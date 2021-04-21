Конфлікт Росії з Україною не може бути вирішений, поки при владі перебуває Путін, - ексдепутат Держдуми РФ Гудков

Конфлікт Росії з Україною не зможуть врегулювати, поки при владі перебуває президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На запитання "Чий Крим?" Гудков відповів:



"Найпопулярніше запитання. Але я як колишній член комітету з конституційного законодавства дивлюся на це з правової точки зору. Тому абсолютно очевидно, що Росія порушила міжнародне право, Росія винна в тому, що відбувається зараз на Донбасі. І цілком очевидно, що це питання нашому поколінню доведеться вирішити в майбутньому...



Найголовніша проблема, на думку російського опозиціонера, – це президент Росії Володимир Путін, який "не хоче жодного діалогу, зацікавлений у тому, щоб Україна не розвивалася, не стала привабливим прикладом для Росії, якою може бути демократія у XXI столітті і правова держава".



"Тому розв'язати це питання – українське питання – у той час, поки при владі перебуває Володимир Путін, неможливо. Але я впевнений, що майбутні покоління зможуть це питання розв'язати так, щоб не було жодних конфліктів", – сказав політик.



