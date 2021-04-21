Конфлікт Росії з Україною не може бути вирішений, поки при владі перебуває Путін, - ексдепутат Держдуми РФ Гудков
Конфлікт Росії з Україною не зможуть врегулювати, поки при владі перебуває президент Росії Володимир Путін.
Про це заявив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
На запитання "Чий Крим?" Гудков відповів:
"Найпопулярніше запитання. Але я як колишній член комітету з конституційного законодавства дивлюся на це з правової точки зору. Тому абсолютно очевидно, що Росія порушила міжнародне право, Росія винна в тому, що відбувається зараз на Донбасі. І цілком очевидно, що це питання нашому поколінню доведеться вирішити в майбутньому...
Найголовніша проблема, на думку російського опозиціонера, – це президент Росії Володимир Путін, який "не хоче жодного діалогу, зацікавлений у тому, щоб Україна не розвивалася, не стала привабливим прикладом для Росії, якою може бути демократія у XXI столітті і правова держава".
"Тому розв'язати це питання – українське питання – у той час, поки при владі перебуває Володимир Путін, неможливо. Але я впевнений, що майбутні покоління зможуть це питання розв'язати так, щоб не було жодних конфліктів", – сказав політик.
в историческом итоге, Рашка это самая большая и самая недоразвитая страна с дебильным населением, чье будущее обречено повторять прошлый исторический опыт..
Не повезло нам украинцам из соседом !
- Психиатр?
- Лучше патологоанатом.
А зебилы были уверены, что это Порошенко виноват.
Вот придет добрый клоун ЗЕ и все само сразу устаканится...
Вопрос «Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину», без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В «протестной, интеллигентной» Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
«Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?».
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. «В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?».
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.
Так что не в ***** дело. Сами роисяне являются моральными уродами.
До речі, імперські амбіції росіян ще довго будуть тріпати їх душі.
Розрулиться, якщо стане керувати жирік, зюганов, шойга чи підвальний???
Недоімперія повинна зникнути...