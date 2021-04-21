Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: Не думаю, що Лукашенко поступиться Путіну. Перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті

Російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не піде на поступки президенту Росії Володимирові Путіну.

"Мені здається, що перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті. До того ж Лукашенко скільки при владі? 27-й рік. Я не думаю, що він поступиться. Цілком очевидно, що він рано чи пізно піде, тому що його там ненавидять уже, але я думаю, що Лукашенко може запропонувати Путіну який-небудь варіант: "Володимире, давай спочатку ось ти, а потім я буду президентом об'єднаної країни Росії, Білорусі".

Тобто він запропонує якісь умови, на які Путін не може погодитися. Він буде грати в цю гру, він буде давати якісь обіцянки, яких потім він не буде виконувати, і буде змінювати весь час умови. Він зараз владу втримав. Що йому зараз потрібно? Йому потрібні гроші. Йому не потрібно здати свою владу, тому що невідомо, чим це для нього закінчиться", – заявив політик.

Гудков зазначив, що в Росії серед ув'язнених є сенатори й колишні міністри, і "правила гри весь час змінюються, і проблема диктатури в тому, що елітам абсолютно незрозумілі правила гри".



Лукашенко 18 квітня заявив, що незабаром озвучить "дуже серйозне" рішення.



"Найближчим часом – я ухвалив рішення, ми його зараз формалізуємо – я озвучу. Це буде одне з принципових моїх рішень за чверть століття президентства. Це буде дуже серйозно. Тому навіть якщо мене не буде, по-народному кажучи, "тільки через мій труп", у них нічого не вийде. Я ухвалив рішення. Зараз мені треба його формалізувати. Це буде, найімовірніше, декрет президента", – заявив він.



22 квітня Лукашенко здійснить візит до Москви, повідомила його пресслужба. Під час візиту заплановано його переговори з Путіним.



