораємось а порют кое-кого. ну или если взять лозунг "сделаем их вместе!" то получается что ктото сам себя порет
показати весь коментар
22.04.2021 08:47 Відповісти
Неудобньіх пишеться разом, Вевель.
показати весь коментар
21.04.2021 23:24 Відповісти
А мені, особисто, забагато хрипатого наркомана.
показати весь коментар
21.04.2021 23:25 Відповісти
его тоже много, но он президент сейчас, как не крути, а Петя сильно хочет в президенты, а должен хотеть отвечать в суде
показати весь коментар
21.04.2021 23:30 Відповісти
дурак. уж сколько вы тех судов организовали и где они? президента у нас сейчас нету. есть дишовая имитация
показати весь коментар
22.04.2021 08:49 Відповісти
я ж говорю что ты дурак. читай по губам: СКОЛЬКО ВЫ, ЗЕЛЕНЬ, УЖЕ СУДОВ ОРГАНИЗОВАЛИ И ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЧЕМУ НЕ ПОСАДИЛИ? или ты совсем тупой? 40+ дел и где ваши результаты? виновен, то сажайте. А если дела шиты белыми нитками то и выходит, что вы мерзкие лжецы. пойди возьми с полки свой пирожок, бот.
показати весь коментар
22.04.2021 09:48 Відповісти
Класний подарунок на Днюху вові до 23 квітня : ті країни , на яких вова молиться про допомогу уможливій війні , проклинаючи папєрєдніка, зустрілись не з ним,а з папєрєдніком , а пальчиком про реформи сказали НУ-НУ-НУ йому, найвеличншому імітатору **********.
показати весь коментар
21.04.2021 23:12 Відповісти
Запитую ще раз у якого Вови днюха 23 квітня?
показати весь коментар
21.04.2021 23:26 Відповісти
У зебилят сейчас сон пропадет от таких новостей. Не огорчайтесь, гоните ее прочь тоску-печаль и ложитесь отдыхать: утро вечера мудренее. Спокойной ночи, зебобики
показати весь коментар
21.04.2021 23:12 Відповісти
І нехай їм насниться кінець епохи бідності, який клоун обіцяв зробити.
показати весь коментар
21.04.2021 23:24 Відповісти
Помню, помню рехворми Петіни, ну їх нах.., ось ВСУ реформована доозброєна і переозброєна.
показати весь коментар
21.04.2021 23:19 Відповісти
Децентрализация, исключающая федерализацию, вынос маскальской церкви, патрульная полиция, семейная медицина. На пятерочку.
показати весь коментар
21.04.2021 23:38 Відповісти
кто шагает дружно в ряд?
- 73 проц зебилят !
а девиз у ЗЕ каков ?
- " Телик был - нашёл лохов ! "
показати весь коментар
21.04.2021 23:20 Відповісти
Посли країн Великої сімки постійно зустрічаються з Порошенком, бо їм є з ним про що поговорити і є що від нього почути. А преЗедента повний ігнор, бо що взяти з клоуна крім кривлянь. Ну хіба ще на роялі піпіською постукає, але послам це не цікаво.
показати весь коментар
21.04.2021 23:21 Відповісти
Рискує. Можуть чергову кримінальну справу порушити за "держзраду".
показати весь коментар
22.04.2021 07:12 Відповісти
Ой, хто б ото мукав, але не ви, ЗЕбіли
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 8784
показати весь коментар
21.04.2021 23:33 Відповісти
Ви ще забули написати,що я кацап и любитель рускава мира.
показати весь коментар
21.04.2021 23:34 Відповісти
а к чему тогда ты их мемчики форсишь, которые они своими ботнетами распространяли всегда?) вспомни еще киселевский фейк про то, что он пьет якобы)
показати весь коментар
21.04.2021 23:40 Відповісти
Коли б він так працював, як на роялі **** грає. Це єдине, що він вміє робити.

https://www.youtube.com/watch?v=Ldsk59up9w4
показати весь коментар
22.04.2021 00:01 Відповісти
Порохоботы,вам не надоело одни и те же картинки пускать и одни и те же слова писать.Чем вы больше восхваляете барыгу,тем больше ненависти появляется у людей к пороху.
показати весь коментар
22.04.2021 08:40 Відповісти
Серйозно? ""Больше нєнавісті появляєтся"? Ну то подивися соціологію, і вбийся об стіну, брехуха:
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 3344
показати весь коментар
22.04.2021 11:13 Відповісти
Еще раз подтвердил мои слова)))
показати весь коментар
22.04.2021 12:53 Відповісти
На виборах в 2019 році, за Слуг було 43%, а за ЄС - 8%.
Таким чином, різниця була 35%, а нині вона зменшилася у 15 разів!

Партія Пороха вже фактично ЗРІВНЯЛАСЯ У РЕЙТИНГАХ зі "слугами урода", але ЗЕбіли настільки ЗЕбіли, що не розуміють значення цифр
показати весь коментар
22.04.2021 13:22 Відповісти
КАК бы ты тут не укакивался вместе с твоими НИКАМИ,порох НИКОГДА не будет президентом!!!!)))
показати весь коментар
22.04.2021 13:35 Відповісти
Если бы ЗЕбыл был человеком, а не быдлом, он бы знал о такой истине, как "Никогда не говори никогда". Но поскольку ЗЕбилу стать человеком - нереально, то я тебе только сочувствую, ЗЕбилка
показати весь коментар
22.04.2021 13:37 Відповісти
...и да, если тебе что-то воняет - то иди подмойся, ибо Интернет ещё не способен передавать запахи, это воняет из твоих рейтуз
показати весь коментар
22.04.2021 13:39 Відповісти
а можно поинтересоваться - какие у меня ещё есть ники? А то я не в курсе Ох и ЗЕбилы, я фигею с этой тупости
показати весь коментар
22.04.2021 13:41 Відповісти
Ты давно офигевший😂😂😂
показати весь коментар
22.04.2021 13:43 Відповісти
то есть, ответа у тебя нет? То есть, ты, как всегда, СБРЕХАЛА? Что и требовалось доказать
показати весь коментар
22.04.2021 13:45 Відповісти
Тот кто работает на барыгу,- бесполезно что-то объяснять
показати весь коментар
22.04.2021 13:48 Відповісти
это и все твои "аргументы"? Я тебя при каждом разговоре уличаю в тупости и брехне. Как, например, когда я привёл даказательства того, что с 2015 года Украине не покупала ни газ, ни электрику, а ты в ответ не смогла НИЧЕГО сказать, язык в дупло запхала Так кому из нас бесполезно объяснять, брехливая недалёкая ЗЕбылка?
показати весь коментар
22.04.2021 13:50 Відповісти
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 3462
показати весь коментар
21.04.2021 23:35 Відповісти
Сракою викручує професійно, як стриптизерка на подіумі. https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
показати весь коментар
22.04.2021 00:07 Відповісти
чому "як"? Воно і є не просто стриптизеркою, а й професійною шльондрою-гейшею, що приймає з усіх сторін, і в будь-якій кількості
показати весь коментар
22.04.2021 00:10 Відповісти
Блин, ну зачем такое на ночь? От зарева пердаков Зебуинов теперь хрен уснёшь.
показати весь коментар
21.04.2021 23:34 Відповісти
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 7575
показати весь коментар
22.04.2021 00:07 Відповісти
потужненько.
показати весь коментар
22.04.2021 00:29 Відповісти
G7 встретились с настоящим Гетьманом.
показати весь коментар
22.04.2021 02:42 Відповісти
Посли зустрілися з Президентом Порошенком . 5 можно не писати , просто Президентом Порошенком . А від кого Макрон сховався в себе вдома ? Уявляєте , настільки він був шокований зебубачкаюмонікаю ?
показати весь коментар
22.04.2021 03:39 Відповісти
А в это время барыга Оманский на рояле играет...Пиз..
показати весь коментар
22.04.2021 05:41 Відповісти
Хтозна. Можливо з унітаза не злазить.
показати весь коментар
22.04.2021 07:14 Відповісти
Цікаво вінну цей як його баригашенко..на зустрічі теж балакав словами ..зебіли їх в Україні 73 %..Зеленський лох..і т.д іт. п..Як що ні Но Баригашенко лицемір і брехун..))))) А як що до то Проходебіл
показати весь коментар
22.04.2021 08:14 Відповісти
 
 