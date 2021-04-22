УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8771 відвідувач онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
13 249 86

Мають понести відповідальність: Арахамія прокоментував скандали зі "слугами народу" Тищенком і Шевченком

Мають понести відповідальність: Арахамія прокоментував скандали зі "слугами народу" Тищенком і Шевченком

Народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та Євген Шевченко, які стали фігурантами гучних скандалів, мають понести відповідальність за свої дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, поведінку Тищенка і Шевченка обговорюватимуть на засіданні фракції.

Коментуючи вчинок Тищенка, якого викрили в грубому порушенні правил карантину, Арахамія зазначив, що "цього не можна робити": "Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, передбачене законом, і заплатив у бюджет. Далі - щоб він пішов і на таку ж суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, так, як він робить, а потім ще у фейсбуку відмазки пише, - такого не має бути".

Однак, за його словами, нардеп Шевченко, який поїхав до Білорусі в гості до Олександра Лукашенка, "з точки зору закону не порушив нічого".

"Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію - поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, бо це депутат від партії влади. Він почав спілкуватися з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, плани стосовно Донбасу - взагалі Шевченко до цього не має жодного стосунку. Я вважаю, що це більше порушення (ніж порушення Тищенка. - Ред.). Пан Тищенко має нести адміністративну і політичну відповідальність, що стосується пана Шевченка – ну, це взагалі неприйнятно", - заявив Арахамія

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Також читайте: Дружина Тищенка Баранівська: 99% гостей вечірки мають антитіла

Автор: 

скандал (631) Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2859) Тищенко Микола (353) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Очень угрожающее заявление...очень..
показати весь коментар
22.04.2021 07:55 Відповісти
+16
не знаю как там Тищенко отпраздновал, но встреча с Путинским холуём Грыгоровычем это уже за рамки..
показати весь коментар
22.04.2021 07:56 Відповісти
+15
Бла-бла для лохів.
показати весь коментар
22.04.2021 07:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага.. всё именно так и будет...
показати весь коментар
22.04.2021 07:54 Відповісти
Очень угрожающее заявление...очень..
показати весь коментар
22.04.2021 07:55 Відповісти
так и подмывает задать классический вопрос:
- А если не, то шо?!
показати весь коментар
22.04.2021 10:10 Відповісти
Агрохімія бикує
показати весь коментар
22.04.2021 11:40 Відповісти
не знаю как там Тищенко отпраздновал, но встреча с Путинским холуём Грыгоровычем это уже за рамки..
показати весь коментар
22.04.2021 07:56 Відповісти
какие там рамки, если сам зелупа - фсбшный агент "Буратино", а дЕрьмак - ГРУшный агент "Козырь"
показати весь коментар
22.04.2021 10:11 Відповісти
Шатуны
показати весь коментар
22.04.2021 07:56 Відповісти
Бла-бла для лохів.
показати весь коментар
22.04.2021 07:56 Відповісти
А полиция занимается вымогательством и крышеванием коррупции, взяточников, сколько это будет длиться?
показати весь коментар
22.04.2021 07:57 Відповісти
Ой-ой-ой!
Даже в угол их поставить не предлагает.
Только совестит и самим себе назначить "наказание".
показати весь коментар
22.04.2021 07:58 Відповісти
Да, не подвел Арахамия! Сказал то, что от него и ожидалось.
показати весь коментар
22.04.2021 07:59 Відповісти
всё...кольке теперь на стопку меньше нальют
показати весь коментар
22.04.2021 08:00 Відповісти
козел коля еще долго будет депутатом?
показати весь коментар
22.04.2021 08:01 Відповісти
Пока будет Зельц столько будет и кум коля.
показати весь коментар
22.04.2021 08:24 Відповісти
Может их постричь и на фронт в штрафбат отправить?
показати весь коментар
22.04.2021 08:02 Відповісти
А ведь Зеленский типа уже давно "отменил" депутатскую неприкосновенность.
Только об этом все давно забыли.
показати весь коментар
22.04.2021 08:02 Відповісти
Он депутатскую неприкосновенность так "отменил" что теперь снять с депутата эту неприкосновенность можно но трогать его всё равно не моги.
показати весь коментар
22.04.2021 08:23 Відповісти
Для цього є кримінальний кодекс України.
показати весь коментар
22.04.2021 08:03 Відповісти
В годы войны есть Военная комендатура, а потом расстрел
показати весь коментар
22.04.2021 08:20 Відповісти
Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 7552
показати весь коментар
22.04.2021 08:03 Відповісти
Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 4860
показати весь коментар
22.04.2021 08:05 Відповісти
Привіт малорос.
показати весь коментар
22.04.2021 08:09 Відповісти
Ха..Агрохимия всю страну за дебилов держит.Пусть ,грит,Колька,наворовавший миллионы на "Великому будівництві",да и не только на нем,заплатит штраф 17000 грн или купит на них дронов и отдаст на передовую.Агрохимия-лицемерная тварь.Что для Кольки-Котлеты какой то штраф,если он ту же Арахамию чаем угощал по 500 грн/чашка в своем "Велюре".Очередной плевок в лицо народу и более смачный-дебилам,голосовавшим за эту зеленую погань.
показати весь коментар
22.04.2021 08:13 Відповісти
по всей строгости - выговор по партийной линии, с занесением в учётную карточку! )
показати весь коментар
22.04.2021 08:16 Відповісти
Коля-жопотряс с горя запил в своем "Велюре". Ведь арахамия так суров.)
показати весь коментар
22.04.2021 08:16 Відповісти
Вообще то за проступки "несут наказание" а не ответственность. При СССР в район Сухуми если не изменяет память завезли много обезьян ,кажется гамадрилов,так вот они там довольно неплохо прижились и начали размножаться даже. Специально для них садили овощи,картошку,свёклу и так далее. Но я как то начал искать информацию про этот обезьяний заповедник но так ничего толком и не нашел,одним словом обезьяны эти куда то исчезли,видимо разъехались кто куда. Возможно несколько таких обезьян расселились и в Украине и даже в ВР..
показати весь коментар
22.04.2021 08:18 Відповісти
У этих обезьян есть даже сменяющие вожаки с кооператива "Озеро" Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 997 , а наш Президент Зеленский пытается посмотреть им в глаза и увидеть РИМ.
показати весь коментар
22.04.2021 08:25 Відповісти
Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 8281
показати весь коментар
22.04.2021 08:18 Відповісти
Расцвела буйным цветом малина,
Разухабилсь разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится .... главарь
показати весь коментар
22.04.2021 13:58 Відповісти
Це строки з пісні ватного чмошника.
показати весь коментар
22.04.2021 15:09 Відповісти
Мы должны использовать террор, убийство, запугивание, конфискацию земли и урезание социальных сервисов чтобы избавить Галилею от арабского населения.
Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, 1948 г.
показати весь коментар
22.04.2021 08:35 Відповісти
Так Путин это и делает с твоим украинским народом... горд за него, любитель бен-*уйона? Или ты еще один мессия с тех земель, сородичей Зеленского "спасителей Украины"?
показати весь коментар
22.04.2021 09:20 Відповісти
Конфискацию земли проводят Коломойский и Пинчук, убийство поручено Путину, урезание социальной сферы дело рук МВФ и американского посольства. Роли расписаны.
показати весь коментар
22.04.2021 10:03 Відповісти
Не смішіть мої капці міліоники
показати весь коментар
22.04.2021 08:36 Відповісти
Колю оставят без сладкого в виде наказания
показати весь коментар
22.04.2021 08:37 Відповісти
Мають понести відповідальність: Арахамія прокоментував скандали зі "слугами народу" Тищенком і Шевченком - Цензор.НЕТ 3385
показати весь коментар
22.04.2021 08:45 Відповісти
маланські хлопці не брешуть вони патріоти банковських рахунків
показати весь коментар
22.04.2021 08:46 Відповісти
Купка смердючого лайна...
показати весь коментар
22.04.2021 08:57 Відповісти
Фракция выразит глубокую озабоченность.
показати весь коментар
22.04.2021 09:03 Відповісти
ох и репа как кто где это взяли ..ни одного украинца..дядьки спецом такое чмо поставили шоб прикольнутся показать нам вы быдло и вот такое вами рулит..тонкий юмор
показати весь коментар
22.04.2021 09:11 Відповісти
Я удивляюсь, что Шевченко в пылу переговоров не подписал "Договор о бесокнечной дружбе" с Белорусью. Такой шанс прос..л!!!
показати весь коментар
22.04.2021 09:25 Відповісти
Так понесут или должны понести наказание?
показати весь коментар
22.04.2021 09:46 Відповісти
Хто? Ті, що злили операцію вагнерівців?
показати весь коментар
22.04.2021 12:08 Відповісти
Саме слабке місце у Зеленського і за що його справедливо критикують навіть прихильники (що характерно, прибічники Порошенка ніколи його не критикували, бо Петро ікона) це Кадри.
Ті Кадри, які біля нього, яких він привів, або привели його соратники. Ще в 2019 році казав,що для Зеленського буде краще якщо пройде депутат від Порошенка в парламент, ніж бидло типу Дубінського.
показати весь коментар
22.04.2021 09:48 Відповісти
Ага, особливо цікаві кадри, наприклад, генерал Таран, якого у 2015 році звільнили за підозрою у державній зраді у СКГ з окупантами і нічого про нього не було чутно, а Зленській "випадково" витягнув його як чортика з табакерки, призначив Міністром Оборони і він другий рік зриває оборонзамовлення і цілеспрямованно розвалює ВСУ своїми наказами. І творець диктаторськіх законів, що відкрили дорогу массовим вбивствам в центрі столиці і хрещений батько корумпованої судової системи Портнов "випадково" повернувся в Україну, ще до інавгурації Зленського. Прізвища такіх діячів-коллаборантів, якіх підняв Зленській можна перелічувати і перелічувати. Причому прізвища багатьох Зленській раніше, можливо, навіть і не чув. Напевно кого і куди призначати йому вказали його продюсери.
показати весь коментар
22.04.2021 10:51 Відповісти
Кадри, за які соромно є і це правда.
Але правдою є те, що при Порошенку було доволі кадрів, за які не менш соромно.
показати весь коментар
22.04.2021 11:33 Відповісти
У вас що, весь світ замкнувся тільки на Порошенку і Зеленському?
Погоджуюсь, що і в Порошенка було повно кадрів за які соромно, тому він і програв вибори.
Особисто я не голосував ні за одного, ні за іншого, але такої шизофренії, яку приніс з собою квартальний кривляка-торчок неможливо навіть порівняти з попередніми президентами, яки всі були, м'яко сказати, не зовсім адекватні.
показати весь коментар
22.04.2021 12:45 Відповісти
Скажемо так, замкнувся. Бо про сепарів ОПЗЖ навіть нічого говорити, по ним в'язниця плаче.
А Порошенко це минулий президент і від нього в спадок Зеленському багато чого перепало, як хорошого, так і поганого. Ті ж Мінські домовленності, і не важливо, подобаються вони Зеленському чи ні, але йому з цим треба щось робити.
Щодо манери говорити - ну це на смак, мені не дуже подобається стиль Зеленського, а ще більше дратував Порошенко, який грав фальшиво. Щодо шизофренії, бо це перебір, немає навіть що обговорювати.
показати весь коментар
22.04.2021 14:52 Відповісти
Виникає питання. Яким чином шевченко потрапив до лукашенка на прийом? Ну не з "вулиці" ж прийшов?
Якщо не виконував команду ВАЗеленського, то він вже повинен був сидіти в СБУ і давати покази по статті 111, державна зрада. Сидить? Ні. Значить, виконував команду. І все це базікання хламідії про покарання, лише локшина для лохів.
Як і з приводу покарання катлети, кума дерьмака.
показати весь коментар
22.04.2021 10:08 Відповісти
Яка "державна зрада"? Свят, свят! Меркель з путлером весь ЄС піддають небезпеці своїм будівництвом П-2 -- і не сидить. А от, що Білорусь продає нам енергію, камази, дізель, це зрада? Білорусь нам не загрожує і ніколи не була ворогом. Депутат, чи власник ресторану, а може бути прийнятим президентом Білорусі, якщо він прийме його.
показати весь коментар
22.04.2021 12:19 Відповісти
Меркель громадянка України? Не знала.
Купуємо електроенергію у росатома, знищевши для цього власні АЕС, це "перемога"? Мда
показати весь коментар
22.04.2021 12:28 Відповісти
Вона не громадянка України, але ми, як і вся ЄС під її керівництвом. Саме вона написала Мінські домовленості, формулу Штайнмаєра і тепер "кластери" -- усе, щоб ми не стріляли у відповідь.
показати весь коментар
22.04.2021 14:25 Відповісти
Виникає питання, чому Медведчук і Бойко зустрічалися з ****** і обговорювали Україну, при живому гетьмані Порошенко, але чомусь ніхто з них і близько не постраждав за часів президенства Петра?
показати весь коментар
22.04.2021 14:54 Відповісти
СН зі своїми депутатами - як несправна мамка зі своїми неблагополучними дітками.
показати весь коментар
22.04.2021 10:09 Відповісти
Жаль что Пиннокио всего лишь сказка. Если была бы правдой, дорого отдал, чтобы посмотреть на динамику роста носа Арахамии на этом интервью.
показати весь коментар
22.04.2021 10:12 Відповісти
мера только одна - разгон зРады...
показати весь коментар
22.04.2021 10:15 Відповісти
Бгг, "строгій виговор с занєсєнієм"? Минулого разу, після скандалу з "Велюром", ЗЕлений віслюк тіпа теж "жорстко" поговорив з Тищенком. І шо?
показати весь коментар
22.04.2021 10:18 Відповісти
да похрен на убогого мудака, мнящего себя дворянином и закатывающего пирнавесьмир.
а вот мерзости, поехавшей к лукашеску от имени Украины, да еще и умничающей там о всеукраинской любви к минскому *****, спускать такое никак нельзя.
показати весь коментар
22.04.2021 10:29 Відповісти
Ну так и дайте им ответственность! Пусть несут!
показати весь коментар
22.04.2021 10:33 Відповісти
Ми вже бачили як ваш президент поніс відповідальність за брехню в декларації щодо подорожі в Оман, за державну зраду і зрив операції по Вагнеровцям і багато, багато чого іншого. Тому фуфло оце, залиш упоротим зеленобобікам.
показати весь коментар
22.04.2021 10:46 Відповісти
Тищенко (Коля Оболонский) бывший бригадир банды Савлохова
Но он кум Ермака (Ермак бывший помощник депутата Тедеева) и думал , что все о его прошлом можно скрыть и похоронить. Хотя кое-что и уничтожили
Но, как говорится, рукописи не горят

Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc

Рэкет, наркоторговля и убийство:
Лерос обнародовал данные (документы) о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
И такие люди у нас в верхних эшелонах власти и даже приближены к презу
Ужассс!!!
показати весь коментар
22.04.2021 11:10 Відповісти
Ужасс! А хто при владі "не бандит"? Може, тільки Ющ був законослухняний і з руками, що не крали... Але лідер з нього не вийшов. Щоб стати багатим і успішним -- треба бути розумним, сміливим, мужнім, мати організаторські здібності і вміти ладити з людьми.
показати весь коментар
22.04.2021 12:42 Відповісти
А чтоб стать бандитом каким надо быть?
показати весь коментар
22.04.2021 12:55 Відповісти
По-перше, "банда" означає "група", По-друге, банди бувають мілкі і крупні. Щоб стати "бригадиром банди" крупної, треба мати ідею і якості, вказані вище. А ще бути безпощадним до конкурентів. Рекет в 90-х роках якраз працював на "бьівших партократов"
показати весь коментар
22.04.2021 13:09 Відповісти
Я вижу , у вас явные симпатии к бандитам.
Коля .Оболонский ваш герой с идеей и якостями?
А еще он был беспощадным, как минимум одному человеку выбил глаз.
А еще умеет трясти широким задом
показати весь коментар
22.04.2021 13:54 Відповісти
выйди от сюда разбойник!? (с)
показати весь коментар
22.04.2021 13:42 Відповісти
Коля Оболонский бывший бригадир банды Савлохова («Солоха»)
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Но тогда еще Москаль не обнародовал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети

РЭКЕТ, НАРКОТОРГОВЛЯ И УБИЙСТВОЛерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
показати весь коментар
22.04.2021 11:27 Відповісти
Бывший помощник депутата Эльбруса Тедеева ЕРМАК стал руководителем офиса президента Украины
На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) Верховной Рады работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов - уроженца Северной Осетии борца Эльбруса Тедеева.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году по приглашению главного тренера сборной Украины по вольной борьбе БОРИСА САВЛОХОВА переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев и принял украинское гражданство.
Савлохов Борис Сосланович (* https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1 Асхар https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Коста-Хетагурівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%8F Північної Осетії - † https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 24 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 , ВТК № 76, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Сокиряни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької області ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD спортсмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 заслужений тренер СРСР по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0 вільній боротьбі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 заслужений тренер України , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 заслужений тренер Росії ,
КИїВСКИЙ КРИМИНАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ, ВІДОМИЙ ПІД КЛИЧКОЮ «СОЛОХА».
Так вот где они сдружились
показати весь коментар
22.04.2021 11:29 Відповісти
Коля Оболонский бывший бригадир банды Савлохова («Солоха»)
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Но тогда еще Москаль не обнародовал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети

РЭКЕТ, НАРКОТОРГОВЛЯ И УБИЙСТВОЛерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
показати весь коментар
22.04.2021 11:31 Відповісти
Коля Оболонский бывший бригадир банды Савлохова («Солоха»)
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Но тогда еще Москаль не показывал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети РЭКЕТ, НАРКОТОРГОВЛЯ И УБИЙСТВО: Лерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
показати весь коментар
22.04.2021 11:33 Відповісти
Ха-ха. Ми у кварталі-95.
показати весь коментар
22.04.2021 11:48 Відповісти
Лучше бы мы были в Квартале, а мы оказались среди бандитов.
И где вы думаете будут клеймить Колю Оболонского и Шевченко?
Ни за что не догадаетесь.
В ЦУМе.
Цирк!
показати весь коментар
22.04.2021 12:28 Відповісти
Всю страну превратили в цирковую арену. Цирк с конями.

Пардон с клоунами и бандитами
показати весь коментар
22.04.2021 12:29 Відповісти
А зачем зеленому Тимошенко, Смешко, Уманский, Кучеренко или другие профи, ежели у него есть такие спецы, как Коля Тищенко-Оболонский
показати весь коментар
22.04.2021 12:30 Відповісти
Рэкет, наркоторговля и убийство: Лерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в прошлом был членом организованной преступной группировки и фигурировал в ряде уголовных дел
четверг, 22 апреля 2021, 10:27
"Это подтверждение уголовных преступлений, который совершил "Коля Оболонский" Тищенко. Речь идет о возможном убийстве, рэкете, торговле героином и многих других подробностях, которые показывают истинное лицо заместителя президентской фракции
Он ссылается на данные внутренней базы Управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", "в которой накапливается информация о членах криминальных группировок с 1991 года".
"Эта информация попала к нам, и представьте, как нынешние перекрашенные народные избранники не хотят, чтобы вы узнали, чем они занимались в девяностые. Интересно, почему при Зеленскому в 2020 году решили, что эта база больше не нужна. Похоже наш президент заметает следы из прошлого своего окружения", - добавил нардеп.
По данным базы УПБОЗ, на которые ссылается Лерос, Тищенко в 90-е годы активно занимался рэкетом и торговлей наркотиками и под кличкой "Коля Оболонский" входил в состав преступной группировки "Савлоха" (криминального авторитета Бориса Савлохова).
ФОТО ДОКУМЕНТОВ
Ксожалению, не умею вставить
Согласно данным, на которые ссылается Лерос, в киевском клубе "Нью-Йорк" Тищенко жестоко избил посетителя Вадима Черноброва и выбил ему глаз.
Также отмечается, что о криминальном прошлом Тищенко хорошо известно его куму - председателю Офиса президента Андрею Ермаку, которого некоторые источники считают близким к упомянутой выше группировке.
Кроме этого, как сообщает Лерос, Тищенко в 1998 году фигурировал в убийстве, которое произошло в кафе на столичном Подоле. "Он насмерть забил посетителя. Но по этому делу также трудно найти все детали, потому что, как заявили в полиции, материалы этого дела были уничтожены.
Но внутренняя база УБОПа нам помогла найти подробности, которые доказывают, что Коля - это настоящий криминал", - прокомментировал нардеп.
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
показати весь коментар
22.04.2021 12:37 Відповісти
Должны..и понесут- абсолютно два разных понятия!
показати весь коментар
22.04.2021 12:39 Відповісти
Все зависит от "мудрого" украинского наріда.
Если он опять захочет, чтобы им правили бандиты, убийцы и паяцы, то так будет и дальше.
Будем и дальше погружаться в бездну. Пока убийца уже возьмет нас даже без боя
показати весь коментар
22.04.2021 13:02 Відповісти
Мають понести відповідальність.У цього араба пластинку заїло два роки одне і те саме і ніякої відповідальності.
показати весь коментар
22.04.2021 13:23 Відповісти
Ага, вони вже побігли робити сеппуку. Бо відповідальні ж...
показати весь коментар
22.04.2021 13:42 Відповісти
Ну сплатить Тищенко 800 грн штрафу і що далі? У в'язницю на пару діб цього проросійського де.енерата кинути треба
показати весь коментар
22.04.2021 14:06 Відповісти
Во первых, Шевченко поехал не к Президенту Белоруссии, а к самозванцу. А во-вторых, значит Медведчуку в Москву - нельзя,а Шевченко в Беларусь - можно.
"Зульфия" показала свое личико.
показати весь коментар
22.04.2021 14:19 Відповісти
КРИМИНАЛ ИДЕТ НА ВЫБОРЫ: КИЕВ ОТДАДУТ ОПГ?
14.07.2019
То, что НИКОЛАЙ ТИЩЕНКО вращался в криминальных кругах, подтверждают не только рапорты правоохранителей.
В 2017 года испанская полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию граждан из бывшего СССР, которые занимались отмыванием денег, в ходе операции были задержаны Степан Черновецкий (сын экс-мера столицы), Арман Маилян и другие.

В испанской прессе опубликовали фото, где рядом с назваными фигурантами в характерном для 90-х красном пиджаке фигурирует Николай Тищенк

Кстати, в трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский https://znaj.ua/ru/politics/239751-v-ryadah-zelenskogo-znayshli-bandita-z-90-h-kolyu-restorana-porohobot-mikola-tishchenko-yde-po-mazhoritarci-vid-slugi-narodu называл https://politeka.net/wp-content/uploads/2019/06/44.jpeg Революцию Достоинства "подрывом и расшатыванием устоев украинского государства".
Более того, в 2015 году в разгар войны с Россией Николай Тищенко, например, позировал с доверенным лицом Путина певцом Тимати на курортном отдыхе.
https://usn.net.ua/krymynal-ydet-na-vybory-kyev-otdadut-o/
показати весь коментар
22.04.2021 14:22 Відповісти
ваЗЕлиновский Сброд!!! с колей катлетой все понятно, его нужно вести в Леваху, а вот тот ватноголовый Пид...р, колхозный электрик шевченко этим должно заниматься сбу, которого нет, потому что возглавляет его ваЗЕлиновский коришь, билетер 95 квартала с липовым званием, ставленник суркисов и фигурант нескольких уголовных производств баканов, вообще этот ваЗЕлиновский Сброд переплюнул ОПГ опущенного вити хама.....
показати весь коментар
22.04.2021 14:35 Відповісти
ара ! ара! а ты пососать будешь ?
показати весь коментар
22.04.2021 20:48 Відповісти
 
 