США завжди хотіли стабільних відносин з Білоруссю, але поки цьому заважають дії Мінська, - Держдеп

США завжди хотіли стабільності у відносинах з Білоруссю, але дії влади країни проти опозиції не дозволяють повернутися до нормального ведення справ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу представник держдепу Нед Прайс.

"США завжди домагалися стійких і передбачуваних відносин з Білоруссю з моменту здобуття нею незалежності в 1991 році", - сказав він на брифінгу.

"Але поки в Білорусі триватиме те, свідками чого ми стали, - порушення прав людини, репресії - не можна вести справи, як і раніше", - продовжив він.

При цьому він згадав рішення США відновити санкції проти низки білоруських підприємств.

Водночас він заявив, що США хочуть нормалізації дипломатичних відносин з Білоруссю, і прибуття американського посла в Мінськ було б вкрай важливе для досягнення цієї мети.

Посада посла США в Мінську залишалася вакантною з 2008 року.

На початку травня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру заступниці помічника держсекретаря Джулі Фішер на посаду посла в Мінську. 16 грудня її кандидатуру затвердив сенат США.

Конкретна дата її прибуття до Мінська поки не називається.

У Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року восени-взимку відбувалися масові протестні акції, які жорстко придушувалися владою. Вони відбулися після президентських виборів, перемогу на яких, за офіційною інформацією, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція вважає, що результати були сфальсифіковані. ЄС і США не визнали підсумків президентських виборів. Після виборів Євросоюз запровадив санкції щодо деяких білоруських офіційних осіб, у грудні було запроваджено економічні санкції стосовно низки держкомпаній.