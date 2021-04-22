Ворог за добу 8 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, БМП і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки - зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 22 квітня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед українських захисників немає" - сказано в повідомленні.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
А хто привів до влади Зеленського, Діма?
Ваш Поросенко ..своєю барижною поведінкою.
Наши военные как не отвечали, так и не отвечают!
Режим "тишины" соблюдается!
«Коротко інформую.
Перша окрема штурмова рота ДУК ПС воює на сході з російською армією та місцевими прихвоснями ─ 7 років.
Всі 7 років війни ми перебуваємо на фронті.
І будемо продовжувати свою боротьбу до повної перемоги, попри всі «перемир'я» та інші плани по миру.
Ми ніколи не складали зброї ні перед ким.
І не складемо, допоки українські кордони не буде відновлено.
Тож всіх, хто дуже переживає та воює загрозливими дописами в фейсбуці який рік поспіль,
хто вічно чистить ту нещасну зброю - запрошую стати в наші лави та, нарешті, «на ділі» показати як нищиться ворог.
Зберігайте спокій та заспокойте свої Інтернет потуги.
Східний фронт тримається на вольових бійцях Збройних сил України та добровольцях.
Ворог нищився та нищиться.
Війна тривала і триває»
З танків орки не обстрілювали з 2018 року коли почали широко застосовувати "Стугну" і отримали "Джавеліни". Тепер орки знахабніли так, що виїджають на БМП - не бояться знищення. А після звернення ВаЗеліна де він заявив більше 10 раз, що "не боїться" - тільки роздухопеляться. ЗЕБІЛИ ви це зробили!