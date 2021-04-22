УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8768 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
899 11

Ворог за добу 8 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, БМП і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу 8 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, БМП і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки - зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 22 квітня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Також читайте: ТКГ планує запровадити механізм верифікації порушень "тиші" на Донбасі, - Арестович

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає" - сказано в повідомленні.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 8 разів зривав тишу на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, БМП і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (31050) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Пострілюють.(С)
показати весь коментар
22.04.2021 08:06 Відповісти
+3
А що кацапам думати? Наші не відповідають. Зеленський заборонив.
А хто привів до влади Зеленського, Діма?
показати весь коментар
22.04.2021 08:24 Відповісти
+3
Якась невідповідність... ? У Зе В. Ссанича - 8.. а у сліпого ОБСЕ - 282... ?
показати весь коментар
22.04.2021 08:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пострілюють.(С)
показати весь коментар
22.04.2021 08:06 Відповісти
Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, БМП и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 843
показати весь коментар
22.04.2021 08:06 Відповісти
А що кацапам думати? Наші не відповідають. Зеленський заборонив.
А хто привів до влади Зеленського, Діма?
показати весь коментар
22.04.2021 08:24 Відповісти
Хто хто ...Дід в пальто .
Ваш Поросенко ..своєю барижною поведінкою.
показати весь коментар
22.04.2021 09:45 Відповісти
Чего это сорвал режим тишины?!
Наши военные как не отвечали, так и не отвечают!
Режим "тишины" соблюдается!
показати весь коментар
22.04.2021 08:08 Відповісти
а наши не отвечают
показати весь коментар
22.04.2021 08:30 Відповісти
акція від зекаманди-загляни ***** в дупло
показати весь коментар
22.04.2021 08:41 Відповісти
Якась невідповідність... ? У Зе В. Ссанича - 8.. а у сліпого ОБСЕ - 282... ?
показати весь коментар
22.04.2021 08:45 Відповісти
Коротко про головне від командира 1-ої штурмової роти ДУК "Правий сектор":

«Коротко інформую.

Перша окрема штурмова рота ДУК ПС воює на сході з російською армією та місцевими прихвоснями ─ 7 років.
Всі 7 років війни ми перебуваємо на фронті.

І будемо продовжувати свою боротьбу до повної перемоги, попри всі «перемир'я» та інші плани по миру.

Ми ніколи не складали зброї ні перед ким.

І не складемо, допоки українські кордони не буде відновлено.

Тож всіх, хто дуже переживає та воює загрозливими дописами в фейсбуці який рік поспіль,
хто вічно чистить ту нещасну зброю - запрошую стати в наші лави та, нарешті, «на ділі» показати як нищиться ворог.

Зберігайте спокій та заспокойте свої Інтернет потуги.

Східний фронт тримається на вольових бійцях Збройних сил України та добровольцях.

Ворог нищився та нищиться.
Війна тривала і триває»
показати весь коментар
22.04.2021 09:37 Відповісти
Интересно, а ДУК ПС хоть открывает ответный огонь? Или даже на упреждение? Ведь они, если я правильно помню, не находятся в подчинении государства.
показати весь коментар
22.04.2021 09:57 Відповісти
Результат сопливої політики ВаЗеліна: 6 квітня внаслідок обстрілу орків з танка загинув український воїн; сьогодні обстріл з БМП...
З танків орки не обстрілювали з 2018 року коли почали широко застосовувати "Стугну" і отримали "Джавеліни". Тепер орки знахабніли так, що виїджають на БМП - не бояться знищення. А після звернення ВаЗеліна де він заявив більше 10 раз, що "не боїться" - тільки роздухопеляться. ЗЕБІЛИ ви це зробили!
показати весь коментар
22.04.2021 10:05 Відповісти
 
 