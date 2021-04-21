УКР
Влаштувавши вибухи в Чехії, Росія фактично організувала терористичну атаку на країну-члена НАТО, - посол України Перебийніс

Відносини між Чехією та РФ може бути заморожено, але про розрив поки не йдеться.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за ситуацією та інформуємо МЗС України про те, що відбувається в Чехії. Фактично відбулася терористична атака на країну – члена НАТО. І для політиків, і для громадян це тривожна інформація. Без перебільшення шокована вся країна. Багато чеських політиків каже, що вибухи були актом державного тероризму. Коли у Великобританії отруїли [розвідника Сергія] Скрипаля, по суті, російські спецслужби здійснили спробу вбивства свого громадянина на території іншої країни. Зараз можна говорити про акт державного тероризму, оскільки його здійснили не якісь дикі терористи, які нікому не підпорядковуються, а військовослужбовці, які підкоряються керівництву Росії", – підкреслив Перебийніс.

Він зазначив, що затримання громадян, які брали участь у бойових діях на Донбасі, побічно належить до дипломатичної кризи, яка розгорілася.

"Затримання чеських громадян, які причетні до організації та скерування людей для участі в бойових діях на Донбасі, не пов'язане безпосередньо з вибухами. Зв'язок між подіями опосередкований, оскільки пролунала інформація, що затримані діяли під прямим керівництвом працівників російських спецслужб", – пояснив посол.

Читайте також: Чехія закликає зробити спільну заяву на рівні НАТО щодо причетності агентів РФ до вибуху у Врбетіце, - МЗС країни

Перебийніс підкреслив, що Чехія не налаштована на цілковитий розрив дипломатичних відносин із Росією.

"Зараз не йдеться про розрив дипломатичних відносин. Упевнений, сама Чехія не ініціюватиме цього питання, якщо, звісно, Росія не вдасться до такої відповіді у зв'язку з жорсткими діями Чехії. Керівництво країни підкреслило, що зацікавлене у відносинах із РФ. Але в рівноправних, заснованих на чисельному паритеті, щоб не було такої диспропорції в чисельності співробітників посольств, як зараз. Через це відносини може бути на якийсь строк заморожено через відсутність контактів і роботи посольств. Але з часом їхню роботу відновлять", – зазначив Перебийніс.

За його інформацією, Україна однією з перших висловила підтримку Чехії.

"Ще в неділю міністр Дмитро Кулеба (другим після глави МЗС Латвії) відреагував на ситуацію, висловив підтримку Чехії і звернув увагу на те, що Україні як нікому іншому відомо, наскільки підступно може діяти Росія. Коли ми просимо про підтримку наших партнерів на дії РФ проти нас, то ми так само маємо підтримувати інші країни. Ми зараз уважно стежимо за ситуацією і за потреби подальших кроків будемо оперативно реагувати", – резюмував Перебийніс.

Читайте також: Кремлівська медіаменеджерка Симоньян заявила, що пишається агентами ГРУ, які підірвали склад У Чехії і вбили двох людей

росія (67998) Чехія (1715) Перебийніс Євген (67)
ЕС показало свою слабость перед Расеей,
21.04.2021 23:45 Відповісти
+2
Еще чуток и Петров и Боширов *клали* кирпич на новой стройке чешской АЕС
22.04.2021 00:14 Відповісти
+1
Вы просто безнадежные тормоза, если только через 7 лет раздуплились, и не знаете что делать теперь. Хотя подозреваю, что посасываете у *****.
21.04.2021 23:50 Відповісти
ЕС показало свою слабость перед Расеей,
21.04.2021 23:45 Відповісти
ага...
нада спать а мы - праснулись!
21.04.2021 23:45 Відповісти
Вы просто безнадежные тормоза, если только через 7 лет раздуплились, и не знаете что делать теперь. Хотя подозреваю, что посасываете у *****.
21.04.2021 23:50 Відповісти
так чехи уже ж вчера вроде откатили, заявив что это не акт терроризма со стороны параши.
21.04.2021 23:52 Відповісти
Забыли они Судеты в 1938г! Там вокруг Праги за последние 15 лет кацапы скупили недвижимости кварталами и улицами и городками целыми. Знакомый футболист играл там за 2 лигу пару лет рассказывал это. Дома можно было покупать от 35 до 60 тыс. евро как с куста массово. Что и делали кацы. Речь о скромных домах. А от 100 тыс евро---почти дворцы с точки зрения нашего конечно.
22.04.2021 01:40 Відповісти
У меня ощущение, шо пуйло истерике. Быкует из последних сил.)
21.04.2021 23:53 Відповісти
Еще чуток и Петров и Боширов *клали* кирпич на новой стройке чешской АЕС
22.04.2021 00:14 Відповісти
Влаштувавши вибухи в Чехії, Росія фактично організувала терористичну атаку на країну-члена НАТО, - посол України Перебийніс - Цензор.НЕТ 7316
22.04.2021 00:16 Відповісти
А до этого подорвав самолет с президентом Польши.
22.04.2021 00:52 Відповісти
Я опоздал, ОЗАБОЧЕННОСТЬ ОБЫЧНУЮ ВЫРАЗИЛИ ИЛИ ГЛУБОКУЮ?
22.04.2021 05:24 Відповісти
ПЕРЕБЕЙ НОС ХЙЛУ )))
22.04.2021 05:32 Відповісти
и шо, утрутся и сглотнут, потмо еще десять терактов будет, с тем же результатом, а жалкий боррель будет и дальше призывать к диалогу с террористами
22.04.2021 07:39 Відповісти
 
 