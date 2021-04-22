Мають понести відповідальність: Арахамія прокоментував скандали зі "слугами народу" Тищенком і Шевченком
Народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та Євген Шевченко, які стали фігурантами гучних скандалів, мають понести відповідальність за свої дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, поведінку Тищенка і Шевченка обговорюватимуть на засіданні фракції.
Коментуючи вчинок Тищенка, якого викрили в грубому порушенні правил карантину, Арахамія зазначив, що "цього не можна робити": "Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, передбачене законом, і заплатив у бюджет. Далі - щоб він пішов і на таку ж суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, так, як він робить, а потім ще у фейсбуку відмазки пише, - такого не має бути".
Однак, за його словами, нардеп Шевченко, який поїхав до Білорусі в гості до Олександра Лукашенка, "з точки зору закону не порушив нічого".
"Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію - поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, бо це депутат від партії влади. Він почав спілкуватися з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, плани стосовно Донбасу - взагалі Шевченко до цього не має жодного стосунку. Я вважаю, що це більше порушення (ніж порушення Тищенка. - Ред.). Пан Тищенко має нести адміністративну і політичну відповідальність, що стосується пана Шевченка – ну, це взагалі неприйнятно", - заявив Арахамія
Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
- А если не, то шо?!
Даже в угол их поставить не предлагает.
Только совестит и самим себе назначить "наказание".
Только об этом все давно забыли.
Разухабилсь разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится .... главарь
Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, 1948 г.
Ті Кадри, які біля нього, яких він привів, або привели його соратники. Ще в 2019 році казав,що для Зеленського буде краще якщо пройде депутат від Порошенка в парламент, ніж бидло типу Дубінського.
Але правдою є те, що при Порошенку було доволі кадрів, за які не менш соромно.
Погоджуюсь, що і в Порошенка було повно кадрів за які соромно, тому він і програв вибори.
Особисто я не голосував ні за одного, ні за іншого, але такої шизофренії, яку приніс з собою квартальний кривляка-торчок неможливо навіть порівняти з попередніми президентами, яки всі були, м'яко сказати, не зовсім адекватні.
А Порошенко це минулий президент і від нього в спадок Зеленському багато чого перепало, як хорошого, так і поганого. Ті ж Мінські домовленності, і не важливо, подобаються вони Зеленському чи ні, але йому з цим треба щось робити.
Щодо манери говорити - ну це на смак, мені не дуже подобається стиль Зеленського, а ще більше дратував Порошенко, який грав фальшиво. Щодо шизофренії, бо це перебір, немає навіть що обговорювати.
Якщо не виконував команду ВАЗеленського, то він вже повинен був сидіти в СБУ і давати покази по статті 111, державна зрада. Сидить? Ні. Значить, виконував команду. І все це базікання хламідії про покарання, лише локшина для лохів.
Як і з приводу покарання катлети, кума дерьмака.
Купуємо електроенергію у росатома, знищевши для цього власні АЕС, це "перемога"? Мда
а вот мерзости, поехавшей к лукашеску от имени Украины, да еще и умничающей там о всеукраинской любви к минскому *****, спускать такое никак нельзя.
Но он кум Ермака (Ермак бывший помощник депутата Тедеева) и думал , что все о его прошлом можно скрыть и похоронить. Хотя кое-что и уничтожили
Но, как говорится, рукописи не горят
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Рэкет, наркоторговля и убийство:
Лерос обнародовал данные (документы) о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
И такие люди у нас в верхних эшелонах власти и даже приближены к презу
Ужассс!!!
Коля .Оболонский ваш герой с идеей и якостями?
А еще он был беспощадным, как минимум одному человеку выбил глаз.
А еще умеет трясти широким задом
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Но тогда еще Москаль не обнародовал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети
На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) Верховной Рады работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов - уроженца Северной Осетии борца Эльбруса Тедеева.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году по приглашению главного тренера сборной Украины по вольной борьбе БОРИСА САВЛОХОВА переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев и принял украинское гражданство.
Савлохов Борис Сосланович (* https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1 Асхар https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Коста-Хетагурівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%8F Північної Осетії - † https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 24 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 , ВТК № 76, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Сокиряни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької області ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD спортсмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 заслужений тренер СРСР по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0 вільній боротьбі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 заслужений тренер України , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 заслужений тренер Росії ,
КИїВСКИЙ КРИМИНАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ, ВІДОМИЙ ПІД КЛИЧКОЮ «СОЛОХА».
Так вот где они сдружились
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Но тогда еще Москаль не обнародовал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
И где вы думаете будут клеймить Колю Оболонского и Шевченко?
Ни за что не догадаетесь.
В ЦУМе.
Цирк!
Пардон с клоунами и бандитами
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в прошлом был членом организованной преступной группировки и фигурировал в ряде уголовных дел
четверг, 22 апреля 2021, 10:27
"Это подтверждение уголовных преступлений, который совершил "Коля Оболонский" Тищенко. Речь идет о возможном убийстве, рэкете, торговле героином и многих других подробностях, которые показывают истинное лицо заместителя президентской фракции
Он ссылается на данные внутренней базы Управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", "в которой накапливается информация о членах криминальных группировок с 1991 года".
"Эта информация попала к нам, и представьте, как нынешние перекрашенные народные избранники не хотят, чтобы вы узнали, чем они занимались в девяностые. Интересно, почему при Зеленскому в 2020 году решили, что эта база больше не нужна. Похоже наш президент заметает следы из прошлого своего окружения", - добавил нардеп.
По данным базы УПБОЗ, на которые ссылается Лерос, Тищенко в 90-е годы активно занимался рэкетом и торговлей наркотиками и под кличкой "Коля Оболонский" входил в состав преступной группировки "Савлоха" (криминального авторитета Бориса Савлохова).
ФОТО ДОКУМЕНТОВ
Ксожалению, не умею вставить
Согласно данным, на которые ссылается Лерос, в киевском клубе "Нью-Йорк" Тищенко жестоко избил посетителя Вадима Черноброва и выбил ему глаз.
Также отмечается, что о криминальном прошлом Тищенко хорошо известно его куму - председателю Офиса президента Андрею Ермаку, которого некоторые источники считают близким к упомянутой выше группировке.
Кроме этого, как сообщает Лерос, Тищенко в 1998 году фигурировал в убийстве, которое произошло в кафе на столичном Подоле. "Он насмерть забил посетителя. Но по этому делу также трудно найти все детали, потому что, как заявили в полиции, материалы этого дела были уничтожены.
Но внутренняя база УБОПа нам помогла найти подробности, которые доказывают, что Коля - это настоящий криминал", - прокомментировал нардеп.
Если он опять захочет, чтобы им правили бандиты, убийцы и паяцы, то так будет и дальше.
Будем и дальше погружаться в бездну. Пока убийца уже возьмет нас даже без боя
"Зульфия" показала свое личико.
14.07.2019
То, что НИКОЛАЙ ТИЩЕНКО вращался в криминальных кругах, подтверждают не только рапорты правоохранителей.
В 2017 года испанская полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию граждан из бывшего СССР, которые занимались отмыванием денег, в ходе операции были задержаны Степан Черновецкий (сын экс-мера столицы), Арман Маилян и другие.
В испанской прессе опубликовали фото, где рядом с назваными фигурантами в характерном для 90-х красном пиджаке фигурирует Николай Тищенк
Кстати, в трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский https://znaj.ua/ru/politics/239751-v-ryadah-zelenskogo-znayshli-bandita-z-90-h-kolyu-restorana-porohobot-mikola-tishchenko-yde-po-mazhoritarci-vid-slugi-narodu называл https://politeka.net/wp-content/uploads/2019/06/44.jpeg Революцию Достоинства "подрывом и расшатыванием устоев украинского государства".
Более того, в 2015 году в разгар войны с Россией Николай Тищенко, например, позировал с доверенным лицом Путина певцом Тимати на курортном отдыхе.
https://usn.net.ua/krymynal-ydet-na-vybory-kyev-otdadut-o/