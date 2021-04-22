Єрмак поінформував послів країн G7 про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України
Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак зустрівся з послами країн "Великої сімки" і поінформував їх про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед Андрій Єрмак проінформував дипломатів про безпекову ситуацію на Донбасі й біля кордонів України та про перебіг переговорів щодо припинення війни і встановлення миру, зокрема на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату", - говориться в повідомленні.
Єрмак зазначив, що на останній відеоконференції радників 19 квітня через позицію Російської Федерації не вдалося дійти згоди щодо тексту спільної заяви на підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. З іншого боку, 20 квітня, під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки практично був узгоджений повний текст з доповненнями української сторони щодо заходів з підтримки режиму припинення вогню.
"Я сподіваюся, що вдасться знайти вихід, щоб за посередництва СММ ОБСЄ ефективно контролювати порушення режиму припинення вогню. Також українська сторона запропонувала, щоб група з безпеки ТКГ безумовно збиралася у випадках, якщо обстріли на Донбасі спричинять загибель людей. Вважаємо, що має бути більш сувора відповідальність за снайперські обстріли", – зауважив Єрмак.
Крім того, керівник ОП зазначив, що Україна вимагає й чекає відведення російських військ від українських кордонів, і для цього важливим є дипломатичний тиск з боку країн G7.
За його словами, також "надзвичайно важливою є підтримка з боку країн G7 шляху України до ЄС і НАТО".
Він міністр закордонних справ? Міністр оборони? Прем'єр-міністр?
Можливо президент?
Сладчайший встретился с послами G7 - перемога.