Єрмак поінформував послів країн G7 про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України

Єрмак поінформував послів країн G7 про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України

Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак зустрівся з послами країн "Великої сімки" і поінформував їх про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед Андрій Єрмак проінформував дипломатів про безпекову ситуацію на Донбасі й біля кордонів України та про перебіг переговорів щодо припинення війни і встановлення миру, зокрема на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату", - говориться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що на останній відеоконференції радників 19 квітня через позицію Російської Федерації не вдалося дійти згоди щодо тексту спільної заяви на підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. З іншого боку, 20 квітня, під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки практично був узгоджений повний текст з доповненнями української сторони щодо заходів з підтримки режиму припинення вогню.

"Я сподіваюся, що вдасться знайти вихід, щоб за посередництва СММ ОБСЄ ефективно контролювати порушення режиму припинення вогню. Також українська сторона запропонувала, щоб група з безпеки ТКГ безумовно збиралася у випадках, якщо обстріли на Донбасі спричинять загибель людей. Вважаємо, що має бути більш сувора відповідальність за снайперські обстріли", – зауважив Єрмак.

Крім того, керівник ОП зазначив, що Україна вимагає й чекає відведення російських військ від українських кордонів, і для цього важливим є дипломатичний тиск з боку країн G7.

За його словами, також "надзвичайно важливою є підтримка з боку країн G7 шляху України до ЄС і НАТО".

+12
Зебизяны, теперь понимаете почему послы G7 до сих пор регулярно встречаются с Порохом? Потому что от нынешней власти с ними постоянно встречается какой то завхоз и они слегка в шоке. Это как если бы вы пришли в банк, а счет бы вам открывала уборщица вместо менеджера.
22.04.2021 00:04 Відповісти
+10
агент ***** "козырь" информирует послов G7-"это какой-то позор"
22.04.2021 00:03 Відповісти
+9
А завгосп шмарклі яке до цього має відношення,крім того, що його куратори сидять у країні-агресорі,себто у паРаші, на лубянці та в кремлі?

Він міністр закордонних справ? Міністр оборони? Прем'єр-міністр?
Можливо президент?
22.04.2021 00:22 Відповісти
У зеленых все еще режим прекращения огня!
21.04.2021 23:58 Відповісти
агент ***** "козырь" информирует послов G7-"это какой-то позор"
22.04.2021 00:03 Відповісти
Може бубачка нюхнув і торчить? ХЗ.
22.04.2021 00:06 Відповісти
У нас президент комірник ОПи? А де ж півшостий?
22.04.2021 00:04 Відповісти
Зебизяны, теперь понимаете почему послы G7 до сих пор регулярно встречаются с Порохом? Потому что от нынешней власти с ними постоянно встречается какой то завхоз и они слегка в шоке. Это как если бы вы пришли в банк, а счет бы вам открывала уборщица вместо менеджера.
22.04.2021 00:04 Відповісти
Давно пора звільнити Кулєбу за невиконання обов'язків міністра МЗС.
22.04.2021 00:10 Відповісти
а ЗЕленого віслюка - за невиконання обов"язків президента
22.04.2021 00:14 Відповісти
Єрмак поінформував послів країн G7 про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України - Цензор.НЕТ 2720
22.04.2021 00:14 Відповісти
Єрмак нєсьот якусь хрєнь, поки хрипатий ідійот від наркоти лєчіцца. Нєт, шоб налічіє туалетного паперу в сортирі оп контролювати! Ну всі ж вже в курсі, шо воно є пуйловський агент козирь. Але ж воно упороте. А вдруг лохі нє заметілі...) Так, падоляк?!
22.04.2021 00:14 Відповісти
Цуко, цей бегемот йоханий, завідувач скрепок та унітазів, якогось дива виконує роботу Президента. Бо саме Президент відповідає за зовнішню політику і оборону. На якій підставі ЗЕлений віслюк передав СВОЇ повноваження якомусь завгару??? Час клоунів і блазнів.
22.04.2021 00:20 Відповісти
А завгосп шмарклі яке до цього має відношення,крім того, що його куратори сидять у країні-агресорі,себто у паРаші, на лубянці та в кремлі?

Він міністр закордонних справ? Міністр оборони? Прем'єр-міністр?
Можливо президент?
22.04.2021 00:22 Відповісти
він розкаже мульку по вбитого брата на війні
22.04.2021 04:06 Відповісти
Та зеля все в глазик засматривается. Видосик записал, памперс снял и давай себе айкосить до очередной методички от пуйла через завхоза.
22.04.2021 00:29 Відповісти
Ермак встретился с послами G7- зрада.
Сладчайший встретился с послами G7 - перемога.
22.04.2021 01:01 Відповісти
В бан кацап
22.04.2021 02:20 Відповісти
не я, а ты в бан кацап.
22.04.2021 02:23 Відповісти
В бродячем цирке поменялись ролями. В роли клоуна, в которой его хотели видеть 73, 33% процента идиотов, выступает шпион. Ганьба!
22.04.2021 06:13 Відповісти
Причому тут Єрьома, коли є МЗС
22.04.2021 07:41 Відповісти
Ермак ????? Кто такой Ермак ???? Зеленые вы за Ермака голосовали?????
22.04.2021 08:06 Відповісти
И за насильников тоже.
22.04.2021 08:45 Відповісти
Интересно, после того как выйдет расследование по "Вагнергейту", кто рискнет встретиться с Ермаком?
22.04.2021 10:09 Відповісти
 
 