Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні
Посли країн Великої сімки, які напередодні провели зустріч з п’ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком, наголосили на необхідності продовження реформ, які забезпечать економічний розвиток України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м Президентом України та лідером "Європейської Солідарності" щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію COVID-19 та прогресу в реформах в Україні", – повідомляється на офіційній сторінці Групи семи у Твіттері.
"Посли підкреслили, що для успіху реформ, які забезпечать стійкість та процвітання України, потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів, яких заслуговує країна", – йдеться у повідомленні послів країн Сімки.
Петро Порошенко після зустрічі з послами G7 та Європейського Союзу в Україні ще раз подякував партнерам за підтримку нашої держави.
"Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії", – зазначив Порошенко.
"Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху", – переконаний п’ятий Президент.
Він також представив План "Європейської Солідарності" щодо протидії коронавірусу. "Розраховую на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин", – повідомив Порошенко.
