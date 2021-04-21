УКР
Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: Не думаю, що Лукашенко поступиться Путіну. Перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті

Російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не піде на поступки президенту Росії Володимирові Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені здається, що перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті. До того ж Лукашенко скільки при владі? 27-й рік. Я не думаю, що він поступиться. Цілком очевидно, що він рано чи пізно піде, тому що його там ненавидять уже, але я думаю, що Лукашенко може запропонувати Путіну який-небудь варіант: "Володимире, давай спочатку ось ти, а потім я буду президентом об'єднаної країни Росії, Білорусі".

Тобто він запропонує якісь умови, на які Путін не може погодитися. Він буде грати в цю гру, він буде давати якісь обіцянки, яких потім він не буде виконувати, і буде змінювати весь час умови. Він зараз владу втримав. Що йому зараз потрібно? Йому потрібні гроші. Йому не потрібно здати свою владу, тому що невідомо, чим це для нього закінчиться", – заявив політик.

Читайте також: Україна і Зеленський - вороги для Росії, а Лукашенко з Білоруссю - холуї, - Кравчук. ВIДЕО

Гудков зазначив, що в Росії серед ув'язнених є сенатори й колишні міністри, і "правила гри весь час змінюються, і проблема диктатури в тому, що елітам абсолютно незрозумілі правила гри".

Лукашенко 18 квітня заявив, що незабаром озвучить "дуже серйозне" рішення.

"Найближчим часом – я ухвалив рішення, ми його зараз формалізуємо – я озвучу. Це буде одне з принципових моїх рішень за чверть століття президентства. Це буде дуже серйозно. Тому навіть якщо мене не буде, по-народному кажучи, "тільки через мій труп", у них нічого не вийде. Я ухвалив рішення. Зараз мені треба його формалізувати. Це буде, найімовірніше, декрет президента", – заявив він.

22 квітня Лукашенко здійснить візит до Москви, повідомила його пресслужба. Під час візиту заплановано його переговори з Путіним.

Білорусь (8084) Лукашенко Олександр (2695) путін володимир (24851)
+5
будет ли лукашение на покушенко?.....
21.04.2021 23:15 Відповісти
+5
он уже не первый парень ...он кукла имперского театра перед списанием в утиль
Шанс стать пиночетом он просрал при либерасте ельцыне
21.04.2021 23:18 Відповісти
+4
Агрофюрер огласит важное решение и через годик помрет от "инфаркта"...
21.04.2021 23:20 Відповісти
будет ли лукашение на покушенко?.....
21.04.2021 23:15 Відповісти
"В ближайшее время - я принял решение, мы его сейчас формализуем - я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", - заявил он.

лукашенко решил объявить себя ЫмпЫратором... всея бело-рашки...
21.04.2021 23:16 Відповісти
он уже не первый парень ...он кукла имперского театра перед списанием в утиль
Шанс стать пиночетом он просрал при либерасте ельцыне
21.04.2021 23:18 Відповісти
Ох уж эти дюже "городские" расисяне с папами бывшими или не совсем КГБшниками. Всё им деревни по периметру недоимперии покоя не дают, всё зудят в одном месте фантомные великаРаиские боли. Порядок у себя в Ижевске, Саратове, Хабаровске наведите для начала
21.04.2021 23:19 Відповісти
русские прекрасно себе чувствуют по уши в дерьме. Их цель не улучшить свою жизнь, а затащить соседей в свое дерьмо.
21.04.2021 23:30 Відповісти
Агрофюрер огласит важное решение и через годик помрет от "инфаркта"...
21.04.2021 23:20 Відповісти
Шлюху в борделе не спрашивают чего она хочет.
21.04.2021 23:23 Відповісти
Индивидуалки могут отказать во многом, а особо умные крутить клиентом как угодно, пользуясь обольщением и даром красноречия. Бульбофюрер освоил эти умения
21.04.2021 23:27 Відповісти
жисть у бульбы всё плачевней-
девки есть, но ... суть не в том,
он первый парень на дяревне ,
ну в дяревне - адин дом
21.04.2021 23:26 Відповісти
Ну куда бульбофюрер денется? Он уже вступил в русское дерьмо по самую развилку.
21.04.2021 23:26 Відповісти
БЛА БЛА ПУТИН )))
21.04.2021 23:29 Відповісти
Скорее всего объявит о вхождении в *********. Крепко его прижали.
21.04.2021 23:33 Відповісти
вхождение в ********* будет сопровождаться обильным кровотечением...
не думаю что мудрый беларуцкий нарид не це пидэ ибо это потеря нации
21.04.2021 23:38 Відповісти
Боюсь мудрый народ не спросят. ***** гнёт свою линию, пытаясь восстановить Киевскую Русь в прежних границах.
21.04.2021 23:42 Відповісти
хутло может гнуть хоть хрен над парашей
поглотить целое гос-во это и подавится можно, это не Крым откусить под шумок
21.04.2021 23:48 Відповісти
Это государство очень похоже на Крым, разве что воды в нём больше.
21.04.2021 23:50 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3261264/eksdeputat_gosdumy_rf_gudkov_ne_dumayu_chto_lukashenko_ustupit_putinu_pervyyi_paren_na_derevne_ne_zahochet...потом тихо прогудел, ...ВСЁ РЕШАТ НАРОДЫ БЕЛАРУСИ И РФ
21.04.2021 23:33 Відповісти
Лука Мудищев, - деревенский дурачек, которого путин купил за пачку жевачки... РБ, - все. Зато, - у них не Майдан.
21.04.2021 23:33 Відповісти
судя по тому, шо ***** уже озвучил раскрытие покушения на него со стороны западных супостатов, операция прикрытия запущена и он лично отдаст приказ на его замочку в туалете. когда? та как он сказал сегодня, типо это я сам определю. инфаркт, инсульт, онко от чашки чая,......., осложнения после ковида в конце концов. инструкции и то, шо "достаточно одной таблэтки!" получит его "верный" личный врач. )))
21.04.2021 23:37 Відповісти
Я думаю, его отравят в Москве. И поставят своего у власти. Рискует он.
22.04.2021 06:06 Відповісти
А скажут- Украина виновата, США виновато. Тем более, что он сам говорил о покушении на себя. Сценарий запущен. Закончится ли?
22.04.2021 06:27 Відповісти
Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: Не думаю, що Лукашенко поступиться Путіну. Перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті - Цензор.НЕТ 556
21.04.2021 23:37 Відповісти
Та чего англичане-джентельмены не выдворят его, да хотя бы предупредили что бы не так громко гавкал на Запад?
22.04.2021 01:23 Відповісти
Битва двух старых, плешивых, ОЙбнутых маразматиков..)))
21.04.2021 23:38 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Губернатор Свердловской области подписал указ о платном входе в леса и природные парки для физических лиц

Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: Не думаю, що Лукашенко поступиться Путіну. Перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті - Цензор.НЕТ 553
21.04.2021 23:41 Відповісти
Нах в Украине нужна прокацапская "белоруссия" Беларусь ?
21.04.2021 23:41 Відповісти
Значит скоро Лукашенко будут хоронить.
22.04.2021 01:17 Відповісти
Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: Не думаю, що Лукашенко поступиться Путіну. Перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті - Цензор.НЕТ 7839Ми не чекаємо ніяких інших змін крім тих що стосуються входженням суверенної європейської держави Білорусь до складу кривавої тюрми народів паРаші (росії).
Приєднання її як держави але вже на правах бридкої кацапської білоруської колонії.
А хто ж буде керувати цим новим союзним імперським утворенням (метрополією і
її колонією) криваві кати )(уйло або Лука ..це вже підкаже вялікій народ вялікоросів.
22.04.2021 07:01 Відповісти
"Первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе".
Серьезно? что-то слабо верится, что этого "первого" парня кто-то "из города" будет спрашивать, чего он хочет.
01.08.2021 01:24 Відповісти
 
 