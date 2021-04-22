Щонайменше 3 військово-транспортні літаки НАТО прибули в Україну за останні кілька днів

Щонайменше три військово-транспортні літаки ВПС США, Британії та Канади за останні три дні прибули до України.

Це випливає з даних західних авіаспостерігачів, які відстежили їхній маршрут за сигналами бортових транспондерів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, до Києва з американської бази в німецькому місті Штутгарт, де розміщується штаб Європейського командування збройних сил США здійснив політ військово-транспортний літак C-130J Hercules, а з Великої Британії - BАe 146-200. Ще один важкий транспортник C-17 Globemaster III ВПС Канади після трансатлантичного перельоту здійснив посадку у Львові.

Крім того, був також зафіксований політ з США до Львова літака компанії Omni Air International, яка надає чартерні послуги Пентагону.

З 2 до 12 квітня військові літаки НАТО виконали, принаймні, шість рейсів в Україну. Зокрема, до Києва з Штутгарта і столиці Латвії здійснили рейси два військово-транспортні літаки ВПС США C-130J Hercules. Крім того, до Києва з американської авіабази Рамштайн у Німеччині прибули C-130J Hercules і C-17 Globemaster III, ще один важкий транспортник C-17 Globemaster III після трансатлантичного перельоту з США здійснив посадку у Львові.

У столиці України також сідав британський транспортний літак BАe 146-200, що вилетів з польського міста Познань, де розташований штаб 5-го корпусу Армії США.

Також читайте: Єврокомісія схвалила проєкт про Спільний авіаційний простір з Україною

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з його українським колегою Володимиром Зеленським, що відбувся 2 квітня, заявив, що Сполучені Штати не залишать Україну без підтримки.