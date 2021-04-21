УКР
Конфлікт Росії з Україною не може бути вирішений, поки при владі перебуває Путін, - ексдепутат Держдуми РФ Гудков

Конфлікт Росії з Україною не може бути вирішений, поки при владі перебуває Путін, - ексдепутат Держдуми РФ Гудков

Конфлікт Росії з Україною не зможуть врегулювати, поки при владі перебуває президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На запитання "Чий Крим?" Гудков відповів:

"Найпопулярніше запитання. Але я як колишній член комітету з конституційного законодавства дивлюся на це з правової точки зору. Тому абсолютно очевидно, що Росія порушила міжнародне право, Росія винна в тому, що відбувається зараз на Донбасі. І цілком очевидно, що це питання нашому поколінню доведеться вирішити в майбутньому...

Найголовніша проблема, на думку російського опозиціонера, – це президент Росії Володимир Путін, який "не хоче жодного діалогу, зацікавлений у тому, щоб Україна не розвивалася, не стала привабливим прикладом для Росії, якою може бути демократія у XXI столітті і правова держава".

"Тому розв'язати це питання – українське питання – у той час, поки при владі перебуває Володимир Путін, неможливо. Але я впевнений, що майбутні покоління зможуть це питання розв'язати так, щоб не було жодних конфліктів", – сказав політик.

Крим (14255) путін володимир (24851) росія (67998)
+21
Ну виберуть іншого царька, І ШО? Там таких Путіних - 99,999% Рашки. Допоки на світі існує засРашка - спокою ніколи не буде ні Україні, ні Сирії, ні ЄС, ні США. Країна-терорист має бути ЗРУЙНОВАНА, ПОДІЛЕНА НА ДЕСЯТОК різних Бантустанів.
21.04.2021 23:58 Відповісти
+14
140 млн дебилов это коллективный лилиПутин, который гордится своим "вЯличием", подтирает жопу лопухом и мечтает о мировой гегемонии, абсолютно не понимая что он будет делать с властью, когда всех захватит..
в историческом итоге, Рашка это самая большая и самая недоразвитая страна с дебильным населением, чье будущее обречено повторять прошлый исторический опыт..
21.04.2021 23:57 Відповісти
+11
сегодня вопрос "чей крым?" должен идти в паре с вопросом "***** убийца?" )
21.04.2021 23:55 Відповісти
Если конфликт москалей с Украиной не решился за 700 лет, то вряд ли он решится сменой какого-то мимолётного царька.
21.04.2021 23:59 Відповісти
Дійсно, поки пуйло при владі, воно бикуватиме, аж поки не здохне.
21.04.2021 23:59 Відповісти
moskovia delenda est!
22.04.2021 00:00 Відповісти
Хочеш миру-готуйся до війни.Хто небудь підраховував скільки грошей було вкрадено за 7 років війни з Росією? Як вам така "підготовка"? Я вже не кажу про інші аспекти...
22.04.2021 00:02 Відповісти
- Бабушка, а на каком языке говорят фашисты?- На разных, внучек. Сейчас они говорят по-русски!!!
22.04.2021 00:03 Відповісти
Тепер війну називають конфліктом.
22.04.2021 00:11 Відповісти
Війну без оголошеня війни називають конфліктом!
22.04.2021 09:37 Відповісти
Проблема не в Путине. Я сегодня оторвался от дел, и посмотрел на ******: нового ничего. Там не понятно: то ли двойник, то ли ***** от ботокса деформировало? А живо ли оно, черт его знает? Здесь другое: на кацапских сайтах/форумах идет полный одобрямс войны против Украины, вплоть до истребления и бомбежками фосфорными бомбами городов. Особо отличились пропагандоны как Соловьев, Кедми, и прочий гной эволюции. Проблема глубже. Кто в теме тот поймет, о чем я.
22.04.2021 00:25 Відповісти
Всё повторяется так , как было 100лет назад !
Не повезло нам украинцам из соседом !
22.04.2021 01:02 Відповісти
То каннибалы. Они не могут ни дня прожить, что бы кого то не убить. Украина, Сирия и т. д. Против них только оружие массового поражения поможет.
22.04.2021 01:22 Відповісти
Все правильно ,там даже обычные люди ,Украину ненавидят и хотят бомбить наши города .
22.04.2021 08:49 Відповісти
- Будет неплохо, если и Хутина осмотрит врач.

- Психиатр?

- Лучше патологоанатом.
22.04.2021 00:43 Відповісти
всё верно сказал.
22.04.2021 01:00 Відповісти
Война россии против Украины, разрешится только с помощью ВСУ. Слава ГЕРОЯМ Украины.
22.04.2021 01:16 Відповісти
Да тільки ВСУ, але якісно дооворужіть і перевооружіть спочатку їх.
22.04.2021 01:20 Відповісти
На сьогодні ЗСУ необходно зміцнювати в першу чергу для оборони, щоб не втратити ще більшу теріторію. Про закінчення війни казати ще дуже, дуже зарано-це на роки, а може й на десятиріччя
22.04.2021 08:06 Відповісти
Ви вважаєте , що як Путлєра нестане хтось кращий прийде, ну ну? Наприклад алєнєвод Шойгу невагався би і давно напав би? Він алєнєвод і невважає нас аднім народом.
22.04.2021 01:19 Відповісти
только в случае развала Рачки все узбагоится.
22.04.2021 01:41 Відповісти
Вот те раз.

А зебилы были уверены, что это Порошенко виноват.
Вот придет добрый клоун ЗЕ и все само сразу устаканится...
22.04.2021 02:09 Відповісти
Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос «Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину», без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В «протестной, интеллигентной» Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
«Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?».
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. «В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?».
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.

Так что не в ***** дело. Сами роисяне являются моральными уродами.
22.04.2021 02:11 Відповісти
если это хотя бы частично правда , то рашку нужно лечить , как Германия российскую империю " вылечила " в 1917 - опустила в развитии на десятки лет !!!
22.04.2021 07:47 Відповісти
При чому тут одне *****? Хто всією країною волав "Кримнаш"? До повернення всіх українських територій і виплати репарацій в повному обсязі незалежно від того яке там ще ***** буде при владі (2,3, 4) навіть мови не може бути про "мир з кацапами". При владі в РФ завжди буде чергове ***** (це потрібно прийняти як закон всесвітнього тяжіння). Звідси. ніяких шансів на нормалізацію стосунків з РФ в перспективі навіть не передбачається. Більш того, навряд чи ця совкодрочерна помийка проіснує ще 50 років.
22.04.2021 04:03 Відповісти
НО КОНФЛИКТ РОССИЯ - НАТО УЖЕ ДАВНО ПОРА РЕШИТЬ !)
22.04.2021 05:25 Відповісти
Вначале надо возвратить ЯО, а потом уже решать остальные вопросы с ними, в рабочем порядке. Без ЯО, - при этом придется делать тихо и молниеносно, в недрах армии - чтоб парашенские гниды, которые густо обсели весь властный Олимп, не успели доложить Х.лу, - никакие вопросы с РФ не решаются.
22.04.2021 05:45 Відповісти
наівно сподіватись , що в рашке шось піде інакше , бо населення не вилікувати ні гулагами , ні біломор-каналами , це у ОРДИНСЬКІЙ крові .... для виживання , існування України потрібна політика , як у Ізраіля : внутрішня солідарність і готовність надати ворогу піндюлей !!!!
22.04.2021 07:34 Відповісти
ничёси кэп какой, но рашист есть рашист, имперская гниль потом опять всплывет
22.04.2021 07:38 Відповісти
...і смердить.
22.04.2021 08:00 Відповісти
паРаша є імперією, а імперія повинна померти.
До речі, імперські амбіції росіян ще довго будуть тріпати їх душі.
22.04.2021 07:59 Відповісти
У кацапів тільки тоді не буде конфліктів з зовнішним світом, коли кацапія розпадеться на 30-40 окремих держав.Всі інші"примірєнія" - то тільки тимчасові і дуже короткі періоди. Так завжди було.
22.04.2021 09:22 Відповісти
І ці бандустани повоюють між собою років 20.
22.04.2021 10:05 Відповісти
Це не правильна думка. Конфлікт не може бути вирішений, бо замість ***** прийде інший російський шовініст, що ненавидить Україну. Лише розвал росії і украплення України - інших шляхів немає.
22.04.2021 10:03 Відповісти
А що???
Розрулиться, якщо стане керувати жирік, зюганов, шойга чи підвальний???
Недоімперія повинна зникнути...
22.04.2021 10:52 Відповісти
 
 