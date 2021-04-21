Влаштувавши вибухи в Чехії, Росія фактично організувала терористичну атаку на країну-члена НАТО, - посол України Перебийніс

Відносини між Чехією та РФ може бути заморожено, але про розрив поки не йдеться.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за ситуацією та інформуємо МЗС України про те, що відбувається в Чехії. Фактично відбулася терористична атака на країну – члена НАТО. І для політиків, і для громадян це тривожна інформація. Без перебільшення шокована вся країна. Багато чеських політиків каже, що вибухи були актом державного тероризму. Коли у Великобританії отруїли [розвідника Сергія] Скрипаля, по суті, російські спецслужби здійснили спробу вбивства свого громадянина на території іншої країни. Зараз можна говорити про акт державного тероризму, оскільки його здійснили не якісь дикі терористи, які нікому не підпорядковуються, а військовослужбовці, які підкоряються керівництву Росії", – підкреслив Перебийніс.



Він зазначив, що затримання громадян, які брали участь у бойових діях на Донбасі, побічно належить до дипломатичної кризи, яка розгорілася.



"Затримання чеських громадян, які причетні до організації та скерування людей для участі в бойових діях на Донбасі, не пов'язане безпосередньо з вибухами. Зв'язок між подіями опосередкований, оскільки пролунала інформація, що затримані діяли під прямим керівництвом працівників російських спецслужб", – пояснив посол.

Перебийніс підкреслив, що Чехія не налаштована на цілковитий розрив дипломатичних відносин із Росією.



"Зараз не йдеться про розрив дипломатичних відносин. Упевнений, сама Чехія не ініціюватиме цього питання, якщо, звісно, Росія не вдасться до такої відповіді у зв'язку з жорсткими діями Чехії. Керівництво країни підкреслило, що зацікавлене у відносинах із РФ. Але в рівноправних, заснованих на чисельному паритеті, щоб не було такої диспропорції в чисельності співробітників посольств, як зараз. Через це відносини може бути на якийсь строк заморожено через відсутність контактів і роботи посольств. Але з часом їхню роботу відновлять", – зазначив Перебийніс.



За його інформацією, Україна однією з перших висловила підтримку Чехії.



"Ще в неділю міністр Дмитро Кулеба (другим після глави МЗС Латвії) відреагував на ситуацію, висловив підтримку Чехії і звернув увагу на те, що Україні як нікому іншому відомо, наскільки підступно може діяти Росія. Коли ми просимо про підтримку наших партнерів на дії РФ проти нас, то ми так само маємо підтримувати інші країни. Ми зараз уважно стежимо за ситуацією і за потреби подальших кроків будемо оперативно реагувати", – резюмував Перебийніс.

