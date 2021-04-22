УКР
Щонайменше 3 військово-транспортні літаки НАТО прибули в Україну за останні кілька днів

Щонайменше три військово-транспортні літаки ВПС США, Британії та Канади за останні три дні прибули до України.

Це випливає з даних західних авіаспостерігачів, які відстежили їхній маршрут за сигналами бортових транспондерів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, до Києва з американської бази в німецькому місті Штутгарт, де розміщується штаб Європейського командування збройних сил США здійснив політ військово-транспортний літак C-130J Hercules, а з Великої Британії - BАe 146-200. Ще один важкий транспортник C-17 Globemaster III ВПС Канади після трансатлантичного перельоту здійснив посадку у Львові.

Крім того, був також зафіксований політ з США до Львова літака компанії Omni Air International, яка надає чартерні послуги Пентагону.

З 2 до 12 квітня військові літаки НАТО виконали, принаймні, шість рейсів в Україну. Зокрема, до Києва з Штутгарта і столиці Латвії здійснили рейси два військово-транспортні літаки ВПС США C-130J Hercules. Крім того, до Києва з американської авіабази Рамштайн у Німеччині прибули C-130J Hercules і C-17 Globemaster III, ще один важкий транспортник C-17 Globemaster III після трансатлантичного перельоту з США здійснив посадку у Львові.

У столиці України також сідав британський транспортний літак BАe 146-200, що вилетів з польського міста Познань, де розташований штаб 5-го корпусу Армії США.

Також читайте: Єврокомісія схвалила проєкт про Спільний авіаційний простір з Україною

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з його українським колегою Володимиром Зеленським, що відбувся 2 квітня, заявив, що Сполучені Штати не залишать Україну без підтримки.

авіація (4273) Велика Британія (5800) Німеччина (7742) Канада (2270) НАТО (6824) літак (3037) США (24399)
Щира подяка Президенту США , Джо Байдену , за підтримку нашоі краіни в такі нелегкі часи для нас 👍🏼😊
22.04.2021 05:54 Відповісти
А это вот к чему?
Чтобы уставшим от войны 73% не так сцыкотно было?

Так зря вы это.
Если замес все-таки пойдет, то не ЗЕ и не НАТО ляжет под кацапские пулеметы и снаряды, а вы и мы.

Хотя я бы на месте зебилов спиной к украинцам теперь не поворачивался. Мало ли что на войне бывает. Шальная пуля или еще чего...
22.04.2021 02:02 Відповісти
Как минимум 3 военно-транспортных самолета НАТО прибыли в Украину за последние несколько дней - Цензор.НЕТ 5870
22.04.2021 07:21 Відповісти
италію забув..Турки за нас, за кримську автономію впишуться...
22.04.2021 09:17 Відповісти
Еще Швеция, Япония и Австралия.
22.04.2021 15:49 Відповісти
ща у кацапья будет вой гиен, шо привезли ЯО и надо его отжимать - наступать на всех фронтах.
22.04.2021 07:58 Відповісти
- Бойтесь, хахлы! Мы вон какую махину военную к вам на границы собрали! Подумайте хорошенько, и сдавайтесь!
- Так от ми й думаємо, де вас закопувать? Чи у нас, щоб земля краще родила, чи ви своє "м"ясо" додому повезете?
22.04.2021 07:59 Відповісти
Вчора на 5 каналі був Турчинов. Відповідаючи на запитання сказав що як лапті рипнуться, ми їх тут і поховаємо.
22.04.2021 08:04 Відповісти
"...На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы....
(Давид Самойлов. "Бандитка. 1946 г).
"Бімбер" волинський - самогонка, (частіш всього - з картоплі чи жита), каламутна, зеленуватого відтінку...
22.04.2021 08:32 Відповісти
Дай ссылку... хочу отдохнуть душой...
22.04.2021 23:57 Відповісти
Столько металлолома,столько металлолома,надо газом для резаков запастись..... А хлорки сколько надо,ведь теплеет....
показати весь коментар
А хлорка навіщо? Вона ж містить хлор. А він шкідливий для рослин. Для "розкислення" грунту і нейтралізації продуктів розкладу свинособачої органіки достатньо звичайного вапна з заводів Дніпропетровщини та Донеччини... Та й в Донецькій області воно, взагалі-то, не дуже важливе - грунти, на Донбасі, переважно, мергельні, тобто УЖЕ містять велику кількість вапнякових сполук...
показати весь коментар
у 1949 союзники надавали допомогу західному Берліну , бо срсрсрсрсррррр майже 11 місяців блокував усі шляхи і намагався задушити німців ...тоді у Берлніні сідали літаки з провізією , вугіллям , тощо кожні 3 мінути ... нам би так !!! але не заслуговуємо , бо багато в країні імпотентних засранців та відвертих ворогів незележності від рашки ....
показати весь коментар
22.04.2021 08:12 Відповісти
наверно хотели захватить весь Западный Берлин
показати весь коментар
Намедни - 3я серия -1949... Видел - знаем )
показати весь коментар
Новость хорошая! В 6 транспортников влезет много стингеров, джавелинов и тор2. А нам в принципе больше ничего и не надо, мы привыкли воевать человеческим фактором, а не технологическим! Ну да пусть кацапы теперь с цут кипятком! Они знают, что бандеровцы их не пощадят! Ведь удивительная штука, но кацапы сами это все сделали... настроили против себя, повысили дух патриотизма у нас и заставили людей изучить историю Бандеры) теперь пусть копают могилки, ну или топят крематории)) у них как всегда есть выбор)))
показати весь коментар
И самое интересное, транспортники садятся уже 2 недели у нас, а нигде нет инфы, что привезли) отлично работают! Могут, когда нужно и хотят! Чувствуется рука западных спецслужб)
показати весь коментар
Наоборот, озвучить надо и постоянно демонстрировать ордынцам, сколько живут танки после выстрела джавелина, чтобы им наглядно было понятно, что их ждет в Украине! В районе 450-470 снарядов джавелинов было месяц назад в Украине. Танков сосредоточено ~1200-1400 шт. Стингеры бы тоже были очень кстати!
показати весь коментар
Зачем? Угроза, размеры которой точно не знаешь, всегда кажется большей
показати весь коментар
там есть поинтереснее Джавов у амеров оружие... более современное противотанковое - TOR II. Против этой штуки ничего не смогут противопоставить. Низколетящая ракета, которая взрывается над башней танка и детонирует боекомплект) поражаемость 100%... жареных бурятов заказывали?)))
показати весь коментар
Надеюсь - не с путыми руками!
показати весь коментар
Що і це для порохоботів погано? вас все більше починає об*єднувати порохобот-х..лобот,ви стаєте одинакові,не паліться вже ж так!!!
показати весь коментар
Когда Байден больше украинец, чем 73% нарида Украины.
показати весь коментар
Интересно,кто из зелёных слуг первым стуканул в кремль о прилёте натовской помощи? Понятно,что звонили все.... Но,кто дозвонился первым? Кому в награду разрешат чмокнуть кремлёвского уродца в гемморой?
показати весь коментар
Видео самолетов на аэродроме, есть в кацапских соц сетях. Кто-то из местных слил, как собственно мы можем видеть видео о кацапских эшелонах с боевой техникой.
показати весь коментар
В критичні моменти видно,хто друг,хто ворог,а хто таке собі.
показати весь коментар
А Петлюра с Махно разве не защищали наши территории?
показати весь коментар
Гарна новина - звісно замість нас воювати ніхто не буде, але Джавеліни гарно палять
расійські танки
показати весь коментар
