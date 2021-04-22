Ворог за добу 8 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, БМП і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки - зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 22 квітня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає" - сказано в повідомленні.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.