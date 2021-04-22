Мають понести відповідальність: Арахамія прокоментував скандали зі "слугами народу" Тищенком і Шевченком

Народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та Євген Шевченко, які стали фігурантами гучних скандалів, мають понести відповідальність за свої дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, поведінку Тищенка і Шевченка обговорюватимуть на засіданні фракції.

Коментуючи вчинок Тищенка, якого викрили в грубому порушенні правил карантину, Арахамія зазначив, що "цього не можна робити": "Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, передбачене законом, і заплатив у бюджет. Далі - щоб він пішов і на таку ж суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, так, як він робить, а потім ще у фейсбуку відмазки пише, - такого не має бути".

Однак, за його словами, нардеп Шевченко, який поїхав до Білорусі в гості до Олександра Лукашенка, "з точки зору закону не порушив нічого".

"Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію - поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, бо це депутат від партії влади. Він почав спілкуватися з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, плани стосовно Донбасу - взагалі Шевченко до цього не має жодного стосунку. Я вважаю, що це більше порушення (ніж порушення Тищенка. - Ред.). Пан Тищенко має нести адміністративну і політичну відповідальність, що стосується пана Шевченка – ну, це взагалі неприйнятно", - заявив Арахамія

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

